Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 70): Расширение функционала и автообновление коллекции объектов-чартов

Концепция

В прошлой статье мы создали коллекцию объектов-чартов. Теперь у нас каждый открытый в терминале график символа представлен объектом-чартом. Каждый объект-чарт в своём составе имеет набор объектов-окон, в которых расположены объекты-индикаторы окна. Любой объект-чарт имеет как минимум один объект-окно — это главное окно графика. Все остальные окна индикаторов могут добавляться в список окон чарта и удаляться из него. Весь этот набор объектов мы расположили в коллекции объектов-чартов.



Подробное тестирование коллекции объектов-чартов из прошлой статьи выявило некоторые проблемы при добавлении новых окон на основное окно графика. Их мы сегодня исправим. Помимо этого мы добавим новый функционал объектам-чартам — навигацию в окне графика символа, создание скриншотов окон и сохранение и загрузку шаблонов на график.

В дополнение к запланированным доработкам сегодня сделаем автоматическое отслеживание некоторых событий, происходящих с графиками в клиентском терминале и с окнами объектов-чартов — добавление нового/удаление существующего графика символа (объекта-чарта), добавление нового/удаление существующего окна индикатора к объекту-чарту и добавление нового/удаление существующего индикатора в окно чарта.



Доработка классов библиотеки

Приступим. В первую очередь (как стало обычным) в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOWS_NUM, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_MW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_SW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATOR, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_TOTAL, MSG_CHART_OBJ_WINDOW_N, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_NONE, MSG_CHART_OBJ_ERR_FAILED_GET_WIN_OBJ, MSG_CHART_OBJ_SCREENSHOT_CREATED, MSG_CHART_OBJ_TEMPLATE_SAVED, MSG_CHART_OBJ_TEMPLATE_APPLIED, MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CHART_OBJ, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_ADD_CHART, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_CHARTS_MAX, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Главное окно графика" , "Main chart window" }, { "Подокно графика" , "Chart subwindow" }, { "Подокон" , "Subwindows" }, { "Индикаторы в главном окне графика" , "Indicators in the main chart window" }, { "Индикаторы в окне графика" , "Indicators in the chart window" }, { "Индикатор" , "Indicator" }, { "Индикаторов" , "Indicators total" }, { "Окно" , "Window" }, { "Отсутствуют" , "No indicators" }, { "Не удалось получить объект-окно графика" , "Failed to get the chart window object" }, { "Скриншот создан" , "Screenshot created" }, { "Шаблон графика сохранён" , "Chart template saved" }, { "Шаблон применён к графику" , "Template applied to the chart" }, { "Коллекция чартов" , "Chart collection" }, { "Не удалось создать новый объект-чарт" , "Failed to create new chart object" }, { "Не удалось добавить объект-чарт в коллекцию" , "Failed to add chart object to collection" }, { "Нельзя открыть новый график, так как количество открытых графиков уже максимальное" , "You cannot open a new chart, since the number of open charts is already maximum" }, };





Так как сегодня будем делать дополнительный функционал объектов-чартов, в который будет входить и создание скриншотов и работа с шаблонами, то нам нужно указать папки хранения для скриншотов и шаблонов, а также расширение имени файла по умолчанию (а значит — и формат файла сохраняемого изображения) для скриншотов. Тип файлов, возможных для сохранения скриншотов, может быть *.gif, *.png и *.bmp.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим эти новые макроподстановки:



#define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define RESOURCE_DIR ( "DoEasy\\Resource\\" ) #define SCREENSHOT_DIR ( "DoEasy\\ScreenShots\\" ) #define TEMPLATE_DIR ( "DoEasy\\" ) #define FILE_EXT_GIF ( ".gif" ) #define FILE_EXT_PNG ( ".png" ) #define FILE_EXT_BMP ( ".bmp" ) #define SCREENSHOT_FILE_EXT (FILE_EXT_PNG)

Следует отметить, что папки хранения для скриншотов и шаблонов в терминале отличаются.

Скриншоты сохраняются в папку (Каталог данных терминала)\MQL5\Files\

А шаблоны сохраняются в папку (Каталог данных терминала)\ MQL5\Profiles\Templates\

Таким образом, добавление к имени файла указанных макроподстановок сделает хранение файлов библиотеки более адресным.

Скриншоты будут сохраняться в папку \MQL5\Files\DoEasy\ScreenShots\, а шаблоны — в папку MQL5\Profiles\Templates\DoEasy\.

Для удобства сохранения файлов скриншотов сделаем функцию в файле сервисных функций \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh. Функция будет возвращать имя файла, состоящее из наименования программы, из которой она запущена, префикса, передаваемого в параметрах функции, и локального времени компьютера:

string FileNameWithTimeLocal( const string time_prefix= NULL ) { string name= ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "_" +time_prefix +(time_prefix== NULL ? "" : "_" )+ TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ); ResetLastError (); if ( StringReplace (name, " " , "_" )== WRONG_VALUE ) CMessage::ToLog(DFUN, GetLastError (), true ); if ( StringReplace (name, ":" , "." )== WRONG_VALUE ) CMessage::ToLog(DFUN, GetLastError (), true ); return name; }

В функции создаётся строка из наименования программы + переданное значение в параметрах функции + локальное время компьютера в формате Дата/Часы-Минуты/Секунды. Затем все пробелы заменяются знаками подчёркивания (_), а все двоеточия — точками (.) и возвращается полученная строка. Если замены не сработали, то будут выведены об этом сообщения в журнал.

Хочется отметить, что функция будет возвращать одинаковое имя файла в течении секунды. Т. е. если за секунду вызвать функцию несколько раз, то она всегда вернёт одну и ту же строку в течении этой секунды. Поэтому здесь введён входной параметр функции, в котором можно передать дополнительную информацию о файле для уникальности его идентификации и, как дополнение — большей информативности.



