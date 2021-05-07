Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 72): Отслеживание и фиксация параметров объектов-чартов в коллекции

Содержание

Концепция

Эта статья будет последней в описании классов объектов-чартов и их коллекции. У нас уже хранятся в коллекции чартов все открытые графики в клиентском терминале, их подокна и индикаторы в них. Если свойства какого-либо графика меняются, то некоторые события мы уже обрабатываем и отсылаем пользовательское событие о произошедшем изменении чарта, его окна или индикатора в окне чарта на график управляющей программы. Но мы можем изменить свойства объекта-чарта или его окна, и нам необходимо новые значения изменённых свойств вписать в параметры изменённого объекта.

К счастью, у нас уже давно создан объект, наделяющий всех своих наследников событийным функционалом (расширенный базовый объект всех объектов библиотеки). И наши классы объектов-чартов и окон графиков уже являются его наследниками. Нам необходимо будет лишь добавить стандартную для этого объекта обработку изменений свойств своего объекта-наследника, и этот класс автоматически будет обновлять все свойства своего наследника и при изменении указанных свойств будет создавать список событий, произошедших с его объектом-наследником.

Для того чтобы создавались и отправлялись на график управляющей программы события, происходящие в объекте, для него необходимо будет указать все отслеживаемые свойства, которые мы хотим контролировать в своей программе. Расширенный базовый объект позволяет задать величину изменения указанного свойства или превышение указанного порогового значения для отслеживаемого свойства. Либо комбинацию изменений отслеживаемых свойств.

Любые внесённые изменения в свойства объекта будут автоматически записываться в его параметры, и если установлены разрешения на отслеживание каких-либо свойств объекта, то эти свойства будут "сигналить" о зафиксированных изменениях, которые мы хотим отслеживать.



Практически все объекты библиотеки имеют одинаковую структуру своего построения — набор свойств (целочисленных, вещественных и строковых), критерии сортировки объектов, соответствующие исключительно свойствам каждого отдельного объекта, и некоторые методы для поиска и сортировки таких объектов в списках, где они хранятся, методы описания свойств объекта и класс, позволяющий осуществлять поиск в списке объектов по указанному свойству и возвращающий индекс объекта в списке с максимальным или минимальным значением требуемого свойства.

Все эти длинные описания свойств объектов, прилагающиеся к самому объекту и неотрывно связанные с ним, немного усложняют создание самого объекта, но многократно упрощают дальнейшую с ним работу. Вот и с классом объекта-окна графика получилось так, что мы его сделали изначально неполноценным (как все основные объекты библиотеки), а упростили задачу — для того чтобы не писать все его свойства отдельно, а разместить их в свойствах объекта-чарта, к которому это окно принадлежит.

Теперь же, при создании автоматического обновления свойств объектов-чартов и их подокон, мы столкнёмся с большим усложнением при сохранении предыдущего состояния свойств объекта-окна графика при помощи методов его родительского класса. Поэтому решено было объект-окно графика сделать полноценным объектом библиотеки, что сильно упростит создание его автоматического обновления с поиском отслеживаемых событий (всё это уже давно нами сделано при создании родительского класса — расширенного объекта всех объектов библиотеки).







Доработка классов библиотеки

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_TEXT_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT, MSG_LIB_TEXT_CHART, MSG_LIB_TEXT_CHART_WND, MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE,

...

MSG_CHART_COLLECTION_CHART_OPENED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_CLOSED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_TF_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_TF_CHANGED, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "символа: " , "symbol property: " }, { "аккаунта: " , "account property: " }, { "чарта: " , "chart property: " }, { "окна чарта: " , "chart window property: " }, { "Значение свойства " , "Value of the " },

...

{ "Открыт график" , "Open chart" }, { "Закрыт график" , "Closed chart" }, { "Изменён символ графика" , "Changed chart symbol" }, { "Изменён таймфрейм графика" , "Changed chart timeframe" }, { "Изменён символ и таймфрейм графика" , "Changed the symbol and timeframe of the chart" }, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в раздел идентификаторов списков коллекций впишем новый идентификатор списка окон графика:

#define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7785 ) #define COLLECTION_CHARTS_ID ( 0x7786 ) #define COLLECTION_CHART_WND_ID ( 0x7787 )

По таким идентификаторам мы можем отслеживать, к какой коллекции или списку принадлежит тот или иной объект. В данном случае этот идентификатор нам нужен для определения, от какого объекта пришло событие, и для создания описания этого события. Всё это делается в классе расширенного базового объекта всех объектов библиотеки.

В прошлой статье мы создали обработку некоторых событий чартов, сегодня добавим к ним смену символа и таймфрейма графика.

Для этого допишем в этом же файле в перечислении возможных событий чарта дополнительные три константы:

enum ENUM_CHART_OBJ_EVENT { CHART_OBJ_EVENT_NO_EVENT = SIGNAL_MQL5_EVENTS_NEXT_CODE, CHART_OBJ_EVENT_CHART_OPEN, CHART_OBJ_EVENT_CHART_CLOSE, CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_CHANGE, CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_TF_CHANGE, CHART_OBJ_EVENT_CHART_TF_CHANGE, CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_ADD, CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_DEL, CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_ADD, CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_DEL, CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_CHANGE, }; #define CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE (CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_CHANGE+ 1 )

Из перечисления целочисленных свойств уберём номер окна графика:

CHART_PROP_WINDOW_NUM, };

это свойство принадлежит другому объекту — объекту окна графика,

а некоторые общие свойства как чарта, так и его окна, перенесём в конец списка констант перечисления:

enum ENUM_CHART_PROP_INTEGER { CHART_PROP_ID = 0 , CHART_PROP_TIMEFRAME, CHART_PROP_SHOW, CHART_PROP_IS_OBJECT, CHART_PROP_BRING_TO_TOP, CHART_PROP_CONTEXT_MENU, CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL, CHART_PROP_MOUSE_SCROLL, CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL, CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE, CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE, CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE, CHART_PROP_MODE, CHART_PROP_FOREGROUND, CHART_PROP_SHIFT, CHART_PROP_AUTOSCROLL, CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL, CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION, CHART_PROP_SCALE, CHART_PROP_SCALEFIX, CHART_PROP_SCALEFIX_11, CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR, CHART_PROP_SHOW_TICKER, CHART_PROP_SHOW_OHLC, CHART_PROP_SHOW_BID_LINE, CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE, CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE, CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP, CHART_PROP_SHOW_GRID, CHART_PROP_SHOW_VOLUMES, CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR, CHART_PROP_VISIBLE_BARS, CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL, CHART_PROP_WINDOW_HANDLE, CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR, CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS, CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS, CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND, CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND, CHART_PROP_COLOR_GRID, CHART_PROP_COLOR_VOLUME, CHART_PROP_COLOR_CHART_UP, CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN, CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE, CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL, CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR, CHART_PROP_COLOR_BID, CHART_PROP_COLOR_ASK, CHART_PROP_COLOR_LAST, CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL, CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS, CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS, CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE, CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE, CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK, CHART_PROP_IS_MAXIMIZED, CHART_PROP_IS_MINIMIZED, CHART_PROP_IS_DOCKED, CHART_PROP_FLOAT_LEFT, CHART_PROP_FLOAT_TOP, CHART_PROP_FLOAT_RIGHT, CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM, CHART_PROP_YDISTANCE, CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS, CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE , CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX , }; #define CHART_PROP_INTEGER_TOTAL ( 66 ) #define CHART_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 )

При этом у нас сократилось на 1 количество целочисленных свойств чарта — впишем 66 вместо 67, и укажем, что два последних свойства не должны участвовать в поиске и сортировке, и соответственно они не будут отображаться в свойствах чарта. Эти константы нужны для класса объекта-индикатора в окне чарта (он тоже выполнен в упрощённом варианте).



