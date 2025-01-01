- MathMean
Рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива.
|
double MathMoments(
Параметры
array
[in] Массив с данными для расчета.
mean
[out] Переменная для среднего значения (1 момент)
variance
[out] Переменная для дисперсии (2 момент)
skewness
[out] Переменная для коэффициента асимметрии (3 момент)
kurtosis
[out] Переменная для коэффициента эксцесса (4 момент)
start=0
[in] Начальный индекс для расчета.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов для расчета.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.
Примечание
Расчет коэффициента эксцесса производится относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.
Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.