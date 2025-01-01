InitIndicators

Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии.

virtual bool InitIndicators(

CIndicators* indicators=NULL

)

Параметры

indicators

[in] Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Необходимые таймсерии инициализируются в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации.