Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBasePriceLevelUnit InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic PriceLevelUnit Получает единицу измерения ценовых уровней. virtual double PriceLevelUnit() Возвращаемое значение Единица измерения ценовых уровней. Примечание В базовом классе возвращается "вес" 2/4 знакового пункта. InitRealVolume StartIndex