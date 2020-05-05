Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть I). Подготовка - описание структуры и класс вспомогательных функций

Введение

Я — "ручник". В смысле — анализирую графики не с помощью сложных формул и индикаторов, а "вручную", графически. Это даёт мне возможность быть более гибким в торговле, замечать некоторые вещи, которые формализовать довольно сложно или не целесообразно, легко переключаться между таймфреймами, если я вижу, что движение усиливается или замедляется, знать вероятное поведение цены задолго до того, как буду входить в сделку.

В основном для анализа я использую трендовые линии в разных сочетаниях (вилы, веера, уровни и т.д.). Вот я и создал удобный для меня инструмент, который позволяет рисовать разные трендовые очень быстро, буквально в одно нажатие клавиши. И теперь этим инструментом хочу поделиться с сообществом.

Видеопрезентация. Как это работает





Общая концепция. Постановка задачи

Итак, необходим инструмент, который помогает с помощью сочетаний клавиш выполнять наиболее частые операции, которые я выполняю.

Что это за задачи? Мне хочется, например:

чтобы простая горизонтальная линия рисовалась при нажатии клавиши " H " (от английского " H orizontal" — горизонталь), а вертикальная — по нажатию клавиши " i " ([ай], которая у меня ассоциируется по внешнему виду);



" (от английского " orizontal" — горизонталь), а вертикальная — по нажатию клавиши " " ([ай], которая у меня ассоциируется по внешнему виду); рисовать горизонтальные уровни определённой длины (НЕ бесконечные) от любой точки графика;

рисовать вертикальные уровни на определённом (произвольном) расстоянии от начальной точки;



переключать клавишами таймфрейм и порядок расположения слоёв на графике;

веер Фибоначчи с заданными мною уровнями по ближайшим экстремумам;

трендовые линии по ближайшим экстремумам — их длина должна быть кратной расстоянию между экстремумами, хотя в некоторых случаях линия может быть и лучом;

вилы Эндрюса разных видов (обычные, Шиффа, "обратные вилы Шиффа" — для быстрых трендов) (см. видео);

для экстремумов вил, прямых и вееров должна быть возможность настраивать "порядок" экстремумов (количество баров — отдельно справа и отдельно слева);

графический интерфейс, позволяющий настраивать параметры нужных линий и экстремумов, не открывая главное окно настроек;

набор функций для сопровождения ордера: открытие ордеров в процентах от депозита, автоматический стоп при открытии ордера по рынку или срабатывании отложки без стопа, частичное закрытие позиций по уровням, для некоторых стратегий — трал.



Для большинства этих задач можно, конечно, создать скрипты. У меня есть несколько, и я ими поделюсь во вложении. Но мне ближе другой подход.

В любом советнике или индикаторе можно создать метод OnChartEvent, в котором и будет описана реакция на любое событие: нажатие клавиш, движение мыши, создание графического объекта и его удаление.

Поэтому я решил, что программа будет выполнена в виде подключаемых файлов. Все функции и переменные распределены по нескольким классам, чтобы к ним удобнее было обращаться. Сейчас мне классы нужны только для удобства группировки функций, поэтому в первых реализациях точно не будет чего-то сложного типа наследования или каких-нибудь "фабрик". Это просто сборник.



И, конечно, я хочу, чтобы класс получился кросс-платформенным и работал похожим образом как в MQL4, так и в MQL5.





Структура программы

Библиотека содержит пять взаимосвязанных файлов. Все файлы располагаются в одной папке "Shortcuts" в каталоге Include. Их имена видны на рисунке: GlobalVariables.mqh, Graphics.mqh, Mouse.mqh, Shortcuts.mqh, Utilites.mqh.

Главный файл библиотеки(Shortcuts.mqh)





Главный файл программы — "Shortcuts.mqh". В нём будет прописана логика реагирования на клавиши. И именно этот файл будет подключен к эксперту. В него также будут подключены все вспомогательные файлы.

