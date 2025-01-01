Класс COpenBuffer
Класс COpenBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным цен открытия баров.
Описание
Класс COpenBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным цен открытия баров.
Декларация
|
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Заголовок
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Иерархия наследования
COpenBuffer
Методы класса по группам
|
Обновление данных
|
|
virtual Refresh
|
Обновляет весь буфер
|
virtual RefreshCurrent
|
Обновляет только текущее значение
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Методы унаследованные от CDoubleBuffer