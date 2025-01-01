ДокументацияРазделы
CArrayList<T>

Класс CArrayList<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T>.

Описание

Класс CArrayList<T> является реализацией динамического списка данных типа T. Данный класс предоставляет основные методы для работы со списком: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.

Декларация

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Заголовок

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      IList

          CArrayList

Методы класса

Метод

Описание

Capacity

Возвращает и устанавливает текущую емкость списка

Count

Возвращает количество элементов в списке

Contains

Определяет, содержит ли список элемент с указанным значением

TrimExcess

Сокращает емкость списка до фактического числа элементов

TryGetValue

Получает элемент списка по указанному индексу

TrySetValue

Устанавливает значение элемента списка по указанному индексу

Add

Добавляет элемент в список

AddRange

Добавляет коллекцию или массив элементов в список

Insert

Вставляет элемент в список по указанному индексу

InsertRange

Вставляет коллекцию или массив элементов в список по указанному индексу

CopyTo

Копирует все элементы списка в указанный массив, начиная с определенного индекса

BinarySearch

Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию списке

IndexOf

Ищет первое вхождение значения в списке

LastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в списке

Clear

Удаляет все элементы коллекции

Remove

Удаляет первое вхождение указанного элемента из списка

RemoveAt

Удаляет указанный элемент из списка по заданному индексу

RemoveRange

Удаляет диапазон элементов из списка

Reverse

Изменяет последовательноcть элементов в списке

Sort

Выполняет сортировку элементов списка