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7468" #include "GlobalVariables.mqh" #include "Mouse.mqh" #include "Utilites.mqh" #include "Graphics.mqh" class CShortcuts { private : CGraphics m_graphics; public : CShortcuts(); void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; CShortcuts:: CShortcuts ( void ) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); } void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { } } CShortcuts shortcuts;

Файл содержит описание класса CShortcuts.

В начала файла подключаются все вспомогательные классы.



В классе всего два метода: первый — обработчик событий OnChartEvent, в котором, собственно, и будет происходить обработка событий клавиш и движения мыши, второй — конструктор по умолчанию, в котором разрешается обрабатывать движения мыши.

После описания класса создаётся переменная shortcuts,которую необходимо использовать в методе OnChartEvent основного эксперта при подключении библиотеки.



Само подключение требует две строки:

#include <Shortcuts\Shortcuts.mqh> void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { shortcuts. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Первая строка подключает файл класса, вторая — передаёт классу управление обработкой событий.

После этого советник будет готов к работе, его можно будет скомпилировать и сразу начать рисовать линии.





Класс обработки движений мыши



Класс, который будет хранить все основные параметры текущего положения курсора: координаты X, Y — в пикселях и ценах/времени, номер бара, на котором находится указатель, ну, и так далее, хранится в файле "Mouse.mqh".

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7468" class CMouse { private : static int m_x; static int m_y; static int m_barNumber; static bool m_below; static bool m_above; static datetime m_currentTime; static double m_currentPrice; public : static void SetCurrentParameters( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ); static int X( void ) { return m_x;} static int Y( void ) { return m_y;} static double Price( void ) { return m_currentPrice;} static datetime Time( void ) { return m_currentTime;} static int Bar( void ) { return m_barNumber;} static bool Below( void ) { return m_below;} static bool Above( void ) { return m_above;} }; int CMouse::m_x= 0 ; int CMouse::m_y= 0 ; int CMouse::m_barNumber= 0 ; bool CMouse::m_below= false ; bool CMouse::m_above= false ; datetime CMouse::m_currentTime= 0 ; double CMouse::m_currentPrice= 0 ; static void CMouse::SetCurrentParameters( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , ( int )lparam, ( int )dparam, window, m_currentTime, m_currentPrice ); m_x=( int )lparam; m_y=( int )dparam; m_barNumber= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , m_currentTime ); m_below=m_currentPrice< iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,m_barNumber); m_above=m_currentPrice> iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,m_barNumber); }

Данный класс может быть использован из любого места программы, поскольку его методы объявлены статическими. Не обязательно создавать экземпляр этого класса, чтобы им пользоваться.

Описание блока настроек эксперта. Файл " GlobalVariables.mqh "







Все настройки, доступные пользователю, хранятся в файле "GlobalVariables.mqh".

В следующей статье будут описаны гораздо больше настроек, так как появится больше объектов для рисования.

А сейчас — код того, что используется в текущей версии:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7468" input string Keys= "=== Настройки клавиш ===" ; input string Up_Key= "U" ; input string Down_Key= "D" ; input string Trend_Line_Key= "T" ; input string Switch_Trend_Ray_Key= "R" ; input string Z_Index_Key= "Z" ; input string Dimensions= "=== Настройки размеров ===" ; input int Trend_Line_Width= 2 ; input string Styles= "=== Стили отображения ===" ; input ENUM_LINE_STYLE Trend_Line_Style= STYLE_SOLID ; input string Others= "=== Остальные параметры ===" ; input bool Is_Trend_Ray= false ; input bool Is_Change_Timeframe_On_Create = true ; input bool Is_Select_On_Create= true ; input bool Is_Different_Colors= true ; input int Fractal_Size_Left= 1 ; input int Fractal_Size_Right= 1 ; string Trend_Line_Prefix= "Trend_" ; color mn1_color= clrCrimson ; color w1_color= clrDarkOrange ; color d1_color= clrGoldenrod ; color h4_color= clrLimeGreen ; color h1_color= clrLime ; color m30_color= clrDeepSkyBlue ; color m15_color= clrBlue ; color m5_color= clrViolet ; color m1_color= clrDarkViolet ; color common_color= clrGray ; #define DEBUG_MESSAGE_PREFIX "=== " , __FUNCTION__ , " === " #define PERIOD_LOWER_M5 OBJ_PERIOD_M1 | OBJ_PERIOD_M5 #define PERIOD_LOWER_M15 PERIOD_LOWER_M5| OBJ_PERIOD_M15 #define PERIOD_LOWER_M30 PERIOD_LOWER_M15| OBJ_PERIOD_M30 #define PERIOD_LOWER_H1 PERIOD_LOWER_M30| OBJ_PERIOD_H1 #define PERIOD_LOWER_H4 PERIOD_LOWER_H1| OBJ_PERIOD_H4 #define PERIOD_LOWER_D1 PERIOD_LOWER_H4| OBJ_PERIOD_D1 #define PERIOD_LOWER_W1 PERIOD_LOWER_D1| OBJ_PERIOD_W1

Вспомогательные функции





В программе есть множество функций, которые непосредственно к рисованию отношения не имеют, но помогают найти экстремумы, переключить таймфреймы — и так далее. Все они вынесены в файл "Utilites.mqh".

Заголовок файла Utilites.mqh



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7468" class CUtilites { public : static void ChangeTimeframes( bool isUp); static int GetCurrentOperationChar( string keyString); static void ChangeChartZIndex( void ); static int GetNearestExtremumBarNumber( int starting_number= 0 , bool is_search_right= false , bool is_up= false , int left_side_bars= 1 , int right_side_bars= 1 , string symbol= NULL , ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ); static color GetTimeFrameColor( long allDownPeriodsValue); static long GetAllLowerTimeframes( int NeededTimeframe= PERIOD_CURRENT ); static void SetExtremumsBarsNumbers( bool _is_up, int &p1, int &p2); static void StringToDoubleArray( string _haystack, double &_result[], const string _delimiter= "," ); static string GetCurrentObjectName( const string _prefix, const ENUM_OBJECT _type= OBJ_TREND , int _number = - 1 ); static int GetNextObjectNumber( const string _prefix, const ENUM_OBJECT _object_type, bool true ); static int GetBarsPixelDistance( void ); static string GetTimeframeSymbolName( ENUM_TIMEFRAMES _timeframe= PERIOD_CURRENT ); };

Функция, последовательно изменяющая период графика





Первые функции в этом файле тривиальны. Например, функция, изменяющая периоды текущего графига последовательно, друг за другом, выглядит следующим образом:

static void CUtilites::ChangeTimeframes( bool _isUp) { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[] = { PERIOD_CURRENT , PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1 }; int period = Period (); int shift = ArrayBsearch (timeframes,period); if (_isUp && shift < ArraySize (timeframes)- 1 ) { ChartSetSymbolPeriod ( 0 , NULL ,timeframes[++shift]); } else if (!_isUp && shift > 1 ) { ChartSetSymbolPeriod ( 0 , NULL ,timeframes[--shift]); } }

Для начала в этой функции описывается массив всех таймфреймов, указанных в стандартной панели управления по умолчанию. Если лично вам необходимо переключаться между всеми доступными в MetaTrader 5 временными периодами, нужно просто дописать соответствующие константы в нужные места массива. Правда, в этом случае может потеряться обратная совместимость, то есть библиотека может перестать работать с MQL4.



Дальше используем стандартные функции, чтобы получить текущий период и найти его в списке.

А потом для переключения временных периодов графика используется стандартная функция ChartSetSymbolPeriod, в которую передаётся период, следующий за текущим.

По остальным функциям особо комментировать вне кода не вижу смысла. Просто код.

