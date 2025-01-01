InitOpen

Инициализирует таймсерию Open.

bool InitOpen(

CIndicators* indicators

)

Параметры

indicators

[in] Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Таймсерия Open инициализируется в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации и таймсерия необходима для дальнейшей работы.