Для каждого окна графика мы можем узнать координаты в пикселях, соответствующие координатам время/цена при помощи ChartXYToTimePrice(), а также сделать и обратное преобразование при помощи ChartTimePriceToXY(). Добавим такой функционал и нашим объектам. При этом первая функция будет работать в объекте-чарте, тогда как вторая — в объекте окна чарта. Дело в том, что функция ChartXYToTimePrice() в своих параметрах имеет номер подокна, в котором находится курсор, и который возвращается по ссылке из функции. Работает это в любом окне графика — просто в переменную, которую мы подставляем в параметры функции при её вызове, записывается номер окна графика, в котором расположен курсор. А вот во вторую функцию — для преобразования времени и цены в окне графика в соответствующие им координаты экрана в пикселях, мы сами должны передать номер того окна, координаты которого в виде время/цена нам необходимо получить из экранных координат окна. И эту функцию, т. е. метод, который будет с ней работать, нам целесообразнее разместить в объекте окна чарта, и уже из него получать соответствующие координаты.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartWnd.mqh в приватной секции класса добавим переменные для хранения координат курсора в окне:

class CChartWnd : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_ind; int m_window_num; int m_wnd_coord_x; int m_wnd_coord_y; bool IsPresentInWindow( const CWndInd *ind); void IndicatorsDelete( void ); void IndicatorsAdd( void ); void SetWindowNum( const int num) { this .m_window_num=num; } public :

В публичной секции класса объявим метод, преобразующий координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y и напишем два метода, возвращающих уже полученные координаты в переменные, а также метод, возвращающий относительную координату Y в окне:

void Refresh( void ); bool TimePriceToXY( const datetime time, const double price); int XFromTimePrice( void ) const { return this .m_wnd_coord_x; } int YFromTimePrice( void ) const { return this .m_wnd_coord_y; } int YFromTimePriceRelative( void ) const { return this .m_wnd_coord_y- this .YDistance() ;} };

Так как значения координаты Y во всех окнах указаны от начала координат (верхний левый угол главного окна графика), то для того, чтобы получить координату относительно верхней границы окна, нам нужно вычесть из координаты Y дистанцию до верхнего края данного окна, что мы и делаем в последнем методе.



В параметрическом конструкторе класса в его списке инициализации инициализируем новые переменные значениями по умолчанию:

CChartWnd::CChartWnd( const long chart_id, const int wnd_num) : m_window_num(wnd_num), m_wnd_coord_x( 0 ) , m_wnd_coord_y( 0 ) { CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .IndicatorsListCreate(); }

За пределами тела класса напишем реализацию метода, преобразующего координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y:

bool CChartWnd::TimePriceToXY( const datetime time, const double price) { :: ResetLastError (); if (!:: ChartTimePriceToXY ( this .m_chart_id, this .m_window_num,time,price, this .m_wnd_coord_x, this .m_wnd_coord_y)) { return false ; } return true ; }

Здесь мы просто возвращаем результат работы функции ChartTimePriceToXY(), передавая в неё все необходимые значения. Сообщение в лог об ошибке я закомментировал по причине, что получаем слишком много этих сообщений в журнал в случае, если курсор нахоится вне поля графика, то в пределах рамки окна этого графика.



Метод записывает полученный результат в новые переменные для их хранения, добавленные нами выше, а методы XFromTimePrice() и YFromTimePrice() возвращают значения этих переменных. Таким образом, мы сначала должны вызвать метод TimePriceToXY(), а после того, как он вернул true, мы можем получить значение нужной нам координаты.



Доработаем метод для обновления данных по прикреплённым индикаторам к окну. Чтобы постоянно не пересоздавать список индикаторов, мы сначала сравним текущее количество индикаторов в окне с количеством в списке, и только в случае наличия изменений пересоздадим список индикаторов:

void CChartWnd::Refresh( void ) { int change=:: ChartIndicatorsTotal ( this .m_chart_id, this .m_window_num)- this .m_list_ind.Total(); if (change!= 0 ) { this .IndicatorsDelete(); this .IndicatorsAdd(); } }





Доработаем класс объекта-чарта, расположенный в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh. В прошлой статье мы сделали работу метода WindowsTotal() таким образом, что за один вызов сразу получали значение из окружения и записывали его же в свойства объекта. Однако это оказалось не очень практично с точки зрения наглядности построения логики кода и количества обращений к окружению, и я решил отказаться от этой затеи. Теперь метод просто возвращает значение свойства объекта:

int WindowsTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL); }

Запись же этого значения из окружения в свойство объекта сделаем отдельно там, где это действительно необходимо.

В объект-чарт будем добавлять остальной дополнительный функционал, запланированный на сегодня: навигация по графику, создание скриншотов графика, работа с шаблонами графика и преобразование координат X и Y графика в значения время и цена.

Подключим к файлу класса CChartObj файл класса CSelect:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "ChartWnd.mqh"

Он нам потребуется для фильтрации списка объектов-чартов по их свойствам.



В приватной секции класса впишем две новые переменные-члены класса для хранения времени для координаты X и цены для координаты Y на графике:

class CChartObj : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_wnd; long m_long_prop[CHART_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[CHART_PROP_STRING_TOTAL]; int m_digits; datetime m_wnd_time_x; double m_wnd_price_y;

Здесь же — в приватной секции класса, объявим метод, добавляющий расширение файлу скриншота при его отсутствии:

void CreateWindowsList( void ); string FileNameWithExtention( const string filename); public :

В конце листинга тела класса объявим новые методы, которые сегодня запланировали сделать:

bool IsMainChart( void ) const { return ( this .m_chart_id==CBaseObj::GetMainChartID()); } CChartWnd *GetWindowByIndex( const int index) const { return this .m_list_wnd.At(index); } CChartWnd *GetWindowByNum( const int win_num) const ; CChartWnd *GetWindowByIndicator( const string ind_name) const ; void PrintWndIndicators( void ); void PrintWndParameters( void ); bool Navigate( const int shift, const ENUM_CHART_POSITION position); bool NavigateLeft( const int shift); bool NavigateRight( const int shift); bool NavigateBegin( void ); bool NavigateEnd( void ); bool ScreenShot( const string filename, const int width, const int height, const ENUM_ALIGN_MODE align); bool ScreenShotWndSize( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ); bool ScreenShot800x600( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ); bool ScreenShot750x562( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ); bool SaveTemplate( const string filename= NULL ); bool ApplyTemplate( const string filename= NULL ); int XYToTimePrice( const long x, const double y); datetime TimeFromXY( void ) const { return this .m_wnd_time_x; } double PriceFromXY( void ) const { return this .m_wnd_price_y; } };

В параметричестком конструкторе, в его списке инициализации инициализируем новые переменные-члены класса значениями по умолчанию:

CChartObj::CChartObj( const long chart_id) : m_wnd_time_x( 0 ),m_wnd_price_y( 0 ) { }

Рассмотрим реализацию новых методов.