Несколько простых функций

static int CUtilites::GetCurrentOperationChar( string keyString) { string keyValue = keyString; StringToUpper (keyValue); return ( StringGetCharacter (keyValue, 0 )); }

static void CUtilites::ChangeChartZIndex( void ) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_FOREGROUND , !( bool ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FOREGROUND ) ); ChartRedraw ( 0 ); }

static string CUtilites::GetTimeframeSymbolName( ENUM_TIMEFRAMES _timeframe= PERIOD_CURRENT ) { ENUM_TIMEFRAMES current_timeframe; string result = "" ; if (_timeframe == PERIOD_CURRENT ) { current_timeframe = Period (); } else { current_timeframe = _timeframe; } switch (current_timeframe) { case PERIOD_M1 : return "M1" ; case PERIOD_M2 : return "M2" ; case PERIOD_M3 : return "M3" ; case PERIOD_M4 : return "M4" ; case PERIOD_M5 : return "M5" ; case PERIOD_M6 : return "M6" ; case PERIOD_M10 : return "M10" ; case PERIOD_M12 : return "M12" ; case PERIOD_M15 : return "M15" ; case PERIOD_M20 : return "M20" ; case PERIOD_M30 : return "M30" ; case PERIOD_H1 : return "H1" ; case PERIOD_H2 : return "M1" ; case PERIOD_H3 : return "H3" ; case PERIOD_H4 : return "H4" ; case PERIOD_H6 : return "H6" ; case PERIOD_H8 : return "H8" ; case PERIOD_D1 : return "D1" ; case PERIOD_W1 : return "W1" ; case PERIOD_MN1 : return "MN1" ; default : return "Unknown" ; } }

static color CUtilites::GetTimeFrameColor( long _all_down_periods_value) { if (Is_Different_Colors) { switch (( int )_all_down_periods_value) { case OBJ_PERIOD_M1 : return (m1_color); case PERIOD_LOWER_M5: return (m5_color); case PERIOD_LOWER_M15: return (m15_color); case PERIOD_LOWER_M30: return (m30_color); case PERIOD_LOWER_H1: return (h1_color); case PERIOD_LOWER_H4: return (h4_color); case PERIOD_LOWER_D1: return (d1_color); case PERIOD_LOWER_W1: return (w1_color); case OBJ_ALL_PERIODS : return (mn1_color); default : return (common_color); } } else { return (common_color); } }

Функция поиска экстремумов и её применение





Следующая функция помогает искать экстремумы. В зависимости от параметров экстремумы могут быть найдены как справа, так и слева от указателя мыши, и можно задавать, сколько баров должно быть слева от экстремума, и сколько — справа.

static int CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( int starting_number= 0 , const bool is_search_right= false , const bool is_up= false , const int left_side_bars= 1 , const int right_side_bars= 1 , const string symbol= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ) { int i, nextExtremum, sign = is_search_right ? - 1 : 1 ; if ((starting_number-right_side_bars< 0 && is_search_right) || (starting_number+left_side_bars> iBars (symbol,timeframe) && !is_search_right) ) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Не могу найти экстремум: " , "неверное направление" ); Print ( "left_side_bars = " ,left_side_bars, "; " , "right_side_bars = " ,right_side_bars); } return (- 2 ); } else { while ((starting_number-right_side_bars< 0 && !is_search_right) || (starting_number+left_side_bars> iBars (symbol,timeframe) && is_search_right) ) { starting_number +=sign; } } i=starting_number; while (i-right_side_bars>= 0 && i+left_side_bars< iBars (symbol,timeframe) ) { if (is_up) { nextExtremum = iHighest ( Symbol (), Period (), MODE_HIGH , left_side_bars+right_side_bars+ 1 , i-right_side_bars ); } else { nextExtremum = iLowest ( Symbol (), Period (), MODE_LOW , left_side_bars+right_side_bars+ 1 , i-right_side_bars ); } if (nextExtremum == i) { return nextExtremum; } else if (is_search_right) { if (nextExtremum<i) { i=nextExtremum; } else { i--; } } else { if (nextExtremum>i) { i=nextExtremum; } else { i++; } } } if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Не могу найти экстремум: " , "ошибочно выбрана начальная точка либо граничные условия." ); Print ( "left_side_bars = " ,left_side_bars, "; " , "right_side_bars = " ,right_side_bars); } return (- 1 ); }

