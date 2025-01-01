Класс CHighBuffer
Класс CHighBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным максимальных цен баров.
Описание
Класс CHighBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным максимальных цен баров.
Декларация
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CHighBuffer
Методы класса по группам
Обновление данных
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
|
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Методы унаследованные от CDoubleBuffer