CArrayList<T>

Класс CArrayList<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T>.

Описание

Класс CArrayList<T> является реализацией динамического списка данных типа T. Данный класс предоставляет основные методы для работы со списком: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.

Декларация

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Заголовок

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Иерархия наследования ICollection IList CArrayList

Методы класса