Для рисования трендовых линий нужна функция, которая находит два ближайших экстремума справа от мышки. Эта функция может использовать предыдущую:

static void CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( bool _is_up, int &_p1, int &_p2 ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); _p1=CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( dropped_bar_number, true , _is_up, Fractal_Size_Left, Fractal_Size_Right ); _p2=CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( _p1- 1 , true , _is_up, Fractal_Size_Left, Fractal_Size_Right ); if (_p2< 0 ) { _p2= 0 ; } }

Генерация имён объектов





Для того, чтобы рисовать одинаковые объекты сериями, им надо давать уникальные имена. Для этого проще всего взять какой-нибудь префикс, соответствующий данному типу объектов, и добавить к нему уникальный номер. Префиксы для разных типов объектов перечислены в файле "GlobalVariables.mqh".

Номера же генерируются соответствующей функцией.

int CUtilites::GetNextObjectNumber( const string prefix, const ENUM_OBJECT object_type, bool true ) { int count = ObjectsTotal ( 0 , 0 ,object_type), i, current_element_number, total_elements = 0 ; string current_element_name = "" , comment_text = "" ; if (only_prefixed) { for (i= 0 ; i<count; i++) { current_element_name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ,object_type); if ( StringSubstr (current_element_name, 0 , StringLen (prefix))==prefix) { current_element_number= ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (current_element_name, StringLen (prefix), - 1 ) ); if (current_element_number!=total_elements) { break ; } total_elements++; } } } else { total_elements = ObjectsTotal ( 0 ,- 1 ,object_type); do { current_element_name = GetCurrentObjectName( prefix, object_type, total_elements ); if ( ObjectFind ( 0 ,current_element_name)>= 0 ) { total_elements++; } } while ( ObjectFind ( 0 ,current_element_name)>= 0 ); } return (total_elements); }

В коде реализовано два алгоритма поиска. Первый (основной для данной библиотеки) — перебирает все объекты, соответствующие типу и имеющие указанный префикс. Как только находит свободный номер, возвращет его пользователю. Это позволяет закрывать "дыры" в нумерации.

Однако такой алгоритм не очень подходит для случая, когда могут быть несколько объектов с одинаковым номером, но разными суффиксами. Я в ранних версиях, когда ещё пользовался для рисования скриптами, так именовал комплекты вил.



Поэтому в библиотеке реализован и второй способ поиска. Берётся общее число объектов данного типа, а затем проверяется, есть ли имя, которое начинается на тот же префикс и имеет тот же номер. Если да, номер увеличивается на 1 до тех пор, пока не найдётся свободное значение.

Ну, и когда номер уже есть (или легко может быть получен с помощью функции), составить имя становится совсем просто.

string CUtilites::GetCurrentObjectName( string _prefix, ENUM_OBJECT _type= OBJ_TREND , int _number = - 1 ) { int Current_Line_Number; string Current_Line_Name= IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "_" +_prefix; if (_number< 0 ) { Current_Line_Number = GetNextObjectNumber(Current_Line_Name,_type); } else { Current_Line_Number = _number; } Current_Line_Name += IntegerToString (Current_Line_Number, 4 , StringGetCharacter ( "0" , 0 )); return (Current_Line_Name); }

Дистанция между соседними барами (в пикселах)





Иногда бывает нужно вычислить расстояние до определённой точки в будущем. Один из самых надёжных способов этого достичь d — рассчитать расстояние в пикселах между двумя соседними барами и затем умножить его на нужный коэффициент (сколько баров хотим отступить).

Дистанцию между соседними барами можно вычислить с помощью следующей функции:

int CUtilites::GetBarsPixelDistance( void ) { double price; datetime time1,time2; int x1,x2,y1,y2; int deltha; price = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()); time1 = CMouse::Time(); if (CMouse::Bar()< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )){ time2 = time1+ PeriodSeconds (); , } else { time2 = time1; time1 = time1- PeriodSeconds (); } ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 ,time1,price,x1,y1); ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 ,time2,price,x2,y2); deltha = MathAbs (x2-x1); return (deltha); }

Функция, преобразующая строку в массив чисел double





Для настроек уровней Фибоначчи с помощью параметров советника проще всего использовать строки, которые состоят из значений, разделённых запятой. Однако MQL требует, чтобы для задания уровня использовались числа double.

