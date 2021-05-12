Паттерны с примерами (Часть I): Кратная вершина

Содержание





Введение

Паттерны — это довольно распространенная тема в интернете, потому что ими пользуются многие трейдеры и их можно назвать визуальными критериями анализа направления последующего ценообразования. Совсем другое дело алготрейдинг. Для алготрейдинга не может существовать таких визуальных критериев. У советников и индикаторов свои методы работы с ценовым рядом. На обоих концах есть как преимущества, так и недостатки. Код не может обладать широтой мышления и качеством анализа как у человека, но у кода есть не менее ценные преимущества — это несравнимая скорость и несравнимый объем обработки числовых или логических данных в единицу времени. Не так то просто объяснить машине, что нужно делать, для этого нужна практика. Со временем программист начинает понимать машину, а машина начинает понимать его. Данный цикл будет полезен для новичков в программировании, чтобы научиться структурировать свои мысли и научиться разбивать сложные задачи на более простые.





О разворотных паттернах

Лично для меня разворотные паттерны имеют слишком расплывчатое определение, и, что самое главное, не имеют под собой никакой математики от слова "совсем". Вообще если честно любой паттерн, не имеет под собой никакой математики, и единственная математика, которую мы можем предложить в данной связи — это статистика. Статистика является единственным критерием истины, но статистика составляется на основе реальной торговли. Понятно, что нет таких источников, которые могли бы с максимальной точностью предоставить данную статистику, а если и могли бы, то стали бы они это делать ради какого-то исследования в рамках одной торговой площадки, при этом понимая, что выгоды им с этого никакой. Ответ, я думаю, всем очевиден. Единственным выходом из данной ситуации является тестирование по истории и визуализация в тестере стратегий. Данный подход, конечно, уступает в качестве, но у него есть неоспоримый плюс — скорость и количество данных.

Конечно, сами по себе разворотные паттерны не являются достаточным инструментом для определения разворота тенденции, но в сочетании с иными методами анализа, такими как, например уровни или свечной анализ, могут дать желаемый результат. В рамках данного цикла они не столько интересны как какой-то исключительно интересный метод анализа, но на данных формациях можно изрядно потренировать свои навыки алготрейдинга. Кроме тренировки по результатам обязательно получается какой-то интересный и полезный вспомогательный инструмент, если не для алготрейдинга, то хотя бы для разгрузки глаз трейдера. Полезные индикаторы очень ценятся.





Почему кратная вершина и что в ней такого интересного?

Данный паттерн обрел достаточно большую популярность в интернете из-за своей простоты. Данный паттерн достаточно часто встречается как на любом торговом инструменте, так и на любом периоде графика, просто, потому что в нем нет ничего сложного. Кроме того, если внимательно присмотреться к данному паттерну, можно понять, что, используя алготрейдинг и возможности языка MQL5, даже можно расширить концепцию данного метода и попытаться создать некий общий код, который не будет ограничен лишь двойной вершиной. Если грамотно создать данный прототип, то можно исследовать не только данный паттерн, но также и всех его гибридов и наследников.

Классическим наследником кратной вершины является паттерн "Голова и плечи", всеми любимый и известный. Но вот незадача, нет структурированной информации по торговле, используя данный паттерн. Вообще, это проблема очень многих стратегий, которые на слуху сейчас, потому что много красивых слов, но нет никакой статистики. Я постараюсь разобраться в данной статье, возможно ли их применение в рамках алготрейдинга? Единственный способ собрать статистику, не торгуя на демо или реальном счете, это использование возможностей тестера стратегий. Не стоит недооценивать этот инструмент, поскольку без него вы не сможете сделать никаких комплексных выводов относительно той или иной стратегий.





Можно ли расширить концепцию двойной вершины?

