Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseInitIndicators 

InitIndicators

Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // указатель
   )

Параметры

indicators

[in]  Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Необходимые таймсерии инициализируются в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации.