ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCDoubleBuffer 

Класс CDoubleBuffer

Класс CDoubleBuffer является базовым классом для упрощенного доступа к данным буфера типа double.

Описание

Класс CDoubleBuffer обеспечивает своим потомкам возможность упрощенного доступа к данным буфера типа double.

Декларация

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Прямые потомки

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Size

Устанавливает размер буфера

Настройки

 

SetSymbolPeriod

Устанавливает рабочие символ и период

Доступ к данным

 

At

Получает элемент буфера

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет весь буфер

virtual RefreshCurrent

Обновляет только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear