Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 39): Стратегия статистического возврата к среднему с доверительными интервалами и информационной панелью"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 39): Стратегия статистического возврата к среднему с доверительными интервалами и информационной панелью:
Стратегия статистического возврата к среднему основана на склонности цены возвращаться к своему историческому среднему после значительных отклонений. Статистический анализ помогает выявлять ненормальные распределения, при которых вероятность такого возврата может возрастать из-за асимметрии и повышенного риска в хвостах распределения.
Для сигнала на покупку цена должна опуститься ниже нижней границы доверительного интервала, а отрицательная асимметрия должна указывать на потенциальный восходящий импульс после состояния перепроданности. Для сигнала на продажу цена должна подняться выше верхней границы, а положительная асимметрия — указывать на перекупленность и вероятную последующую коррекцию вниз. Дополнительно статистика Харке-Бера подтверждает ненормальность распределения, а порог эксцесса позволяет избегать чрезмерно лептокуртических рынков с выраженными «тяжёлыми хвостами» распределения.
Точки входа дополнительно уточняются за счёт согласования с контекстом старшего таймфрейма. Динамическое управление риском включает расчёт объёма позиции на основе средств счёта (equity), базовые расстояния Stop Loss и Take Profit, трейлинг-стоп для защиты и фиксации накопленной прибыли, частичное закрытие на заданном уровне и выход по истечении установленного времени. Сочетание статистических фильтров и риск-менеджмента помогает находить более надёжные возможности для возврата цены к среднему на волатильных рынках. Ниже можно увидеть схематическое представление статистических распределений, которые мы будем использовать.
Автор: Allan Munene Mutiiria