Идентификаторы типов данных

При создании хэндла индикатора функцией IndicatorCreate() необходимо указывать последним параметром массив типа MqlParam. Соответственно, структура MqlParam, описывающая параметры индикатора, содержит специальное поле type. Это поле содержит информацию о типе данных (вещественный, целочисленный или строковый тип), которые передаются конкретным элементом этого массива. Значение этого поля структуры MqlParam может быть одним из значений перечисления ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Идентификатор Тип данных TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

Каждый элемент этого массива описывает соответствующий входной параметр создаваемого технического индикатора, поэтому тип и порядок следования элементов массива должен быть строго выдержан в соответствии с описанием.