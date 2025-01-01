- Ценовые константы
- Методы скользящих
- Линии индикаторов
- Стили рисования
- Свойства пользовательских индикаторов
- Типы индикаторов
- Идентификаторы типов данных
При создании хэндла индикатора функцией IndicatorCreate() необходимо указывать последним параметром массив типа MqlParam. Соответственно, структура MqlParam, описывающая параметры индикатора, содержит специальное поле type. Это поле содержит информацию о типе данных (вещественный, целочисленный или строковый тип), которые передаются конкретным элементом этого массива. Значение этого поля структуры MqlParam может быть одним из значений перечисления ENUM_DATATYPE.
ENUM_DATATYPE
|
Идентификатор
|
Тип данных
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Каждый элемент этого массива описывает соответствующий входной параметр создаваемого технического индикатора, поэтому тип и порядок следования элементов массива должен быть строго выдержан в соответствии с описанием.