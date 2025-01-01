ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseInitTime 

InitTime

Инициализирует таймсерию Time.

bool  InitTime(
   CIndicators*  indicators    // указатель
   )

Параметры

indicators

[in]  Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Таймсерия Time инициализируется в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации и таймсерия необходима для дальнейшей работы.