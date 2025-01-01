Константы индикаторов

Предопределены 37 стандартных технических индикаторов, которые можно использовать в программах на языке MQL5. Кроме того, есть возможность создавать свои собственные пользовательские индикаторы с помощью функции iCustom(). Все необходимые для этого константы разделены на 5 групп: