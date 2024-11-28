Изучаем индикатор рыночного профиля — Market Profile: Что это и как устроен?

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Market Profile — что это?

Питер Стайдлмэйер (Peter Steidlmayer) разработал концепцию Профиля рынка в 1980-х с Чикагской товарной биржей. Трейдеры, применяющие этот метод, отмечают его пользу для глубокого понимания рынка и повышения эффективности торговли.

Профиль рынка — это не традиционный технический индикатор, и он не дает прямых сигналов для торговли. Но он служит дополнением к торговой системе, позволяя упорядочить данные и определить, кто контролирует рынок, что такое справедливая стоимость, и какие факторы влияют на движение цен.

Профиль рынка отражает организацию торгов на основе времени, цены и объема. Каждый день формируется диапазон с областью стоимости, представляющей равновесие между покупателями и продавцами. В этой зоне цены колеблются, и Market Profile помогает трейдерам интерпретировать эти изменения как во время, так и уже после завершения торгов. Он строится на кривой нормального распределения, где около 70% стоимости находится в пределах одного стандартного отклонения от среднего значения. Иными словами — это инструмент анализа, который показывает распределение объёмов или времени, проведённого ценой на определённых уровнях. Он помогает трейдерам понимать, где происходили наибольшие сделки, и определять ключевые уровни спроса и предложения.

При использовании Профиля рынка существуют некоторые понятия, обусловленные поведением рынка и прямо или косвенно отображаемые на графике. Рекомендуемый таймфрейм для анализа — M30.

Первый час торгов образует основной паттерн торгового дня и является базовым для изучения активности участников рынка в течении всей сессии. Этот период важен для определения, что делают трейдеры на площадке для поиска цены, по которой покупатель и продавец согласятся на сделку.

Существуют две категории участников рынка:

day-timeframe trader — трейдер на площадке, торгующий внутри дня большими объемами в несколько тиков; other-timeframe trader — трейдер, торгующий на остальных отрезках времени, обеспечивающий движение цены к новым уровням.



Рассмотрим некоторые базовые понятия, помогающие лучше понять Профиль рынка.

Initial balance (первоначальный баланс) — диапазон цен рынка в течение первого часа торговой сессии (два 30-минутных бара после открытия сессии).





— диапазон цен рынка в течение первого часа торговой сессии (два 30-минутных бара после открытия сессии). Range — диапазон, абсолютная высота всего Профиля рынка.

— диапазон, абсолютная высота всего Профиля рынка. Range extension — расширение диапазона при движении цены по отношению к первоначальному балансу.





— расширение диапазона при движении цены по отношению к первоначальному балансу. Value area — зона стоимости, диапазон цен, который включает в себя 70 % торговой активности.





— зона стоимости, диапазон цен, который включает в себя 70 % торговой активности. Point of control (POC — точка контроля) — самая длинная линия профиля, которая в то же время наиболее близка к центру диапазона.





— самая длинная линия профиля, которая в то же время наиболее близка к центру диапазона. Closing range (диапазон закрытия) — располагается вблизи закрытия торговой сессии.





— располагается вблизи закрытия торговой сессии. Buying/Selling tail (хвост покупки/продажи). Наличие подобных хвостов указывает на резкую активность трейдеров "other-timeframe".

Небольшая длина хвостов говорит о достаточной агрессивности трейдеров "other-timeframe" как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.





Чтобы читать Market Profile, можно следовать этим основным принципам:

Определение "Цена-объём" (Price-Volume)

Market Profile отображает, на каких уровнях цен был максимальный объём. Линии или блоки на графике (обычно горизонтальные) показывают, сколько времени цена проводила на определённом уровне, или какой объём был здесь наторгован. Более длинные линии означают больше времени или больший объём — это ключевые уровни поддержки и сопротивления.



Точка контроля (POC — Point of Control)

Это уровень цены, на котором был максимальный объём торговли за период. Он часто действует, как сильный уровень поддержки или сопротивления, поскольку цена здесь наиболее "приемлема" для участников рынка.



Зоны справедливой и несправедливой цены (Value Area и Non-Value Area)

Value Area: обычно составляет около 70% объёма торговли за период. Это диапазон, где цена находила большую часть времени "баланс" между спросом и предложением.

обычно составляет около 70% объёма торговли за период. Это диапазон, где цена находила большую часть времени "баланс" между спросом и предложением. Non-Value Area: уровни выше или ниже Value Area считаются зонами с низким интересом. Если цена уходит в эти зоны, она может либо быстро вернуться в Value Area, либо продолжить движение за счёт дисбаланса спроса и предложения.

Обнаружение трендов и флэтов

Трендовый день: Market Profile "удлиняется" в одну сторону, когда рынок устойчиво движется вверх или вниз. В этих случаях цена не задерживается на уровнях, а движется, создавая новые зоны интереса. У трендового дня небольшой первоначальный баланс, представляющий менее 25% диапазона всего дня. Фактически это существенное доминирование покупателей или продавцов с сильным расширением диапазона в одном из направлений.



Market Profile "удлиняется" в одну сторону, когда рынок устойчиво движется вверх или вниз. В этих случаях цена не задерживается на уровнях, а движется, создавая новые зоны интереса. У трендового дня небольшой первоначальный баланс, представляющий менее 25% диапазона всего дня. Фактически это существенное доминирование покупателей или продавцов с сильным расширением диапазона в одном из направлений. Флетовый день: профиль концентрируется вокруг одного уровня, а Value Area остаётся узкой. Это говорит о балансе и отсутствии сильного тренда.

профиль концентрируется вокруг одного уровня, а Value Area остаётся узкой. Это говорит о балансе и отсутствии сильного тренда. Нетрендовый день: характеризуется узким первоначальным балансом, который впоследствии содержит диапазон цен всего дня.

характеризуется узким первоначальным балансом, который впоследствии содержит диапазон цен всего дня. Нормальный день: у такого дня присутствует широкий первоначальный баланс, приблизительно равный 80% от всего диапазона. Это самый распространенный тип торгового дня.



у такого дня присутствует широкий первоначальный баланс, приблизительно равный 80% от всего диапазона. Это самый распространенный тип торгового дня. Нормальное изменение нормального дня: первоначальный баланс такой структуры равняется приблизительно 50% диапазона дня. При этом формируется расширение диапазона либо в одном, либо в другом направлении.



первоначальный баланс такой структуры равняется приблизительно 50% диапазона дня. При этом формируется расширение диапазона либо в одном, либо в другом направлении. Нейтральный день: такой профиль не характеризуется его первоначальным балансом, присутствует расширение диапазона в обоих направлениях, и день завершается около центра диапазона.



Понимание экстремумов и реакции цены

Если цена достигает новых уровней с низким объёмом и быстро возвращается к POC или Value Area, это может указывать на отскок.

Если цена продолжает торговаться за пределами Value Area и создаёт новую POC, это сигнализирует о возможном начале нового тренда.

Практическое применение Market Profile

Для поиска точек входа: определите уровни поддержки и сопротивления, используя POC и границы Value Area, ожидайте откатов от этих уровней или пробоев в сторону тренда.

определите уровни поддержки и сопротивления, используя POC и границы Value Area, ожидайте откатов от этих уровней или пробоев в сторону тренда. Для установки стоп-лоссов и целей: используйте POC и Value Area High/Low как уровни для размещения защитных стопов и фиксации прибыли.

Классический Market Profile основан на TPOs (временно-ценовых возможностях), которые включают в себя заглавные буквы латинского алфавита. При этом каждая буква представляет собой 30 минут торговой сессии.





Market Profile в терминале MetaTrader 5

В клиентском терминале MetaTrader 5 в каталоге индикаторов \MQL5\Indicators\Free Indicators\ представлена простая версия Профиля рынка, код которого содержится в файле MarketProfile.mq5. Этот индикатор, в отличие от его классического представления, строит вертикальные объемные профили по сессиям (Азия, Европа, Америка), визуализируя зоны, где цена проводила больше времени. Он анализирует внутридневные бары и разбивает их по трем временным периодам, отражающим разные сессии рынка. Индикатор рассчитывает количество времени, проведённого на каждом ценовом уровне, в течение этих сессий, и визуально отображает их как прямоугольники на графике.

Основные моменты для чтения этого индикатора:

Разделение на торговые сессии:

Весь день делится на три сессии: Азиатская, Европейская и Американская.

Цветовые зоны на графике показывают время, проведённое на уровне цены в каждой сессии.

Ценовые уровни:

Каждый ценовой уровень окрашивается согласно сессии и продолжительности пребывания на нём цены. Уровни, где цена задерживалась дольше, считаются важными уровнями, так как там наблюдалась активная торговля.

POC (Point of Control):

Индикатор не рассчитывает POC напрямую, но можно визуально выделить уровни с наибольшей протяженностью цветных зон — это и есть точки контроля, указывающие ключевые уровни спроса и предложения.

Области ценности (Value Areas):

Как и в стандартном Market Profile, области с более высокой концентрацией объёма (долгое нахождение цены) можно рассматривать как уровни, к которым цена может стремиться вернуться.

Таким образом, индикатор Market Profile в данном коде помогает понять, на каких уровнях в течение дня была сосредоточена основная активность, и выделить уровни поддержки и сопротивления для каждой торговой сессии.

Давайте разберёмся, как работает этот индикатор.





Устройство и принципы

Во входных параметрах индикатора указываются:

количество дней, для которых необходимо показать профиль, номер ближайшего дня к текущему:

0 — текущий день,

1 — прошлый,

2 — позапрошлый, и т.д., цвета, которыми рисуются сессии (азиатская, европейская и американская), часы открытия европейской и американской сессий (азиатская сессия открывается на открытии дня) множитель длины отрезков гистограммы:

input uint InpStartDate = 0 ; input uint InpShowDays = 3 ; input int InpMultiplier = 1 ; input color InpAsiaSession = clrGold ; input color InpEuropeSession = clrBlue ; input color InpAmericaSession = clrViolet ; input uint InpEuropeStartHour = 8 ; input uint InpAmericaStartHour= 14 ;

При инициализации индикатора создаём уникальный идентификатор имён объектов из последних четырёх цифр количества миллисекунд, прошедших с момента старта системы:

int OnInit () { string number= StringFormat ( "%I64d" , GetTickCount64 ()); ExtPrefixUniq= StringSubstr (number, StringLen (number)- 4 ); Print ( "Indicator \"Market Profile\" started, prefix=" , ExtPrefixUniq); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Далее это число будет использоваться при создании имён графических объектов индикатора, и по этому же префиксу при деинициализации объекты будут удалены:

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Indicator \"Market Profile\" stopped, delete all objects with prefix=" , ExtPrefixUniq); ObjectsDeleteAll ( 0 , ExtPrefixUniq, 0 , OBJ_RECTANGLE ); ChartRedraw ( 0 ); }

Так как же устроен индикатор? Какова его логика рисования? Давайте представим, что полный размер дневной свечи от её Low до High — это размер таблицы. Тогда строками таблицы будут являться ценовые уровни: каждый пункт цены — это одна строка таблицы. Столбцами таблицы в самом простом варианте является дистанция от одного внутридневного бара до другого. Строка с нулевым индексом — это самая нижняя цена, равная Low бара. Цена с индексом 1 — это Low бара плюс один пункт. Соответственно, строка, определяющая High бара — это строка с индексом Low бара плюс количество пунктов от Low до High бара.

Если теперь создать простой массив, соответствующий строкам этой таблицы, то в его нулевом индексе будет храниться количество баров, которые успели побывать на цене Low бара за время движения цены в течение дня. И точно так же, и все остальные ячейки этого массива будут хранить в себе то количество, сколько раз цена успела побыть на этих уровнях.

Как это определить? Да очень просто. Так как Low дневного бара на открытии дня — это нулевой индекс массива, то можно рассчитать индексы всех остальных внутридневных баров: индекс строки, соответствующей бару, следующему за баром открытия, — это Low этого бара минус Low открытия дня в пунктах. Последним индексом для этого бара будет High этого бара минус Low открытия дня.

На рисунке ниже показаны начальные и конечные индексы в массиве Array для четырёх шестичасовых баров внутри дня: Bar0, Bar1, Bar2 и Bar3:

Если теперь отметить в массиве количество баров, побывавших на ценовых уровнях, и нарисовать прямоугольники профиля рынка, то получим такую картину в массиве и на графике:

Массив Array на каждом новом тике очищается, ему устанавливается новый размер Range дневного бара и его индексы заполняются заново значением количества баров, побывавших на каждом уровне цены. Таким образом, в профиле рынка динамически заполняется и отображается на графике актуальная информация о состоянии рынка и, чем дольше цена находится на каком-либо уровне (больше баров включают в себя уровень), тем длиннее линия, обозначающая этот уровень.

Посмотрим, как это реализовано в коде индикатора:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { datetime static open_time= 0 ; uint lastday=InpStartDate+InpShowDays; if (prev_calculated!= 0 ) { datetime current_open= iTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , 0 ); if (InpStartDate!= 0 ) { if (current_open==open_time) return (rates_total); } open_time=current_open; lastday=InpStartDate+ 1 ; } for ( uint day=InpStartDate; day<lastday; day++) { MqlRates day_rate[]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_D1 , day, 1 , day_rate)==- 1 ) return (prev_calculated); double high_day=day_rate[ 0 ].high; double low_day=day_rate[ 0 ].low; double point= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); int day_size=( int )((high_day-low_day)/point); int boxes_asia[], boxes_europe[], boxes_america[]; ArrayResize (boxes_asia, day_size); ArrayResize (boxes_europe, day_size); ArrayResize (boxes_america, day_size); ZeroMemory (boxes_asia); ZeroMemory (boxes_europe); ZeroMemory (boxes_america); MqlRates bars_in_day[]; datetime start_time=day_rate[ 0 ].time+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 )- 1 ; datetime stop_time=day_rate[ 0 ].time; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , start_time, stop_time, bars_in_day)==- 1 ) return (prev_calculated); int size= ArraySize (bars_in_day); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { int start_box=( int )((bars_in_day[i].low-low_day)/point); int stop_box =( int )((bars_in_day[i].high-low_day)/point); MqlDateTime bar_time; TimeToStruct (bars_in_day[i].time, bar_time); uint hour=bar_time.hour; if (hour>=InpAmericaStartHour) { for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_america[ind]++; } else { if (hour>=InpEuropeStartHour && hour<InpAmericaStartHour) for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_europe[ind]++; else for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_asia[ind]++; } } string day_prefix= TimeToString (day_rate[ 0 ].time, TIME_DATE ); int box_length= PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ); for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_asia[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time; datetime time2=time1+boxes_asia[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_Asia_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpAsiaSession); } } for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_europe[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time+boxes_asia[ind]*box_length*InpMultiplier; datetime time2=time1+boxes_europe[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_Europe_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpEuropeSession); } } for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_america[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time+(boxes_asia[ind]+boxes_europe[ind])*box_length*InpMultiplier; datetime time2=time1+boxes_america[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_America_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpAmericaSession); } } } ChartRedraw ( 0 ); return (rates_total); }

Код достаточно подробно прокомментирован. Индикатор может рисовать профиль сразу для нескольких дней. Все они рисуются в цикле по количеству отображаемых дней.





Разбор основного алгоритма



Давайте разберем алгоритм вышеприведенного кода более детально. Каждый отдельный день рисуется таким образом:

в зависимости от периода графика, на котором запущен индикатор, получаем бары, входящие в отображаемый день:

MqlRates day_rate[]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_D1 , day, 1 , day_rate)==- 1 ) return (prev_calculated); MqlRates bars_in_day[]; datetime start_time=day_rate[ 0 ].time+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 )- 1 ; datetime stop_time=day_rate[ 0 ].time; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , start_time, stop_time, bars_in_day)==- 1 ) return (prev_calculated);

в цикле по количеству внутридневных баров

int size= ArraySize (bars_in_day); for ( int i= 0 ; i<size; i++)

для текущего бара, выбранного в цикле, рассчитываем индексы начала и конца диапазона цен, в котором расположен выбранный бар внутри дневного бара

int start_box=( int )((bars_in_day[i].low-low_day)/point); int stop_box =( int )((bars_in_day[i].high-low_day)/point);



определяем сессию, в которой расположен выбранный в цикле бар, и в соответствующем массиве увеличиваем счётчики баров во всех ячейках, расположенных в диапазоне цен внутридневного бара

MqlDateTime bar_time; TimeToStruct (bars_in_day[i].time, bar_time); uint hour=bar_time.hour; if (hour>=InpAmericaStartHour) { for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_america[ind]++; } else { if (hour>=InpEuropeStartHour && hour<InpAmericaStartHour) for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_europe[ind]++; else for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) boxes_asia[ind]++; }

после прохождения в цикле по всем внутридневным барам, в каждой ячейке массивов сессий будет записано число баров, побывавших на этой цене. Все массивы сессий будут иметь одинаковый размер, равный количеству пунктов цены в дневном диапазоне от Low до High дневной свечи, но заполнены массивы будут каждый в соответствии с тем, какие уровни цены были в эту сессию достигнуты.



Далее в цикле по всем заполненным массивам сессий на график выводятся графические объекты по рассчитанным координатам:

for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_asia[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time; datetime time2=time1+boxes_asia[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_Asia_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpAsiaSession); } } for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_europe[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time+boxes_asia[ind]*box_length*InpMultiplier; datetime time2=time1+boxes_europe[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_Europe_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpEuropeSession); } } for ( int ind= 0 ; ind<day_size; ind++) { if (boxes_america[ind]> 0 ) { double price=low_day+ind*point; datetime time1=day_rate[ 0 ].time+(boxes_asia[ind]+boxes_europe[ind])*box_length*InpMultiplier; datetime time2=time1+boxes_america[ind]*box_length*InpMultiplier; string prefix=ExtPrefixUniq+ "_" +day_prefix+ "_America_" + StringFormat ( "%.5f" , price); DrawBox(prefix, price, time1, time2, InpAmericaSession); } }

В итоге на графике будет нарисован профиль рынка для одного дня.



Функция, рисующая отрезки линий:

void DrawBox( string bar_prefix, double price, datetime time1, datetime time2, color clr) { ObjectCreate ( 0 , bar_prefix, OBJ_RECTANGLE , 0 , time1, price, time2, price); ObjectSetInteger ( 0 , bar_prefix, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , bar_prefix, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , bar_prefix, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , bar_prefix, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 , bar_prefix, OBJPROP_BACK , true ); }

Отрезки рисуются графическими объектами-прямоугольниками (в принципе, можно рисовать и трендовыми линиями, отключив для них свойства "луч влево" и "луч вправо"). В функцию передаются координаты прямоугольника в виде времени его начала и конца, и цены, которая одинакова для обеих сторон прямоугольника. Таким образом, получается обычная линия с указанным во входных параметрах цветом.

Запустив индикатор на графике EURUSD M30 можно увидеть такую картину профиля рынка:

Если от каждого из предыдущих дней, от его точки Point of Control провести линии, то отчётливо можно увидеть уровни "справедливой" цены, которые вполне могут послужить уровнями поддержки и сопротивления, или притяжения (гэп текущего дня вполне вероятно, что может быть закрыт, а это — POC вчерашнего дня).





Заключение

Изучая Market Profile, вы сможете лучше понимать рыночную динамику, выявлять ключевые уровни и находить эффективные точки для входа и выхода из позиций. Профиль рынка отличается от тикового графика, объединяя цену, объем и время в удобной форме. Он позволяет выявлять ценовые уровни равновесия и анализировать, кто контролирует рынок в данный момент. Это предоставляет преимущество в принятии торговых решений, позволяя адаптироваться к изменению оценки справедливой стоимости трейдерами.

Ознакомившись с индикатором Market Profile, поставляемым с клиентским терминалом MetaTrader 5, теперь мы понимаем всю простоту его работы, понимаем логику его построения, и можем использовать его, как для оценки рыночной ситуации в предоставленном виде, так и создать на его основе нечто более продвинутое и сложное.

Для полноты понимания и сравнения с иными концепциями, можно ознакомиться с другими работами по Профилю рынка, представленными на ресурсе mql5.com:

Полностью прокомментированный код индикатора, рассмотренного в статье, прикреплён внизу страницы — его можно скачать и самостоятельно изучить, опираясь на комментарии в коде.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



