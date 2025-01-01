ДокументацияРазделы
Класс CCloseBuffer

Класс CCloseBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным цен закрытия баров.

Описание

Класс CCloseBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным цен закрытия баров.

Декларация

   class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CCloseBuffer

Методы класса по группам

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет весь буфер

virtual RefreshCurrent

Обновляет только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Методы унаследованные от CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod