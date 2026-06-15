Торговые инструменты MQL5 (Часть 24): Улучшение восприятия глубины с помощью 3D-кривых, режима панорамирования и навигации через виджет ViewCube

Введение

У вас есть средство просмотра трёхмерного биномиального распределения с вращением и масштабированием, но без кривой с корректной передачей глубины, без возможности смещать целевую точку обзора и без быстрого сброса ориентации. Поэтому анализ формы функции массы вероятности требует постоянного ручного вращения, области, расположенные вне центра сцены, остаются труднодоступными для просмотра, а возвращение к стандартному виду означает перетаскивание вслепую. Эта статья предназначена для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, стремящихся расширить интерактивные трехмерные статистические инструменты с интуитивно понятными элементами управления навигацией для более глубокого вероятностного анализа.

В своей предыдущей статье (Часть 23) мы интегрировали Direct3D в инструмент просмотра биномиального распределения в MQL5, позволяющий переключать режимы 2D/3D и управлять камерой для поворота, масштабирования и автоподбора положения камеры. В Части 24 мы улучшим инструмент посредством добавления сегментированной трехмерной кривой для улучшения восприятия глубины функции массы вероятности. Также интегрируем режим панорамирования для смещения целевой точки камеры и реализуем интерактивный куб обзора с зонами наведения курсора и анимационными переходами камеры для обеспечения быстрой смены ориентации. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет продвинутый инструмент на MQL5 с улучшенной 3D-навигацией для анализа распределения, готовый к настройке. Перейдём к реализации!





Понимание 3D-кривых, режима панорамирования и структуры куба обзора

Представление функции массы вероятности в виде плоской спроецированной линии в трехмерном пространстве теряет глубину, которая делает трехмерную визуализацию ценной — сегментированная трубчатая кривая, построенная из ориентированных примитивов-параллелепипедов в виде параллелепипедов, выровненных по последовательным точкам данных, придает кривой физическое присутствие в сцене, так что разница высот между интервалами гистограммы воспринимается естественно в перспективе. Режим панорамирования решает другую проблему: вращение и масштабирование удерживают сцену на фиксированной точке фокуса камеры, поэтому смещенные распределения или большое количество испытаний смещают область интереса к краю. Смещение целевой точки камеры с помощью векторной арифметики относительно камеры позволяет нам исследовать всю сцену, не нарушая текущий угол или уровень масштабирования. Куб обзора — это компактный виджет ориентации, который в реальном времени зеркально отображает текущее вращение камеры, разделенный на кликабельные грани, ребра и углы, каждый из которых соответствует предопределенной паре углов. В результате получается плавный интерполированный переход, а не мгновенный скачок.

На рынке используем кривую с точной глубиной, вместе с гистограммой, чтобы оценить, совпадает ли пик функции массы вероятности с интервалом с максимальной частотой, что указывает на хорошо откалиброванную модель. Сместим вид так, чтобы хвосты распределения с низкой вероятностью оказались в центре экрана для более детального анализа перед определением размера позиций вблизи экстремальных исходов. Используем вид сверху куба обзора для одновременного сравнения высоты столбцов во всех интервалах, а вид спереди — чтобы удобно читать значения отдельных столбцов.

Мы расширим инструмент, создав сегменты кривой на основе параллелепипедов, масштабированные и повернутые для образования непрерывной трубки, реализуем логику панорамирования с использованием векторных вычислений относительно камеры и отрисуем куб обзора с проецированными вершинами, сортировкой граней для корректного порядка отрисовки и билинейной интерполяцией для подразделенных зон при наведении курсора. Мы также интегрируем анимацию, управляемую таймером, для переходов между режимами просмотра, наложение смешанных пикселей для иконок и куба, а также обработку событий для кликов и наведения курсора, чтобы сделать интерфейс полностью отзывчивым. Наши цели обозначены ниже.





Реализация средствами MQL5

Расширение возможностей вводных параметров, констант и членов класса для поддержки режима панорамирования и куба обзора

Для поддержки нового режима панорамирования и виджета view cube начнем с расширения входных параметров, добавляя переключатель фона куба обзора, определим константы, управляющие размерами значков и куба, введем новые защищенные переменные-члены в класс визуализатора для состояний наведения курсора, сегментов кривых, панорамирования и отслеживания анимации, инициализируем их все в конструкторе и обновим деструктор, чтобы корректно освобождать новый массив сегментов кривых вместе с существующими объектами сцены.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict input group "=== VIEW CUBE SETTINGS ===" input bool showViewCubeBackground = false ; const int PAN_ICON_SIZE = 24 ; const int PAN_ICON_MARGIN = 6 ; const int VCUBE_SIZE = 70 ; const int VCUBE_MARGIN = 6 ; class DistributionVisualizer { protected : bool m_isHoveringPanIcon; bool m_isHoveringViewCube; int m_lastMouseX; int m_lastMouseY; int m_previousMouseButtonState; ViewModeType m_currentViewMode; bool m_are3DObjectsCreated; CDXBox m_histogramBars[]; CDXBox m_groundPlane; CDXBox m_axisX; CDXBox m_axisY; CDXBox m_axisZ; CDXBox m_curveSegments[]; int m_curveSegmentCount; double m_cameraDistance; double m_cameraAngleX; double m_cameraAngleY; int m_mouse3DStartX; int m_mouse3DStartY; bool m_isRotating3D; bool m_panMode; bool m_isPanning; int m_panStartX; int m_panStartY; DXVector3 m_viewTarget; double m_sampleData[]; double m_histogramIntervals[]; double m_histogramFrequencies[]; double m_theoreticalXValues[]; double m_theoreticalYValues[]; double m_minDataValue; double m_maxDataValue; double m_maxFrequency; double m_maxTheoreticalValue; bool m_isDataLoaded; double m_sampleMean; double m_sampleStandardDeviation; double m_sampleSkewness; double m_sampleKurtosis; double m_percentile25; double m_percentile50; double m_percentile75; double m_confidenceInterval95Lower; double m_confidenceInterval95Upper; double m_confidenceInterval99Lower; double m_confidenceInterval99Upper; double m_targetAngleX; double m_targetAngleY; bool m_isAnimating; int m_animSteps; int m_animStep; double m_animStartAngleX; double m_animStartAngleY; string m_vcubeHoverZone; int m_vcubeCenterX; int m_vcubeCenterY; public : DistributionVisualizer( void ) { m_isHoveringCanvas = false ; m_isHoveringHeader = false ; m_isHoveringResizeZone = false ; m_isHoveringSwitchIcon = false ; m_isHoveringPanIcon = false ; m_isHoveringViewCube = false ; m_lastMouseX = 0 ; m_lastMouseY = 0 ; m_previousMouseButtonState = 0 ; m_currentViewMode = viewMode; m_are3DObjectsCreated = false ; m_cameraDistance = initialCameraDistance; m_cameraAngleX = initialCameraAngleX; m_cameraAngleY = initialCameraAngleY; m_mouse3DStartX = - 1 ; m_mouse3DStartY = - 1 ; m_isRotating3D = false ; m_panMode = false ; m_isPanning = false ; m_panStartX = 0 ; m_panStartY = 0 ; m_viewTarget = DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f); m_minDataValue = 0.0 ; m_maxDataValue = 0.0 ; m_maxFrequency = 0.0 ; m_maxTheoreticalValue = 0.0 ; m_isDataLoaded = false ; m_sampleMean = 0.0 ; m_sampleStandardDeviation = 0.0 ; m_sampleSkewness = 0.0 ; m_sampleKurtosis = 0.0 ; m_percentile25 = 0.0 ; m_percentile50 = 0.0 ; m_percentile75 = 0.0 ; m_confidenceInterval95Lower = 0.0 ; m_confidenceInterval95Upper = 0.0 ; m_confidenceInterval99Lower = 0.0 ; m_confidenceInterval99Upper = 0.0 ; m_targetAngleX = 0.0 ; m_targetAngleY = 0.0 ; m_isAnimating = false ; m_animSteps = 20 ; m_animStep = 0 ; m_animStartAngleX = 0.0 ; m_animStartAngleY = 0.0 ; m_vcubeHoverZone = "" ; m_vcubeCenterX = 0 ; m_vcubeCenterY = 0 ; m_curveSegmentCount = 0 ; } ~DistributionVisualizer( void ) { int count = ArraySize (m_histogramBars); for ( int i = 0 ; i < count; i++) m_histogramBars[i].Shutdown(); for ( int i = 0 ; i < m_curveSegmentCount; i++) m_curveSegments[i].Shutdown(); m_groundPlane.Shutdown(); m_axisX.Shutdown(); m_axisY.Shutdown(); m_axisZ.Shutdown(); } }

Сначала добавим новую группу input "=== VIEW CUBE SETTINGS ===" с параметром "showViewCubeBackground" по умолчанию, равным false, что позволит нам переключать фон для наложения куба обзора. Следующим шагом определим константы для значка панорамирования и куба обзора: "PAN_ICON_SIZE" и "PAN_ICON_MARGIN" для размеров переключения панорамирования, "VCUBE_SIZE" и "VCUBE_MARGIN" для размещения куба обзора. В защищенном разделе класса "DistributionVisualizer" введем члены для расширенного взаимодействия: "m_isHoveringPanIcon" и "m_isHoveringViewCube" для обнаружения наведения курсора, массив "m_curveSegments" и "m_curveSegmentCount" для управления 3D-кривыми, логические значения "m_panMode" и "m_isPanning" с параметрами "m_panStartX" и "m_panStartY" для состояния панорамирования, "m_viewTarget" в формате DXVector3 для фокусировки камеры, "m_targetAngleX" и "m_targetAngleY" для целей анимации, "m_isAnimating" с параметрами "m_animSteps", "m_animStep", "m_animStartAngleX" и "m_animStartAngleY" для плавных переходов, строку "m_vcubeHoverZone" для обнаруженных областей куба, а также "m_vcubeCenterX" и "m_vcubeCenterY" для позиционирования куба.

В конструкторе инициализируем следующие параметры: установим "m_isHoveringPanIcon" и "m_isHoveringViewCube" в false, "m_curveSegmentCount" в 0, "m_panMode" и "m_isPanning" в false, "m_panStartX" и "m_panStartY" в 0, "m_viewTarget" в вектор начала координат, углы цели в 0.0, "m_isAnimating" в false, "m_animSteps" в 20, "m_animStep" в 0, углы начала в 0.0, "m_vcubeHoverZone" в пустую строку, а центры куба в 0. Обновим деструктор, чтобы завершить работу нового массива "m_curveSegments", перебирая "m_curveSegmentCount" и вызывая метод "Shutdown" для каждого элемента, а также выполняя существующие операции очистки для столбцов, плоскости и осей. После этого обновим инициализацию трехмерного контекста, используя новую переменную-член следующим образом. Для большей ясности мы выделили конкретное изменение.

Обновление инициализации 3D-контекста для динамической целевой точки камеры

Единственное изменение в этой части заключается в замене жестко заданного вектора начала координат, передаваемого в "ViewTargetSet", на переменную-член "m_viewTarget", так что операции панорамирования, обновляющие "m_viewTarget", будут немедленно отображаться при изменении положения камеры.

bool initialize3DContext() { m_mainCanvas.ProjectionMatrixSet(( float )(DX_PI / 6.0 ), ( float )m_currentWidth / ( float )m_currentHeight, 0.1 f, 1000.0 f); m_mainCanvas.ViewTargetSet(m_viewTarget); m_mainCanvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 f, 1.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 0.9 f)); m_mainCanvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.6 f, 0.6 f, 0.6 f, 0.5 f)); if (autoFitCamera && m_isDataLoaded) autoFitCameraPosition(); updateCameraPosition(); Print ( "SUCCESS: 3D context initialized" ); return true ; }

После обновления контекста создадим трехмерные сегменты кривой для замены плоского спроецированного сплайна.

Создание трехмерных сегментов кривой

Вместо того чтобы проецировать функцию массы вероятности в виде прямой линии на сцену, мы создадим ряд ориентированных примитивов-параллелепипедов, которые образуют непрерывную трубку, выровненную по последовательным теоретическим точкам данных, придавая кривой объём в трехмерной сцене, так что разница высот между интервалами воспринимается естественно в перспективе.

bool create3DCurveSegments() { int numPoints = ArraySize (m_theoreticalXValues); Print ( "DEBUG: create3DCurveSegments called, numPoints=" , numPoints); if (numPoints < 2 ) return false ; for ( int i = 0 ; i < m_curveSegmentCount; i++) m_curveSegments[i].Shutdown(); m_curveSegmentCount = numPoints - 1 ; ArrayResize (m_curveSegments, m_curveSegmentCount); uchar cr = ( uchar )((theoreticalCurveColor) & 0xFF ); uchar cg = ( uchar )((theoreticalCurveColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar cb = ( uchar )((theoreticalCurveColor >> 16 ) & 0xFF ); for ( int i = 0 ; i < m_curveSegmentCount; i++) { if (!m_curveSegments[i].Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3( 0.0 f, - 0.5 f, - 0.5 f), DXVector3( 1.0 f, 0.5 f, 0.5 f))) { Print ( "ERROR: Failed to create curve segment " , i); return false ; } m_curveSegments[i].DiffuseColorSet(DXColor(cr / 255.0 f, cg / 255.0 f, cb / 255.0 f, 1.0 f)); m_curveSegments[i].SpecularColorSet(DXColor( 0.3 f, 0.3 f, 0.3 f, 0.5 f)); m_curveSegments[i].SpecularPowerSet( 32.0 f); m_curveSegments[i].EmissionColorSet(DXColor(cr / 255.0 f * 0.25 f, cg / 255.0 f * 0.25 f, cb / 255.0 f * 0.25 f, 1.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_curveSegments[i])); } Print ( "DEBUG: Created " , m_curveSegmentCount, " curve segments successfully" ); return true ; }

В этой части определим функцию "create3DCurveSegments" для генерации ряда трехмерных примитивов типа box, образующих трубчатое представление теоретической кривой функции массы вероятности. В этом контексте трубчатый подход означает представление кривой в виде последовательности соединенных параллелепипедных сегментов, вместе напоминающих непрерывную трубку. Это придает кривой глубину и плавную визуальную непрерывность в трехмерной сцене. Трубчатый подход — это самый простой и наглядный подход, который мы выбрали для данной демонстрации. Вы можете использовать любой подход на своё усмотрение. Сначала получим количество теоретических точек с помощью параметра ArraySize в переменной "m_theoreticalXValues" и выведем отладочное сообщение. Если точек меньше двух, возвращаем false, так как сегменты создать невозможно. Затем в цикле закроем все существующие сегменты в массиве "m_curveSegments" с помощью функции "Shutdown", установим "m_curveSegmentCount" равным количеству точек минус один и изменим размер массива с помощью функции ArrayResize.

Следующим шагом извлечем компоненты RGB из "theoreticalCurveColor" с помощью битовых операций. В цикле для каждого сегмента вызовем метод "Create" для объекта box с диспетчером DX, входной сценой и векторными размерами для формы, визуально напоминающей цилиндрический сегмент. Обработаем сбой выводом сообщения об ошибке и вернем значение false. Установим существенные свойства: диффузный цвет с помощью "DiffuseColorSet" с использованием нормализованного RGB, зеркальный цвет с помощью "SpecularColorSet" для блеска, мощность с помощью "SpecularPowerSet" на уровне 32.0f и излучение с легким оттенком для свечения с помощью "EmissionColorSet". Добавляем каждый сегмент на объект Canvas с помощью функции "ObjectAdd", передающей указатель. Выведем сообщение об успешном завершении отладки и вернем значение true.

Этот сегментированный подход аппроксимирует кривую в виде соединенных трубок, где каждый бокс впоследствии преобразуется в соответствии с точками кривой, что позволяет осуществлять вращение и восприятие глубины без сложной геометрии. Это является ключевым моментом для визуализации плавных переходов вероятности в трех измерениях при сохранении эффективности работы. После создания сегментов нам необходимо расположить и сориентировать их в соответствии с фактическими данными кривой.

Обновление преобразований сегментов кривой для отслеживания точек данных

С помощью сегментных блоков, созданных как элементарные примитивы, эта функция вычисляет и применяет к каждому из них пользовательскую матрицу преобразования, растягивая ее до нужной длины, поворачивая так, чтобы она совпадала с направлением между последовательными точками функции вероятностной массы, и размещая его в нужном положении на трехмерной сцене.

void update3DCurveSegments() { if (!m_isDataLoaded || m_curveSegmentCount == 0 ) return ; double rangeX = m_maxDataValue - m_minDataValue; double rangeY = m_maxTheoreticalValue; if (rangeX == 0 ) rangeX = 1 ; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; float totalWidth = 30.0 f; float offsetX = -totalWidth / 2.0 f; float barSpacing = totalWidth / ( float )histogramCells; float bw = barSpacing * 0.8 f; float tubeRadius = 0.2 f; float zPos = bw / 2.0 f + 0.5 f; static bool firstDebug = true ; for ( int i = 0 ; i < m_curveSegmentCount; i++) { float x1 = offsetX + ( float )((m_theoreticalXValues[i] - m_minDataValue) / rangeX * totalWidth); float y1 = ( float )(m_theoreticalYValues[i] / rangeY * 15.0 ); float x2 = offsetX + ( float )((m_theoreticalXValues[i + 1 ] - m_minDataValue) / rangeX * totalWidth); float y2 = ( float )(m_theoreticalYValues[i + 1 ] / rangeY * 15.0 ); float dx = x2 - x1; float dy = y2 - y1; float segLen = ( float ) MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (segLen < 0.0001 f) segLen = 0.0001 f; float dirX = dx / segLen; float dirY = dy / segLen; if (firstDebug && i == 0 ) Print ( "DEBUG curve seg0: x1=" , x1, " y1=" , y1, " x2=" , x2, " y2=" , y2, " len=" , segLen, " z=" , zPos); DXMatrix transform; transform.m[ 0 ][ 0 ] = dirX * segLen; transform.m[ 0 ][ 1 ] = dirY * segLen; transform.m[ 0 ][ 2 ] = 0.0 f; transform.m[ 0 ][ 3 ] = 0.0 f; transform.m[ 1 ][ 0 ] = -dirY * tubeRadius; transform.m[ 1 ][ 1 ] = dirX * tubeRadius; transform.m[ 1 ][ 2 ] = 0.0 f; transform.m[ 1 ][ 3 ] = 0.0 f; transform.m[ 2 ][ 0 ] = 0.0 f; transform.m[ 2 ][ 1 ] = 0.0 f; transform.m[ 2 ][ 2 ] = tubeRadius; transform.m[ 2 ][ 3 ] = 0.0 f; transform.m[ 3 ][ 0 ] = x1; transform.m[ 3 ][ 1 ] = y1; transform.m[ 3 ][ 2 ] = zPos; transform.m[ 3 ][ 3 ] = 1.0 f; m_curveSegments[i].TransformMatrixSet(transform); } firstDebug = false ; }

В этой части мы определим функцию "update3DCurveSegments" для динамического позиционирования и ориентации каждого трехмерного прямоугольного сегмента, представляющего кривую функции массы вероятности, гарантируя, что она повторяет точки данных и имеет трубчатый вид для увеличения глубины. Если данные не загружены или не существует сегментов, функция немедленно завершит работу. Далее вычислим диапазоны X и Y с соблюдением минимальных мер предосторожности, установим общую ширину, соответствующую гистограмме, для выравнивания и определим смещение, расстояние между столбцами, ширину, радиус трубки и положение по оси Z немного позади столбцов для управления слоями отображения. В цикле по "m_curveSegmentCount" масштабируем координаты x1, y1, x2, y2, чтобы они соответствовали трехмерному пространству до высоты 15,0f, вычислим вектор направления из дельт, нормализованных по длине сегмента (с небольшим минимумом, чтобы избежать деления на ноль), и, при необходимости, выводим отладочную информацию для первого сегмента при первом вызове, используя статический флаг.

Чтобы преобразовать каждый единичный параллелепипед в ориентированную трубку, создадим преобразование "DXMatrix": строка 0 растягивает вдоль направления на длину, строка 1 поворачивает перпендикулярно на толщину радиуса, строка 2 устанавливает радиус глубины, а строка 3 перемещается в исходное положение в zPos. Далее для точного размещения применяем его с помощью "TransformMatrixSet". Наконец, после первого запуска сбросим флаг отладки, завершим обновление, которое преобразует данные плоской кривой во вращающуюся трехмерную структуру. Так улучшится восприятие изменений вероятности по всему распределению. После того, как функции создания и обновления готовы, подключим их к существующей настройке сцены следующим образом.

Включение создания сегментов кривой и их обновлений в конвейер сцен

Три точечных дополнения связывают новые функции кривой с существующей настройкой: сегменты создаются при первоначальном построении объекта, если данные уже загружены, воссоздаются при входе в трехмерный режим, если таковых не существует, и обновляются вместе со столбцами гистограммы при каждой перезагрузке данных о распределении.

if (m_isDataLoaded && !create3DCurveSegments()) Print ( "WARNING: Failed to create 3D curve segments" ); if (m_isDataLoaded && m_curveSegmentCount == 0 ) create3DCurveSegments(); if (m_curveSegmentCount == 0 ) create3DCurveSegments(); update3DCurveSegments();

После компиляции сегменты трехмерной кривой отображаются рядом со столбцами гистограммы следующим образом.

Теперь, когда кривая готова, добавим наложение значков панорамирования, которое позволяет пользователю включать и выключать режим панорамирования непосредственно из трехмерного представления.

Визуализация значка переключения режима панорамирования

Чтобы предоставить пользователю видимый элемент управления для активации режима панорамирования, отобразим круглый значок, расположенный непосредственно под кнопкой переключения режимов. Значок становится зеленым, когда активен режим панорамирования, темнеет при наведении курсора мыши и отображает символ в виде креста со стрелками, нарисованный из смешанных пикселей для обозначения цели перетаскивания для режима панорамирования.

void drawPanIconOverlay() { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE) return ; int iconX = m_currentWidth - PAN_ICON_SIZE - PAN_ICON_MARGIN; int iconY = HEADER_BAR_HEIGHT + PAN_ICON_MARGIN; int cx = iconX + PAN_ICON_SIZE / 2 ; int cy = iconY + PAN_ICON_SIZE / 2 ; int rad = PAN_ICON_SIZE / 2 ; color iconBgColor; if (m_panMode) iconBgColor = clrGreen ; else if (m_isHoveringPanIcon) iconBgColor = DarkenColor(themeColor, 0.1 ); else iconBgColor = LightenColor(themeColor, 0.5 ); uint argbBg = ColorToARGB (iconBgColor, 220 ); uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); uint argbWhite = ColorToARGB ( clrWhite , 255 ); for ( int py = cy - rad; py <= cy + rad; py++) for ( int px = cx - rad; px <= cx + rad; px++) { int dx = px - cx; int dy = py - cy; if (dx * dx + dy * dy <= rad * rad) blendPixelSet(m_mainCanvas, px, py, argbBg); } for ( int py = cy - rad; py <= cy + rad; py++) for ( int px = cx - rad; px <= cx + rad; px++) { int dx = px - cx; int dy = py - cy; int distSq = dx * dx + dy * dy; if (distSq <= rad * rad && distSq >= (rad - 1 ) * (rad - 1 )) blendPixelSet(m_mainCanvas, px, py, argbBorder); } int arrLen = 4 ; int arrHead = 2 ; for ( int i = -arrLen; i <= arrLen; i++) blendPixelSet(m_mainCanvas, cx + i, cy, argbWhite); for ( int i = -arrLen; i <= arrLen; i++) blendPixelSet(m_mainCanvas, cx, cy + i, argbWhite); for ( int i = 0 ; i <= arrHead; i++) { blendPixelSet(m_mainCanvas, cx + arrLen - i, cy - i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx + arrLen - i, cy + i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx - arrLen + i, cy - i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx - arrLen + i, cy + i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx - i, cy - arrLen + i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx + i, cy - arrLen + i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx - i, cy + arrLen - i, argbWhite); blendPixelSet(m_mainCanvas, cx + i, cy + arrLen - i, argbWhite); } }

Определим функцию "drawPanIconOverlay" для отрисовки круглого значка-переключателя для режима панорамирования в 3D-представлении, расположенного под заголовком, используя такие константы, как "PAN_ICON_SIZE" и "PAN_ICON_MARGIN". Выберем цвет фона: зеленый, если активен "m_panMode", затемненный "themeColor" при наведении курсора мыши с помощью "DarkenColor" или осветленный в противном случае с помощью "LightenColor". Затем преобразуем в ARGB с частичной непрозрачностью. Чтобы создать кнопку, циклом проходим по квадратной области и смешиваем пиксели внутри радиуса с помощью "blendPixelSet" для заливки и отдельно для границы, проверяем внешнее кольцо, используя ARGB темы для контура.

Для графического оформления значков зададим длину стрелки и размер начертания, проведем горизонтальные и вертикальные линии по центру с помощью "blendPixelSet" белым цветом ARGB и добавим треугольные наконечники стрел на каждом конце, смешивая смещенные пиксели. Образуется крест с указателями для интуитивной индикации режима панорамирования. Это наложение обеспечивает визуальную обратную связь и доступ к переключателям, отрисовываясь после рендеринга трехмерной сцены таким образом, чтобы оно располагалось поверх, поверх сцены, не нарушая вывод DirectX. При вызове функции наложение панорамирования отображается следующим образом.

Установив наложение панорамирования, мы создадим наложение куба обзора, который отражает ориентацию камеры и предоставляет интерактивные зоны навигации.

Проецирование и отрисовка наложения куба обзора

Куб обзора рисуется в виде двумерного наложения путем проецирования восьми вершин единичного куба на текущие ракурсы камеры, сортировки его шести граней задом наперед для правильного перекрытия, с разделением каждой видимой грани на сетку 3×3 интерактивных подзон, вычисляемых билинейной интерполяцией, и с заливкой каждого подквадрата в соответствии с яркостным затенением и нанесением цветных осевых линий от проецируемой исходной точки для ориентирования.

void vcubeProject( double x, double y, double z, double angX, double angY, int &sx, int &sy) { double cosAX = MathCos (angX), sinAX = MathSin (angX); double cosAY = MathCos (angY), sinAY = MathSin (angY); double y2 = y * cosAX - z * sinAX; double z2 = y * sinAX + z * cosAX; double x2 = x * cosAY + z2 * sinAY; double scale = VCUBE_SIZE * 0.30 ; sx = m_vcubeCenterX + ( int )(x2 * scale); sy = m_vcubeCenterY - ( int )(y2 * scale); } void drawViewCubeOverlay() { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE) return ; int areaX = m_currentWidth - VCUBE_SIZE - VCUBE_MARGIN; int areaY = HEADER_BAR_HEIGHT + PAN_ICON_MARGIN + PAN_ICON_SIZE + VCUBE_MARGIN; m_vcubeCenterX = areaX + VCUBE_SIZE / 2 ; m_vcubeCenterY = areaY + VCUBE_SIZE / 2 ; if (showViewCubeBackground) { uint argbPanelBg = ColorToARGB (LightenColor(themeColor, 0.92 ), 200 ); uint argbPanelBorder = ColorToARGB (themeColor, 200 ); for ( int py = areaY; py < areaY + VCUBE_SIZE; py++) for ( int px = areaX; px < areaX + VCUBE_SIZE; px++) blendPixelSet(m_mainCanvas, px, py, argbPanelBg); for ( int px = areaX; px < areaX + VCUBE_SIZE; px++) { blendPixelSet(m_mainCanvas, px, areaY, argbPanelBorder); blendPixelSet(m_mainCanvas, px, areaY + VCUBE_SIZE - 1 , argbPanelBorder); } for ( int py = areaY; py < areaY + VCUBE_SIZE; py++) { blendPixelSet(m_mainCanvas, areaX, py, argbPanelBorder); blendPixelSet(m_mainCanvas, areaX + VCUBE_SIZE - 1 , py, argbPanelBorder); } } double angX = m_cameraAngleX; double angY = m_cameraAngleY; double verts[ 8 ][ 3 ]; verts[ 0 ][ 0 ] = - 1 ; verts[ 0 ][ 1 ] = - 1 ; verts[ 0 ][ 2 ] = - 1 ; verts[ 1 ][ 0 ] = 1 ; verts[ 1 ][ 1 ] = - 1 ; verts[ 1 ][ 2 ] = - 1 ; verts[ 2 ][ 0 ] = 1 ; verts[ 2 ][ 1 ] = 1 ; verts[ 2 ][ 2 ] = - 1 ; verts[ 3 ][ 0 ] = - 1 ; verts[ 3 ][ 1 ] = 1 ; verts[ 3 ][ 2 ] = - 1 ; verts[ 4 ][ 0 ] = - 1 ; verts[ 4 ][ 1 ] = - 1 ; verts[ 4 ][ 2 ] = 1 ; verts[ 5 ][ 0 ] = 1 ; verts[ 5 ][ 1 ] = - 1 ; verts[ 5 ][ 2 ] = 1 ; verts[ 6 ][ 0 ] = 1 ; verts[ 6 ][ 1 ] = 1 ; verts[ 6 ][ 2 ] = 1 ; verts[ 7 ][ 0 ] = - 1 ; verts[ 7 ][ 1 ] = 1 ; verts[ 7 ][ 2 ] = 1 ; int sv[ 8 ][ 2 ]; for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++) vcubeProject(verts[i][ 0 ], verts[i][ 1 ], verts[i][ 2 ], angX, angY, sv[i][ 0 ], sv[i][ 1 ]); int faces[ 6 ][ 4 ]; faces[ 0 ][ 0 ]= 0 ; faces[ 0 ][ 1 ]= 1 ; faces[ 0 ][ 2 ]= 2 ; faces[ 0 ][ 3 ]= 3 ; faces[ 1 ][ 0 ]= 5 ; faces[ 1 ][ 1 ]= 4 ; faces[ 1 ][ 2 ]= 7 ; faces[ 1 ][ 3 ]= 6 ; faces[ 2 ][ 0 ]= 3 ; faces[ 2 ][ 1 ]= 2 ; faces[ 2 ][ 2 ]= 6 ; faces[ 2 ][ 3 ]= 7 ; faces[ 3 ][ 0 ]= 0 ; faces[ 3 ][ 1 ]= 1 ; faces[ 3 ][ 2 ]= 5 ; faces[ 3 ][ 3 ]= 4 ; faces[ 4 ][ 0 ]= 1 ; faces[ 4 ][ 1 ]= 5 ; faces[ 4 ][ 2 ]= 6 ; faces[ 4 ][ 3 ]= 2 ; faces[ 5 ][ 0 ]= 4 ; faces[ 5 ][ 1 ]= 0 ; faces[ 5 ][ 2 ]= 3 ; faces[ 5 ][ 3 ]= 7 ; string faceNames[ 6 ]; faceNames[ 0 ] = "Front" ; faceNames[ 1 ] = "Back" ; faceNames[ 2 ] = "Top" ; faceNames[ 3 ] = "Bottom" ; faceNames[ 4 ] = "Right" ; faceNames[ 5 ] = "Left" ; double faceNormals[ 6 ][ 3 ]; faceNormals[ 0 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 0 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 0 ][ 2 ]=- 1 ; faceNormals[ 1 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 1 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 1 ][ 2 ]= 1 ; faceNormals[ 2 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 2 ][ 1 ]= 1 ; faceNormals[ 2 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 3 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 3 ][ 1 ]=- 1 ; faceNormals[ 3 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 4 ][ 0 ]= 1 ; faceNormals[ 4 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 4 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 5 ][ 0 ]=- 1 ; faceNormals[ 5 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 5 ][ 2 ]= 0 ; double camDir[ 3 ]; camDir[ 0 ] = MathCos (angX) * MathSin (angY); camDir[ 1 ] = - MathSin (angX); camDir[ 2 ] = - MathCos (angX) * MathCos (angY); int faceOrder[ 6 ]; double faceDepth[ 6 ]; for ( int i = 0 ; i < 6 ; i++) { faceOrder[i] = i; double cx = 0 , cy2 = 0 , cz = 0 ; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { cx += verts[faces[i][j]][ 0 ]; cy2 += verts[faces[i][j]][ 1 ]; cz += verts[faces[i][j]][ 2 ]; } cx /= 4.0 ; cy2 /= 4.0 ; cz /= 4.0 ; faceDepth[i] = cx * camDir[ 0 ] + cy2 * camDir[ 1 ] + cz * camDir[ 2 ]; } for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++) for ( int j = i + 1 ; j < 6 ; j++) if (faceDepth[faceOrder[i]] > faceDepth[faceOrder[j]]) { int tmp = faceOrder[i]; faceOrder[i] = faceOrder[j]; faceOrder[j] = tmp; } color faceColors[ 6 ]; faceColors[ 0 ] = clrCornflowerBlue ; faceColors[ 1 ] = clrSteelBlue ; faceColors[ 2 ] = clrLimeGreen ; faceColors[ 3 ] = clrDarkGreen ; faceColors[ 4 ] = clrOrangeRed ; faceColors[ 5 ] = clrDarkOrange ; string faceSubNames[ 6 ][ 3 ][ 3 ]; faceSubNames[ 0 ][ 0 ][ 0 ] = "BottomFrontLeft" ; faceSubNames[ 0 ][ 1 ][ 0 ] = "BottomFront" ; faceSubNames[ 0 ][ 2 ][ 0 ] = "BottomFrontRight" ; faceSubNames[ 0 ][ 0 ][ 1 ] = "FrontLeft" ; faceSubNames[ 0 ][ 1 ][ 1 ] = "Front" ; faceSubNames[ 0 ][ 2 ][ 1 ] = "FrontRight" ; faceSubNames[ 0 ][ 0 ][ 2 ] = "TopFrontLeft" ; faceSubNames[ 0 ][ 1 ][ 2 ] = "TopFront" ; faceSubNames[ 0 ][ 2 ][ 2 ] = "TopFrontRight" ; faceSubNames[ 1 ][ 0 ][ 0 ] = "BottomBackLeft" ; faceSubNames[ 1 ][ 1 ][ 0 ] = "BottomBack" ; faceSubNames[ 1 ][ 2 ][ 0 ] = "BottomBackRight" ; faceSubNames[ 1 ][ 0 ][ 1 ] = "BackLeft" ; faceSubNames[ 1 ][ 1 ][ 1 ] = "Back" ; faceSubNames[ 1 ][ 2 ][ 1 ] = "BackRight" ; faceSubNames[ 1 ][ 0 ][ 2 ] = "TopBackLeft" ; faceSubNames[ 1 ][ 1 ][ 2 ] = "TopBack" ; faceSubNames[ 1 ][ 2 ][ 2 ] = "TopBackRight" ; faceSubNames[ 2 ][ 0 ][ 0 ] = "TopFrontLeft" ; faceSubNames[ 2 ][ 1 ][ 0 ] = "TopFront" ; faceSubNames[ 2 ][ 2 ][ 0 ] = "TopFrontRight" ; faceSubNames[ 2 ][ 0 ][ 1 ] = "TopLeft" ; faceSubNames[ 2 ][ 1 ][ 1 ] = "Top" ; faceSubNames[ 2 ][ 2 ][ 1 ] = "TopRight" ; faceSubNames[ 2 ][ 0 ][ 2 ] = "TopBackLeft" ; faceSubNames[ 2 ][ 1 ][ 2 ] = "TopBack" ; faceSubNames[ 2 ][ 2 ][ 2 ] = "TopBackRight" ; faceSubNames[ 3 ][ 0 ][ 0 ] = "BottomFrontLeft" ; faceSubNames[ 3 ][ 1 ][ 0 ] = "BottomFront" ; faceSubNames[ 3 ][ 2 ][ 0 ] = "BottomFrontRight" ; faceSubNames[ 3 ][ 0 ][ 1 ] = "BottomLeft" ; faceSubNames[ 3 ][ 1 ][ 1 ] = "Bottom" ; faceSubNames[ 3 ][ 2 ][ 1 ] = "BottomRight" ; faceSubNames[ 3 ][ 0 ][ 2 ] = "BottomBackLeft" ; faceSubNames[ 3 ][ 1 ][ 2 ] = "BottomBack" ; faceSubNames[ 3 ][ 2 ][ 2 ] = "BottomBackRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 0 ][ 0 ] = "BottomFrontRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 1 ][ 0 ] = "BottomRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 2 ][ 0 ] = "BottomBackRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 0 ][ 1 ] = "FrontRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 1 ][ 1 ] = "Right" ; faceSubNames[ 4 ][ 2 ][ 1 ] = "BackRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 0 ][ 2 ] = "TopFrontRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 1 ][ 2 ] = "TopRight" ; faceSubNames[ 4 ][ 2 ][ 2 ] = "TopBackRight" ; faceSubNames[ 5 ][ 0 ][ 0 ] = "BottomFrontLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 1 ][ 0 ] = "BottomLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 2 ][ 0 ] = "BottomBackLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 0 ][ 1 ] = "FrontLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 1 ][ 1 ] = "Left" ; faceSubNames[ 5 ][ 2 ][ 1 ] = "BackLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 0 ][ 2 ] = "TopFrontLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 1 ][ 2 ] = "TopLeft" ; faceSubNames[ 5 ][ 2 ][ 2 ] = "TopBackLeft" ; double shrink = 0.03 ; for ( int fi = 0 ; fi < 6 ; fi++) { int f = faceOrder[fi]; double dot = faceNormals[f][ 0 ] * camDir[ 0 ] + faceNormals[f][ 1 ] * camDir[ 1 ] + faceNormals[f][ 2 ] * camDir[ 2 ]; if (dot >= 0 ) continue ; double brightness = MathAbs (dot); brightness = 0.4 + 0.6 * brightness; color fc = faceColors[f]; uchar fr_base = ( uchar ) MathMin ( 255 , ( int )(((fc >> 16 ) & 0xFF ) * brightness)); uchar fg_base = ( uchar ) MathMin ( 255 , ( int )(((fc >> 8 ) & 0xFF ) * brightness)); uchar fb_base = ( uchar ) MathMin ( 255 , ( int )(( fc & 0xFF ) * brightness)); uchar alpha = 180 ; int fx[ 4 ], fy[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { fx[j] = sv[faces[f][j]][ 0 ]; fy[j] = sv[faces[f][j]][ 1 ]; } for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) for ( int j = 0 ; j < 3 ; j++) { double u1 = i / 3.0 + shrink; double u2 = (i + 1 ) / 3.0 - shrink; double v1 = j / 3.0 + shrink; double v2 = (j + 1 ) / 3.0 - shrink; if (u1 >= u2 || v1 >= v2) continue ; int sub_fx[ 4 ], sub_fy[ 4 ]; sub_fx[ 0 ] = ( int )bilinear(fx[ 0 ], fx[ 1 ], fx[ 3 ], fx[ 2 ], u1, v1); sub_fy[ 0 ] = ( int )bilinear(fy[ 0 ], fy[ 1 ], fy[ 3 ], fy[ 2 ], u1, v1); sub_fx[ 1 ] = ( int )bilinear(fx[ 0 ], fx[ 1 ], fx[ 3 ], fx[ 2 ], u2, v1); sub_fy[ 1 ] = ( int )bilinear(fy[ 0 ], fy[ 1 ], fy[ 3 ], fy[ 2 ], u2, v1); sub_fx[ 2 ] = ( int )bilinear(fx[ 0 ], fx[ 1 ], fx[ 3 ], fx[ 2 ], u2, v2); sub_fy[ 2 ] = ( int )bilinear(fy[ 0 ], fy[ 1 ], fy[ 3 ], fy[ 2 ], u2, v2); sub_fx[ 3 ] = ( int )bilinear(fx[ 0 ], fx[ 1 ], fx[ 3 ], fx[ 2 ], u1, v2); sub_fy[ 3 ] = ( int )bilinear(fy[ 0 ], fy[ 1 ], fy[ 3 ], fy[ 2 ], u1, v2); string subZone = faceSubNames[f][i][j]; bool isHovered = (m_vcubeHoverZone == subZone); uchar fr = fr_base; uchar fg = fg_base; uchar fb = fb_base; uchar subAlpha = isHovered ? ( uchar ) 240 : alpha; if (isHovered) { fr = ( uchar ) MathMin ( 255 , fr + 40 ); fg = ( uchar ) MathMin ( 255 , fg + 40 ); fb = ( uchar ) MathMin ( 255 , fb + 40 ); } uint argbFace = (( uint )subAlpha << 24 ) | (( uint )fr << 16 ) | (( uint )fg << 8 ) | ( uint )fb; fillQuad(sub_fx, sub_fy, argbFace); } uint argbEdge = ColorToARGB ( clrBlack , 200 ); for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { int next = (j + 1 ) % 4 ; m_mainCanvas.LineAA(fx[j], fy[j], fx[next], fy[next], argbEdge); } int fcx = (fx[ 0 ] + fx[ 1 ] + fx[ 2 ] + fx[ 3 ]) / 4 ; int fcy = (fy[ 0 ] + fy[ 1 ] + fy[ 2 ] + fy[ 3 ]) / 4 ; if (brightness > 0.5 ) { m_mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , 7 ); uint textCol = ColorToARGB ( clrWhite , 220 ); m_mainCanvas. TextOut (fcx, fcy - 4 , faceNames[f], textCol, TA_CENTER ); } } uint argbAxis; int ox, oy; vcubeProject( 0 , 0 , 0 , angX, angY, ox, oy); int axEnd; argbAxis = ColorToARGB ( clrRed , 220 ); vcubeProject( 1.4 , 0 , 0 , angX, angY, axEnd, oy); m_mainCanvas.LineAA(ox, oy, axEnd, oy, argbAxis); m_mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , 7 ); m_mainCanvas. TextOut (axEnd + 2 , oy - 4 , "X" , ColorToARGB ( clrRed , 255 ), TA_LEFT ); int dummy; argbAxis = ColorToARGB ( clrGreen , 220 ); vcubeProject( 0 , 1.4 , 0 , angX, angY, dummy, axEnd); m_mainCanvas.LineAA(ox, oy, dummy, axEnd, argbAxis); m_mainCanvas. TextOut (dummy + 2 , axEnd - 4 , "Y" , ColorToARGB ( clrGreen , 255 ), TA_LEFT ); argbAxis = ColorToARGB ( clrBlue , 220 ); vcubeProject( 0 , 0 , 1.4 , angX, angY, axEnd, dummy); m_mainCanvas.LineAA(ox, oy, axEnd, dummy, argbAxis); m_mainCanvas. TextOut (axEnd + 2 , dummy - 4 , "Z" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_LEFT ); } double bilinear( double p00, double p10, double p01, double p11, double u, double v) { return ( 1 - u) * ( 1 - v) * p00 + u * ( 1 - v) * p10 + ( 1 - u) * v * p01 + u * v * p11; } void fillQuad( int &px[], int &py[], uint clr) { int minY = py[ 0 ], maxY = py[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { if (py[i] < minY) minY = py[i]; if (py[i] > maxY) maxY = py[i]; } for ( int y = minY; y <= maxY; y++) { int minX = 99999 , maxX = - 99999 ; for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { int j = (i + 1 ) % 4 ; int y1 = py[i], y2 = py[j]; int x1 = px[i], x2 = px[j]; if ((y1 <= y && y2 >= y) || (y2 <= y && y1 >= y)) { if (y1 == y2) { if (x1 < minX) minX = x1; if (x2 < minX) minX = x2; if (x1 > maxX) maxX = x1; if (x2 > maxX) maxX = x2; } else { int ix = x1 + (y - y1) * (x2 - x1) / (y2 - y1); if (ix < minX) minX = ix; if (ix > maxX) maxX = ix; } } } for ( int x = minX; x <= maxX; x++) blendPixelSet(m_mainCanvas, x, y, clr); } }

Сначала определим функцию "vcubeProject" для проецирования 3D-точки (x, y, z) в 2D-координаты экрана (sx, sy) на основе углов поворота angX и angY, имитируя изометрическую проекцию для куба обзора. Вычислим косинусы и синусы с помощью MathCos и MathSin, повернем вокруг X, преобразуя y и z в y2 и z2, затем вокруг Y, изменяя x с помощью z2 на x2. Масштабируем с коэффициентом, полученным из "VCUBE_SIZE", и сместим с помощью "m_vcubeCenterX" и "m_vcubeCenterY" для центрирования. Это обеспечит точное двухмерное отображение вершин куба.

Чтобы отобразить интерактивный куб обзора в виде наложения в режиме 3D, реализуем функцию "drawViewCubeOverlay", расположим его под значком панорамирования, используя такие константы, как "VCUBE_SIZE" и "VCUBE_MARGIN", и установим центры "m_vcubeCenterX" и "m_vcubeCenterY". Если "showViewCubeBackground" имеет значение true, смешаем полупрозрачную панель с помощью "blendPixelSet" для заливки и границ, используя осветленный "themeColor". Синхронизируем углы с текущей камерой, определим вершины куба как массив значений типа double, проецируем каждую из них с помощью "vcubeProject" на целые пары в sv. Зададим индексы граней, имена, нормали, вычислим вектор направления камеры по углам, вычисляем глубину каждой грани по её центру, полученному как среднее четырёх вершин и скалярное произведение с нормалями, отсортируем faceOrder по возрастанию глубины для отрисовки сзади вперед, чтобы учесть окклюзию. Для цветов назначим граням разные значения clr, отрегулируем яркость на основе абсолютного значения точки для затенения.

С коэффициентом сжатия для подразделений мы циклически переберем сетку 3x3 для каждой грани, вычислим координаты подквадратов с помощью "bilinear", проверим наведение курсора на subZone из массива "faceSubNames" (большой статический строковый массив 6x3x3, определяющий зоны, например, "TopFrontLeft"), осветлим и увеличим альфа-канал при наведении курсора, скомпонуем ARGB и заполним с помощью "fillQuad". Добавим черные ребра с помощью циклов LineAA, центрируем метки на более светлых гранях с помощью TextOut и небольшого жирного шрифта, затем проецируем и рисуем цветные оси от начала координат с метками "X", "Y", "Z" для ориентации.

Мы создаём функцию "bilinear" для интерполяции квадратичных значений 2D в точке (u,v) от углов p00 до p11 с использованием взвешенных сумм, что обеспечивает плавное подразделение в кубе обзора для точного обнаружения наведения курсора без зазубренных краёв. Наконец, определим функцию "fillQuad" для растеризации и заполнения произвольных четырехугольников, заданных в массивах px и py, найдем минимальное/ максимальное значение Y, отсканируем горизонтальные линии для вычисления минимального/ максимального значения X с помощью пересечений ребер (обработка горизонтальных ребер отдельно) и смешаем каждый пиксель в строке с помощью "blendPixelSet", что позволяет создавать сплошной рендеринг граней в наложении куба. При вызове этой функции, куб обзора отображается следующим образом.

После корректной отрисовки куба обзора мы реализуем логику взаимодействия для обнаружения зон, обработки кликов и анимации камеры.

Обнаружение зон наведения курсора и обработка щелчков по кубу обзора

Зона под курсором определяется так: мы проецируем центры граней, рёбер и углов и выбираем ближайшую точку в пределах заданного порога. Результат сохраняется в "m_vcubeHoverZone". Щелчок по любой обнаруженной зоне сопоставляет имя этой зоны с целевой парой углов и запускает анимацию, управляемую таймером, в направлении этой ориентации.

void detectViewCubeZone( int localX, int localY) { double angX = m_cameraAngleX; double angY = m_cameraAngleY; double camDir[ 3 ]; camDir[ 0 ] = MathCos (angX) * MathSin (angY); camDir[ 1 ] = - MathSin (angX); camDir[ 2 ] = - MathCos (angX) * MathCos (angY); string faceNames[ 6 ]; faceNames[ 0 ] = "Front" ; faceNames[ 1 ] = "Back" ; faceNames[ 2 ] = "Top" ; faceNames[ 3 ] = "Bottom" ; faceNames[ 4 ] = "Right" ; faceNames[ 5 ] = "Left" ; double faceNormals[ 6 ][ 3 ]; faceNormals[ 0 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 0 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 0 ][ 2 ]=- 1 ; faceNormals[ 1 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 1 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 1 ][ 2 ]= 1 ; faceNormals[ 2 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 2 ][ 1 ]= 1 ; faceNormals[ 2 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 3 ][ 0 ]= 0 ; faceNormals[ 3 ][ 1 ]=- 1 ; faceNormals[ 3 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 4 ][ 0 ]= 1 ; faceNormals[ 4 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 4 ][ 2 ]= 0 ; faceNormals[ 5 ][ 0 ]=- 1 ; faceNormals[ 5 ][ 1 ]= 0 ; faceNormals[ 5 ][ 2 ]= 0 ; double faceCenters[ 6 ][ 3 ]; faceCenters[ 0 ][ 0 ]= 0 ; faceCenters[ 0 ][ 1 ]= 0 ; faceCenters[ 0 ][ 2 ]=- 1 ; faceCenters[ 1 ][ 0 ]= 0 ; faceCenters[ 1 ][ 1 ]= 0 ; faceCenters[ 1 ][ 2 ]= 1 ; faceCenters[ 2 ][ 0 ]= 0 ; faceCenters[ 2 ][ 1 ]= 1 ; faceCenters[ 2 ][ 2 ]= 0 ; faceCenters[ 3 ][ 0 ]= 0 ; faceCenters[ 3 ][ 1 ]=- 1 ; faceCenters[ 3 ][ 2 ]= 0 ; faceCenters[ 4 ][ 0 ]= 1 ; faceCenters[ 4 ][ 1 ]= 0 ; faceCenters[ 4 ][ 2 ]= 0 ; faceCenters[ 5 ][ 0 ]=- 1 ; faceCenters[ 5 ][ 1 ]= 0 ; faceCenters[ 5 ][ 2 ]= 0 ; double bestDist = 99999 ; m_vcubeHoverZone = "" ; for ( int i = 0 ; i < 6 ; i++) { double dot = faceNormals[i][ 0 ] * camDir[ 0 ] + faceNormals[i][ 1 ] * camDir[ 1 ] + faceNormals[i][ 2 ] * camDir[ 2 ]; if (dot >= 0 ) continue ; int sx, sy; vcubeProject(faceCenters[i][ 0 ], faceCenters[i][ 1 ], faceCenters[i][ 2 ], angX, angY, sx, sy); double dx = localX - sx; double dy = localY - sy; double d = MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (d < 15 && d < bestDist) { bestDist = d; m_vcubeHoverZone = faceNames[i]; } } double edgeCenters[ 12 ][ 3 ]; string edgeNames[ 12 ]; edgeCenters[ 0 ][ 0 ]= 0 ; edgeCenters[ 0 ][ 1 ]= 1 ; edgeCenters[ 0 ][ 2 ]=- 1 ; edgeNames[ 0 ] = "TopFront" ; edgeCenters[ 1 ][ 0 ]= 0 ; edgeCenters[ 1 ][ 1 ]= 1 ; edgeCenters[ 1 ][ 2 ]= 1 ; edgeNames[ 1 ] = "TopBack" ; edgeCenters[ 2 ][ 0 ]= 1 ; edgeCenters[ 2 ][ 1 ]= 1 ; edgeCenters[ 2 ][ 2 ]= 0 ; edgeNames[ 2 ] = "TopRight" ; edgeCenters[ 3 ][ 0 ]=- 1 ; edgeCenters[ 3 ][ 1 ]= 1 ; edgeCenters[ 3 ][ 2 ]= 0 ; edgeNames[ 3 ] = "TopLeft" ; edgeCenters[ 4 ][ 0 ]= 0 ; edgeCenters[ 4 ][ 1 ]=- 1 ; edgeCenters[ 4 ][ 2 ]=- 1 ; edgeNames[ 4 ] = "BottomFront" ; edgeCenters[ 5 ][ 0 ]= 0 ; edgeCenters[ 5 ][ 1 ]=- 1 ; edgeCenters[ 5 ][ 2 ]= 1 ; edgeNames[ 5 ] = "BottomBack" ; edgeCenters[ 6 ][ 0 ]= 1 ; edgeCenters[ 6 ][ 1 ]=- 1 ; edgeCenters[ 6 ][ 2 ]= 0 ; edgeNames[ 6 ] = "BottomRight" ; edgeCenters[ 7 ][ 0 ]=- 1 ; edgeCenters[ 7 ][ 1 ]=- 1 ; edgeCenters[ 7 ][ 2 ]= 0 ; edgeNames[ 7 ] = "BottomLeft" ; edgeCenters[ 8 ][ 0 ]= 1 ; edgeCenters[ 8 ][ 1 ]= 0 ; edgeCenters[ 8 ][ 2 ]=- 1 ; edgeNames[ 8 ] = "FrontRight" ; edgeCenters[ 9 ][ 0 ]=- 1 ; edgeCenters[ 9 ][ 1 ]= 0 ; edgeCenters[ 9 ][ 2 ]=- 1 ; edgeNames[ 9 ] = "FrontLeft" ; edgeCenters[ 10 ][ 0 ]= 1 ; edgeCenters[ 10 ][ 1 ]= 0 ; edgeCenters[ 10 ][ 2 ]= 1 ; edgeNames[ 10 ] = "BackRight" ; edgeCenters[ 11 ][ 0 ]=- 1 ; edgeCenters[ 11 ][ 1 ]= 0 ; edgeCenters[ 11 ][ 2 ]= 1 ; edgeNames[ 11 ] = "BackLeft" ; for ( int i = 0 ; i < 12 ; i++) { int sx, sy; vcubeProject(edgeCenters[i][ 0 ], edgeCenters[i][ 1 ], edgeCenters[i][ 2 ], angX, angY, sx, sy); double dx = localX - sx; double dy = localY - sy; double d = MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (d < 10 && d < bestDist) { bestDist = d; m_vcubeHoverZone = edgeNames[i]; } } double cornerCenters[ 8 ][ 3 ]; string cornerNames[ 8 ]; cornerCenters[ 0 ][ 0 ]=- 1 ; cornerCenters[ 0 ][ 1 ]= 1 ; cornerCenters[ 0 ][ 2 ]=- 1 ; cornerNames[ 0 ]= "TopFrontLeft" ; cornerCenters[ 1 ][ 0 ]= 1 ; cornerCenters[ 1 ][ 1 ]= 1 ; cornerCenters[ 1 ][ 2 ]=- 1 ; cornerNames[ 1 ]= "TopFrontRight" ; cornerCenters[ 2 ][ 0 ]= 1 ; cornerCenters[ 2 ][ 1 ]= 1 ; cornerCenters[ 2 ][ 2 ]= 1 ; cornerNames[ 2 ]= "TopBackRight" ; cornerCenters[ 3 ][ 0 ]=- 1 ; cornerCenters[ 3 ][ 1 ]= 1 ; cornerCenters[ 3 ][ 2 ]= 1 ; cornerNames[ 3 ]= "TopBackLeft" ; cornerCenters[ 4 ][ 0 ]=- 1 ; cornerCenters[ 4 ][ 1 ]=- 1 ; cornerCenters[ 4 ][ 2 ]=- 1 ; cornerNames[ 4 ]= "BottomFrontLeft" ; cornerCenters[ 5 ][ 0 ]= 1 ; cornerCenters[ 5 ][ 1 ]=- 1 ; cornerCenters[ 5 ][ 2 ]=- 1 ; cornerNames[ 5 ]= "BottomFrontRight" ; cornerCenters[ 6 ][ 0 ]= 1 ; cornerCenters[ 6 ][ 1 ]=- 1 ; cornerCenters[ 6 ][ 2 ]= 1 ; cornerNames[ 6 ]= "BottomBackRight" ; cornerCenters[ 7 ][ 0 ]=- 1 ; cornerCenters[ 7 ][ 1 ]=- 1 ; cornerCenters[ 7 ][ 2 ]= 1 ; cornerNames[ 7 ]= "BottomBackLeft" ; for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++) { int sx, sy; vcubeProject(cornerCenters[i][ 0 ], cornerCenters[i][ 1 ], cornerCenters[i][ 2 ], angX, angY, sx, sy); double dx = localX - sx; double dy = localY - sy; double d = MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (d < 8 && d < bestDist) { bestDist = d; m_vcubeHoverZone = cornerNames[i]; } } } void handleViewCubeClick( int mouseX, int mouseY) { if (m_vcubeHoverZone == "" ) return ; double isoTilt = MathArctan ( 1.0 / MathSqrt ( 2.0 )); double nearPole = DX_PI / 2.0 - 0.0001 ; double tX = 0 , tY = 0 ; if (m_vcubeHoverZone == "Front" ) { tX = 0.0 ; tY = 0.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "Back" ) { tX = 0.0 ; tY = DX_PI; } else if (m_vcubeHoverZone == "Top" ) { tX = nearPole; tY = 0.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "Bottom" ) { tX = -nearPole; tY = 0.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "Right" ) { tX = 0.0 ; tY = DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "Left" ) { tX = 0.0 ; tY = -DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopFront" ) { tX = isoTilt; tY = 0.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopBack" ) { tX = isoTilt; tY = DX_PI; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopRight" ) { tX = isoTilt; tY = DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopLeft" ) { tX = isoTilt; tY = -DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomFront" ) { tX = -isoTilt; tY = 0.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomBack" ) { tX = -isoTilt; tY = DX_PI; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomRight" ) { tX = -isoTilt; tY = DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomLeft" ) { tX = -isoTilt; tY = -DX_PI / 2.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "FrontRight" ) { tX = 0.0 ; tY = DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "FrontLeft" ) { tX = 0.0 ; tY = -DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BackRight" ) { tX = 0.0 ; tY = DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BackLeft" ) { tX = 0.0 ; tY = -DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopFrontRight" ) { tX = isoTilt; tY = DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopFrontLeft" ) { tX = isoTilt; tY = -DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopBackRight" ) { tX = isoTilt; tY = DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "TopBackLeft" ) { tX = isoTilt; tY = -DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomFrontRight" ) { tX = -isoTilt; tY = DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomFrontLeft" ) { tX = -isoTilt; tY = -DX_PI / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomBackRight" ) { tX = -isoTilt; tY = DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else if (m_vcubeHoverZone == "BottomBackLeft" ) { tX = -isoTilt; tY = -DX_PI * 3.0 / 4.0 ; } else return ; m_targetAngleX = tX; m_targetAngleY = tY; m_animStartAngleX = m_cameraAngleX; m_animStartAngleY = m_cameraAngleY; m_animStep = 0 ; m_animSteps = 20 ; m_isAnimating = true ; EventSetMillisecondTimer ( 30 ); }

Определим функцию "detectViewCubeZone" для идентификации конкретной подзоны (грани, ребра или угла) под курсором мыши в локальных координатах для интерактивной обратной связи на кубе обзора. Синхронизируем углы с текущей камерой, вычислим вектор направления камеры с помощью MathCos и MathSin, определим массивы для имен граней, нормалей и центров в качестве фиксированных свойств куба и инициализируем оптимальное расстояние высоко, одновременно сбрасывая значение "m_vcubeHoverZone". Перебирая грани в цикле, пропустим грани, обращенные назад, с помощью скалярного произведения с нормалями, проецируем центры с помощью "vcubeProject", вычислим евклидово расстояние до курсора и обновим зону, если она находится ближе всего, в пределах 15 единиц.

Аналогично, для 12 ребер с предопределенными центрами и именами, такими как "TopFront", проверим расстояние в пределах 10 единиц, и 8 углов, таких как "TopFrontLeft", проверяя расстояние в пределах 8 единиц. Приоритет отдается наименьшему расстоянию для точного обнаружения мелкозернистых областей наведения курсора мыши для точной навигации. Такое определение зон имеет решающее значение для удобства взаимодействия с пользователем, поскольку оно делит куб на интерактивные области с использованием простых пороговых значений расстояния без трассировки лучей, позволяя быстро определять ориентационные цели при работе с перспективной проекцией.

Для обработки кликов мы реализуем функцию "handleViewCubeClick". В случае отсутствия зоны функция завершает работу досрочно. Предварительно вычислим изометрический наклон с помощью MathArctan на 1/sqrt(2) для 35-градусных видов и значения вблизи полюса, близкого к PI/2. Далее сопоставим "m_vcubeHoverZone" с целевыми углами tX и tY через большую цепочку условий для стандартных ориентаций (например, "Front" в (0,0), "Top" вблизи полюса по оси X, ребра в вариантах PI/4, углы в isoTilt в сочетании с квадрантами). Установим значения "m_targetAngleX" и "m_targetAngleY", захватим текущие углы в начале анимации, сбросим шаг на 0, при этом параметр "m_animSteps" равен 20. Включим "m_isAnimating" и запустим 30-миллисекундный таймер с помощью EventSetMillisecondTimer для обеспечения плавных переходов. Этот обработчик кликов упрощает интуитивно понятный сброс вида за счет анимации до предопределенных углов. Это повышает удобство использования в 3D-навигации без резких скачков. После обработки кликов добавим тик анимации и обновим обработчик событий мыши, чтобы корректно маршрутизировать взаимодействия с режимом панорамирования и кубом обзора.

Анимация переходов камеры и обработка событий мыши, связанных с режимом панорамирования и обзором

Анимационный тик перемещает углы камеры через каждый интервал времени, используя плавную ступенчатую кривую, благодаря чему переходы замедляются естественным образом. Обработчик событий мыши расширен для возможности отслеживания состояния значка панорамирования и состояния наведения курсора на куб обзора, переключения между вращением и перетаскиванием панорамирования в зависимости от "m_panMode", а также обработки нажатий левой кнопки мыши к обработчику куб обзора или переключению режима панорамирования, прежде чем перейти к существующей логике перетаскивания и изменения размера.

void tickAnimation() { if (!m_isAnimating) return ; m_animStep++; double t = ( double )m_animStep / ( double )m_animSteps; t = t * t * ( 3.0 - 2.0 * t); m_cameraAngleX = m_animStartAngleX + (m_targetAngleX - m_animStartAngleX) * t; m_cameraAngleY = m_animStartAngleY + (m_targetAngleY - m_animStartAngleY) * t; if (m_animStep >= m_animSteps) { m_cameraAngleX = m_targetAngleX; m_cameraAngleY = m_targetAngleY; m_isAnimating = false ; } renderVisualization(); ChartRedraw (); } bool previousPanHoverState = m_isHoveringPanIcon; bool previousVCubeHoverState = m_isHoveringViewCube; string previousVCubeZone = m_vcubeHoverZone; m_isHoveringCanvas = (mouseX >= m_currentPositionX && mouseX <= m_currentPositionX + m_currentWidth && mouseY >= m_currentPositionY && mouseY <= m_currentPositionY + m_currentHeight); m_isHoveringHeader = isMouseOverHeaderBar(mouseX, mouseY); m_isHoveringSwitchIcon = isMouseOverSwitchIcon(mouseX, mouseY); m_isHoveringPanIcon = isMouseOverPanIcon(mouseX, mouseY); m_isHoveringResizeZone = isMouseInResizeZone(mouseX, mouseY, m_hoverResizeMode); if (m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE) m_isHoveringViewCube = isMouseOverViewCube(mouseX, mouseY); else m_isHoveringViewCube = false ; bool needRedraw = (previousHoverState != m_isHoveringCanvas || previousHeaderHoverState != m_isHoveringHeader || previousResizeHoverState != m_isHoveringResizeZone || previousSwitchHoverState != m_isHoveringSwitchIcon || previousPanHoverState != m_isHoveringPanIcon || previousVCubeHoverState != m_isHoveringViewCube || previousVCubeZone != m_vcubeHoverZone); if (m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE && m_isHoveringCanvas && !m_isHoveringHeader && !m_isHoveringViewCube) { if (!m_panMode) { if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 ) { m_isRotating3D = true ; m_mouse3DStartX = mouseX; m_mouse3DStartY = mouseY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } else if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 1 && m_isRotating3D) { m_cameraAngleY += (mouseX - m_mouse3DStartX) / 300.0 ; m_cameraAngleX += (mouseY - m_mouse3DStartY) / 300.0 ; if (m_cameraAngleX < -DX_PI * 0.499 ) m_cameraAngleX = -DX_PI * 0.499 ; if (m_cameraAngleX > DX_PI * 0.499 ) m_cameraAngleX = DX_PI * 0.499 ; m_mouse3DStartX = mouseX; m_mouse3DStartY = mouseY; m_isAnimating = false ; needRedraw = true ; } else if (mouseState == 0 && m_previousMouseButtonState == 1 ) { m_isRotating3D = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } else { if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 ) { m_isPanning = true ; m_panStartX = mouseX; m_panStartY = mouseY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } else if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 1 && m_isPanning) { int deltaX = mouseX - m_panStartX; int deltaY = mouseY - m_panStartY; DXVector4 camera( 0.0 f, 0.0 f, ( float )-m_cameraDistance, 1.0 f); DXMatrix rotX; DXMatrixRotationX(rotX, ( float )m_cameraAngleX); DXVec4Transform(camera, camera, rotX); DXMatrix rotY; DXMatrixRotationY(rotY, ( float )m_cameraAngleY); DXVec4Transform(camera, camera, rotY); DXVector3 cameraPos(camera.x, camera.y, camera.z); DXVector3 forward; DXVec3Subtract(forward, m_viewTarget, cameraPos); float len = DXVec3Length(forward); if (len > 0.0 f) DXVec3Scale(forward, forward, 1.0 f / len); DXVector3 worldUp( 0.0 f, 1.0 f, 0.0 f); DXVector3 right; DXVec3Cross(right, worldUp, forward); len = DXVec3Length(right); if (len > 0.0 f) DXVec3Scale(right, right, 1.0 f / len); DXVector3 camUp; DXVec3Cross(camUp, forward, right); len = DXVec3Length(camUp); if (len > 0.0 f) DXVec3Scale(camUp, camUp, 1.0 f / len); float panFactor = ( float )m_cameraDistance / 500.0 f; DXVector3 moveRight; DXVec3Scale(moveRight, right, ( float )(-deltaX) * panFactor); DXVector3 moveUp; DXVec3Scale(moveUp, camUp, ( float )( deltaY) * panFactor); DXVector3 temp; DXVec3Add(temp, m_viewTarget, moveRight); DXVec3Add(m_viewTarget, temp, moveUp); m_panStartX = mouseX; m_panStartY = mouseY; needRedraw = true ; } else if (mouseState == 0 && m_previousMouseButtonState == 1 ) { m_isPanning = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } } if (m_isHoveringViewCube && m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE && m_vcubeHoverZone != "" ) { handleViewCubeClick(mouseX, mouseY); needRedraw = true ; m_previousMouseButtonState = mouseState; return ; } else if (m_isHoveringPanIcon && m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE) { m_panMode = !m_panMode; needRedraw = true ; m_previousMouseButtonState = mouseState; return ; } bool isMouseOverPanIcon( int mouseX, int mouseY) { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE) return false ; int iconX = m_currentPositionX + m_currentWidth - PAN_ICON_SIZE - PAN_ICON_MARGIN; int iconY = m_currentPositionY + HEADER_BAR_HEIGHT + PAN_ICON_MARGIN; return (mouseX >= iconX && mouseX <= iconX + PAN_ICON_SIZE && mouseY >= iconY && mouseY <= iconY + PAN_ICON_SIZE); } bool isMouseOverViewCube( int mouseX, int mouseY) { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE) return false ; int cubeAreaX = m_currentPositionX + m_currentWidth - VCUBE_SIZE - VCUBE_MARGIN; int cubeAreaY = m_currentPositionY + HEADER_BAR_HEIGHT + PAN_ICON_MARGIN + PAN_ICON_SIZE + VCUBE_MARGIN; int cubeAreaW = VCUBE_SIZE; int cubeAreaH = VCUBE_SIZE; if (mouseX >= cubeAreaX && mouseX <= cubeAreaX + cubeAreaW && mouseY >= cubeAreaY && mouseY <= cubeAreaY + cubeAreaH) { detectViewCubeZone(mouseX - m_currentPositionX, mouseY - m_currentPositionY); return (m_vcubeHoverZone != "" ); } m_vcubeHoverZone = "" ; return false ; } void exitPanMode() { if (m_panMode) { m_panMode = false ; renderVisualization(); ChartRedraw (); } }

