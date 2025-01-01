ДокументацияРазделы
Класс CLowBuffer

Класс CLowBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным минимальных цен баров.

Описание

Класс CLowBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным минимальных цен баров.

Декларация

   class CLowBuffer: public CDoubleBuffer

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CLowBuffer

Методы класса по группам

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет весь буфер

virtual RefreshCurrent

Обновляет только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Методы унаследованные от CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod