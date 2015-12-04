Изучаем класс CCanvas. Сглаживание и тени
Оглавление
- Введение
- 1. Координаты и канвас
- 2. Алгоритм сглаживания
- 3. Тень объекта
- 4. Пример алгоритма размытия по Гауссу
- 5. Класс, рисующий тень
- Заключение
Введение
Думаю, что одной из задач, которые решаются при рисовании с помощью класса CCanvas — это отображение различных динамических эффектов. Например, реализация графических построений с применением сглаживания — такие сглаженные построения приобретают более привлекательный вид. Или рисование нового стиля отображения линии индикатора — сплайн. А может, это будет рисование динамического индикатора в отдельном окне — что-то похожее на рисование частотной характеристики на осциллографе. В любом случае рисование открывает новые горизонты применения в своих разработках.
1. Координаты и канвас
Канвас строится в координатах графика. Размер графика в этом случае измеряется в пикселях. Левый верхний угол графика — это координаты (0,0).
При рисовании на канвасе следует иметь в виду, что координаты примитивов и закрашенных примитивов задаются исключительно в int. А вот при рисовании примитивов с использованием сглаживания методом PixelSetAA координаты задаются в double, в методе CircleAA координаты задаются в int, а размер окружности в double.
|Метод
|Координаты
|Размер
|PixelSetAA
|double
|-
|LineAA
|int
|-
|PolylineAA
|int
|-
|PolygonAA
|int
|-
|TriangleAA
|int
|-
|CircleAA
|int
|double
То есть при задании координат для метода PixelSetAA координаты точки могут быть вида: (120.3, 25.56). Скрипт PixelSetAA.mq5 рисует два столбца по одиннадцать точек. В левом столбце приращение для каждой точки по оси X составляет 0.1, а приращение по оси Y — 3.0. В правом столбце приращение для каждой точки по оси X составляет 0.1, а приращение по оси Y — 3.1.
Чтобы вы могли увидеть, каким образом будут нарисованы эти точки, результат работы скрипта PixelSetAA.mq5 был многократно увеличен:
Рис. 1. Работа метода PixelSetAA
Для наглядности работы скрипта я добавил границы, в которых происходит сглаживание и текст с координатами для рисования:
Рис. 2. Наглядная работа метода PixelSetAA
Как видите, только в координатах без дробной части пиксель закрашивается заданным цветом. Если же у точки одна из координат задается с дробной частью, то такая точка будет рисоваться двумя пикселями с разной цветовой насыщенностью (левый столбец).
В случае, когда обе координаты точки заданы с дробной частью, такая точка рисуется уже тремя пикселями с разной цветовой насыщенностью (правый столбец). Именно такое рисование тремя пикселями, но с разной цветовой насыщенностью, позволяет получить эффект сглаженности.
2. Алгоритм сглаживания
Методы класса CCanvas, рисующие примитивы с использованием сглаживания, для отображения на экране используют общий метод расчета цвета точки — PixelSetAA.
|Метод
|Конечный метод расчета изображения
|PixelSetAA
|PixelSetAA
|LineAA
|PixelSetAA
|PolylineAA
|LineAA -> PixelSetAA
|PolygonAA
|LineAA -> PixelSetAA
|TriangleAA
|LineAA -> PixelSetAA
|CircleAA
|PixelSetAA
Демонстрация метода рисования со сглаживанием PixelSetAA была видна на рис. 1.
Получается, что при рисовании со сглаживанием метод PixelSetAA — это основа класса CCanvas. Поэтому, думаю, будет интересно разобраться, а как именно реализуется алгоритм сглаживания.
Напомню, что координаты X и Y метода PixelSetAA имеют тип double, таким образом, метод PixelSetAA может принимать координаты точки, расположенной между пикселями:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Draw pixel with antialiasing | //+------------------------------------------------------------------+ void CCanvas::PixelSetAA(const double x,const double y,const uint clr) {
Дальше объявляем три массива. Массив rr[] — вспомогательный массив для вычисления, насколько виртуальный пиксель (пиксель который мы хотим нарисовать) перекрывает физические пиксели экрана. Массивы xx[] и yy[] — это массивы координат, по которым будут рисоваться пиксели для придания изображению эффекта сглаженности.
void CCanvas::PixelSetAA(const double x,const double y,const uint clr) { static double rr[4]; static int xx[4]; static int yy[4];
Рисунок ниже продемонстрирует связь между виртуальным пикселем и перекрытием физических пикселей:
Рис. 3. Перекрытие физических пикселей
То есть виртуальный пиксель (пиксель, координаты которого мы получили расчетным путем) часто имеет дробные координаты и может одновременно частично перекрывать четыре физических пикселя. В этом случае алгоритм сглаживания должен выполнить свою главную задачу — закрасить эти четыре физических пикселя цветом виртуального пикселя, но с разной интенсивностью. И таким образом обмануть наше зрение — глаз будет видеть немного размытое изображение, но без резких цветовых переходов и с плавными границами.
Следующий блок — предварительные вычисления. Получаем значения входящих координат, округленные до ближайшего целого:
static int yy[4]; //--- preliminary calculations int ix=(int)MathRound(x); int iy=(int)MathRound(y);
Для понимания, как работает математическая функция MathRound (в какую сторону будет округление, если число имеет дробную часть ".5") лучше запустить такой код:
void OnStart() { Print("MathRound(3.2)=",DoubleToString(MathRound(3.2),8),"; (int)MathRound(3.2)=",IntegerToString((int)MathRound(3.2))); Print("MathRound(3.5)=",DoubleToString(MathRound(3.5),8),"; (int)MathRound(3.5)=",IntegerToString((int)MathRound(3.5))); Print("MathRound(3.8)=",DoubleToString(MathRound(3.8),8),"; (int)MathRound(3.8)=",IntegerToString((int)MathRound(3.8))); } //+------------------------------------------------------------------+
и результат выполнения:
MathRound(3.8)=4.00000000; (int)MathRound(3.8)=4 MathRound(3.5)=4.00000000; (int)MathRound(3.5)=4 MathRound(3.2)=3.00000000; (int)MathRound(3.2)=3
Дальше идет вычисление дельты dx и dy — разности между входящими координатами x и y и округленными значениями ix и iy:
int iy=(int)MathRound(y); double rrr=0; double k; double dx=x-ix; double dy=y-iy;
Теперь проверяем: если и дельта dx, и дельта dy равны нулю, то покидаем метод PixelSetAA.
double dy=y-iy; uchar a,r,g,b; uint c; //--- no need for anti-aliasing if(dx==0.0 && dy==0.0) { PixelSet(ix,iy,clr); return; }
Если дельты оказались не равны нулю, то приступим к подготовке массива пикселей:
PixelSet(ix,iy,clr); return; } //--- prepare array of pixels xx[0]=xx[2]=ix; yy[0]=yy[1]=iy; if(dx<0.0) xx[1]=xx[3]=ix-1; if(dx==0.0) xx[1]=xx[3]=ix; if(dx>0.0) xx[1]=xx[3]=ix+1; if(dy<0.0) yy[2]=yy[2]=iy-1; if(dy==0.0) yy[2]=yy[2]=iy; if(dy>0.0) yy[2]=yy[2]=iy+1;
Именно этот блок создает основу для создания иллюзии сглаженного изображения.
Для визуализации работы этого блока я написал скрипт PrepareArrayPixels.mq5 и видео работы этого скрипта:
Видео 1. Работа скрипта PrepareArrayPixels.mq5
После заполнения массива пикселей идет вычисление "весов" — насколько виртуальный пиксель перекрывает реальные пиксели:
yy[2]=yy[2]=iy+1; //--- calculate radii and sum of their squares for(int i=0;i<4;i++) { dx=xx[i]-x; dy=yy[i]-y; rr[i]=1/(dx*dx+dy*dy); rrr+=rr[i]; }
И заключительный этап — рисование размытия:
rrr+=rr[i];
}
//--- draw pixels
for(int i=0;i<4;i++)
{
k=rr[i]/rrr;
c=PixelGet(xx[i],yy[i]);
a=(uchar)(k*GETRGBA(clr)+(1-k)*GETRGBA(c));
r=(uchar)(k*GETRGBR(clr)+(1-k)*GETRGBR(c));
g=(uchar)(k*GETRGBG(clr)+(1-k)*GETRGBG(c));
b=(uchar)(k*GETRGBB(clr)+(1-k)*GETRGBB(c));
PixelSet(xx[i],yy[i],ARGB(a,r,g,b));
}
3. Тень объекта
Рисование тени придает графическим объектам более мягкие очертания контура. При этом возникает небольшой эффект объема — графические объекты визуально перестают быть плоскими. К тому же тени обладают очень интересным и полезным свойством — тени объектов, как правило, полупрозрачны, и при наложении графики с тенями создается дополнительное ощущение объема.
Ниже представлены самые распространенные виды тени:
Рис. 4. Виды теней
Тень вида "ореол" может иметь настройку — ширина ореола. Тень вида "снаружи по диагонали" имеет настройку, в какой угол смещается тень. Оба вида тени имеют настройку выбора цвета тени.
Чтобы выбрать подходящий алгоритм рисования тени, нам нужно увидеть, а из чего состоит тень? В этом нам поможет сильное увеличение. Вот как выглядят тени с рисунка 4 при сильном увеличении:
Рис. 5. Из чего состоит тень
Как теперь видно, тень "ореол" строится из нескольких контуров толщиной в 1 пиксель. У этих контуров плавно изменяется насыщенность цвета.
3.2. Получение нормального распределения
Для получения плавного перехода при рисовании тени будем использовать самый распространенный графический фильтр — размытие по Гауссу (про алгоритм размытия по Гауссу будет ниже). Данный фильтр использует нормальное распределение при вычислении преобразований, применяемых к каждому пикселю изображения. Расчет размытия каждого пикселя изображения зависит от радиуса размытия (этот параметр задается перед началом применения фильтра) и должен проводиться с учетом всех окружающих пикселей.
Хотя говорят о радиусе размытия, но на самом деле в расчетах применяют решетку из пикселей размером N x N:
где Radius — это радиус размытия.
На рисунке ниже приведен пример решетки пикселей для радиуса размытия, равному 3.
Рис. 6. Радиус размытия
Здесь я опускаю теорию ускорения расчетов данного фильтра, скажу только, что мы будем использовать свойство сепарабельности Гауссова фильтра: сначала применяем размытие по оси X, а затем применяем размытие по оси Y. В таком случае получается ускорение расчетов, а качество при этом не страдает.
Влияние соседних пикселей на расчетный пиксель неодинаково и рассчитывается по нормальному распределению. Чем дальше находится пиксель от расчетного, тем меньше его влияние на расчетный пиксель. Для расчета нормального распределения по Гауссу будем использовать библиотеку численного анализа ALGLIB. Наглядно продемонстрировать моделирование нормального распределения поможет скрипт GQGenerateRecToExel.mq5. Этот скрипт получает, при помощи библиотеки ALGLIB, массив весовых коэффициентов нормального распределения и выводит эти значения в файл <каталог данных>\MQL5\Files\GQGenerateRecToExel.csv. И вот как выглядит график, построенный на основе данных файла GQGenerateRecToExel.csv:
Рис. 7. Нормальное распределение
На примере скрипта GQGenerateRecToExel.mq5 рассмотрим пример получения массива весовых коэффициентов нормального распределения. Здесь и далее в скриптах будет использоваться одна и та же функция GetQuadratureWeights:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gets array of quadrature weights | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetQuadratureWeights(const double mu0,const int n,double &w[]) { CAlglib alglib; // static member of class CAlglib double alp[]; // array alpha coefficients double bet[]; // array beta coefficients ArrayResize(alp,n); ArrayResize(bet,n); ArrayInitialize(alp,1.0); // initializes a numeric array alpha ArrayInitialize(bet,1.0); // initializes a numeric array beta double out_x[]; int inf=0; //| Info - error code: | //| * -3 internal eigenproblem solver hasn't | //| converged | //| * -2 Beta[i]<=0 | //| * -1 incorrect N was passed | //| * 1 OK | alglib.GQGenerateRec(alp,bet,mu0,n,inf,out_x,w); if(inf!=1) { Print("Call error in CGaussQ::GQGenerateRec"); return(false); } return(true); }
Данная функция заполняет массив w[] весовыми коэффициентами нормального распределения, а также проверяет результат вызова функции библиотеки ALGLIB через анализ переменной inf.
При рисовании тени на канвасе используются операции с ресурсами — ResourceReadImage — чтение данных из графического ресурса и заполнение этими данными массива.
При работе с ресурсами следует обратить внимание на то, что массивы пикселей сохраняются в формате uint (подробнее: ARGB-представление цвета). Также нужно знать, как двумерная картинка, которая имеет ширину и высоту, преобразовывается в одномерный массив. Алгоритм преобразования следующий: идет последовательная склейка строчек картинки в одну большую строчку. На рисунке ниже показаны две картинки размерами 4 x 3 пикселя и 3 x 4 пикселя, которые преобразуются в одномерный массив:
Рис. 8. Преобразование картинки в одномерный массив
4. Пример алгоритма размытия по Гауссу
Размытие по Гауссу рассмотрим на примере алгоритма ShadowTwoLayers.mq5. Для работы скрипта нужны два подключаемых файла: Canvas.mqh и библиотека численного анализа ALGLIB:
#property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Math\Alglib\alglib.mqh>
Входные параметры:
//--- input input uint radius=4; // radius blur input color clrShadow=clrBlack; // shadow color input uchar ShadowTransparence=160; // transparency shadows input int ShadowShift=3; // shadow shift input color clrDraw=clrBlue; // shadow color input uchar DrawwTransparence=255; // transparency draws //---
Для работы создадим два канваса. Нижний канвас будет выполнять функцию слоя, на котором рисуется тень, а верхний канвас будет выполнять функцию рабочего слоя — на нем будем рисовать графические фигуры. Размеры обоих канвасов равны размеру графика (описание функций получения высоты и ширины графика в пикселях я не описываю, так как эти примеры есть в документации в разделе Примеры работы с графиком):
//--- create canvas CCanvas CanvasShadow; CCanvas CanvasDraw; if(!CanvasShadow.CreateBitmapLabel("ShadowLayer",0,0,ChartWidth, ChartHeight,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); return; } if(!CanvasDraw.CreateBitmapLabel("DrawLayer",0,0,ChartWidth ,ChartHeight,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); return; }
Теперь немного рисования на канвасе. Сначала рисуем на нижнем канвасе заготовки фигур тени (по умолчанию тени рисуются полупрозрачными), а затем рисуем на верхнем канвасе прямоугольник.
//--- draw on canvas CanvasShadow.Erase(ColorToARGB(clrNONE,0)); CanvasShadow.FillRectangle(ChartWidth/10,ChartHeight/10, ChartWidth/2-ChartWidth/10,ChartHeight/10*9,ColorToARGB(clrShadow,ShadowTransparence)); CanvasShadow.FillRectangle(ChartWidth/2,ChartHeight/12,ChartWidth/3*2, ChartHeight/2,ColorToARGB(clrShadow,ShadowTransparence)); CanvasShadow.Update(); CanvasDraw.Erase(ColorToARGB(clrNONE,0)); CanvasDraw.FillRectangle(ChartWidth/10-ShadowShift,ChartHeight/10-ShadowShift,ChartWidth/2-ChartWidth/10-ShadowShift, ChartHeight/10*9-ShadowShift,ColorToARGB(clrDraw,DrawwTransparence)); CanvasDraw.Update();
Должен выйти вот такой рисунок (обратите внимание: прямоугольники "тени" еще не имеют размытия):
Рис. 9. Тени еще не размыты
Размытие будет выполняться на нижнем канвасе (CanvasShadow). Для этого нужно прочитать данные (ResourceReadImage) из графического ресурса нижнего канваса (CanvasShadow.ResourceName()) и заполнить этими данными одномерный массив (res_data):
//+------------------------------------------------------------------+ //| reads data from the graphical resource | //+------------------------------------------------------------------+ ResetLastError(); if(!ResourceReadImage(CanvasShadow.ResourceName(),res_data,res_width,res_height)) { Print("Error reading data from the graphical resource ",GetLastError()); Print("attempt number two"); //--- attempt number two: now the picture width and height are known ResetLastError(); if(!ResourceReadImage(CanvasShadow.ResourceName(),res_data,res_width,res_height)) { Print("Error reading data from the graphical resource ",GetLastError()); return; } }
Следующий шаг — это получение массива весовых коэффициентов нормального распределения через вызов функции GetQuadratureWeights и разложение одномерного массива на четыре массива: Alfa, Red, Green, Blue (альфа-канал, красный, зеленый, голубой). Разложение по цветам необходимо потому, что графические эффекты нужно применять для каждого компонента цвета.
