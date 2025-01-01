Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты индикаторов
Предопределены 37 стандартных технических индикаторов, которые можно использовать в программах на языке MQL5. Кроме того, есть возможность создавать свои собственные пользовательские индикаторы с помощью функции iCustom(). Все необходимые для этого константы разделены на 5 групп:
- Ценовые константы – для выбора типа цены или объема, по которым считается индикатор;
- Методы скользящих – встроенные методы сглаживания, используемые в индикаторах;
- Линии индикаторов – идентификаторы индикаторных буферов при доступе к значениям индикаторов с помощью функции CopyBuffer();
- Стили рисования – для указания одного из 18 видов отрисовки и задания стиля рисования линии;
- Свойства пользовательских индикаторов – используются в функциях для работы с пользовательскими индикаторами;
- Типы индикаторов – служат для указания типа технического индикатора при создании хэндла с помощью функции IndicatorCreate();
- Идентификаторы типов данных - используются для задания типа данных, передаваемых массивом типа MqlParam в функции IndicatorCreate().