Вытащить числа из строки поможет следующая функция.



static void CUtilites::StringToDoubleArray( string _haystack, double &_result[], const string _delimiter= "," ) { string haystack_pieces[]; int pieces_count, i; string current_number= "" ; pieces_count= StringSplit (_haystack, StringGetCharacter (_delimiter, 0 ),haystack_pieces); if (pieces_count> 0 ) { ArrayResize (_result,pieces_count); for (i= 0 ; i<pieces_count; i++) { StringTrimLeft (haystack_pieces[i]); StringTrimRight (haystack_pieces[i]); _result[i]= StringToDouble (haystack_pieces[i]); } } else { ArrayResize (_result, 1 ); _result[ 0 ]= 0 ; } }

Класс рисования: пример использования функций-утилит



Статья получается очень объёмной, поэтому описание большей части функций рисования я вынесу в следующую часть. Однако, чтобы протестировать возможности некоторых уже созданных функций, приведу здесь код, который помогает рисовать простые (по двум соседним экстремумам) прямые линии.



Заголовок файла рисования графики Graphics.mqh



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7468" class CGraphics { private : bool m_Is_Trend_Ray; bool m_Is_Change_Timeframe_On_Create; private : void CurrentObjectDecorate( const string _name, const color _color= clrNONE , const int _width = 1 , const ENUM_LINE_STYLE _style = STYLE_SOLID ); public : CGraphics(); bool TrendCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "TrendLine" , const int sub_window= 0 , datetime time1= 0 , double price1= 0 , datetime time2= 0 , double price2= 0 , const color clr= clrRed , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const int width= 1 , const bool back= false , const bool selection= true , const bool ray_right= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ); void DrawTrendLine( void ); bool IsRay() { return m_Is_Trend_Ray;} void IsRay( bool _is_ray) {m_Is_Trend_Ray = _is_ray;} bool IsChangeTimeframe( void ) { return m_Is_Change_Timeframe_On_Create;} void IsChangeTimeframe( bool _is_tf_change) {m_Is_Change_Timeframe_On_Create = _is_tf_change;} };

Функция, устанавливающая общие параметры для любого вновь созданного графического объекта

void CGraphics::CurrentObjectDecorate( const string _name, const color _color= clrNONE , const int _width = 1 , const ENUM_LINE_STYLE _style = STYLE_SOLID ) { long timeframes; color currentColor; if (Is_Change_Timeframe_On_Create) { timeframes = CUtilites::GetAllLowerTimeframes(); } else { timeframes = OBJ_ALL_PERIODS ; } if (_color != clrNONE ) { currentColor = _color; } else { currentColor = CUtilites::GetTimeFrameColor(timeframes); } ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_COLOR ,currentColor); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,timeframes); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_SELECTED ,Is_Select_On_Create); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_WIDTH ,_width); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_STYLE ,_style); }

Функции рисования прямой



bool CGraphics::TrendCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "TrendLine" , const int sub_window= 0 , datetime time1= 0 , double price1= 0 , datetime time2= 0 , double price2= 0 , const color clr= clrRed , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const int width= 1 , const bool back= false , const bool selection= true , const bool ray_right= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_TREND ,sub_window,time1,price1,time2,price2)) { if (Print_Warning_Messages) { Print ( __FUNCTION__ , ": Can't create trend line! Error code = " , GetLastError ()); } return ( false ); } CurrentObjectDecorate(name,clr,width,style); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_RAY_RIGHT ,ray_right); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); }

И на основе этой общей функции создадим другую функцию, которая рисует прямую по двум соседним экстремумам.



void CGraphics::DrawTrendLine( void ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); int p1= 0 ,p2= 0 ; string trend_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(Trend_Line_Prefix, OBJ_TREND ); double price1= 0 , price2= 0 , tmp_price; datetime time1= 0 , time2= 0 , tmp_time; int x1,x2,y1,y2; int window= 0 ; if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } TrendCreate( 0 ,trend_name, 0 , time1,price1,time2,price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 ,Trend_Line_Width, false , true ,m_Is_Trend_Ray ); ChartRedraw ( 0 ); }

Хочу ещё раз обратить ваше внимание на вызов функции CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers, которая получает номера баров для точек 1 и 2. Её код был описан выше. Остальное мне кажется очевидным и не требующим длинного описания.