Соответственно внесённым изменениям в перечисления свойств чарта, нужно сделать и изменения в перечисление критериев сортировки объектов-чартов:

#define FIRST_CHART_DBL_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CHART_STR_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CHART_MODE { SORT_BY_CHART_ID = 0 , SORT_BY_CHART_TIMEFRAME, SORT_BY_CHART_SHOW, SORT_BY_CHART_IS_OBJECT, SORT_BY_CHART_BRING_TO_TOP, SORT_BY_CHART_CONTEXT_MENU, SORT_BY_CHART_CROSSHAIR_TOO, SORT_BY_CHART_MOUSE_SCROLL, SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_CREATE, SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, SORT_BY_CHART_MODE, SORT_BY_CHART_FOREGROUND, SORT_BY_CHART_SHIFT, SORT_BY_CHART_AUTOSCROLL, SORT_BY_CHART_KEYBOARD_CONTROL, SORT_BY_CHART_QUICK_NAVIGATION, SORT_BY_CHART_SCALE, SORT_BY_CHART_SCALEFIX, SORT_BY_CHART_SCALEFIX_11, SORT_BY_CHART_SCALE_PT_PER_BAR, SORT_BY_CHART_SHOW_TICKER, SORT_BY_CHART_SHOW_OHLC, SORT_BY_CHART_SHOW_BID_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_ASK_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_LAST_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_PERIOD_SEP, SORT_BY_CHART_SHOW_GRID, SORT_BY_CHART_SHOW_VOLUMES, SORT_BY_CHART_SHOW_OBJECT_DESCR, SORT_BY_CHART_VISIBLE_BARS, SORT_BY_CHART_WINDOWS_TOTAL, SORT_BY_CHART_WINDOW_HANDLE, SORT_BY_CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_BARS, SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_PIXELS, SORT_BY_CHART_COLOR_BACKGROUND, SORT_BY_CHART_COLOR_FOREGROUND, SORT_BY_CHART_COLOR_GRID, SORT_BY_CHART_COLOR_VOLUME, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_UP, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_DOWN, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_LINE, SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BULL, SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BEAR, SORT_BY_CHART_COLOR_BID, SORT_BY_CHART_COLOR_ASK, SORT_BY_CHART_COLOR_LAST, SORT_BY_CHART_COLOR_STOP_LEVEL, SORT_BY_CHART_SHOW_TRADE_LEVELS, SORT_BY_CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, SORT_BY_CHART_SHOW_DATE_SCALE, SORT_BY_CHART_SHOW_PRICE_SCALE, SORT_BY_CHART_SHOW_ONE_CLICK, SORT_BY_CHART_IS_MAXIMIZED, SORT_BY_CHART_IS_MINIMIZED, SORT_BY_CHART_IS_DOCKED, SORT_BY_CHART_FLOAT_LEFT, SORT_BY_CHART_FLOAT_TOP, SORT_BY_CHART_FLOAT_RIGHT, SORT_BY_CHART_FLOAT_BOTTOM, SORT_BY_CHART_YDISTANCE, SORT_BY_CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, SORT_BY_CHART_SHIFT_SIZE = FIRST_CHART_DBL_PROP, SORT_BY_CHART_FIXED_POSITION, SORT_BY_CHART_FIXED_MAX, SORT_BY_CHART_FIXED_MIN, SORT_BY_CHART_POINTS_PER_BAR, SORT_BY_CHART_PRICE_MIN, SORT_BY_CHART_PRICE_MAX, SORT_BY_CHART_COMMENT = FIRST_CHART_STR_PROP, SORT_BY_CHART_EXPERT_NAME, SORT_BY_CHART_SCRIPT_NAME, SORT_BY_CHART_INDICATOR_NAME, SORT_BY_CHART_SYMBOL, };

Если внимательно посмотреть на критерии сортировки по целочисленным свойствам, то увидим, что нет двух последних свойств — потому, что мы их сделали неиспользуемыми в сортировке, соответственно, сюда их вписывать не нужно — каждый критерий сортировки по определённому свойству строго соответствует числовому значению константы из перечисления свойств объекта.



Так как теперь объект-окно чарта мы будем делать полноценным, то для него необходимо прописать перечисления его целочисленных, вещественных и строковых свойств:

enum ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER { CHART_WINDOW_PROP_ID = 0 , CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM, CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE, CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS, CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_HANDLE, CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_INDEX, }; #define CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL ( 6 ) #define CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE { CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN = CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL, CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX, }; #define CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 2 ) #define CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING { CHART_WINDOW_PROP_IND_NAME = (CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL+CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL), CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL, }; #define CHART_WINDOW_PROP_STRING_TOTAL ( 2 )

И наконец, вписать перечесление возможных критериев сортировки объектов-окон графика:

#define FIRST_CHART_WINDOW_DBL_PROP (CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CHART_WINDOW_STR_PROP (CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_SKIP+CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL-CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CHART_WINDOW_MODE { SORT_BY_CHART_WINDOW_ID = 0 , SORT_BY_CHART_WINDOW_NUM, SORT_BY_CHART_WINDOW_YDISTANCE, SORT_BY_CHART_WINDOW_HEIGHT_IN_PIXELS, SORT_BY_CHART_WINDOW_IND_HANDLE, SORT_BY_CHART_WINDOW_IND_INDEX, SORT_BY_CHART_WINDOW_PRICE_MIN = FIRST_CHART_WINDOW_DBL_PROP, SORT_BY_CHART_WINDOW_PRICE_MAX, SORT_BY_CHART_WINDOW_IND_NAME = FIRST_CHART_WINDOW_STR_PROP, SORT_BY_CHART_WINDOW_SYMBOL, };

Возвращаясь к идентификатору списка объектов-окон графиков, вспомним, что нам необходимо доработать базовый расширенный объект CBaseObjExt, класс которого написан в файле класса базового объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh.



Всё, что нам в нём нужно сделать, — это дописать в его методе EventDescription() обработку двух новых списков, к которым принадлежат объекты, которые будут наследниками этого класса — объект-чарт и объект-окно чарта:

string CBaseObjExt::EventDescription( const int property, const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason, const int source, const string value , const string property_descr, const int digits) { string type= ( this .Type()==COLLECTION_SYMBOLS_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_SYMBOL) : this .Type()==COLLECTION_ACCOUNT_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT) : this .Type()==COLLECTION_CHARTS_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CHART) : this .Type()==COLLECTION_CHART_WND_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CHART_WND) : "" ); string level= ( property< this .m_long_prop_total ? ::DoubleToString( this .GetControlledLongValueLEVEL(property),digits) : ::DoubleToString( this .GetControlledDoubleValueLEVEL(property),digits) ); string res= ( reason==BASE_EVENT_REASON_INC ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE)+type+property_descr+CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_INC_BY)+ value : reason==BASE_EVENT_REASON_DEC ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE)+type+property_descr+CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DEC_BY)+ value : reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE)+type+property_descr+CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_MORE_THEN)+level : reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE)+type+property_descr+CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_LESS_THEN)+level : reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE)+type+property_descr+CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_EQUAL)+level : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BASE_OBJ_UNKNOWN_EVENT)+type ); return this .m_name+ ": " +res; }

О работе данного класса можно почитать в статье 37.



