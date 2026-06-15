Адаптивный индикатор Malaysian Engulfing (Часть 1): Обнаружение паттернов и валидация ретеста

Введение

Malaysian Engulfing — мощный свечной сигнал, но на практике с ним возникают две проблемы: трейдерам и разработчикам сложно стабильно выявлять действительно «идеальные» свечи поглощения в реальном времени, а само по себе обнаружение свечи почти не подсказывает, что делать дальше — например, как интерпретировать откат, ретест или инвалидацию. В этой статье обе проблемы рассматриваются на платформе MetaTrader 5/MQL5: визуальный паттерн превращается в воспроизводимый процесс, основанный на правилах.

Сначала мы формализуем определение Malaysian Engulfing так, чтобы его можно было однозначно закодировать: тело второй свечи должно полностью доминировать над предыдущим телом (открытие — на уровне или за пределами предыдущего закрытия, закрытие — за пределами предыдущего экстремума). Затем мы преобразуем развитие после паттерна в легковесную машину состояний, которая программно отслеживает сетап: определяет зону (максимум/минимум), задает уровень инвалидации, ожидает фиксированное окно ретеста (barsRetestRange) и валидирует возвраты с помощью фильтра доли тени в диапазоне свечи (wickThreshold). Результатом являются два взаимодополняющих индикатора MQL5: строгий детектор паттерна (визуальные стрелки) и валидатор ретеста (отрисовка зоны + детерминированные события подтверждения), которые вместе переводят работу от субъективного чтения графика к тестируемому и автоматизируемому процессу.

Концепция Malaysian Engulfing

Паттерны поглощения различаются по силе сигнала. Если трактовать их одинаково, результаты будут нестабильными. Это понимание подтолкнуло группу трейдеров глубже изучить поведение графика: не только сам факт появления формаций поглощения, но и их качество, а также намерение рынка, стоящее за ними. Итогом такого более глубокого анализа стала концепция, которую мы теперь называем Malaysian Engulfing Concept, — ответ на разрыв между обычным распознаванием паттернов и осмысленным рыночным контекстом. Это не совершенно новый паттерн, а переосмысление существующей структуры поглощения через более строгий и структурированный подход.

В основе Malaysian Engulfing Concept лежит более строгое определение намерения рынка. Концепция фокусируется на выраженном ценовом импульсе, при котором текущая свеча полностью доминирует над предыдущей свечой, сигнализируя о явном сдвиге в потоке ордеров. Точнее, тело текущей свечи должно полностью поглотить тело предыдущей: для бычьего поглощения свеча открывается на уровне или ниже предыдущего закрытия и закрывается выше предыдущего максимума, а для медвежьего — открывается на уровне или выше предыдущего закрытия и закрывается ниже предыдущего минимума. За счет этого тело предыдущей свечи оказывается полностью доминированным.

Анатомия идеального поглощения

Понимать логику Malaysian Engulfing Concept необходимо, но сама по себе она остается абстрактной. В реальных рыночных условиях вы интерпретируете не определения — вы читаете цену. Именно здесь многие реализации дают сбой: возникает разрыв между концептуальной ясностью и визуальным распознаванием.

Чтобы преодолеть этот разрыв, концепцию нужно привязать к точной визуальной модели. Что именно должно быть видно на графике, чтобы паттерн поглощения соответствовал тому, что малайзийские трейдеры называют «идеальной» формацией?

В этом разделе мы переведем правила в конкретную графическую структуру — разберем анатомию идеальной формации Malaysian Engulfing. Сюда входят точные взаимосвязи свечей, требуемая степень доминирования диапазона и условия, отличающие качественный сетап от пограничного. Цель проста: устранить неоднозначность, чтобы то, что вы определяете в коде, точно совпадало с тем, что вы распознаете на графике.

Бычье поглощение : формация бычьего поглощения отражает явный переход от давления продавцов к доминированию покупателей. Она начинается с медвежьей свечи, отражающей нисходящий импульс, за которой сразу следует бычья свеча, уверенно перекрывающая ее. Чтобы паттерн считался идеальным Malaysian Engulfing, тело второй свечи должно поглотить тело первой: открыться на уровне или ниже предыдущего закрытия и закрыться выше предыдущего максимума.

Рис. 1. Идеальное бычье поглощение

Медвежье поглощение : формация медвежьего поглощения отражает противоположный переход — от давления покупателей к контролю продавцов. Она начинается с бычьей свечи, указывающей на восходящее движение, после которой следует медвежья свеча, полностью ее поглощающая. В идеальном сетапе Malaysian Engulfing тело медвежьей свечи должно полностью перекрыть предыдущее бычье тело: открыться на уровне или выше предыдущего закрытия и закрыться ниже предыдущего минимума.

Рис. 2. Идеальное медвежье поглощение

Определив структурную логику концепции Malaysian Engulfing, мы можем перейти к ее программному обнаружению — заданию точных условий, позволяющих стабильно идентифицировать паттерн.

Обнаружение паттерна

На этом этапе концепция полностью определена и наглядно привязана к графику. Следующий шаг — устранить субъективность при выявлении таких формаций в реальном времени.

Вместо ручного анализа графика мы можем формализовать правила в виде механизма обнаружения — индикатора, который непрерывно сканирует ценовые данные и отмечает только те структуры поглощения, которые соответствуют строгим малайзийским критериям.

#property copyright "© 2026, ChukwuBuikem" #property link "https://www.mql5.com/en/users/bikeen" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_color1 clrCrimson #property indicator_label1 "Bearish Engulfing" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_color2 clrLimeGreen #property indicator_label2 "Bullish Engulfing" #define PROG_NAME "Malaysian Engulfing - Pattern Detection" #define ARROW_OFFSET_FACTOR 0.25 #define OFFSET_MIN 10 * _Point double bearishEngulfing[]; double bullishEngulfing[]; int start = - 1 ; double candleRange = EMPTY_VALUE , offSet = EMPTY_VALUE ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , bearishEngulfing); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 234 ); SetIndexBuffer ( 1 , bullishEngulfing); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 233 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { start = (prev_calculated == 0 ) ? 1 : prev_calculated - 1 ; for ( int w = start; w < rates_total - 1 && ! IsStopped (); w++) { candleRange = NormalizeDouble ( MathAbs (high[w] - low[w]), _Digits ); offSet = MathMax (candleRange * ARROW_OFFSET_FACTOR, OFFSET_MIN); if (isBullishEngulfing(w, open, high, low, close)) { bullishEngulfing[w] = low[w] - offSet ; } else { bullishEngulfing[w] = EMPTY_VALUE ; } if (isBearishEngulfing(w, open, high, low, close)) { bearishEngulfing[w] = high[w] + offSet ; } else { bearishEngulfing[w] = EMPTY_VALUE ; } } return (rates_total); } bool isBullishEngulfing ( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { return (close[index - 1 ] < open[index - 1 ] && close[index] > open[index] && open[index] <= close[index - 1 ] && close[index] > high[index - 1 ]); } bool isBearishEngulfing ( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { return (close[index - 1 ] > open[index - 1 ] && close[index] < open[index] && open[index] >= close[index - 1 ] && close[index] < low[index - 1 ]); }

Malaysian Engulfing — обнаружение паттерна

Пояснение:

В этой реализации предполагается, что читатель уже знаком со стандартной структурой пользовательского индикатора; подробно поясняются только основная логика и вспомогательные функции.

Константы препроцессора (#define): На верхнем уровне вводится несколько констант для параметризации поведения индикатора.

ARROW_OFFSET_FACTOR

OFFSET_MIN

— управляет тем, насколько далеко сигнальная стрелка смещается от свечи.— задает минимальный визуальный зазор, предотвращая наложение стрелок на маленькие свечи.

Глобальные переменные: Мы используем две вспомогательные переменные.

candleRange

— хранит нормализованный диапазон максимум–минимум каждой свечи.

offSet — рассчитанное смещение, используемое для размещения сигнальной стрелки.

Логика диапазона свечи (OnCalculate()): В этом разделе реализована адаптивная визуализация. Вместо фиксированного смещения положение стрелки масштабируется относительно диапазона каждой свечи, благодаря чему маркеры остаются визуально отделенными от тела свечи. Также применяется минимальный порог, чтобы сохранить читаемость в условиях низкой волатильности.

Вспомогательные функции: Логика обнаружения намеренно вынесена в две функции, isBullishEngulfing() и isBearishEngulfing() , что обеспечивает строгое и согласованное определение поглощения для обоих паттернов.

После добавления индикатора обнаружения паттернов на график найденные сетапы поглощения визуализируются следующим образом:

Рис. 3. Индикатор обнаружения паттернов

Теперь у нас есть программа, которая надежно отмечает идеальные паттерны поглощения. Преимущество заключается в том, что происходит после них. Событие Malaysian Engulfing часто запускает импульсное движение, затем откат, а иногда и ретест зоны поглощения. Такая последовательность создает структуру. Она превращает односвечной паттерн в многофазный процесс, который можно отслеживать, измерять и в конечном итоге автоматизировать.

