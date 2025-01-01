- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitOpen
Инициализирует таймсерию Open.
|
bool InitOpen(
Параметры
indicators
[in] Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.
Возвращаемое значение
true-в случае успешного завершения, иначе false.
Примечание
Таймсерия Open инициализируется в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации и таймсерия необходима для дальнейшей работы.