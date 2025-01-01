Класс CLowBuffer
Класс CLowBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным минимальных цен баров.
Описание
Класс CLowBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным минимальных цен баров.
Декларация
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CLowBuffer
Методы класса по группам
Обновление данных
|
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
|
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Методы унаследованные от CDoubleBuffer