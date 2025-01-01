ДокументацияРазделы
Класс CSpreadBuffer

Класс CSpreadBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным спредов.

Описание

Класс CSpreadBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным спредов.

Декларация

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Size

Устанавливает размер буфера

Настройки

 

SetSymbolPeriod

Устанавливает рабочие символ и период

Доступ к данным

 

At

Получает элемент буфера

Обновление данных

 

virtual Refresh

Освежает весь буфер

virtual RefreshCurrent

Освежает только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear