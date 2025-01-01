ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBasePriceLevelUnit 

PriceLevelUnit

Получает единицу измерения ценовых уровней.

virtual double  PriceLevelUnit()

Возвращаемое значение

Единица измерения ценовых уровней.

Примечание

В базовом классе возвращается "вес" 2/4 знакового пункта.