ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseInitLow 

InitLow

Инициализирует таймсерию Low.

bool  InitLow(
   CIndicators*  indicators    // указатель
   )

Параметры

indicators

[in]  Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Таймсерия Low инициализируется в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации и таймсерия необходима для дальнейшей работы.