Возвращаясь к теме статьи, я попытаюсь изобразить некую схему, в которой изображу древо паттернов, которое берет начало из двойной вершины. Это нужно для того чтобы понять насколько широки возможности данной концепции:



Я решил объединить концепцию нескольких паттернов с тем предположением, что базируются они на примерно одной и той же идее. У этой идеи есть простое начало, оно состоит в том, чтобы найти хорошее движение в какую-либо сторону и правильно определить место, где предположительно оно должно развернуться. После визуального контакта с предполагаемым паттерном трейдер должен правильно нарисовать некоторые вспомогательные линии, которые должны помочь ему в оценке как самого паттерна, на предмет соответствия некоторым критериям, так и в определении точки входа в рынок, а также правильно определить цель и выставить стоп-лосс. Тейк-профит в данном случае можно использовать вместо цели.

Объединение концепции этих паттернов, как видно из рисунка может базироваться на том, что они могут иметь некие общие правила построения, которые незыблемы. Именно такая твердость в определении очень хорошо влияет на конечный результат, и я считаю, что в этом принципиальное отличие алготрейдера от многих ручных трейдеров. Неопределенность и множественная трактовка одних и тех же принципов не доводит до добра.

В роли базовых паттернов здесь выступают:

Двойная вершина Тройная вершина Голова и плечи

Данные паттерны очень похожи по своему строению и использованию. Все эти три паттерна призваны помочь определить разворот. У всех трех паттернов присутствует схожая логика построения вспомогательных линий. Я проиллюстрирую на примере двойной вершины:





На рисунке все линии которые нам понадобятся, пронумерованы и означают следующее:

Сопротивление тренда Вспомогательная линия для определения пессимистичной вершины (кто-то ее считает шеей, я считаю что это неверно, но я могу ошибаться) Линия шеи Оптимистичная мишень (она же является тейк профитом для торговли) Максимально допустимый уровень стоп-лосса (выставляется по дальней вершине) Линия оптимистичного прогноза (равна движению предшествующего тренда)

Пессимистичная мишень считается относительно точки пересечения линии шеи с ближнего края к рынку, для этого берется расстояние между "1" и "2", которое обозначено как "t" и откладывается еще раз в сторону предполагаемого разворота. Минимум оптимистичной мишени считается так же, только уже откладывается расстояние между "5" и "3", которое обозначено как "s".





Пишем код для визуализации кратной вершины

Начнем с того, что определим логику рассуждений для определения данных паттернов. Для того чтобы найти очередной паттерн, мы должны придерживаться побаровой логики, то есть мы будем работать не по тикам, а по барам. В данном случае это очень сильно разгрузит терминал благодаря отбрасыванию ненужных вычислений. Начнем с того, что определим класс, символизирующий некоего независимого наблюдателя, который будет заниматься поиском формации. Все необходимые операции для правильного детекта формации будут частью экземпляра, и весь поиск будет происходить внутри. Я решил так для того, чтобы была возможность для модификации кода в дальнейшем, а в частности для расширения функционала и модификации существующего.

Карта класса

Начнем с того, что будет в классе:

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

Класс представляет из себя последовательные операции, которые производил бы человек, если бы он был на месте машины. Так или иначе, обнаружение любой формации можно разбить на набор простых операций , которые следуют друг за другом. В математике есть правило: если не знаешь, как решить уравнение, упрости его. Это правило применимо не только к математике, но и к любому другому алгоритму. Изначально логика обнаружения непонятна, но если знать, с чего начать обнаружение, то вся задача сразу упрощается. В данном случае для нахождения всего паттерна необходимо найти вершины либо впадины, а в действительности и то и то.

Определение вершин и впадин

Без вершин и впадин теряется весь смысл паттерна, поскольку наличие вершин и впадин является необходимым условием наличия паттерна, но недостаточным. Вершины можно определять по разному. Но главное — это наличие ярко выраженной полуволны, а полуволна определяется двумя ярко выраженными противоположными движениями, в данном случае несколькими барами подряд в одном направлении. Для этого нужно определить, какое минимальное количество баров в одном направлении сигнализирует о наличии движения. Для этого должна быть предусмотрена входная переменная.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

Впадины определяются зеркально:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

В данном случае я ушел от логики фракталов и сделал собственную логику определения вершин и впадин, я не думаю, что она лучше или хуже тех же самых фракталов, но по крайней мере, мне не нужно использовать какой-то внешний функционал, и не нужно тащить за собой лишние встроенные функции языка, без которых можно и обойтись в некоторых случаях. Данные функции, конечно, хороши, но в данном случае они избыточны. В данной функции определяются все вершины и все впадины, с которыми мы в дальнейшем будем работать. Если представить визуально то, что происходит в этой функции, оно будет выглядеть так:

Сначала ищем движение 1, потом после него движение 2, а под номером 3 уже идет определение самой вершины или впадины. Для "3" логика вынесена в отдельные две функции которые выглядят вот так:

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Конечно же, складываем все это потом в заранее подготовленный контейнер. Логика такова, что все структуры, используемые внутри класса, предусматривают постепенную доливку данных. На выходе при прохождении всех этапов поиска и прохождении проверок мы получаем все данные, которые нам необходимы, используя которые можно графически отобразить данный паттерн на графике. Конечно, логика нахождения вершин и впадин может быть совершенно разной, но моя задача лишь показать простую логику обнаружения для сложных вещей.

Выбор вершин, с которыми будем работать

Вершины и впадины, которые мы нашли, лишь являются промежуточными. После того, как мы их нашли, необходимо выбрать те вершины, которые мы считаем наиболее уместными в роли плечей. Достоверно мы это не можем определить, поскольку наш код не обладает машинным зрением, да и использование таких сложных методик вряд ли пойдет на пользу производительности. Пока что будем выбирать вершины, которые ближе всего к рынку:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Данная логика визуально на графике нашего инструмента будет эквивалентна варианту в пурпурной рамке, но я нарисую еще несколько возможных вариантов выбора из всех возможных:





В данном случае у нас простейшая логика выбора. Наши варианты под номером "0" и "1", потому что они ближайшие к рынку. Тут, конечно, изображено все для двойной вершины, но не сложно представить, что та же логика будет и у тройной и более кратной вершины, просто количество выбранных вершин будет чуть больше.

Данная функция в будущем будет расширена, для того чтобы иметь возможность рандомного выбора вершин как я и нарисовал синим на рисунке, для имитации множественных экземпляров искателей формации. Благодаря этому мы сможем более эффективно и часто находить все формации в автоматическом режиме.

Определение направления формации

После того, как мы определились с вершинами и впадинами, мы должны определить, если формация может иметь место в данной точке рынка, то у нее обязательно должно быть направление. На данном этапе я посчитал, что приоритет следует отдавать тому направлению, тип экстремума которого является ближайшим к рынку. Исходя из этой логики будет выбран вариант с рисунка под номером "0", потому что самой близкой к рынку является впадина, а не вершина, конечно, если принимать во внимание, что ситуация на рынке именно такая, как на нашем рисунке. В коде это делается крайне просто:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

Дальнейшие действия потребуют четкого определения направления. Направление эквивалентно виду паттерна:

Кратная вершина Кратное дно

Данные правила будут работать и для формации "Голова и плечи" и всех остальных гибридов, когда до них дойдет дело. Класс задумывался как общий для всех паттернов данного сеймейства, и частично данная общность уже работает.

Фильтры для отбрасывания некорректных паттернов

Теперь пойдем дальше. Зная, что у нас есть направление и один из способов выбора вершин или впадин, то мы должны предусмотреть, чтобы для кратной вершины, те вершины, которые находятся между выбранными, были ниже чем самая нижняя из выбранных. А для кратного дна должны быть выше, чем самая высшая из выбранных. Это нужно для того, чтобы в случае рандомного выбора вершин все выбранные вершины были бы явно выделяющимися. В другом случае данная проверка не требуется:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Если визуально изобразить корректный и некорректный вариант рандомного выбора вершин, что и выполняет последняя функция-предикат, то выглядеть все это будет примерно так:









И, конечно же, все данные критерии абсолютно зеркальны как для бычьего, так и для медвежьего паттернов. На рисунке в качестве примера взят бычий паттерн, второй случай, я думаю, все сами легко могут себе представить.