Ну что ж, будем исправлять оплошность, допущенную при проектировании — доработаем класс объекта окна чарта до полноценного класса, как и у других основных объектов библиотеки. Нам нужно будет добавить массивы для хранения свойств объекта, методы для установки и возврата его свойств (уже готовые методы переделаем) и методы для вывода информации о свойствах объекта.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartWnd.mqh и внесём в него необходимые исправления. В этом же файле находится вспомогательный класс объекта-индикатора в окне. Так как мы изменили некоторые свойства этих объектов, то в метод Compare() класса CWndInd впишем константы новых перечислений:

int CWndInd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CWndInd *obj_compared=node; if (mode== CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_HANDLE ) return ( this .Handle()>obj_compared.Handle() ? 1 : this .Handle()<obj_compared.Handle() ? - 1 : 0 ); else if (mode== CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_INDEX ) return ( this .Index()>obj_compared.Index() ? 1 : this .Index()<obj_compared.Index() ? - 1 : 0 ); return ( this .Name()==obj_compared.Name() ? 0 : this .Name()<obj_compared.Name() ? - 1 : 1 ); }

Ранее это были уже удалённые константы из другого перечисления CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE и CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX.



В приватную секцию класса добавим переменную m_digits для хранения Digits() символа графика, массивы для хранения целочисленных, вещественных и строковых свойств, а также методы для возврата реального индекса вещественного и строкового свойства в соответствующем массиве:



class CChartWnd : public CBaseObjExt { private : CArrayObj m_list_ind; CArrayObj *m_list_ind_del; CArrayObj *m_list_ind_param; long m_long_prop[CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL] ; string m_string_prop[CHART_WINDOW_PROP_STRING_TOTAL] ; int m_digits; int m_wnd_coord_x; int m_wnd_coord_y; int IndexProp(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property) const { return ( int )property-CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL; }

В публичной секции класса напишем методы для установки и возврата указанных свойств объекта:



public : void SetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CChartWnd *GetObject( void ) { return & this ; }

Все методы, возвращающие флаги поддержания объектом указанного целочисленного, вещественного или строкового свойства будут возвращать true — каждое из свойств поддерживается, а методы, возвращающие описания свойств объекта, просто здесь будут объявлены, а за пределами тела класса будет написана их реализация (конкретно — у нас сейчас метод, возвращающий описание вещественного свойства, возвращает текст "свойство не поддерживается" — вот его реализацию мы вынесем за пределы тела класса, так как два других уже написаны):

CChartWnd *GetObject( void ) { return & this ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property) ; string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property);

Все вхождения строки "this.m_window_num" заменим на строку "this.WindowNum()" (без кавычек естественно) — так как мы удалили переменную m_window_num, и теперь номер окна у нас расположен в свойствах объекта, то мы и будем возвращать значение этого свойства при помощи метода WindowNum().



Метод WindowNum() ранее возвращал значение переменной m_window_num:

int WindowNum( void ) const { return this .m_window_num; }

Теперь этот метод будет возвращать свойство объекта:

int WindowNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty( CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM ); }

Добавим два метода для возврата вещественных свойств и исправим уже имеющиеся методы для возврата и установки значений не переменных, а соответствующих свойств объекта:

int WindowNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM); } int IndicatorsTotal( void ) const { return this .m_list_ind.Total(); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty( CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL ); } double PriceMax( void ) const { return this .GetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX); } double PriceMin( void ) const { return this .GetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN); } void SetWindowNum( const int num) { this .SetProperty( CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM ,num); } void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty( CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL ,symbol); }

Для реализации автоматического обновления свойств объекта, предоставляемого классом CBaseObjExt, являющегося родительским для редактируемого класса, нам нужно внести некоторые правки в его методы Refresh(), а для организации событийного функционала нам дополнительно желательно добавить методы для установки значений отслеживаемых свойств объекта и контролируемые значения свойств — для поиска моментов пересечений указанных отслеживаемых величин значениями свойств объектов, которые мы контролируем.

Можно в принципе и не делать этих методов — класс CBaseObjExt уже предоставляет возможность установки контрольных величин и отслеживаемых свойств, но так как класс универсальный, то его методы достаточно абстрактны, и необходимо помнить имена констант, требующихся нам для контроля свойств. А это неудобно. Поэтому мы в такие классы, которые работают на основе класса расширенного объекта CBaseObjExt, добавляем такие методы — они явно указывают, что именно мы ими устанавливаем объекту.

Итак, в самом конце листинга тела класса напишем два блока кода для установки отслеживаемых свойств для дистанции в пикселях между рамками окон и для высоты окна графика в пикселях:

void SetControlWindowYDistanceInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE,( long )::fabs( value )); } void SetControlWindowYDistanceDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE,( long )::fabs( value )); } void SetControlWindowYDistanceLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedWindowYDistance( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE); } bool IsIncreasedWindowYDistance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE); } bool IsDecreasedWindowYDistance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE); } void SetControlHeightInPixelsInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long )::fabs( value )); } void SetControlHeightInPixelsDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long )::fabs( value )); } void SetControlHeightInPixelsLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedHeightInPixels( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } bool IsIncreasedHeightInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } bool IsDecreasedHeightInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } };

Теперь мы можем в своей программе установить нужные отслеживаемые значения для этих свойств, и библиотека автоматически будет за ними следить и отсылать события, произошедшие с этими свойствами, на график управляющей программы, где мы их сможем обрабатывать. Всё это подробно обсуждалось при создании базового расширенного объекта всех объектов библиотеки.



Параметрический конструктор класса претерпел изменения:

CChartWnd::CChartWnd( const long chart_id, const int wnd_num, const string symbol,CArrayObj *list_ind_del,CArrayObj *list_ind_param) : m_wnd_coord_x( 0 ),m_wnd_coord_y( 0 ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_list_ind_del=list_ind_del; this .m_list_ind_param=list_ind_param; CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .m_type=COLLECTION_CHART_WND_ID; this .SetControlDataArraySizeLong(CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM,wnd_num); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL,symbol); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_ID,chart_id); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE,:: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num)); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger (chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd_num)); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble (chart_id, CHART_PRICE_MIN ,wnd_num)); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble (chart_id, CHART_PRICE_MAX ,wnd_num)); this .m_name= this .Header(); for ( int i= 0 ;i<CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); this .IndicatorsListCreate(); }

Здесь: получаем Digits() символа графика (для вывода информации), устанавливаем тип объекта равным идентификатору списка объектов-окон чарта.

В блоке инициализации массивов данных базового объекта мы задаём массивам базового объекта размеры массивов текущего объекта (в тех массивах хранятся данные объекта на прошлой проверке) и сбрасываем все значения в ноль.

В блоке установки свойств объекта записываем в параметры объекта все необходимые данные чарта.

В блоке заполнения текущих данных символа записываем в массивы базового объекта все данные, установленные в свойства объекта.

В блоке обновления данных в базовом объекте и поиска изменений заполняем массивы базового объекта данными с текущего объекта, сравниваем их с прошлым состоянием и, если установлены флаги отслеживания свойств, то проверяем факт наступления контролируемой ситуации и при положительном исходе проверки, создаём базовое событие и помещаем его в список базовых событий объекта.



В методе сравнения двух объектов-окон графика заменим все удалённые константы перечисления на новые:

int CChartWnd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartWnd *obj_compared=node; if (mode== CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE ) return ( this .YDistance()>obj_compared.YDistance() ? 1 : this .YDistance()<obj_compared.YDistance() ? - 1 : 0 ); else if (mode== CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ) return ( this .HeightInPixels()>obj_compared.HeightInPixels() ? 1 : this .HeightInPixels()<obj_compared.HeightInPixels() ? - 1 : 0 ); else if (mode== CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM ) return ( this .WindowNum()>obj_compared.WindowNum() ? 1 : this .WindowNum()<obj_compared.WindowNum() ? - 1 : 0 ); else if (mode== CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL ) return ( this . Symbol ()==obj_compared. Symbol () ? 0 : this . Symbol ()>obj_compared. Symbol () ? 1 : - 1 ); return - 1 ; }

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства объекта, так же заменим константы перечисления на новые и добавим возврат описания новых свойств:

string CChartWnd::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER property) { return ( property==CHART_WINDOW_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )CBaseObj::GetChartID() ) : property==CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_NUM ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_N)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .WindowNum() ) : property== CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .YDistance() ) : property== CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_HEIGHT_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .HeightInPixels() ) : "" ); }

Напишем реализацию метода, возвращающего описание вещественного свойства объекта:

string CChartWnd::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE property) { return ( property==CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_PRICE_MIN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .PriceMin(), this .m_digits) ) : property==CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_PRICE_MAX)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .PriceMax(), this .m_digits) ) : "" ); }

В методе, возвращающим описание строкового свойства объекта, тоже заменим константы перечислений на новые:

string CChartWnd::GetPropertyDescription( ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING property) { return ( property== CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this . Symbol () ) : "" ); }

В метод, выводящий в журнал свойства объекта, тоже внесены исправления констант перечислений и раскомментирован блок кода, отвечающий за вывод вещественных свойств объекта (ранее этот блок кода внутри цикла был закомментирован, но не удалён из метода):

void CChartWnd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end= CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL ; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER prop=( ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER )i; if (prop== CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_HANDLE || prop== CHART_WINDOW_PROP_WINDOW_IND_INDEX ) continue ; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+= CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL ; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE prop=( ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE )i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } beg=end; end+= CHART_WINDOW_PROP_STRING_TOTAL ; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING prop=( ENUM_CHART_WINDOW_PROP_STRING )i; if (prop==CHART_WINDOW_PROP_IND_NAME) { this .PrintIndicators(); continue ; } if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

В методе, выводящим в журнал описание параметров окна, добавим вывод новых параметров и поменяем константы на новые:



void CChartWnd::PrintParameters( const bool dash= false ) { string header= ( this .WindowNum()== 0 ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW) : CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW)+ " " +( string ) this .WindowNum() ); :: Print ((dash ? " " : "" ),header, ":" ); string pref=(dash ? " - " : "" ); if ( this .WindowNum()> 0 ) :: Print (pref,GetPropertyDescription( CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE )); :: Print (pref,GetPropertyDescription( CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS )); :: Print (pref,GetPropertyDescription(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX)); :: Print (pref,GetPropertyDescription(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN)); }

Доработаем метод обновления данных окна графика. Нам необходимо в него добавить инициализацию событийных данных (переменные) и блок кода, обрабатывающий изменение параметров объекта в случае, если никаких других изменений с ним не было (другие изменения — это добавление в окно или удаление индикатора из окна).

void CChartWnd::Refresh( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; int change=:: ChartIndicatorsTotal ( this .m_chart_id, this .WindowNum())- this .m_list_ind.Total(); if (change== 0 ) { this .IndicatorsChangeCheck(); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_YDISTANCE,:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .WindowNum())); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , this .WindowNum())); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MIN , this .WindowNum())); this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MAX , this .WindowNum())); string symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); if (symbol!= NULL ) this .SetProperty(CHART_WINDOW_PROP_SYMBOL,symbol); for ( int i= 0 ;i<CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); this .CheckEvents(); return ; } if (change> 0 ) { this .IndicatorsAdd(); for ( int i= 0 ;i<change;i++) { int index= this .m_list_ind.Total()-( 1 +i); CWndInd *ind= this .m_list_ind.At(index); if (ind== NULL ) continue ; this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_ADD); } } if (change< 0 ) { this .IndicatorsDelete(); for ( int i= 0 ;i<-change;i++) { int index= this .m_list_ind_del.Total()-( 1 +i); CWndInd *ind= this .m_list_ind_del.At(index); if (ind== NULL ) continue ; this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_DEL); } } }

Здесь всё расписано в комментариях в блоке кода, и подробнее мы это рассматривали в описании доработки параметрического конструктора — практически то же самое.

На этом преобразование класса объекта окна графика в полноценный объект библиотеки завершено.

Теперь доработаем класс объекта-чарта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh.

В приватную секцию класса добавим новые переменные для хранения предыдущего символа и таймфрейма чарта, и переменную для хранения последнего события:



class CChartObj : public CBaseObjExt { private : CArrayObj m_list_wnd; CArrayObj *m_list_wnd_del; CArrayObj *m_list_ind_del; CArrayObj *m_list_ind_param; long m_long_prop[CHART_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[CHART_PROP_STRING_TOTAL]; string m_symbol_prev; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe_prev; int m_digits; int m_last_event; datetime m_wnd_time_x; double m_wnd_price_y;

Нам необходимо будет заполнять данные чарта в методе обновления чарта, и они у нас так же заполняются и в конструкторе класса. Свойств у объекта-чарта достаточно много, поэтому чтобы не писать однотипный код в разных методах, вынесем его в отдельные методы и там, где необходимо заполнить свойства объекта данными чарта, будем вызывать эти методы. Объявим их в приватной секции класса:

bool SetMode( const string source, const ENUM_CHART_MODE mode, const bool redraw= false ); bool SetScale( const string source, const int scale, const bool redraw= false ); bool SetModeVolume( const string source, const ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode, const bool redraw= false ); void SetVisibleBars( void ); void SetWindowsTotal( void ); void SetFirstVisibleBars( void ); void SetWidthInBars( void ); void SetWidthInPixels( void ); void SetMaximizedFlag( void ); void SetMinimizedFlag( void ); void SetExpertName( void ); void SetScriptName( void ); bool SetIntegerParameters( void ); void SetDoubleParameters( void ); bool SetStringParameters( void ); void CreateWindowsList( void ); void RecreateWindowsList( const int change); string FileNameWithExtention( const string filename); public :

Все методы, возвращающие флаги поддержания объектом того или иного свойства, должны возвращать true:

CWndInd *GetIndicator( const int win_num, const int ind_index); virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_STRING property);

Ранее метод, возвращающий флаг поддержания целочисленного свойства, возвращал false в случае, если это свойство — дистанция в пикселях между рамками окон графика.



Впишем три публичных метода, необходимых для работы с событийным функционалом родительского класса:

bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } int GetLastEventsCode( void ) const { return this .m_event_code; } int GetLastEvent( void ) const { return this .m_last_event; } CChartObj(){;} CChartObj( const long chart_id,CArrayObj *list_wnd_del,CArrayObj *list_ind_del,CArrayObj *list_ind_param);

В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта впишем метод, возвращающий флаг того, что окно графика находится на переднем плане:

bool IsDocked( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED); } bool SetDockedON( const bool redraw= false ) { return this .SetDockedFlag(DFUN, true ,redraw); } bool SetDockedOFF( const bool redraw= false ) { return this .SetDockedFlag(DFUN, false ,redraw); } bool IsBringTop( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP); } bool SetBringToTopON( const bool redraw= false ) { return this .SetBringToTopFlag(DFUN, true ,redraw); } bool SetBringToTopOFF( const bool redraw= false ) { return this .SetBringToTopFlag(DFUN, false ,redraw); } ENUM_CHART_MODE Mode( void ) const { return ( ENUM_CHART_MODE ) this .GetProperty(CHART_PROP_MODE); } bool SetModeBars( const bool redraw= false ) { return this .SetMode(DFUN, CHART_BARS ,redraw); } bool SetModeCandles( const bool redraw= false ) { return this .SetMode(DFUN, CHART_CANDLES ,redraw); } bool SetModeLine( const bool redraw= false ) { return this .SetMode(DFUN, CHART_LINE ,redraw); }

Метод возвращает флаг CHART_BRING_TO_TOP.

Стоит отметить, что в справке это свойство указано как "только для записи" (w/o), и в примере указано, что возможно только установить нужный график активным, т.е. — не позволяет считывать его состояние, а только устанавливать. Однако на самом деле, это свойство так же и считывается, и при его помощи можно узнать, какой именно график на данный момент активен. То ли это ошибка в справке, то ли это недокументированная возможность (что крайне нежелательно), но по факту пока это работает. Если это свойство графика вдруг перестанет считываться (будет приведено в соответствии со справкой), то возникнут проблемы для возможности быстрого получения активного на данный момент графика и придётся выдумавать что-то своё.



В самом конце листинга класса пропишем методы для установки отслеживаемых значений контролируемых свойств объекта для родительского класса.

Мы впишем все свойства — и целочисленные, и вещественные, но не для каждого из них напишем методы контроля их состояния. Просто будем учитывать целесообразность контроля некоторых свойств объекта. В любом случае, все свойства прописаны в комментариях и всегда можно будет добавить новые:

void SetControlTimeframeInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_TIMEFRAME,( long ):: fabs (value)); } void SetControlTimeframeDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_TIMEFRAME,( long ):: fabs (value)); } void SetControlTimeframeLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_TIMEFRAME,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedTimeframe( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_TIMEFRAME); } bool IsIncreasedTimeframe( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_TIMEFRAME); } bool IsDecreasedTimeframe( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_TIMEFRAME); } void SetControlChartModeInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_MODE,( long ):: fabs (value)); } void SetControlChartModeDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_MODE,( long ):: fabs (value)); } void SetControlChartModeLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_MODE,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedChartMode( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_MODE); } bool IsIncreasedChartMode( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_MODE); } bool IsDecreasedChartMode( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_MODE); } void SetControlWidthInBarsInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlWidthInBarsDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlWidthInBarsLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedWidthInBars( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS); } bool IsIncreasedWidthInBars( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS); } bool IsDecreasedWidthInBars( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS); } void SetControlWidthInPixelsInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlWidthInPixelsDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlWidthInPixelsLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedWidthInPixels( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS); } bool IsIncreasedWidthInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS); } bool IsDecreasedWidthInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS); } void SetControlHeightInPixelsInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlHeightInPixelsDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } void SetControlHeightInPixelsLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedHeightInPixels( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } bool IsIncreasedHeightInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } bool IsDecreasedHeightInPixels( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS); } void SetControlFloatLeftInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatLeftDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatLeftLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedFloatLeft( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_FLOAT_LEFT); } bool IsIncreasedFloatLeft( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FLOAT_LEFT); } bool IsDecreasedFloatLeft( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FLOAT_LEFT); } void SetControlFloatTopInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FLOAT_TOP,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatTopDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FLOAT_TOP,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatTopLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FLOAT_TOP,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedFloatTop( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_FLOAT_TOP); } bool IsIncreasedFloatTop( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FLOAT_TOP); } bool IsDecreasedFloatTop( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FLOAT_TOP); } void SetControlFloatRightInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatRightDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatRightLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedFloatRight( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT); } bool IsIncreasedFloatRight( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT); } bool IsDecreasedFloatRight( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT); } void SetControlFloatBottomInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatBottomDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFloatBottomLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,( long ):: fabs (value)); } long GetValueChangedFloatBottom( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM); } bool IsIncreasedFloatBottom( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM); } bool IsDecreasedFloatBottom( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM); } void SetControlShiftSizeInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,( long ):: fabs (value)); } void SetControlShiftSizeDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,( long ):: fabs (value)); } void SetControlShiftSizeLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedShiftSize( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_SHIFT_SIZE); } bool IsIncreasedShiftSize( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_SHIFT_SIZE); } bool IsDecreasedShiftSize( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_SHIFT_SIZE); } void SetControlFixedPositionInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FIXED_POSITION,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedPositionDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FIXED_POSITION,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedPositionLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FIXED_POSITION,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedFixedPosition( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_FIXED_POSITION); } bool IsIncreasedFixedPosition( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FIXED_POSITION); } bool IsDecreasedFixedPosition( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FIXED_POSITION); } void SetControlFixedMaxInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FIXED_MAX,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedMaxDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FIXED_MAX,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedMaxLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FIXED_MAX,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedFixedMax( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_FIXED_MAX); } bool IsIncreasedFixedMax( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FIXED_MAX); } bool IsDecreasedFixedMax( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FIXED_MAX); } void SetControlFixedMinInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_FIXED_MIN,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedMinDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_FIXED_MIN,( long ):: fabs (value)); } void SetControlFixedMinLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_FIXED_MIN,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedFixedMin( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_FIXED_MIN); } bool IsIncreasedFixedMin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_FIXED_MIN); } bool IsDecreasedFixedMin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_FIXED_MIN); } void SetControlPriceMinInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_PRICE_MIN,( long ):: fabs (value)); } void SetControlPriceMinDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_PRICE_MIN,( long ):: fabs (value)); } void SetControlPriceMinLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_PRICE_MIN,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedPriceMin( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_PRICE_MIN); } bool IsIncreasedPriceMin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_PRICE_MIN); } bool IsDecreasedPriceMin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_PRICE_MIN); } void SetControlPriceMaxInc( const long value) { this .SetControlledValueINC(CHART_PROP_PRICE_MAX,( long ):: fabs (value)); } void SetControlPriceMaxDec( const long value) { this .SetControlledValueDEC(CHART_PROP_PRICE_MAX,( long ):: fabs (value)); } void SetControlPriceMaxLevel( const long value) { this .SetControlledValueLEVEL(CHART_PROP_PRICE_MAX,( long ):: fabs (value)); } double GetValueChangedPriceMax( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(CHART_PROP_PRICE_MAX); } bool IsIncreasedPriceMax( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(CHART_PROP_PRICE_MAX); } bool IsDecreasedPriceMax( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(CHART_PROP_PRICE_MAX); } };

Методы позволяют быстро установить те свойства объекта, значение которых необходимо контролировать и отсылать события на график управляющей программы при превышении контролируемых значений прироста или уменьшения свойства.



