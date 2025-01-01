MathMoments

Рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива.

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

array

[in] Массив с данными для расчета.

mean

[out] Переменная для среднего значения (1 момент)

variance

[out] Переменная для дисперсии (2 момент)

skewness

[out] Переменная для коэффициента асимметрии (3 момент)

kurtosis

[out] Переменная для коэффициента эксцесса (4 момент)

start=0

[in] Начальный индекс для расчета.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество элементов для расчета.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.

Примечание

Расчет коэффициента эксцесса производится относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.

Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.