Метод, возвращающий объект-окно по имени индикатора в нём:

CChartWnd *CChartObj::GetWindowByIndicator( const string ind_name) const { int index=( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && ind_name== NULL ? :: ChartWindowFind () : :: ChartWindowFind ( this .m_chart_id,ind_name) ); return this .GetWindowByIndex(index); }

Если запущенная программа, работающая на основе данной библиотеки — индикатор, то для того, чтобы этот индикатор знал, в каком окне он запущен, требуется вызвать функцию ChartWindowFind() без параметров. Если же нам нужно найти окно другого индикатора, то в ChartWindowFind() нам нужно передать идентификатор графика, номер окна которого мы хотим найти по имени индикатора.

Поэтому здесь мы сначала проверяем тип программы, и если это индикатор и в качестве имени в метод передан NULL, то вызываем функцию ChartWindowFind() без параметров — это запрос от индикатора для поиска своего собственного окна.

В ином случае — вызываем ChartWindowFind(), в который передаём идентификатор графика, принадлежащий этому объекту-чарту, и короткое имя индикатора, переданное в метод, номер окна которого нам необходимо найти.

В итоге для возврата объекта-окна, в котором расположен указанный индикатор, мы используем метод, возвращающий объект-окно, принадлежащее данному объекту-чарту, по найденному номеру окна с индикатором.



Метод, сдвигающий график на указанное количество баров относительно указанной позиции графика:



bool CChartObj::Navigate( const int shift, const ENUM_CHART_POSITION position) { :: ResetLastError (); bool res=:: ChartNavigate (m_chart_id,position,shift); if (!res) CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return res; }

Метод просто вызывает функцию ChartNavigate() с переданными в метод параметрами для смещения — количество баров (shift) и позиция графика, относительно которой будет произведено смещение (position). При неудачном исполнении функции метод выводит в журнал сообщение об ошибке. Возвращается результат вызова функции ChartNavigate(). Перед вызовом метода, для правильной его работы, необходимо отключить объекту-чарту автопрокрутку к правому краю графика.



Метод, сдвигающий график влево на указанное количество баров:

bool CChartObj::NavigateLeft( const int shift) { this .SetAutoscrollOFF(); return this .Navigate( shift , CHART_CURRENT_POS ); }

Здесь: сначала отключаем объекту-чарту автопрокрутку к правому краю графика и

возвращаем результат работы метода Navigate(), в который передаём значение смещения графика в барах, переданное в метод.

Смещаем график от текущей позиции.



Метод, сдвигающий график вправо на указанное количество баров:

bool CChartObj::NavigateRight( const int shift) { this .SetAutoscrollOFF(); return this .Navigate( - shift , CHART_CURRENT_POS ); }

Здесь: сначала отключаем объекту-чарту автопрокрутку к правому краю графика и

возвращаем результат работы метода Navigate(), в который передаём отрицательное значение смещения графика в барах, переданное в метод.

Смещаем график от текущей позиции.

Метод, смещающий график к началу исторических данных:

bool CChartObj::NavigateBegin( void ) { this .SetAutoscrollOFF(); return this .Navigate( 0 , CHART_BEGIN ); }

Здесь: сначала отключаем объекту-чарту автопрокрутку к правому краю графика и

возвращаем результат работы метода Navigate(), в который передаём нулевое значение смещения графика в барах.

Смещаем график к началу истории.



Метод, смещающий график к концу исторических данных (к текущему времени):



bool CChartObj::NavigateEnd( void ) { this .SetAutoscrollOFF(); return this .Navigate( 0 , CHART_END ); }

Здесь: сначала отключаем объекту-чарту автопрокрутку к правому краю графика и

возвращаем результат работы метода Navigate(), в который передаём нулевое значение смещения графика в барах.

Смещаем график к концу истории — к текущему времени.



Метод, создающий скриншот графика:

bool CChartObj::ScreenShot( const string filename, const int width, const int height, const ENUM_ALIGN_MODE align) { :: ResetLastError (); if (!:: ChartScreenShot (m_chart_id,filename,width,height,align)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; }

В метод передаются имя файла скриншота, ширина и высота получаемого изображения и выравнивание (ENUM_ALIGN_MODE). Выравнивание необходимо при создании вертикальных снимков — когда высота изображения больше его ширины. В этом случае выравнивание указывает нам к какому краю графика будет "прижато" изображение.

Здесь мы просто делаем скриншот с параметрами, переданными в метод, при помощи функции ChartScreenShot().

При успешном создании скриншота экрана возвращаем true.

Если же скриншот создать не удалось, то выводим об этом сообщение в журнал и возвращаем false.



Дополнительными методами для создания скриншотов у нас будут три метода, создающие скриншоты заданных размеров:

скриншот по размеру окна графика, скриншот размером 800х600, скриншот размером 750х562.



Второй и третий размеры были выбраны неспроста — такие размеры часто требуются для публикации изображений на форуме ресурса MQL5.com, в статьях и в описании продуктов маркета. А скриншот по размеру окна графика позволит прямо в терминале настроить внешний вид и размеры окна и сделать скриншот именно такого размера.

Метод, создающий скриншот графика в разрешении окна графика (включая шкалы цены и времени при их наличии):

bool CChartObj::ScreenShotWndSize( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ) { string name= (filename== NULL || filename== "" ? SCREENSHOT_DIR+FileNameWithTimeLocal( this . Symbol ()+ "_" +TimeframeDescription( this .Timeframe()))+SCREENSHOT_FILE_EXT : this .FileNameWithExtention(filename) ); CChartWnd *wnd= this .GetWindowByNum( this .m_list_wnd.Total()- 1 ); if (wnd== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ERR_FAILED_GET_WIN_OBJ), string ( this .m_list_wnd.Total()- 1 )); return false ; } int width= this .WidthInPixels()+(IsShowPriceScale() ? 56 : 0 ); int height=wnd.YDistance()+wnd.HeightInPixels()+( this .IsShowDateScale() ? 15 : 0 ); bool res= this .ScreenShot(name,width,height,align); if (res) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCREENSHOT_CREATED), ": " ,name, " (" ,( string )width, " x " ,( string )height, ")" ); return res; }

В листинге метода подробно прокомментирована его логика. Вкратце: при создании имени, если в метод передан NULL, то создаём имя файла, состоящее из пути к файлам скриншотов библиотеки, наименования программы и расширения, заданного по умолчанию в файле Defines.mqh. Если же имя файла передано в метод не пустым, то при помощи метода FileNameWithExtention(), который рассмотрим далее, проверяем наличие расширения в имени файла (для скриншотов может быть только три расширения: .gif, .png и .bmp) и добавляем расширение к имени файла при его отсутствии.

Чтобы рассчитать размеры скриншота с учётом всех окон, принадлежащих графику, нам нужно найти окно, которое имеет наибольший номер из всех (0 — главное окно графика, 1, 2, 3, N — все открытые на нём окна сверху-вниз). Т. е. самое нижнее окно будет иметь наибольший номер. Зная дистанцию от верхнего края главного окна графика до верхнего края самого нижнего окна, открытого на графике, мы получим точку отсчёта, к которой нужно прибавить высоту этого окна. Таким образом мы получим полную высоту всего графика. И нам останется лишь проверить наличие на графике шкалы времени. Если шкала есть, то прибавляем к уже рассчитанной высоте 15 пикселей (размер подбирался опытным путём), если шкалы нет, то ничего не прибавляем. Таким образом мы находим высоту будущего скриншота.

С шириной скриншота немного проще — получаем ширину объекта-чарта и прибавляем к ней 56 пикселей в случае, если у графика есть шкала цены. При отсутствии шкалы ничего не прибавляем. Размер шкалы цены тоже подбирался опытным путём.

Вполне вероятно, что на разных мониторах с разным разрешением экрана размеры шкал цены и времени могут отличаться — у меня не было возможности поэкспериментировать с различными мониторами и их разрешением. Впрочем, размеры шкал, добавленные к размеру скриншота, не вносят сильной погрешности во внешний вид изображения — только сам размер файла по высоте и ширине и немного отличающиеся на вид расположения графика цены в окне терминала и на скриншоте.

Метод, создающий скриншот графика в разрешении 800x600 пикселей:



bool CChartObj::ScreenShot800x600( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ) { string name= (filename== NULL || filename== "" ? SCREENSHOT_DIR+FileNameWithTimeLocal( this . Symbol ()+ "_" +TimeframeDescription( this .Timeframe()))+SCREENSHOT_FILE_EXT : this .FileNameWithExtention(filename) ); int width= 800 ; int height= 600 ; bool res= this .ScreenShot(name,width,height,align); if (res) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCREENSHOT_CREATED), ": " ,name, " (" ,( string )width, " x " ,( string )height, ")" ); return res; }

Здесь всё проще, чем в вышерассмотренном методе. Имя файла создаётся точно так же, как и в прошлом методе, а размеры файла здесь заданы жёстко — передаём их в метод создания скриншота ScreenShot() и возвращаем результат его работы.

Метод, создающий скриншот графика в разрешении 750x562 пикселя:



bool CChartObj::ScreenShot750x562( const string filename= NULL , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER ) { string name= (filename== NULL || filename== "" ? SCREENSHOT_DIR+FileNameWithTimeLocal( this . Symbol ()+ "_" +TimeframeDescription( this .Timeframe()))+SCREENSHOT_FILE_EXT : this .FileNameWithExtention(filename) ); int width= 750 ; int height= 562 ; bool res= this .ScreenShot(name,width,height,align); if (res) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCREENSHOT_CREATED), ": " ,name, " (" ,( string )width, " x " ,( string )height, ")" ); return res; }

Метод аналогичен методу создания скриншота 800х600 пикселей за исключением размеров изображения.

Любой график со всеми его настройками, прикреплёнными к нему индикаторами и советником можно сохранить в качестве шаблона для последующего его применения к другим графикам. У нас будут два метода — для сохранения шаблона графика и для применения указанного шаблона к графику, описываемому объектом-чартом.

Метод, сохраняющий шаблон графика с текущими настройками:

bool CChartObj::SaveTemplate( const string filename= NULL ) { :: ResetLastError (); string name= (filename== NULL || filename== "" ? TEMPLATE_DIR+:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) : filename ); if (!:: ChartSaveTemplate ( this .m_chart_id,name)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_TEMPLATE_SAVED), ": " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe())); return true ; }

В метод передаётся имя файла, под которым необходимо сохранить шаблон. Если имя пустое (по умолчанию), то будет использовано имя, состоящее из пути к файлу, определённого ранее в файле Defines.mqh, и имени программы.

При успешном сохранении файла шаблона, об этом в журнал выводится запись с указанием того, шаблон какого графика был сохранён (символ и таймфрейм) и возвращается true. Если же шаблон сохранить не удалось, то об этом тоже выводится сообщение в журнал и метод возвращает false.



Метод, применяющий указанный шаблон к графику:

bool CChartObj::ApplyTemplate( const string filename= NULL ) { :: ResetLastError (); string name= (filename== NULL || filename== "" ? TEMPLATE_DIR+:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) : filename ); if (!:: ChartApplyTemplate ( this .m_chart_id,name)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_TEMPLATE_APPLIED), ": " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe())); return true ; }

Метод устроен аналогично методу, сохраняющему шаблон графика. Так же используется либо переданное в метод, либо автоматически создаваемое имя файла шаблона. Далее шаблон применяется к графику и выводится запись в журнал о результате этой операции.

Следует помнить, что если к текущему графику с работающим советником, вызвавшим этот метод, применить шаблон, в котором прописан другой советник, то текущий советник выгрузится из памяти и больше работать не будет — он будет заменён новым советником из шаблона. Данный метод не проверяет возможность такой коллизии, поэтому всегда нужно самостоятельно следить за своими шаблонами и проверять вероятность подмены текущего советника на тот, который возможно будет запущен из применённого к графику шаблона.



Метод, преобразующий координаты X и Y графика окна в значения время и цена:

int CChartObj::XYToTimePrice( const long x, const double y) { int sub_window= WRONG_VALUE ; :: ResetLastError (); if (!:: ChartXYToTimePrice ( this .m_chart_id,( int )x,( int )y,sub_window, this .m_wnd_time_x , this .m_wnd_price_y )) { return WRONG_VALUE ; } return sub_window; }

Функция ChartXYToTimePrice() преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена. При этом она записывает в переменную sub_window, передаваемую в неё по ссылке, номер подокна, в котором находятся координаты X и Y графика, для которых необходимо вернуть время и цену.

На основании этого данный метод возвращает номер подокна графика: 0 — если координаты находятся в главном окне графика, 1,2,3 и т. д. — если координаты попадают в соответствующее подокно графика, и -1 — если координаты вычислить не удалось. После вызова данного метода, и если значение, которое он вернул, не равно -1, то можно получить время и цену при помощи методов TimeFromXY() и PriceFromXY(), которые просто возвращают значения переменных, в которые будут записаны полученные время и цена функцией ChartXYToTimePrice().