Для точного определения зоны, на которую наведен курсор, на кубе обзора с использованием локальных координат, определим функцию "detectViewCubeZone". Синхронизируем углы с текущей камерой, вычислим вектор направления с помощью "MathCos" и "MathSin", определим массивы для имен граней, нормалей и центров в качестве граней куба. Начиная с наибольшего расстояния и пустой "m_vcubeHoverZone", в цикле переберем грани, пропустим задние грани с помощью скалярного произведения, спроецируем центры с помощью "vcubeProject", вычислим расстояние до курсора с помощью MathSqrt и обновим, если ближайший находится в пределах 15 единиц. Повторяем это действие для 12 ребер с предопределенными центрами и именами, например, "TopFront", проверим в пределах 10 единиц, и для 8 углов, например, "TopFrontLeft", в пределах 8 единиц, выберем ближайшее для обеспечения детального взаимодействия.

В обработчике "handleMouseEvent" добавим предыдущие состояния для наведения курсора на объекты панорамирования и куб обзора, включая зону. Обновим значение "m_isHoveringPanIcon" посредством "isMouseOverPanIcon" и "m_isHoveringViewCube" с помощью "isMouseOverViewCube" (сбрасывая значение, если объект не трехмерный), и включаем эти данные в проверки needRedraw. Для наведения курсора на трехмерный объект Canvas без заголовка или куба, если "m_panMode" выключен, сохраняется логика вращения; если включен, при нажатии устанавливается "m_isPanning" в значение true с параметрами start и отключается прокрутка; при перетаскивании вычисляются дельты, вектор камеры преобразуется с помощью вращений, вычисляется нормализованное направление вперед и вправо с помощью "DXVec3Cross" и "DXVec3Length". Аналогично camUp, масштабируются движения с коэффициентом панорамирования от расстояния, добавляются к "m_viewTarget" с помощью "DXVec3Add". Обновляются параметры start, флаг перерисовки. При отпускании сбрасывается режим панорамирования и включается прокрутка. В блоке нажатия, если курсор находится над кубом обзора в 3D с зоной, вызывается "handleViewCubeClick", устанавливается флаг перерисовки, обновляется состояние, функция завершает работу. Если курсор находится над значком панорамирования в 3D, переключается "m_panMode", устанавливается флаг перерисовки, обновляется состояние, функция завершает работу.

Создадим функцию "isMouseOverPanIcon", чтобы обнаруживать наведение курсора на переключатель панорамирования, возвращается значение false, если не 3D. В противном случае вычислим границы значка на основе положения и констант и проверим, находится ли мышь внутри. Далее, функция "isMouseOverViewCube" проверяет 3D-режим или возвращает false, вычисляет площадь на основе положения и полей. Если курсор мыши находится внутри, вызывает функцию "detectViewCubeZone" с локальными смещениями, возвращает true, если зона задана, в противном случае сбрасывает зону в пустое состояние и возвращает false. Чтобы отключить режим панорамирования, определим "exitPanMode", который, если "m_panMode" активен, сбрасывает его, выполняет перерисовку с помощью "renderVisualization" и перерисовывает график, позволяя выйти с помощью клавиши Escape в соответствии с обработкой событий. Для включения анимации мы вызовем функцию animations в обработчике событий таймера.

Подключение обработчиков событий таймера, деинициализации и графика

На заключительном этапе тик анимации связывается с обработчиком событий таймера, добавляется очистка таймера при деинициализации, а также расширяется обработчик событий графика с помощью ветви вызова клавиатуры, которая вызывает функцию "exitPanMode" при нажатии клавиши Escape.

void OnTimer () { if (distributionVisualizer != NULL ) distributionVisualizer.tickAnimation(); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); if (distributionVisualizer != NULL ) { delete distributionVisualizer; distributionVisualizer = NULL ; } ChartRedraw (); Print ( "Distribution window deinitialized" ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (distributionVisualizer == NULL ) return ; if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int mouseState = ( int )sparam; distributionVisualizer.handleMouseEvent(mouseX, mouseY, mouseState); } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int mouseX = ( int )( short ) lparam; int mouseY = ( int )( short )(lparam >> 16 ); distributionVisualizer.handleMouseWheel(mouseX, mouseY, dparam); } if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam == 27 ) distributionVisualizer.exitPanMode(); }

В этой части определим обработчик OnTimer для периодического обновления анимации. Проверим, не имеет ли "distributionVisualizer" значения NULL, затем вызовем "tickAnimation" для него, обновить анимацию перехода камеры, запускаемую через куб обзора, или другие эффекты по таймеру. В OnDeinit добавим EventKillTimer для остановки таймера, гарантируя отсутствие оставшихся активных событий таймера после деинициализации. Обновим OnChartEvent , чтобы включить обработку кнопок: если идентификатор - CHARTEVENT_KEYDOWN, а параметр lparam равен 27 (клавиша ESC), вызовем "exitPanMode" в визуализаторе, чтобы отключить режим панорамирования, если он активен, и для удобства используем сочетание клавиш. На этом реализация завершена. Осталось провести тестирование системы. Это рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат визуализации в формате Graphics Interchange Format (GIF).

Во время тестирования сегментированная трехмерная кривая последовательно выравнивалась по пиковым значениям гистограммы при различных значениях числа испытаний. Режим панорамирования плавно выполнял смещение целевой точки камеры, не нарушая текущего поворота или уровня масштабирования, а щелчки на кубе обзора придавали камере правильную стандартную ориентацию для всех протестированных зон граней, рёбер и углов.





Заключение

В заключение отметим, что мы усовершенствовали программу просмотра трехмерного биномиального распределения в MQL5, добавив сегментированную трубчатую кривую для визуализации функции массы вероятности с точностью по глубине, интегрировав режим панорамирования для перемещения целевой точка камеры относительно камеры и реализовав интерактивный куб обзора с зонами наведения на грани, края и углы, которые анимируют камеру к стандартным ориентациям. В реализации мы строим сегменты кривой из прямоугольных примитивов и ориентируем их с помощью матрицы преобразования, билинейное разделение для определения зоны наведения курсора, плавные переходы камеры по таймеру и обновленную обработку событий для щелчков, режима панорамирования и сочетаний клавиш. После прочтения статьи вы сможете:

использовать трехмерную кривую для визуального подтверждения того, совпадает ли пик функции массы вероятности с интервалом гистограммы с максимальной частотой, определяя соответствие модели непосредственно из сцены без переключения в двумерный режим.

активировать режим панорамирования для смещения точки, на которую направлена камера, в сторону хвостов с низкой вероятностью или широких диапазонов испытаний, смещенных от центра, без потери текущего угла поворота или уровня масштабирования

кликнуть по любой грани, ребру или углу на кубе обзора, чтобы анимировать камеру в стандартной ориентации, использовать вид сверху для одновременного сравнения высот столбцов по всем интервалам

В следующих частях мы приступим к двумерным статистическим распределениям и построим дополнительные графики распределений. Следите за обновлениями!