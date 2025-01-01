Класс CSpreadBuffer
Класс CSpreadBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным спредов.
Описание
Класс CSpreadBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным спредов.
Декларация
|
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Заголовок
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Устанавливает размер буфера
|
Настройки
|
|
Устанавливает рабочие символ и период
|
Доступ к данным
|
|
Получает элемент буфера
|
Обновление данных
|
|
virtual Refresh
|
Освежает весь буфер
|
virtual RefreshCurrent
|
Освежает только текущее значение
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear