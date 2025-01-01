ДокументацияРазделы
Идентификаторы типов данных

При создании хэндла индикатора функцией IndicatorCreate() необходимо указывать последним параметром массив типа MqlParam. Соответственно, структура MqlParam, описывающая параметры индикатора, содержит специальное поле type. Это поле содержит информацию о типе данных (вещественный, целочисленный или строковый тип), которые передаются конкретным элементом этого массива. Значение этого поля структуры MqlParam может быть одним из значений перечисления ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Идентификатор

Тип данных

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Каждый элемент этого массива описывает соответствующий входной параметр создаваемого технического индикатора, поэтому тип и порядок следования элементов массива должен быть строго выдержан в соответствии с описанием.

 

 