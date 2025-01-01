Класс CCloseBuffer
Класс CCloseBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным цен закрытия баров.
Описание
Класс CCloseBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным цен закрытия баров.
Декларация
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CCloseBuffer
Методы класса по группам
Обновление данных
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
|
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Методы унаследованные от CDoubleBuffer