Метод, добавляющий расширение файлу скриншота при его отсутствии:



string CChartObj::FileNameWithExtention( const string filename) { if (:: StringFind (filename,FILE_EXT_GIF)> WRONG_VALUE || :: StringFind (filename,FILE_EXT_PNG)> WRONG_VALUE || :: StringFind (filename,FILE_EXT_BMP)> WRONG_VALUE ) return filename; return filename+ SCREENSHOT_FILE_EXT ; }

В метод передаётся проверяемая строка, в которой нужно найти расширение файла скриншота. Так как форматы файлов для скриншотов строго определены, и ими могут быть только три типа файлов — GIF, PNG и BMP, то, если в переданной в метод строке есть вхождение хотя бы одной подстроки с таким расширением (т. е. — расширение уже задано), то метод возвращает переданную в него строку без изменений. Иначе — к строке добавляется расширение имени файла, заданное по умолчанию в файле Defines.mqh, и это файл формата PNG (расширение .png), и изменённая строка возвращается.



О проблемах, выявленных при добавлении нового окна на график:

при подробном тестировании было выявлено, что в момент, когда мы добавляем на график новый индикатор в окне, появляется его окно (но мы ещё не нажали кнопку "ОК" или "Отмена"), и это окно сразу же видно в терминале как уже существующее. На данный момент библиотека его увидит и добавит в свой список окно объекта-чарта, при этом индикатора в этом окне не будет. Но если мы нажмём отмену в окне добавления нового оконного индикатора, то этого окна уже не будет в списке окон графика клиентского терминала. Библиотека удалит это окно из списка на следующей проверке.



Во избежание таких ненужных действий и случайных обращений к пустому окну индикатора, не существующему в клиентском терминале, нам нужно при появлении нового окна прежде, чем добавить его в список, убедиться в том, что в этом окне есть индикатор. Если индикатор есть — добавить окно, если его нет, то такое окно всего лишь открыто, но не добавлено на график — его необходимо пропустить.

Таким образом, метод для создания списка окон графика будет доработан:

void CChartObj::CreateWindowsList( void ) { this .m_list_wnd.Clear(); int total=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CChartWnd *wnd= new CChartWnd( this .m_chart_id,i); if (wnd== NULL ) continue ; if (wnd.WindowNum()!= 0 && wnd.IndicatorsTotal()== 0 ) { delete wnd; continue ; } this .m_list_wnd.Sort(); if (! this .m_list_wnd.Add(wnd)) delete wnd; } int value= int ( this .m_list_wnd.Total()==total ? total : this .m_list_wnd.Total() ); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,value); }

Логика метода подробно расписана в его листинге. Вся проверка на ненужность добавления в список ещё не созданного окна на графике находится в отмеченном блоке кода. Т. е. при добавлении только оконного индикатора у нас может быть ещё не созданное окно. Поэтому мы не анализируем окно с индексом 0 — это главное окно графика, и оно уже есть точно, и в него можно только добавлять новые индикаторы. Если же у нас найдено новое окно, но в нём ещё нет индикатора, чего быть не может при уже добавленном на график окне индикатора, то это и есть то окно, где мы ещё не нажали кнопку "ОК" для его добавления на график. Такое окно пропускаем, чтобы не добавлять его в список окон.



По окончании всего цикла мы должны записать в свойство объекта-чарта количество его окон. Здесь мы проверяем, что все окна добавлены в список успешно — если их реальное количество равно их количеству в списке — значит, все окна добавлены — записываем в свойство объекта количество окон на графике. Если же эти величины не равны, то в свойство мы будем записывать то количество, которое есть в списке (и оно не равно реальному), чтобы на следующей проверке мы опять попали на неравенство и добавили в список уже окончательно созданное окно, либо, если при добавлении нового окна мы нажали "Отмена", то количество окон на графике и в списке сравняются, и мы не будем обрабатывать это изменение — его и нет.



Доработка классов библиотеки завершена.





Автообновление класса-коллекции объектов чартов и окон

Теперь нам нужно сделать так, чтобы при любом изменении количества открытых графиков, количества окон на графиках и количества индикаторов в этих окнах, библиотека могла сама автоматически обновить все эти данные — чтобы нам самим не отвлекаться на это и при этом всегда иметь актуальные данные.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh класса объекта чарта дополним метод Refresh() так, чтобы мы могли проверять не только изменение количества открытых окон на графике (в объекте-чарте), но и контролировать количество индикаторов в уже открытых окнах (в одно окно можно разместить несколько индикаторов).

Метод, обновляющий объект-чарт и список его окон:

void CChartObj::Refresh( void ) { for ( int i= 0 ;i<m_list_wnd.Total();i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.Refresh(); } int change=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL )- this .WindowsTotal(); if (change== 0 ) return ; this .CreateWindowsList(); }

Здесь: прежде, чем проверять изменение количества открытых окон в объекте-чарте, сначала пройдёмся по списку всех окон объекта и вызовем метод обновления для каждого последующего окна в цикле. Метод Refresh() объекта-окна графика проверяет изменение количества индикаторов, размещённых в нём, и при регистрации изменений пересоздаёт их список.



В файле класса-коллекции объектов-чартов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ChartObjCollection.mqh исправим логическую ошибку, мешающую обновлению объектов-чартов в списке-коллекции и, соответственно — и обновлению их окон и индикаторов в них.



Ранее блок обновления объектов-чартов был расположен ниже проверки изменения количества открытых графиков, что не давало дойти до него в случае, если никаких изменений в количестве открытых графиков не было:

void CChartObjCollection::Refresh( void ) { int charts_total= this .ChartsTotal(); int change=charts_total- this .m_list.Total(); Comment (DFUN, ", list total=" ,DataTotal(), ", charts total=" ,charts_total, ", change=" ,change); if (change== 0 ) return ; if (change> 0 ) { this .FindAndCreateMissingChartObj(); CChartObj *chart= this .GetChart(GetMainChartID()); if (chart!= NULL ) chart.SetBringToTopON( true ); } else if (change< 0 ) { this .FindAndDeleteExcessChartObj(); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; chart.Refresh(); } }

Решение банально — достаточно перенести блок кода обновления объектов-чартов выше — перед проверкой изменения количества открытых графиков в клиентском терминале:

void CChartObjCollection::Refresh( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; chart.Refresh(); } int charts_total= this .ChartsTotal(); int change=charts_total- this .m_list.Total(); if (change== 0 ) return ; if (change> 0 ) { this .FindAndCreateMissingChartObj(); CChartObj *chart= this .GetChart(GetMainChartID()); if (chart!= NULL ) chart.SetBringToTopON( true ); } else if (change< 0 ) { this .FindAndDeleteExcessChartObj(); } }

Теперь, прежде чем проверять изменение количества открытых графиков (и выходить из метода в случае, если количество не изменилось), мы сначала проходимся в цикле по всем объектам-чартам в списке коллекции и проверяем изменение их объектов-окон в их методе Refresh(), где в свою очередь вызывается свой метод Refresh() для проверки количества индикаторов в окне. Таким образом мы сначала делаем полную проверку всех возможных изменений количества индикаторов в окнах, окон индикаторов в чартах, а уже потом проверяем изменение количества открытых графиков.

Добавим в класс-коллекцию объектов-чартов методы для открытия нового графика и закрытия уже существующего.

В публичной секции класса объявим два новых метода:



void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); bool Open( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool Close( const long chart_id); };

За пределами тела класса напишем их реализацию.

Метод, открывающий новый график с указанным символом и периодом:

bool CChartObjCollection::Open( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( this .m_list.Total()== CHARTS_MAX ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_ERR_CHARTS_MAX), " (" ,( string ) CHARTS_MAX , ")" ); return false ; } :: ResetLastError (); long chart_id=:: ChartOpen (symbol,timeframe); if (chart_id== 0 ) CMessage::ToLog(:: GetLastError (), true ); return (chart_id> 0 ); }

Здесь: если количество объектов-чартов в коллекции достигло предельного (CHARTS_MAX), то попытка открытия нового графика будет бесполезной — сообщаем об этом и возвращаем false. Далее, если мы всё ещё можем открыть новый график, вызываем функцию ChartOpen() с указанными параметрами открываемого графика, и в случае ошибки сообщаем об этом в журнал. Возвращаем флаг того, что функции открытия нового графика вернула не ноль.



Метод, закрывающий указанный график:



bool CChartObjCollection::Close( const long chart_id) { :: ResetLastError (); bool res=:: ChartClose (chart_id); if (!res) CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return res; }

Здесь: если попытка закрытия указанного по идентификатору графика не была успешной — выводим об этом запись в журнал.

Метод возвращает результат работы функции ChartClose().



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh главного объекта библиотеки CEngine добавим методы для управления коллекцией чартов.

Два метода, возвращающие списки объектов-чартов по символу и таймфрейму

CArrayObj *ChartGetChartsList( const string symbol) { return this .m_charts.GetChartsList(symbol); } CArrayObj *ChartGetChartsList( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_charts.GetChartsList(timeframe); }

переименуем для соответствия аналогичным методам других классов и переместим чуть выше в листинге:

bool ChartCreateCollection( void ) { return this .m_charts.CreateCollection(); } CChartObjCollection *GetChartObjCollection( void ) { return & this .m_charts; } CArrayObj *GetListCharts( void ) { return this .m_charts.GetList(); } CArrayObj *GetListCharts( const string symbol) { return this .m_charts.GetChartsList(symbol); } CArrayObj *GetListCharts( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_charts.GetChartsList(timeframe); }

Добавим метод, возвращающий объект-чарт последнего открытого графика , метод, возвращающий количество объектов-чартов в списке коллекции,

и два метода для открытия и закрытия указанного графика:



bool ChartCreateCollection( void ) { return this .m_charts.CreateCollection(); } CChartObjCollection *GetChartObjCollection( void ) { return & this .m_charts; } CArrayObj *GetListCharts( void ) { return this .m_charts.GetList(); } CArrayObj *GetListCharts( const string symbol) { return this .m_charts.GetChartsList(symbol); } CArrayObj *GetListCharts( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_charts.GetChartsList(timeframe); } CChartObj *ChartGetChartObj( const long chart_id) { return this .m_charts.GetChart(chart_id); } CChartObj *ChartGetMainChart( void ) { return this .m_charts.GetChart( this .m_charts.GetMainChartID());} CChartObj *ChartGetLastOpenedChart( void ) { return this .m_charts.GetChart( this .GetListCharts().Total()- 1 );} int ChartsTotal( void ) { return this .m_charts.DataTotal(); } void ChartRefresh( const long chart_id) { this .m_charts.Refresh(chart_id); } void ChartsRefreshAll( void ) { this .m_charts.Refresh(); } bool ChartOpen ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_charts.Open(symbol,timeframe); } bool ChartClose ( const long chart_id) { return this .m_charts.Close(chart_id); }

Метод ChartGetLastOpenedChart() просто возвращает указатель на самый последний объект, находящийся в списке коллекции объектов-чартов,

а метод ChartsTotal() возвращает размер списка коллекции объектов-чартов.

Методы ChartOpen() и ChartClose() возвращают результат работы методов Open() и Close() класса-коллекции чартов соответственно.



Это все изменения и доработки, запланированные нами на сегодня.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part70\ под новым именем TestDoEasyPart70.mq5.



Что мы сделаем. К панельке советника добавим новые кнопки с такими значками:

"<" и ">" — кнопка для смещения графика на один бар влево и вправо соответственно;





и — кнопка для смещения графика на один бар влево и вправо соответственно; "<<" и ">>" — кнопка для смещения графика на десять баров влево и вправо соответственно;





и — кнопка для смещения графика на десять баров влево и вправо соответственно; "|<" и ">|" — кнопка для установки графика в начало истории и в конец истории соответственно;





и — кнопка для установки графика в начало истории и в конец истории соответственно; "N" и "X" — кнопка для открытия нового и для закрытия последнего открытого графика символа соответственно;





и — кнопка для открытия нового и для закрытия последнего открытого графика символа соответственно; "[O]" — кнопка для создания скриншота текущего графика с советником.



Логика тестирования нового функционала будет такой:



При нажатии кнопок смещения графика советник будет смещать график влево-вправо на один бар и на 10 баров соответственно.

советник будет смещать график влево-вправо на один бар и на 10 баров соответственно. При нажатии кнопок установки графика в начало и в конец истории график будет становиться соответственно.

график будет становиться соответственно. При нажатии кнопки открытия графика советник будет поочерёдно открывать графики символов, находящихся в списке коллекции объектов-чартов по порядку их нахождения в списке, а не в окне обзора рынка (в окне обзора рынка сортировка может быть иной).

При этом, для проверки сохранения и применения шаблона графика советник будет сохранять шаблон последнего открытого графика и при открытии нового — применять к нему сохранённый шаблон. Т.е., если мы прежде, чем нажать на кнопку открытия нового графика, откроем новый график вручную, например, GBPUSD и настроим его внешний вид, отличный от текущего, то все последующие графики будут открываться с таким внешним видом. Вернее — к ним после открытия будет применяться шаблон с внешним видом настроенного заранее графика.

Т.е., для этого теста нам необходимо будет сначала открыть новый график символа GBPUSD и настроить его внешний вид. Ко всем остальным, открываемым уже советником графикам, будет применяться сохранённый шаблон от настроенного вручную графика символа GBPUSD.

советник будет поочерёдно открывать графики символов, находящихся в списке коллекции объектов-чартов по порядку их нахождения в списке, а не в окне обзора рынка (в окне обзора рынка сортировка может быть иной). При этом, для проверки сохранения и применения шаблона графика советник будет сохранять шаблон последнего открытого графика и при открытии нового — применять к нему сохранённый шаблон. Т.е., если мы прежде, чем нажать на кнопку открытия нового графика, откроем новый график вручную, например, GBPUSD и настроим его внешний вид, отличный от текущего, то все последующие графики будут открываться с таким внешним видом. Вернее — к ним после открытия будет применяться шаблон с внешним видом настроенного заранее графика. Т.е., для этого теста нам необходимо будет сначала открыть новый график символа GBPUSD и настроить его внешний вид. Ко всем остальным, открываемым уже советником графикам, будет применяться сохранённый шаблон от настроенного вручную графика символа GBPUSD. При нажатии кнопки закрытия графика советник будет закрывать самый последний из открытых графиков.

советник будет закрывать самый последний из открытых графиков. При последовательном нажатии кнопки создания скриншота советник будет создавать скриншоты графика:

последовательно по кругу в таком разрешении: 800х600 --> 750x562 --> Текущий размер графика.



Итак, в обработчике OnInit() советника впишем включение разрешения на отслеживание событий мыши для текущего графика:

engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); engine.ChartGetMainChart().SetEventMouseMoveON(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Это необходимо чтобы программа могла получать сообщения о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

В обработчике OnChartEvent() нам нужно при получении события перемещения мыши получить координаты курсора на графике в пикселях, преобразовать их при помощи созданных методов библиотеки в значения времени, цены и номера окна, в котором курсор находится, а затем только что полученные время и цену преобразовать обратно в координаты курсора на графике и вывести все эти значения в комментарии на графике.

Напишем такую обработку события перемещения курсора:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) PressButtonEvents(sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ) { OnDoEasyEvent(id,lparam,dparam,sparam); } i f (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart== NULL ) return ; int wnd_num=chart.XYToTimePrice(lparam,dparam); if (wnd_num== WRONG_VALUE ) return ; datetime time=chart.TimeFromXY(); double price=chart.PriceFromXY(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(wnd_num); if (wnd== NULL ) return ; if (wnd.TimePriceToXY(time,price)) { Comment ( DFUN, "time: " , TimeToString (time), ", price: " , DoubleToString (price, Digits ()), ", win num: " ,( string )wnd_num, ": x: " ,( string )wnd.XFromTimePrice(), ", y: " ,( string )wnd.YFromTimePrice(), " (" ,( string )wnd.YFromTimePriceRelative(), ")" ) ; } } }

Логика обработки события перемещения мыши подробно расписана в коде OnChartEvent() советника.



В функции советника CreateButtons() добавим код для создания новых кнопок панели:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 82 ,offset= 2 ,wpt= 14 ; int cx=offset+shift_x+wpt* 2 + 2 ,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 3 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 6 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 6 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } h= 18 ; offset= 2 ; cx=offset+shift_x; cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 3 *h+ 1 ; x=cx; y=cy; shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 18 ;i++) { y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name+ "_PRICE" ,((i> 6 && i< 14 ) || i> 17 ? x+wpt* 2 +w* 2 + 5 : x),y,wpt,h, "P" ,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrChocolate : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text+ " \"P\"" ); return false ; } if (!ButtonCreate(butt_data[i].name+ "_TIME" ,((i> 6 && i< 14 ) || i> 17 ? x+wpt* 2 +w* 2 + 5 +wpt+ 1 : x+wpt+ 1 ),y,wpt,h, "T" ,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrChocolate : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text+ " \"T\"" ); return false ; } } int xbn=x+wpt* 2 +w* 2 + 5 ; int ybn=y+h* 3 + 3 ; if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_LEFT1" ,xbn,ybn,wpt,h, "<" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_LEFT1" ); return false ; } if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_RIGHT1" ,xbn+wpt+ 1 ,ybn,wpt,h, ">" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_RIGHT1" ); return false ; } ybn=y+h* 2 + 2 ; if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_LEFT10" ,xbn,ybn,wpt,h, "<<" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_LEFT10" ); return false ; } if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_RIGHT10" ,xbn+wpt+ 1 ,ybn,wpt,h, ">>" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_RIGHT10" ); return false ; } ybn=y+h+ 1 ; if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_HOME" ,xbn,ybn,wpt,h, "|<" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_HOME" ); return false ; } if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_NAVIGATE_END" ,xbn+wpt+ 1 ,ybn,wpt,h, ">|" , clrGreen )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_NAVIGATE_END" ); return false ; } ybn=y; if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_CHART_OPEN" ,xbn,ybn,wpt,h, "N" , clrBlue )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_CHART_OPEN" ); return false ; } if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_CHART_CLOSE" ,xbn+wpt+ 1 ,ybn,wpt,h, "X" , clrRed )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_CHART_CLOSE" ); return false ; } ybn=y-h- 1 ; if (!ButtonCreate(prefix+ "BUTT_CHART_SCREENSHOT" ,xbn,ybn,wpt* 2 +offset,h, "[O]" , clrBlue )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),prefix+ "BUTT_CHART_SCREENSHOT" ); return false ; } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Здесь просто: для каждой новой кнопки рассчитываются её координаты и кнопка создаётся при помощи функции ButtonCreate(), в которую передаются имя создаваемого графического объекта, его координаты, размеры по ширине и высоте, надпись и цвет. Если кнопку создать не удалось, то об этом сообщается алертом и возвращается false. В обработчике OnInit(), если функция создания панели вернула false, то осуществляется выход с кодом возврата INIT_FAILED.



В функции обработки нажатий кнопок PressButtonEvents() впишем обработку нажатий на новые кнопки:

void PressButtonEvents( const string button_name) { bool comp_magic= true ; string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); group1=( uchar )Rand(); group2=( uchar )Rand(); uint magic=(comp_magic ? engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number,group1,group2) : magic_number); if (ButtonState(button_name)) { if (button== "BUTT_NAVIGATE_LEFT1" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateLeft( 1 ); } if (button== "BUTT_NAVIGATE_RIGHT1" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateRight( 1 ); } if (button== "BUTT_NAVIGATE_LEFT10" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateLeft( 10 ); } if (button== "BUTT_NAVIGATE_RIGHT10" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateRight( 10 ); } if (button== "BUTT_NAVIGATE_HOME" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateBegin(); } if (button== "BUTT_NAVIGATE_END" ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.NavigateEnd(); } if (button== "BUTT_CHART_OPEN" ) { int total_charts=engine.ChartsTotal(); static int first_index=total_charts; string name= SymbolName (total_charts-first_index, true ); if (engine. ChartOpen (name, PERIOD_CURRENT )) { engine.ChartsRefreshAll(); CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) chart.SetBringToTopON( true ); } CArrayObj *list_gbpusd=engine.GetListCharts( "GBPUSD" ); if (list_gbpusd!= NULL && list_gbpusd.Total()> 0 ) { CChartObj *chart=list_gbpusd.At( 0 ); if (chart.SaveTemplate()) { chart=engine.ChartGetLastOpenedChart(); if (chart!= NULL ) chart.ApplyTemplate(); } } } if (button== "BUTT_CHART_CLOSE" ) { CArrayObj *list_charts=engine.GetListCharts(); if (list_charts!= NULL ) { list_charts.Sort(SORT_BY_CHART_ID); CChartObj *chart=list_charts.At(list_charts.Total()- 1 ); if (chart!= NULL && !chart.IsMainChart()) engine. ChartClose (chart.ID()); } } if (button== "BUTT_CHART_SCREENSHOT" ) { static int num= 0 ; if (++num> 3 ) num= 1 ; CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart!= NULL ) { switch (num) { case 1 : chart.ScreenShot800x600(); break ; case 2 : chart.ScreenShot750x562(); break ; default : chart.ScreenShotWndSize(); break ; } } } if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { ... ... ... ... ... ... ...

Код функции приведён не полностью, а только добавленные изменения.

Здесь мы просто обрабатываем нажатие каждой новой кнопки. Логика простая, и описывать её не буду — оставлю это для самостоятельного разбора, тем более что этот обработчик как раз служит примером того, как можно работать с методами библиотеки в своих программах. Все возникшие вопросы по коду всегда можно обсудить в комментариях к статье.



Это все доработки, которые нам необходимо было сделать в новом тестовом советнике.

Скомпилируем советник, и запустим его на графике любого символа с настройками "Использовать текущий символ" и "Использовать текущий таймфрейм":





Перед запуском советника обязательно откройте новый график символа GBPUSD и настройте его внешний вид иначе, чем у графиков, открываемых по умолчанию при использовании шаблона default.tpl, например, так (график GBPUSD был открыт заранее):









Теперь можно протестировать новый функционал библиотеки нажатием кнопок панели:





Каждый раз при открытии нового графика, советник сохранял шаблон ранее настроенного нами графика символа GBPUSD и тут же применял его к каждому вновь открытому графику, о чём делал записи в журнале:

CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: USDCHF H1 CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: GBPUSD H1 CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: EURUSD H1 CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: USDRUB H1 CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: EURJPY H1 CChartObj::SaveTemplate: Chart template saved: GBPUSD H4 CChartObj::ApplyTemplate: Template applied to the chart: EURGBP H1 CChartObjCollection::Close: Wrong chart ID ( 4101 )

При закрытии открытых графиков появилась одна ошибка. Дело в том, что библиотека обновляет раз в полсекунды состояние открытых графиков.

Это задано в файле Defines.mqh:

#define COLLECTION_CHARTS_PAUSE ( 500 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID ( 9 )

Просто я быстрее двух раз в секунду нажал кнопку закрытия последнего открытого графика, и произошла попытка закрыть уже закрытый предыдущий график, о котором запись в списке коллекции чартов ещё оставалась. Частоту обновления текущего состояния открытых графиков, их окон и индикаторов в них можно подстроить изменением указанной макроподстановки. Чтобы быстрее обновлялось окружение, нужно уменьшить значение этой константы. При этом возрастёт нагрузка на процессор из-за увеличенной частоты обновлений. Здесь нужно подобрать "золотую середину", так как этот функционал всё-таки предназначен для ручного управления графиками, поэтому частота обновлений индивидуальна, а иногда возникающие ошибки обращения к отсутствующим графикам не критичны — просто второй раз нажать на кнопку — когда произойдёт очередное обновление окружения и синхронизация списка объектов-чартов в библиотеке с их состоянием в клиентском терминале.



Осталось протестировать создание скриншотов текущего графика. Каждое нажатие кнопки будет создавать скриншот графика в определённом размере. Первое нажатие — скриншот 800x600, второе нажатие — скриншот 750x562, третье нажатие — скриншот в текущем размере графика:





После создания трёх скриншотов в разных разрешениях, о чём в журнале библиотека сделала записи,

CChartObj::ScreenShot800x600: Screenshot created: DoEasy\ScreenShots\TestDoEasyPart70_EURUSD_H1_2021. 04.13 _14. 02.25 .png ( 800 x 600 ) CChartObj::ScreenShot750x562: Screenshot created: DoEasy\ScreenShots\TestDoEasyPart70_EURUSD_H1_2021. 04.13 _14. 02.28 .png ( 750 x 562 ) CChartObj::ScreenShotWndSize: Screenshot created: DoEasy\ScreenShots\TestDoEasyPart70_EURUSD_H1_2021. 04.13 _14. 02.29 .png ( 726 x 321 )

мы вдобавок поглядели содержимое папки, в которую эти скриншоты сохраняются.

Перед созданием скриншотов я поводил курсором в разных местах двух окон текущего графика, и в комментарии на графике можно увидеть время, цену, номер подокна и координаты X и Y курсора в пикселях. У координаты Y курсора есть два значения. Первое значение отображает координату Y относительно начальных координат главного окна символа, второе же значение, отображаемое (в скобках), показывает значение Y-координаты относительно верхней границы окна, в котором находится курсор.



Как видим, весь запланированный на сегодня функционал работает исправно.







Что дальше

В следующей статье сделаем автоматическое отслеживание событий изменения свойств объектов-чартов и их окон.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

