ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseValidationSettings 

ValidationSettings

Проверяет корректность настроек.

virtual bool  ValidationSettings()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.