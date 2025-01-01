Класс CRealVolumeBuffer
Класс CRealVolumeBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным реальных объёмов баров.
Описание
Класс CRealVolumeBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным реальных объёмов баров.
Декларация
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CRealVolumeBuffer
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Устанавливает размер буфера
Настройки
|
Устанавливает рабочие символ и период
Доступ к данным
|
Получает элемент буфера
Обновление данных
|
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear