Изучаем класс CCanvas. Сглаживание и тени

Оглавление

Введение

Думаю, что одной из задач, которые решаются при рисовании с помощью класса CCanvas — это отображение различных динамических эффектов. Например, реализация графических построений с применением сглаживания — такие сглаженные построения приобретают более привлекательный вид. Или рисование нового стиля отображения линии индикатора — сплайн. А может, это будет рисование динамического индикатора в отдельном окне — что-то похожее на рисование частотной характеристики на осциллографе. В любом случае рисование открывает новые горизонты применения в своих разработках.

1. Координаты и канвас

Канвас строится в координатах графика. Размер графика в этом случае измеряется в пикселях. Левый верхний угол графика — это координаты (0,0).

При рисовании на канвасе следует иметь в виду, что координаты примитивов и закрашенных примитивов задаются исключительно в int. А вот при рисовании примитивов с использованием сглаживания методом PixelSetAA координаты задаются в double, в методе CircleAA координаты задаются в int, а размер окружности в double.

Метод Координаты Размер PixelSetAA double - LineAA int - PolylineAA int - PolygonAA int - TriangleAA int - CircleAA int double

То есть при задании координат для метода PixelSetAA координаты точки могут быть вида: (120.3, 25.56). Скрипт PixelSetAA.mq5 рисует два столбца по одиннадцать точек. В левом столбце приращение для каждой точки по оси X составляет 0.1, а приращение по оси Y — 3.0. В правом столбце приращение для каждой точки по оси X составляет 0.1, а приращение по оси Y — 3.1.

Чтобы вы могли увидеть, каким образом будут нарисованы эти точки, результат работы скрипта PixelSetAA.mq5 был многократно увеличен:

Рис. 1. Работа метода PixelSetAA

Для наглядности работы скрипта я добавил границы, в которых происходит сглаживание и текст с координатами для рисования:

Рис. 2. Наглядная работа метода PixelSetAA

Как видите, только в координатах без дробной части пиксель закрашивается заданным цветом. Если же у точки одна из координат задается с дробной частью, то такая точка будет рисоваться двумя пикселями с разной цветовой насыщенностью (левый столбец).

В случае, когда обе координаты точки заданы с дробной частью, такая точка рисуется уже тремя пикселями с разной цветовой насыщенностью (правый столбец). Именно такое рисование тремя пикселями, но с разной цветовой насыщенностью, позволяет получить эффект сглаженности.

2. Алгоритм сглаживания Методы класса CCanvas, рисующие примитивы с использованием сглаживания, для отображения на экране используют общий метод расчета цвета точки — PixelSetAA. Метод Конечный метод расчета изображения PixelSetAA PixelSetAA LineAA PixelSetAA PolylineAA LineAA -> PixelSetAA PolygonAA LineAA -> PixelSetAA TriangleAA LineAA -> PixelSetAA CircleAA PixelSetAA Демонстрация метода рисования со сглаживанием PixelSetAA была видна на рис. 1. Получается, что при рисовании со сглаживанием метод PixelSetAA — это основа класса CCanvas. Поэтому, думаю, будет интересно разобраться, а как именно реализуется алгоритм сглаживания. Напомню, что координаты X и Y метода PixelSetAA имеют тип double, таким образом, метод PixelSetAA может принимать координаты точки, расположенной между пикселями: void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y , const uint clr) { Дальше объявляем три массива. Массив rr[] — вспомогательный массив для вычисления, насколько виртуальный пиксель (пиксель который мы хотим нарисовать) перекрывает физические пиксели экрана. Массивы xx[] и yy[] — это массивы координат, по которым будут рисоваться пиксели для придания изображению эффекта сглаженности. void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y, const uint clr) { static double rr[ 4 ]; static int xx[ 4 ]; static int yy[ 4 ]; Рисунок ниже продемонстрирует связь между виртуальным пикселем и перекрытием физических пикселей: Рис. 3. Перекрытие физических пикселей То есть виртуальный пиксель (пиксель, координаты которого мы получили расчетным путем) часто имеет дробные координаты и может одновременно частично перекрывать четыре физических пикселя. В этом случае алгоритм сглаживания должен выполнить свою главную задачу — закрасить эти четыре физических пикселя цветом виртуального пикселя, но с разной интенсивностью. И таким образом обмануть наше зрение — глаз будет видеть немного размытое изображение, но без резких цветовых переходов и с плавными границами. Следующий блок — предварительные вычисления. Получаем значения входящих координат, округленные до ближайшего целого: static int yy[ 4 ]; int ix=( int ) MathRound (x); int iy=( int ) MathRound (y); Для понимания, как работает математическая функция MathRound (в какую сторону будет округление, если число имеет дробную часть ".5") лучше запустить такой код: void OnStart () { Print ( "MathRound(3.2)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.2 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.2)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.2 ))); Print ( "MathRound(3.5)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.5 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.5)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.5 ))); Print ( "MathRound(3.8)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.8 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.8)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.8 ))); } и результат выполнения: MathRound ( 3.8 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.8 )= 4 MathRound ( 3.5 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.5 )= 4 MathRound ( 3.2 )= 3.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.2 )= 3 Дальше идет вычисление дельты dx и dy — разности между входящими координатами x и y и округленными значениями ix и iy: int iy=( int ) MathRound (y); double rrr= 0 ; double k; double dx=x-ix; double dy=y-iy; Теперь проверяем: если и дельта dx, и дельта dy равны нулю, то покидаем метод PixelSetAA. double dy=y-iy; uchar a,r,g,b; uint c; if (dx== 0.0 && dy== 0.0 ) { PixelSet(ix,iy,clr); return ; } Если дельты оказались не равны нулю, то приступим к подготовке массива пикселей: PixelSet(ix,iy,clr); return ; } xx[ 0 ]=xx[ 2 ]=ix; yy[ 0 ]=yy[ 1 ]=iy; if (dx< 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix- 1 ; if (dx== 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix; if (dx> 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix+ 1 ; if (dy< 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy- 1 ; if (dy== 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy; if (dy> 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; Именно этот блок создает основу для создания иллюзии сглаженного изображения. Для визуализации работы этого блока я написал скрипт PrepareArrayPixels.mq5 и видео работы этого скрипта: Видео 1. Работа скрипта PrepareArrayPixels.mq5 После заполнения массива пикселей идет вычисление "весов" — насколько виртуальный пиксель перекрывает реальные пиксели: yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { dx=xx[i]-x; dy=yy[i]-y; rr[i]= 1 /(dx*dx+dy*dy); rrr+=rr[i]; } И заключительный этап — рисование размытия: rrr+=rr[i]; } for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { k=rr[i]/rrr; c=PixelGet(xx[i],yy[i]); a=( uchar )(k*GETRGBA(clr)+( 1 -k)*GETRGBA(c)); r=( uchar )(k*GETRGBR(clr)+( 1 -k)*GETRGBR(c)); g=( uchar )(k*GETRGBG(clr)+( 1 -k)*GETRGBG(c)); b=( uchar )(k*GETRGBB(clr)+( 1 -k)*GETRGBB(c)); PixelSet(xx[i],yy[i],ARGB(a,r,g,b)); }

3. Тень объекта Рисование тени придает графическим объектам более мягкие очертания контура. При этом возникает небольшой эффект объема — графические объекты визуально перестают быть плоскими. К тому же тени обладают очень интересным и полезным свойством — тени объектов, как правило, полупрозрачны, и при наложении графики с тенями создается дополнительное ощущение объема.