После того как подготовительные процедуры выполнены, можно приступать к поиску шеи. Разные трейдеры строят шею по-разному. Я условно выделил несколько типов построения:

Визуально с наклоном (не по теням) Визуально, горизонтально (не по теням) По наивысшей или наинизшей точке, с наклоном (по теням) По наивысшей или наинизшей точке, горизонтально (по теням)

Исходя из соображений безопасности и повышения шансов на прибыль, я считаю, что следует выбирать вариант 4. Данный выбор обусловлен следующими соображениями:

Более явное нахождение начала разворотного движения

Проще реализовать в коде

Однозначность определения угла наклона ( горизонтально )

Возможно, это не совсем правильно с точки зрения построения, но четких правил я не нашел. С точки зрения алготрейдинга это некритично и если мы найдем хоть что-то рациональное в данном паттерне, то тестер или визуализация нам обязательно что-то покажет. Дальше уже нужно будет думать над усилением показателей торговли, а это уже совсем другая история.

Я создал две зеркальные функции для бычьего и медвежьего паттернов, которые определяют все необходимые параметры шеи:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Для того чтобы правильно и просто строить шею, лучше брать одинаковые правила построения шеи для всех паттернов выбранного семейства. С одной стороны, это избавит нас от лишних деталей, которые в нашем случае ничего не дадут. Для построения шеи для кратной вершины любой сложности лучше использовать две крайние вершины паттерна. Индексы этих вершин и будут теми индексами, между которыми мы будем искать нижнюю или высшую цену на выбранном отрезке рынка. Шея будет обычной горизонтальной линией. Первые точки привязки должны быть именно на этом уровне, а время привязки лучше взять в точности равным времени крайних вершин или впадин (в зависимости от того какой паттерн рассматриваем). Так это будет выглядеть на рисунке:





Окно поиска минимума или максимума находится ровно между первой и последней вершиной. Данное правило работает для любого паттерна из данного семейства, с любым количеством вершин и впадин.

Для определения оптимистичной мишени необходимо сначала определить размер паттерна. Размер паттерна представляет собой вертикальный размер от головы до шеи, в пунктах. Для этого нужно найти вершину наиболее удаленную от шеи, она и будет краем паттерна:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

Чтобы не было такого, что вершины получились относительно друг друга слишком разными, нужно провести дополнительную проверку, и только в том случае, если эта проверка пройдена, можно приступать к следующим шагам. Точнее, проверок должно быть две, одна для вертикального размера экстремумов, другая для горизонтального (время). Если вершины слишком разрознены во времени, то такой вариант нас тоже не устраивает. Так выглядит проверка для вертикального размера:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Для определения корректности вертикального размера вершин нам понадобятся две вершины. Первая, наиболее удаленная от шеи, а вторая наиболее близкая, соответственно. В случае, если эти размеры сильно разнятся, то эта формация может оказаться ложной, и лучше не рисковать и пометить ее как невалид. Точно так же, как и с предыдущим предикатом, можно все это сопроводить соответствующей графической иллюстрацией, как делать можно и как нельзя:

Визуально это конечно легко определить, но коду нужен какой-то количественный показатель. Несложно догадаться, что в данном случае достаточно чтобы:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityM

Считаю, что показатель достаточно эффективен для того, чтобы отсеять достаточно большое количество ложных паттернов, в конечном итоге даже самый хороший код не сможет обнаружить эти вещи эффективнее чем наш глаз, но алготрейдинг и предполагает данный факт изначально, единственное, что мы можем сделать — это максимально приблизить логику к реальности, но обязательно нужно знать, когда остановиться.

Горизонатальная проверка будет выглядеть похоже, за тем лишь отличием, что в качестве размеров возьмем индексы баров (можно и время использовать, это непринципиально):

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Для проверки можно взять схожий показатель, и точно так же визуально это все можно изобразить графически:

В данном случае количественные критерии будут такими же, только с размерностью индекса или времени, а не с пунктами, и число с которым сравниваем, наверное, стоит вывести отдельно, что даст простор для гибкой настройки:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityTimeM

Линия шеи обязательно должна пересечься с ценой слева, потому что это будет означать, что этому мог предшествовать тренд:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Точно так же две зеркальные функции для бычьего и медвежьего паттернов. Ниже находится графическая иллюстрация данного предиката и следующего:

Синими рамками выделены сегменты рынка, где мы осуществляем данный контроль. Оба сегмента находятся за паттерном, слева и справа от крайних вершин.

Остается всего две проверки:

Паттерн нам нужен именно такой, который пересекает линию шеи в текущий момент (то есть на нулевой свече) Необходимо, чтобы паттерну предшествовало движение больше либо равное размеру самого паттерна

Первый пункт нужен для алготрейдинга. Не думаю, что стоит просто так обнаруживать формации ради того, чтобы на них просто посмотреть, хотя и эта функция предусмотрена. Необходимо как обнаружение, так и нахождение ровно в той точке, из которой мы можем торговать, чтобы сразу открыть позицию, зная что мы уже в точке входа. Второй пункт является одним из необходимых условий, потому как без хорошего предшествующего движения сам паттерн бесполезен.

Пересечение с нулевой свечей (проверка пересечения справа) считается так:

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Точно так же две зеркальные функции для обоих случаев паттерна. Единственное, следует учесть здесь, что пересечение справа не считается валидным, если цена ушла за паттерн, а потом вернулась обратно, здесь это предусмотрено и показано на предыдущей графической иллюстрации.

Осталось только определить, как найти предшествующий тренд. Пока что для этих целей я использую линию оптимистичного прогноза. Если есть кусок рынка между шеей и линией оптимистичного прогноза, то это и есть искомое движение, важно еще, чтобы это движение было не слишком растянутым во времени, иначе это точно не движение:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

Визуально работу последнего предиката так же можно изобразить графически:





На этом я считаю стоит закончить рассмотрение кода в этой статье и перейти к визуальным оценкам. Думаю, что основные аспекты данного метода были достаточно освещены в данной статье. Дополнительные аспекты будут раскрыты в следующей статье цикла.

Смотрим на результат в визуализаторе тестера стратегий MetaTrader 5:

Я всегда использую рисование на графике с помощью линий, потому что это быстро, просто и доступно. В справке MQL5 можно найти примеры использования любых графических объектов, включая линию. Код для рисования я приводить не буду, он тут избыточен, но результат его работы можно посмотреть. Конечно, это все можно сделать лучше и красочнее, но ведь у нас же только прототип, и в таких случаях я вам тоже рекомендую пользоваться очень распространенным выражением среди математиков "необходимо и достаточно":





В данном случае я продемонстрировал пример с тройной вершиной. Посчитал, что такой пример будет интереснее. Двойные вершины ищутся аналогично, просто в настройках нужно выставить количество вершин, которое должно быть в паттерне. Код находит данные формации нечасто, но это ведь всего лишь демонстрация, и все это можно легко доработать, что я и собираюсь сделать в дальнейшем.





Идеи на будущее

В дальнейшем мы рассмотрим то, что было недосказано в данной статье, и улучшим качество поиска всех формаций, а также доработаем класс для того, чтобы он умел находить формацию "Голова и плечи". А также попробуем найти возможные гибриды всех этих формаций, одним из которых может быть "N"-я вершина и множественные "плечи". Хочу еще сказать, что цикл не ограничится именно этим семейством паттернов и стоит ждать нового интересного и полезного материала. Кроме всего прочего существуют разные подходы к поиску различных формаций, и данный цикл статей задумывался именно с целью наглядно и на примерах показать как можно больше паттернов, тем самым осветить все возможные способы разбивки сложной задачи на более простые. В цикле будут:

Другие интересные паттерны Иные методы обнаружения формации иного типа Торговля на истории и сбор статистики для разных инструментов и таймфреймов Паттернов очень много и все я не знаю (поэтому потенциально могу рассмотреть ваш паттерн) Уровни также будут освещены (так как уровни используются повсеместно для обнаружения разворотов)





Заключение

Старался делать материал максимально легким и понятным каждому. Надеюсь, что кто-то отметит для себя что-то полезное, прочитав эту статью. Выводом именно этой статьи, как мне кажется, явилось то, что, как видно из графики визуализатора тестера стратегий, простой код способен находить максимально сложные формации и вовсе необязательно применять нейросети или писать/использовать какие-то сложные алгоритмы машинного зрения. Язык MQL5 имеет достаточно функционала для реализации даже самых сложных алгоритмов. Широта возможностей ограничивается лишь вашим воображением и усердием.