Итоговая функция рисует простую прямую по двум точкам. В зависимости от глобального параметра Is_Trend_Ray, (описан в файле "GlobalVariables.mqh") линия будет либо лучом, продлённым вправо, либо просто коротким отрезком между двумя экстремумами.

Возможность переключать продление линии тоже выведем на клавиатуру.





Создание блока управления: настройка метода OnChartEvent



Теперь, когда основные функции написаны, можно настроить сочетания клавиш.

В "Shortcuts.mqh" прописываем метод CShortcuts::OnChartEvent.

void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : CMouse::SetCurrentParameters(id,lparam,dparam,sparam); break ; case CHARTEVENT_KEYDOWN : if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Up_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeTimeframes( true ); }; if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Down_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeTimeframes( false ); }; if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Z_Index_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeChartZIndex(); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Trend_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawTrendLine(); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Switch_Trend_Ray_Key) == lparam) { m_graphics.IsRay(!m_graphics.IsRay()); } break ; } }

Клавиши, используемые в текущей реализации библиотеки



Действие

Клавиша От английского слова

Перейти на таймфрейм вверх по основным периодам (из панели периодов) U U p Перейти на таймфрейм вниз D D own Смена Z-уровня графика (график сверху или снизу объектов) Z Z -order Рисование наклонной трендовой линии по двум ближайшим к мыши однонаправленным экстремумам T T rend line

Переключение режима луча для новых прямых

R R ay

Заключение

В прикреплённом файле архив текущей версии библиотеки. Также в файле лежит три скрипта.

Первый называется Del-All-Graphics . Он удаляет все графические объекты в текущем окне. В своём терминале я назначил ему сочетание клавиш Ctrl+A (All).

. Он удаляет все графические объекты в текущем окне. В своём терминале я назначил ему сочетание клавиш Второй — Del-All-Prefixed . С его помощью можно удалить все объекты по префиксу имени (например, все трендовые линии, или все объекты, начинающиеся на H1). Я его вызываю с помощью Alt+R (Remove).

. С его помощью можно удалить все объекты по префиксу имени (например, все трендовые линии, или все объекты, начинающиеся на H1). Я его вызываю с помощью (Remove). И, наконец, третий скрипт (DeselectAllObjects) позволяет снять все выделения в текущем окне. Моё сочетание для него Ctrl+D (Deselect, как в Фотошопе).

Библиотеку лучше подключать к эксперту, а не к индикатору, так как если подключить к индикатору и попытаться использовать этот индикатор вместе с каким-нибудь другим советником, то будут жуткие тормоза. Во всяком случае, у меня было так. Может, я не умею его готовить?

Ну и напоследок — о планах.

Вторая версия библиотеки будет содержать, собственно, рисование тех полезных объектов, что показаны на видео. Некоторые объекты примитивны (вроде вертикальной или горизонтальной линии), над некоторыми, типа линий нужной мне длины, пришлось немного поломать голову — и они всё равно не всегда работают идеально из-за "ошибки выходных" или ещё по каким причинам. Я расскажу свои решения, и, конечно, буду рад конструктивной критике.

Третья версия будет содержать графический интерфейс для настройки параметров графических инструментов.

Четвёртая — если дойдут руки — будет уже полноценным советником-сопроводилкой и позволит облегчить ручную торговлю. Вот тут вопрос к сообществу. Я не уверен, что буду применять какие-то новые решения по сравнению с существующими аналогами. Интерфейс, конечно, буду рисовать сам, и могу выслушать пожелания, но торговля руками есть торговля руками :-). Соответственно, оно кому-нибудь надо?