Валидация отката и ретеста

После выявления корректного паттерна Malaysian Engulfing фокус смещается с обнаружения на дальнейшее поведение цены: как цена ведет себя после события. Здесь вступает в работу второй уровень системы — индикатор, предназначенный не только для обнаружения зон, но и для отслеживания взаимодействия цены с ними во времени, выявления откатов и валидации последующих ретестов.

Вместо опоры на запаздывающие подтверждения или сложную фильтрацию подход использует легковесную машину состояний. По мере развития цены система переходит между четко определенными состояниями, что позволяет отслеживать откаты и валидировать ретесты по мере их появления, с минимальной задержкой и меньшей неоднозначностью.

Реализация

Когда логика валидации определена, следующий шаг — выразить ее в коде с использованием нативных конструкций MQL5.

Директивы препроцессора

Перед реализацией основной логики директивы препроцессора задают метаданные, зависимости и константы. Они задают метаданные, идентификацию программы в терминале, зависимости и переиспользуемые идентификаторы (например, имена бычьих/медвежьих зон).

#property copyright "© 2026, ChukwuBuikem" #property link "https://www.mql5.com/en/users/bikeen" #property version "1.50" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh> #define PROG_NAME "Malaysian Engulfing - Retest Validation" #define ZONE_BULL PROG_NAME + "BullishEngulfing" #define ZONE_BEAR PROG_NAME + "BearishEngulfing"

Перечисление состояний

В основе логики валидации лежит легковесная машина состояний, определяющая, как система интерпретирует рыночные условия во времени. Она реализована через перечисление, которое присваивает осмысленные имена различным фазам работы.

enum ENUM_SYSTEM_STATE { SEARCH_STATE = 0 , FOUND_STATE = 1 };

Структура данных

Структура st_Engulfer — это компактный контейнер, используемый для хранения всей релевантной информации о зоне поглощения по мере обнаружения и последующей валидации.

struct st_Engulfer { ENUM_SYSTEM_STATE state; datetime time, retestTime; double high, low; st_Engulfer(): state(SEARCH_STATE), time( LONG_MIN ), retestTime( LONG_MIN ), high( EMPTY_VALUE ), low( EMPTY_VALUE ) {} };

Поля:

state: отслеживает текущую фазу системы с помощью ENUM_SYSTEM_STATE. Определяет, находится ли структура в поиске паттерна или валидирует ретест.

time: хранит временную метку момента, когда паттерн поглощения был впервые идентифицирован.

retestTime: фиксирует момент, когда цена возвращается в зону для валидации, отмечая подтвержденный ретест.

high и low: задают ценовые границы зоны поглощения, формируя область для мониторинга.

2. Конструктор: конструктор инициализирует все поля безопасными значениями по умолчанию. Состояние начинается с SEARCH_STATE, поля времени устанавливаются в LONG_MIN, что означает «валидного времени пока нет», а ценовые уровни — в EMPTY_VALUE, показывая, что зона еще не определена. Это гарантирует, что структура начинает работу из чистого и предсказуемого состояния до присвоения каких-либо данных.

Настраиваемые параметры

Эти входные параметры позволяют изменять поведение и внешний вид индикатора без правки кода.

input int barsRetestRange = 10 ; input color bullishZoneColor = clrGreen ; input color bearishZoneColor = clrRed ; input int wickThreshold = 35 ;

barsRetestRange: определяет, сколько свечей система будет ждать валидного ретеста после обнаружения паттерна поглощения.

bullishZoneColor: задает цвет, используемый для отрисовки бычьих зон ретеста на графике.

bearishZoneColor: задает цвет, используемый для отрисовки медвежьих зон ретеста.

wickThreshold: задает минимальную долю тени в полном диапазоне свечи (в процентах), необходимую для квалификации свечи, помогая отфильтровывать слабые паттерны.

Глобальные переменные

Эти переменные поддерживают состояние и объекты, которые сохраняются на протяжении выполнения индикатора.

int start = - 1 ; CChartObjectRectangle rect; st_Engulfer bullishEngulfer, bearishEngulfer;

start: целочисленная переменная, используемая как начальный индекс в OnCalculate() для прохода по ценовым свечам; инициализируется значением -1, чтобы показать, что позже она будет задана на основе логики расчета.

rect: экземпляр CChartObjectRectangle, используемый для отрисовки и управления прямоугольником на графике при визуализации зон или паттернов.

bullishEngulfer и bearishEngulfer: экземпляры структуры st_Engulfer, используемые для независимого хранения и отслеживания бычьих и медвежьих паттернов поглощения по мере обнаружения и последующей валидации.

Вспомогательные функции

Для поддержки обнаружения и валидации набор вспомогательных функций решает три ключевые задачи: идентифицирует паттерны поглощения, проверяет структуру свечи через долю тени в диапазоне свечи и отрисовывает зоны на графике.

Обнаружение паттерна

Первая группа функций отвечает за идентификацию валидных паттернов поглощения на основе строгих ценовых соотношений между последовательными свечами.

bool isBullishEngulfing( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { return (close[index - 1 ] < open[index - 1 ] && close[index] > open[index] && open[index] <= close[index - 1 ] && close[index] > high[index - 1 ]); } bool isBearishEngulfing( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { return (close[index - 1 ] > open[index - 1 ] && close[index] < open[index] && open[index] >= close[index - 1 ] && close[index] < low[index - 1 ]); }

Эти функции напрямую перенесены из индикатора «Обнаружение паттерна», представленного ранее в статье. В этом разделе они формируют основу фазы поиска, гарантируя, что рассматриваются только сильные и четко определенные паттерны.

Валидация доли тени в диапазоне свечи

После обнаружения паттерна анализ теней помогает отфильтровать слабые или неопределенные свечи.

int upperWickRatio( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { double candleRange = high[index] - low[index]; double ratio = (high[index] - MathMax (open[index], close[index])) / candleRange; ratio = NormalizeDouble (ratio, 2 ); return ( int )(ratio * 100 ); } int lowerWickRatio( const int index, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { double candleRange = high[index] - low[index]; double ratio = ( MathMin (open[index], close[index]) - low[index]) / candleRange; ratio = NormalizeDouble (ratio, 2 ); return ( int )(ratio * 100 ); }

Применяя порог (например, wickThreshold), система может обеспечить более строгий контроль качества обнаруженных паттернов.

Создание зоны

void createZone( const string objName, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, const color clr) { if (rect.Create( 0 , objName, 0 , time1, price1, time2, price2)) { rect.Fill( true ); rect.Color(clr); rect.Selectable( false ); rect.Background( true ); ChartRedraw (); } }

После того как валидный паттерн проходит структурные проверки, финальным шагом становится визуализация.

Эта функция связывает анализ и представление, превращая обнаруженные паттерны в понятные визуальные зоны для мониторинга откатов и ретестов.

Инициализация и очистка

OnInit() : эта функция выполняет инициализацию при загрузке индикатора. В текущем виде она зарезервирована для адаптивного механизма состояний, который будет представлен и расширен в следующих частях.

int OnInit ( void ) { return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnDeinit() : эта функция выполняется при удалении или перезагрузке индикатора. Она очищает все графические объекты, связанные с программой через PROG_NAME, обеспечивая чистое состояние графика, а затем обновляет отображение.

void OnDeinit ( const int32_t reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , PROG_NAME); ChartRedraw (); }

Основной движок (OnCalculate())

Функция OnCalculate() служит основным циклом выполнения индикатора, обрабатывая входящие ценовые данные свеча за свечой. Она обновляет только новые данные с использованием prev_calculated, обеспечивая эффективность за счет исключения избыточных вычислений.

int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { if (prev_calculated != rates_total && prev_calculated > 0 ) { start = (prev_calculated == 0 ) ? 1 : prev_calculated - 1 ; for ( int w = start; w < rates_total - 1 && ! IsStopped (); w++) { if (bullishEngulfer.state == SEARCH_STATE) { if (isBullishEngulfing(w, open, high, low, close)) { bullishEngulfer.state = FOUND_STATE; bullishEngulfer.time = time[w - 1 ]; bullishEngulfer.high = high[w - 1 ]; bullishEngulfer.low = low[w - 1 ]; bullishEngulfer.retestTime = time[w] + ( PeriodSeconds () * barsRetestRange); return rates_total; } } if (bearishEngulfer.state == SEARCH_STATE) { if (isBearishEngulfing(w, open, high, low, close)) { bearishEngulfer.state = FOUND_STATE; bearishEngulfer.time = time[w - 1 ]; bearishEngulfer.high = high[w - 1 ]; bearishEngulfer.low = low[w - 1 ]; bearishEngulfer.retestTime = time[w] + ( PeriodSeconds () * barsRetestRange); return rates_total; } } if (bullishEngulfer.state == FOUND_STATE) { if (time[w] <= bullishEngulfer.retestTime) { if (close[w] < bullishEngulfer.low) { bullishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } if ((low[w] <= bullishEngulfer.high && close[w] > bullishEngulfer.high && lowerWickRatio(w, open, high, low, close) >= wickThreshold) || (low[w] <= bullishEngulfer.low && close[w] > bullishEngulfer.low && lowerWickRatio(w, open, high, low, close) >= wickThreshold)) { createZone(ZONE_BULL, bullishEngulfer.time, bullishEngulfer.high, time[w] + ( PeriodSeconds () * 2 ), bullishEngulfer.low, bullishZoneColor); bullishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } } else if (time[w] > bullishEngulfer.retestTime) { bullishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } } if (bearishEngulfer.state == FOUND_STATE) { if (time[w] <= bearishEngulfer.retestTime) { if (close[w] > bearishEngulfer.high) { bearishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } if ((high[w] >= bearishEngulfer.low && close[w] < bearishEngulfer.low && upperWickRatio(w, open, high, low, close) >= wickThreshold) || (high[w] >= bearishEngulfer.high && close[w] < bearishEngulfer.high && upperWickRatio(w, open, high, low, close) >= wickThreshold)) { createZone(ZONE_BEAR, bearishEngulfer.time, bearishEngulfer.high, time[w] + ( PeriodSeconds () * 2 ), bearishEngulfer.low, bearishZoneColor); bearishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } } else if (time[w] > bearishEngulfer.retestTime) { bearishEngulfer.state = SEARCH_STATE; return rates_total; } } } } return (rates_total); }

Состояние поиска: В этом начальном состоянии система сканирует валидные паттерны поглощения с помощью isBullishEngulfing() и isBearishEngulfing(). Когда обнаруживается условие бычьего или медвежьего поглощения, соответствующая структура заполняется ключевыми свойствами, такими как time, high, low, а расчетное окно ретеста задается с использованием barsRetestRange. Затем состояние переходит в FOUND_STATE.



В этом начальном состоянии система сканирует валидные паттерны поглощения с помощью isBullishEngulfing() и isBearishEngulfing(). Когда обнаруживается условие бычьего или медвежьего поглощения, соответствующая структура заполняется ключевыми свойствами, такими как time, high, low, а расчетное окно ретеста задается с использованием barsRetestRange. Затем состояние переходит в FOUND_STATE. Состояние найденного паттерна: После нахождения паттерна система отслеживает поведение цены в пределах заданного окна ретеста.

Если цена пробивает уровень инвалидации, сетап отбрасывается, а система сбрасывается. Если цена возвращается и успешно взаимодействует с зоной при соблюдении условий силы тени, подтверждается валидный ретест. После подтверждения зона отрисовывается на графике, а состояние сбрасывается обратно в SEARCH_STATE. Если временное окно истекает без валидации, сетап также сбрасывается.

Тестирование программы

После завершения разработки индикатор тестируется на исторических данных и данных в реальном времени, чтобы проверить обнаружение паттернов, отрисовку зон и валидацию ретеста в реальных рыночных условиях. График ниже показывает типичный сценарий обнаружения и последующего ретеста, сформированный индикатором:

Рис. 5. Тест валидации ретеста

Заключение

Мы преобразовали концепцию Malaysian Engulfing из неоднозначного графического сигнала в детерминированный инструментарий, совместимый с MetaTrader 5 и состоящий из двух модулей:

Строгий детектор «идеального поглощения», который отмечает только те бычьи/медвежьи свечи, которые соответствуют точным правилам доминирования тела.

Валидатор ретеста на основе машины состояний: он создает зону мониторинга, применяет инвалидацию, ограничивает валидацию настраиваемым окном в барах (barsRetestRange) и подтверждает ретесты с помощью фильтра доли тени в диапазоне свечи (wickThreshold).

Архитектура намеренно отделяет обнаружение от валидации сценария, чтобы каждый компонент оставался простым, тестируемым и переиспользуемым как строительный блок советника (EA).

Такой дизайн устраняет недостатки, выявленные в анализе: он задает платформу и входные параметры, заменяет субъективную интерпретацию формальными правилами и явными переходами состояний (SEARCH → FOUND → reset/confirm), а также создает конкретные графические объекты на графике (стрелки и прямоугольники) и детерминированные события, которые можно тестировать на истории и автоматизировать. Следующие шаги включают добавление адаптивного слоя для исторической настройки диапазонов свечей ретеста и интеграцию модулей в полуавтоматическую или полностью автоматическую стратегию для устойчивости в разных рыночных режимах.

Исходные файлы приложены для тестирования и расширения.