Конструктор класса был изменён таким же образом, как и в ранее обсуждаемом классе объекта-окна графика:

CChartObj::CChartObj( const long chart_id,CArrayObj *list_wnd_del,CArrayObj *list_ind_del,CArrayObj *list_ind_param) : m_wnd_time_x( 0 ),m_wnd_price_y( 0 ) { this .m_list_wnd_del=list_wnd_del; this .m_list_ind_del=list_ind_del; this .m_list_ind_param=list_ind_param; CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .m_type=COLLECTION_CHARTS_ID; this .SetControlDataArraySizeLong(CHART_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .SetProperty(CHART_PROP_ID,chart_id); this .SetIntegerParameters(); this .SetDoubleParameters(); this .SetStringParameters(); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); this .m_list_wnd_del.Sort(SORT_BY_CHART_WINDOW_NUM); this .CreateWindowsList(); this .m_symbol_prev= this . Symbol (); this .m_timeframe_prev= this .Timeframe(); this .m_name= this .Header(); for ( int i= 0 ;i<CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); }

Здесь запись значений параметров графика в свойства объекта осуществляется тремя методами, предназначенными для этого:

Метод, заполняющий целочисленные свойства объекта:

bool CChartObj::SetIntegerParameters( void ) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=:: ChartPeriod ( this .ID()); if (timeframe== 0 ) return false ; this .SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,timeframe); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_OBJECT )); this .SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_BRING_TO_TOP )); this .SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CONTEXT_MENU )); this .SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL )); this .SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MOUSE_SCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE )); this .SetProperty(CHART_PROP_MODE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MODE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHIFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_AUTOSCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_KEYBOARD_CONTROL )); this .SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_QUICK_NAVIGATION )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX_11 )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE_PT_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,:: ChartGetInteger ( this .ID(),CHART_SHOW_TICKER)); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OHLC )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_BID_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ASK_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_LAST_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PERIOD_SEP )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_VOLUMES )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OBJECT_DESCR )); this .SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_VISIBLE_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_HANDLE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FIRST_VISIBLE_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BACKGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_VOLUME )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_UP )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_DOWN )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BULL )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BEAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_ASK )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_LAST )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_STOP_LEVEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_DRAG_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_DATE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PRICE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ONE_CLICK )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MAXIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MINIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_DOCKED )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_LEFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_TOP )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_RIGHT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_BOTTOM )); this .SetProperty(CHART_PROP_YDISTANCE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_YDISTANCE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )); return true ; }

Метод, заполняющий вещественные свойства объекта:



void CChartObj::SetDoubleParameters( void ) { this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_SHIFT_SIZE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_POSITION )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_POINTS_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MAX )); }

Метод, заполняющий строковые свойства объекта:



bool CChartObj::SetStringParameters( void ) { string symbol=:: ChartSymbol ( this .ID()); if (symbol== NULL ) return false ; this .SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,symbol); this .SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_COMMENT )); this .SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_EXPERT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_SCRIPT_NAME )); return true ; }

Методы, заполняющие целочисленные и строковые свойства возвращают bool-значения по той причине, что внутри методов мы получаем период графика и символ графика по его идентификатору функциями ChartPeriod() и ChartSymbol(). Эти функции могут вернуть либо ноль, либо пустую строку. В этих случаях методы вернут false.



В методе, возвращающем описание целочисленного свойства объекта, в блоках кода, возвращающих дистанцию в пикселях между рамками окон и высоту графика в пикселях, будем возвращать свойство непосредственно с графика, а не из объекта:

property==CHART_PROP_WINDOW_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , 0 ) ) : property==CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIRST_VISIBLE_BAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_BARS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_HEIGHT_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_BACKGROUND)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) :

Просто потому, что эти свойства хоть и есть у чарта, но принадлежат они его окну (в данном случае — к нулевому), а не к самому графику, и получаем мы эти свойства из объектов-окон графика.



Метод, обновляющий объект-чарт и список его окон, тоже претерпел изменения:

void CChartObj::Refresh( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_wnd.Total();i++) { CChartWnd *wnd= this .m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.Refresh(); if (!wnd.IsEvent()) continue ; CArrayObj *list=wnd.GetListEvents(); if (list== NULL ) continue ; this .m_is_event= true ; this .m_event_code=wnd.GetEventCode(); int n=list.Total(); for ( int j= 0 ; j<n; j++) { CEventBaseObj *event=list.At(j); if (event== NULL ) continue ; ushort event_id=event.ID(); this .m_last_event=event_id; string sparam=( string ) this .GetChartID()+ "_" +( string )wnd.WindowNum(); if (:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_BRING_TO_TOP ) && this .EventAdd(( ushort )event.ID(),event.LParam(),event.DParam(),sparam)) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,( ushort )event_id,event.LParam(),event.DParam(),sparam); } } } int change=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL )- this .WindowsTotal(); if (change== 0 ) { string symbol=:: ChartSymbol ( this .ID()); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=:: ChartPeriod ( this .ID()); if (symbol!= NULL && timeframe!= 0 ) { bool symb=symbol!= this .m_symbol_prev; bool tf=timeframe!= this .m_timeframe_prev; if (symb || tf) { if (symb && tf) { this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_TF_CHANGE); this .SetSymbol(symbol); this .SetTimeframe(timeframe); this .m_symbol_prev= this . Symbol (); this .m_timeframe_prev= this .Timeframe(); } else if (symb) { this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_CHANGE); this .SetSymbol(symbol); this .m_symbol_prev= this . Symbol (); } else if (tf) { this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_TF_CHANGE); this .SetTimeframe(timeframe); this .m_timeframe_prev= this .Timeframe(); } } } if ( this .SetIntegerParameters()) { this .SetDoubleParameters(); this .SetStringParameters(); } for ( int i= 0 ;i<CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); this .CheckEvents(); } else { this .RecreateWindowsList(change); } }

В листинге метода всё подробно прокомментировано. Вкратце:

Нам необходимо после обновления объектов-окон чарта, проверить флаг события каждого окна. Если события у окна есть, то каждое его событие нужно отправить на график управляющей программы. После обновления окон чарта и проверки их событий, нам нужно проверить изменение символа и/или периода чарта в случае, если больше никаких изменений с чартом нет.



В метод создания и отправки события графика на график управляющей программы допишем обработку события смены символа и/или периода графика:

void CChartObj::SendEvent(ENUM_CHART_OBJ_EVENT event ) { if ( event ==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_ADD) { CChartWnd *wnd= this .GetLastAddedWindow(); if (wnd==NULL) return ; ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort ) event , this .m_chart_id,wnd.WindowNum(), this .Symbol()); } else if ( event ==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_DEL) { CChartWnd *wnd= this .GetLastDeletedWindow(); if (wnd==NULL) return ; ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort ) event , this .m_chart_id,wnd.WindowNum(), this .Symbol()); } else if ( event ==CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_TF_CHANGE) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort ) event , this .m_chart_id, this .m_timeframe_prev, this .m_symbol_prev); } else if ( event ==CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_CHANGE) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort ) event , this .m_chart_id, this .Timeframe(), this .m_symbol_prev); } else if ( event ==CHART_OBJ_EVENT_CHART_TF_CHANGE) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort ) event , this .m_chart_id, this .m_timeframe_prev, this .Symbol()); } }

Здесь тоже всё подробно расписано в комментариях к коду и, надеюсь, вопросов не возникнет. В любом случае их можно задать в обсуждении статьи.

Теперь доработаем класс-коллекцию объектов-чартов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ChartObjCollection.mqh.



В первую очередь сделаем его наследником класса базового расширенного объекта, а в приватную секцию класса добавим переменную для хранения последнего события:

class CChartObjCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; CListObj m_list_del; CArrayObj m_list_wnd_del; CArrayObj m_list_ind_del; CArrayObj m_list_ind_param; int m_charts_total_prev; int m_last_event; int ChartsTotal( void ) const ; bool IsPresentChartObj( const long chart_id); bool IsPresentChart( const long chart_id); bool CreateNewChartObj( const long chart_id, const string source); bool FindAndCreateMissingChartObj( void ); void FindAndDeleteExcessChartObj( void ); public :

В публичной секции класса впишем три метода для работы с событийным функционалом базового расширенного объекта и объявим метод, возвращающий указанный по индексу объект-окно указанного по идентификатору чарта:

bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } int GetLastEventsCode( void ) const { return this .m_event_code; } int GetLastEvent( void ) const { return this .m_last_event; } CChartObjCollection(); CArrayObj *GetChartsList( const string symbol) { return this .GetList(CHART_PROP_SYMBOL,symbol,EQUAL); } CArrayObj *GetChartsList( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .GetList(CHART_PROP_TIMEFRAME,timeframe,EQUAL);} CChartObj *GetChart( const long id); CChartObj *GetChart( const int index) { return this .m_list.At(index); } CChartObj *GetLastAddedChart( void ) { return this .m_list.At( this .m_list.Total()- 1 ); } CChartObj *GetLastDeletedChart( void ) { return this .m_list_del.At( this .m_list_del.Total()- 1 ); } CChartWnd *GetLastAddedChartWindow( const long chart_id); CChartWnd *GetLastDeletedChartWindow( void ) { return this .m_list_wnd_del.At( this .m_list_wnd_del.Total()- 1 );} CChartWnd *GetChartWindow( const long chart_id, const int wnd_num);

В методе, обновляющем список-коллекцию объектов-чартов, впишем обработку событий объектов-чартов:

void CChartObjCollection::Refresh( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart==NULL) continue ; chart.Refresh(); if (!chart.IsEvent()) continue ; CArrayObj *list=chart.GetListEvents(); if (list==NULL) continue ; this .m_is_event= true ; this .m_event_code=chart.GetEventCode(); int n=list.Total(); for ( int j= 0 ; j<n; j++) { CEventBaseObj * event =list.At(j); if ( event ==NULL) continue ; ushort event_id= event .ID(); this .m_last_event=event_id; string sparam=( string ) this .GetChartID(); if ( this .EventAdd(( ushort ) event .ID(), event .LParam(), event .DParam(),sparam)) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id_main,( ushort )event_id, event .LParam(), event .DParam(),sparam); } } } int charts_total= this .ChartsTotal(); int change=charts_total- this .m_list.Total(); if (change== 0 ) return ; if (change> 0 ) { this .FindAndCreateMissingChartObj(); CChartObj *chart= this .GetChart(GetMainChartID()); if (chart!=NULL) chart.SetBringToTopON( true ); for ( int i= 0 ;i<change;i++) { chart=m_list.At(m_list.Total()-( 1 +i)); if (chart==NULL) continue ; this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_OPEN); } } else if (change< 0 ) { this .FindAndDeleteExcessChartObj(); for ( int i= 0 ;i<-change;i++) { CChartObj *chart= this .m_list_del.At( this .m_list_del.Total()-( 1 +i)); if (chart==NULL) continue ; this .SendEvent(CHART_OBJ_EVENT_CHART_CLOSE); } } }

Здесь логика такая же, как и у ранее рассмотренных методов обновления объектов-чартов и объектов-окон графика, и всё подробно прокомментировано.

Метод, возвращающий указанный по индексу объект-окно указанного по идентификатору чарта:

CChartWnd* CChartObjCollection::GetChartWindow( const long chart_id, const int wnd_num) { CChartObj *chart= this .GetChart(chart_id); if (chart== NULL ) return NULL ; return chart.GetWindowByNum(wnd_num); }

Здесь: получаем объект-чарт по его идентификатору и возвращаем окно, принадлежащее полученному чарту по указанному номеру окна.

Если любой из объектов не был получен, метод вернёт NULL.



Теперь этот же метод добавим в главный класс библиотеки CEngine в файле\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh:



CChartWnd *ChartGetLastAddedChartWindow( const long chart_id) { return this .m_charts.GetLastAddedChartWindow(chart_id);} CChartWnd *ChartGetLastDeletedChartWindow( void ) { return this .m_charts.GetLastDeletedChartWindow(); } CChartWnd *ChartGetChartWindow( const long chart_id, const int wnd_num) { return this .m_charts.GetChartWindow(chart_id,wnd_num);}

Метод просто возвращает результат вызова метода GetChartWindow() класса-коллекции объектов-чартов, рассмотренный нами выше.



На этом все изменения и доработки завершены. Протестируем, что получилось.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part72\ под новым именем TestDoEasyPart72.mq5.



В советнике нам нужно будет установить для отслеживания некоторые свойства объектов-окон графиков и добавить обработку всех поступающих новых событий из коллекции объектов-чартов.

В функции советника OnInitDoEasy(), в самом её конце, впишем блок кода, в котором будем устанавливать требуемые для отслеживания свойства окон графиков (полный код функции приводить не буду, так как он достаточно объёмен):

CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } CArrayObj *list_charts=engine.GetListCharts(); if (list_charts!= NULL && list_charts.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list_charts.Total();i++) { CChartObj* chart=list_charts.At(i); if (chart== NULL ) continue ; int total_wnd=chart.WindowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total_wnd;j++) { CChartWnd *wnd=engine.ChartGetChartWindow(chart.ID(),j); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.SetControlHeightInPixelsInc( 20 ); wnd.SetControlHeightInPixelsDec( 20 ); wnd.SetControlledValueLEVEL(CHART_WINDOW_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS, 50 ); } } } ulong end= GetTickCount (); Print (TextByLanguage( "Время инициализации библиотеки: " , "Library initialization time: " ),TimeMSCtoString(end-begin, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); }

Здесь мы установили такие параметры, при которых:

Если высота окна увеличена более чем на 20 пикселей, то будет сгенерировано соответствующее событие,

Если высота окна уменьшена более чем на 20 пикселей, то будет сгенерировано соответствующее событие,



Если высота окна стала больше, меньше или равна 50 пикселям, то будет сгенерировано соответствующее событие.



В функцию советника OnDoEasyEvent() впишем обработку всех новых событий библиотеки (приведён только полный блок кода обработки всех событий коллекции-чартов, в том числе и новых):

else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { Print (TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " , TimeToString (lparam)); } } if (source==COLLECTION_CHART_WND_ID) { int pos= StringFind (sparam, "_" ); long chart_id= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, 0 ,pos)); int wnd_num=( int ) StringToInteger ( StringSubstr (sparam,pos+ 1 )); CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart== NULL ) return ; CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(chart. Symbol ()); if (symbol== NULL ) return ; CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(wnd_num); if (wnd== NULL ) return ; int digits=(idx<CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol. Digits ()); string id_descr=(idx<CHART_WINDOW_PROP_INTEGER_TOTAL ? wnd.GetPropertyDescription((ENUM_CHART_WINDOW_PROP_INTEGER)idx) : wnd.GetPropertyDescription((ENUM_CHART_WINDOW_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (wnd.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (wnd.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (wnd.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (wnd.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (wnd.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } if (source==COLLECTION_CHARTS_ID) { long chart_id= StringToInteger (sparam); CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart== NULL ) return ; Print (DFUN, "chart_id=" ,chart_id, ", chart.Symbol()=" ,chart. Symbol ()); int digits= int (idx<CHART_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : SymbolInfoInteger (chart. Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string id_descr=(idx<CHART_PROP_INTEGER_TOTAL ? chart.GetPropertyDescription((ENUM_CHART_PROP_INTEGER)idx) : chart.GetPropertyDescription((ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (chart.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (chart.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (chart.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (chart.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (chart.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } else if (idx>CHART_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_OPEN) { CChartObj *chart=engine.ChartGetLastOpenedChart(); if (chart!= NULL ) { string symbol=sparam; long chart_id=lparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; string header=symbol+ " " +TimeframeDescription(timeframe)+ ", ID " +( string )chart_id; Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_CHART_OPENED), ": " ,header); } } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_CLOSE) { CChartObj *chart=engine.ChartGetLastClosedChart(); if (chart!= NULL ) { string symbol=sparam; long chart_id=lparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; string header=symbol+ " " +TimeframeDescription(timeframe)+ ", ID " +( string )chart_id; Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_CHART_CLOSED), ": " ,header); } } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_CHANGE) { long chart_id=lparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; string symbol_prev=sparam; CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { string header=chart. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(timeframe)+ ", ID " +( string )chart_id; Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_CHANGED), ": " ,header, ": " ,symbol_prev, " >>> " ,chart. Symbol ()); } } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_TF_CHANGE) { long chart_id=lparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe_prev=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; string symbol=sparam; CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { string header=chart. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(chart.Timeframe())+ ", ID " +( string )chart_id; Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_CHART_TF_CHANGED), ": " ,header, ": " , TimeframeDescription(timeframe_prev), " >>> " ,TimeframeDescription(chart.Timeframe()) ); } } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_SYMB_TF_CHANGE) { long chart_id=lparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe_prev=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; string symbol_prev=sparam; CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { string header=chart. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(chart.Timeframe())+ ", ID " +( string )chart_id; Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_TF_CHANGED), ": " ,header, ": " , symbol_prev, " >>> " ,chart. Symbol (), ", " ,TimeframeDescription(timeframe_prev), " >>> " ,TimeframeDescription(chart.Timeframe()) ); } } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_ADD) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= WRONG_VALUE ; string ind_name= "" ; string symbol=sparam; long chart_id=lparam; int win_num=( int )dparam; string header=symbol+ " " +TimeframeDescription(timeframe)+ ", ID " +( string )chart_id+ ": " ; CChartObj *chart=engine.ChartGetLastOpenedChart(); if (chart!= NULL ) { timeframe=chart.Timeframe(); CChartWnd *wnd=engine.ChartGetLastAddedChartWindow(chart.ID()); if (wnd!= NULL ) { CWndInd *ind=wnd.GetLastAddedIndicator(); if (ind!= NULL ) ind_name=ind.Name(); } } Print (DFUN,header,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_ADDED), " " ,( string )win_num, " " ,ind_name); } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_DEL) { CChartWnd *wnd=engine.ChartGetLastDeletedChartWindow(); ENUM_TIMEFRAMES timeframe= WRONG_VALUE ; string symbol=sparam; long chart_id=lparam; int win_num=( int )dparam; string header=symbol+ " " +TimeframeDescription(timeframe)+ ", ID " +( string )chart_id+ ": " ; Print (DFUN,header,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_REMOVED), " " ,( string )win_num); } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_ADD) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= WRONG_VALUE ; string ind_name=sparam; string symbol= NULL ; long chart_id=lparam; int win_num=( int )dparam; string header= NULL ; CWndInd *ind=engine.ChartGetLastAddedIndicator(chart_id,win_num); if (ind!= NULL ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { symbol=chart. Symbol (); timeframe=chart.Timeframe(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(win_num); if (wnd!= NULL ) header=wnd.Header(); } } Print (DFUN,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), ", ID " ,chart_id, ", " ,header, ": " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR_ADDED), " " ,ind_name); } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_DEL) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= WRONG_VALUE ; string ind_name=sparam; string symbol= NULL ; long chart_id=lparam; int win_num=( int )dparam; string header= NULL ; CWndInd *ind=engine.ChartGetLastDeletedIndicator(); if (ind!= NULL ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { symbol=chart. Symbol (); timeframe=chart.Timeframe(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(win_num); if (wnd!= NULL ) header=wnd.Header(); } } Print (DFUN,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), ", ID " ,chart_id, ", " ,header, ": " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR_REMOVED), " " ,ind_name); } if (idx==CHART_OBJ_EVENT_CHART_WND_IND_CHANGE) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= WRONG_VALUE ; string ind_name=sparam; string symbol= NULL ; long chart_id=lparam; int win_num=( int )dparam; string header= NULL ; CWndInd *ind= NULL ; CWndInd *ind_changed=engine.ChartGetLastChangedIndicator(); if (ind_changed!= NULL ) { ind=engine.ChartGetIndicator(chart_id,win_num,ind_changed.Index()); if (ind!= NULL ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetChartObj(chart_id); if (chart!= NULL ) { symbol=chart. Symbol (); timeframe=chart.Timeframe(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(win_num); if (wnd!= NULL ) header=wnd.Header(); } } } Print (DFUN,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), ", ID " ,chart_id, ", " ,header, ": " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR_CHANGED), " " ,ind_name, " >>> " ,ind.Name()); } }

Это все изменения, необходимые для тестирования созданного автоматического событийного функционала коллекции-чартов и отслеживания изменений указанных параметров объектов коллекции.



Скомпилируем советник и запустим его на графике EURUSD, предварительно установив в настройках использование двух символов EURUSD и GBPUSD, и текущего таймфрейма:

Оба графика должны быть предварительно открыты. На EURUSD запустим советник, а GBPUSD должен иметь одно подокно с любым индикатором-осциллятором, и это подокно мы будем использовать для контроля событийного функционала класса-коллекции чартов.

Проверим работу событий смены таймфрейма графика:



Теперь проверим смену символа графика:



Проверим контроль изменения высоты графиков (изменяться будут два графика — подокно и окно главного графика чарта):





Как видим, здесь отработало несколько критериев: высота окна равна заданному размеру, высота окна больше/меньше заданного размера и высота окон увеличена/уменьшена больше чем на заданное количество пикселей.



Что дальше

Со следующей статьи приступим к новому этапу создания библиотеки — к работе с графическими объектами и пользовательской графикой.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