//+------------------------------------------------------------------+ //| decomposition of pictures on the components r, g, b | //+------------------------------------------------------------------+ ... if(!GetQuadratureWeights(1,NNodes,weights)) return; for(int i=0;i<size;i++) { clr_temp=res_data[i]; a_data[i]=GETRGBA(clr_temp); r_data[i]=GETRGBR(clr_temp); g_data[i]=GETRGBG(clr_temp); b_data[i]=GETRGBB(clr_temp); }
Следующий участок кода отвечает за "магию" — размытие. Сначала размываем изображение по оси X, затем размываем изображение по оси Y. Такой подход вытекает из свойства сепарабельности Гауссова фильтра, при этом получается ускорение расчетов, а качество при этом не страдает. Рассмотрим пример формирования размытия по одной оси картинки — по оси X:
//+------------------------------------------------------------------+ //| blur horizontal (axis X) | //+------------------------------------------------------------------+ uint XY; // pixel coordinate in the array double a_temp=0.0,r_temp=0.0,g_temp=0.0,b_temp=0.0; int coef=0; int j=(int)radius; for(uint Y=0;Y<res_height;Y++) // cycle on image width { for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // cycle on image height { XY=Y*res_width+X; a_temp=0.0; r_temp=0.0; g_temp=0.0; b_temp=0.0; coef=0; for(int i=-1*j;i<j+1;i=i+1) { a_temp+=a_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_data[XY]=(uchar)MathRound(a_temp); r_data[XY]=(uchar)MathRound(r_temp); g_data[XY]=(uchar)MathRound(g_temp); b_data[XY]=(uchar)MathRound(b_temp); } //--- remove artifacts on the left for(uint x=0;x<radius;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[Y*res_width+radius]; r_data[XY]=r_data[Y*res_width+radius]; g_data[XY]=g_data[Y*res_width+radius]; b_data[XY]=b_data[Y*res_width+radius]; } //--- remove artifacts on the right for(uint x=res_width-radius;x<res_width;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; r_data[XY]=r_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; g_data[XY]=g_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; b_data[XY]=b_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; } }
Итак, видим два вложенных цикла:
for(uint Y=0;Y<res_height;Y++) // cycle on image width { for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // cycle on image height { ... } }
Такое вложение обеспечивает проход по каждому пикселю изображения:
Рис. 10. Обход изображения по каждому пикселю
Вложенный цикл обеспечивает расчет размытия по оси X для каждого пикселя:
for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // cycle on image height { XY=Y*res_width+X; a_temp=0.0; r_temp=0.0; g_temp=0.0; b_temp=0.0; coef=0; for(int i=-1*j;i<j+1;i=i+1) { a_temp+=a_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_data[XY]=(uchar)MathRound(a_temp); r_data[XY]=(uchar)MathRound(r_temp); g_data[XY]=(uchar)MathRound(g_temp); b_data[XY]=(uchar)MathRound(b_temp); }
Для каждого пикселя слева и справа выбирается количество прилегающих пикселей, равное радиусу размытия. Напомню, что ранее мы получили массив весовых коэффициентов нормального распределения через вызов функции GetQuadratureWeights. Получается следующее соответствие: количество прилегающих пикселей слева + пиксель, для которого выполняется расчет размытия + количество прилегающих пикселей справа = количеству элементов массива весовых коэффициентов. Таким образом, каждый соседний пиксель соответствует определенному значению в массиве весовых коэффициентов.
Размытие для каждого цвета считается так: каждый прилегающий пиксель умножается на соответствующий ему весовой коэффициент и полученные значения суммируются. Ниже приведен пример расчета размытия изображения в красном цвете при заданном радиусе размытия, равном 4:
Рис. 11. Расчет размытия
При таком алгоритме размытия по краям изображения остаются артефакты — полосы неразмытых пикселей. Ширина этих полосок равна радиусу размытия. Чем больше радиус размытия, тем шире полосы из неразмытых пикселей. В данном алгоритме такие артефакты устраняются копированием размытых пикселей:
//--- remove artifacts on the left for(uint x=0;x<radius;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[Y*res_width+radius]; r_data[XY]=r_data[Y*res_width+radius]; g_data[XY]=g_data[Y*res_width+radius]; b_data[XY]=b_data[Y*res_width+radius]; } //--- remove artifacts on the right for(uint x=res_width-radius;x<res_width;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; r_data[XY]=r_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; g_data[XY]=g_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; b_data[XY]=b_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; }
Аналогичные операции по размытию проводим для оси Y. В результате получаем четыре массива a1_data[], r1_data[], g1_data[], b1_data[], в которых записаны размытые значения для альфа-канала, красного, зеленого и голубого соответственно. Остается из этих четырех компонентов собрать цвет для каждого пикселя и применить к канвасу CanvasShadow:
//--- for(int i=0;i<size;i++) { clr_temp=ARGB(a1_data[i],r1_data[i],g1_data[i],b1_data[i]); res_data[i]=clr_temp; } for(uint X=0;X<res_width;X++) { for(uint Y=radius;Y<res_height-radius;Y++) { XY=Y*res_width+X; CanvasShadow.PixelSet(X,Y,res_data[XY]); } } CanvasShadow.Update(); CanvasDraw.Update(); Sleep(21000);
Результат размытия слоя с тенями:
Рис. 12. Тени теперь размыты
5. Класс, рисующий тень
Пример рисования на канвасе реализуем в классе CGauss. Класс CGauss позволяет рисовать такие примитивы с тенью:
|Примитивы
|Описание
|LineVertical
|Рисует вертикальную линию с тенью
|LineHorizontal
|Рисует горизонтальную линию с тенью
|Line
|Рисует произвольную линию с тенью
|Polyline
|Рисует ломаную линию с тенью
|Polygon
|Рисует многоугольник с тенью
|Rectangle
|Рисует прямоугольник с тенью
|Circle
|Рисует окружность с тенью
|FillRectangle
|Рисует закрашенный прямоугольник с тенью
|FillTriangle
|Рисует закрашенный треугольник с тенью
|FillPolygon
|Рисует закрашенный многоугольник с тенью
|FillCircle
|Рисует закрашенный круг с тенью
|FillEllipse
|Рисует закрашенный эллипс с тенью
|Fill
|Закрашивает область с тенью
|TextOut
|Выводит текст с тенью
Демонстрационное видео работы скрипта Blur.mq5, рисующего примитивы с тенями:
Видео 2. Рисование примитивов с тенями
В классе CGauss для расчета цвета тени применяется библиотека численного анализа ALGLIB. В данном классе реализован один вид тени — тень снаружи по диагонали направо вниз со смещением (смотри рис. 4.)
Общая идея класса CGauss: создаем два канваса. Нижний канвас будет выполнять функцию слоя, на котором рисуется тень, а верхний канвас будет выполнять функцию рабочего слоя — на нем будем рисовать графические фигуры. Размеры обоих канвасов равны размеру графика. При этом нижний канвас при создании смещается по горизонтали и вертикали на величину сдвига тени — таким образом облегчается расчет координат рисования теней.
Алгоритм рисования тени работает по следующему принципу: на нижнем канвасе последовательно рисуется количество объектов, равное радиусу размытия. Цвет каждого объекта рассчитывается по алгоритму Гаусса, при этом получается плавный переход от заданного цвета тени к полной прозрачности.
Заключение
В статье были рассмотрены алгоритм формирования сглаживания в классе CCanvas, примеры расчета и рисования размытия и теней объектов. При этом в расчетах формирования размытия и теней применяется библиотека численного анализа ALGLIB.
На базе примеров реализации размытия написан класс CGauss, рисующий графические примитивы с тенями.
