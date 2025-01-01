Класс CDoubleBuffer
Класс CDoubleBuffer является базовым классом для упрощенного доступа к данным буфера типа double.
Описание
Класс CDoubleBuffer обеспечивает своим потомкам возможность упрощенного доступа к данным буфера типа double.
Декларация
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CDoubleBuffer
Прямые потомки
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Устанавливает размер буфера
Настройки
|
Устанавливает рабочие символ и период
Доступ к данным
|
Получает элемент буфера
Обновление данных
|
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
|
virtual RefreshCurrent
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear