CArrayList<T>
Класс CArrayList<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T>.
Описание
Класс CArrayList<T> является реализацией динамического списка данных типа T. Данный класс предоставляет основные методы для работы со списком: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Иерархия наследования
CArrayList
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Возвращает и устанавливает текущую емкость списка
|
Возвращает количество элементов в списке
|
Определяет, содержит ли список элемент с указанным значением
|
Сокращает емкость списка до фактического числа элементов
|
Получает элемент списка по указанному индексу
|
Устанавливает значение элемента списка по указанному индексу
|
Добавляет элемент в список
|
Добавляет коллекцию или массив элементов в список
|
Вставляет элемент в список по указанному индексу
|
Вставляет коллекцию или массив элементов в список по указанному индексу
|
Копирует все элементы списка в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию списке
|
Ищет первое вхождение значения в списке
|
Ищет последнее вхождение значения в списке
|
Удаляет все элементы коллекции
|
Удаляет первое вхождение указанного элемента из списка
|
Удаляет указанный элемент из списка по заданному индексу
|
Удаляет диапазон элементов из списка
|
Изменяет последовательноcть элементов в списке
|
Выполняет сортировку элементов списка