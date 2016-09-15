研究 CCanvas 类。抗锯齿和阴影
我相信, 利用 CCanvas 类能够在绘图时解决显示动态效果的问题。例如, 通过抗锯齿算法实现图形构造可令它们具有更吸引人的外观。或者在显示指标线时绘制称之为花键的新样式。或许在单独窗口里绘制动态指标, 某种程度上类似于在示波器上绘制频率特性。在任何情况下, 绘图为个人发展开辟了新的应用领域。
1. 坐标和画布
画布内建于图表的坐标系。在此情况下图表的大小以像素度量。图表左上角的坐标为 (0,0)。
请留意, 当在画布上绘图时坐标和彩色需要以 int 基本类型给定。以及, 用于抗锯齿方法 PixelSetAA 作图时的基本类型, 坐标要以 double 给定, 方法 CircleAA 使用的坐标要以 int 给定, 圆形的尺寸 — 要以 double 给定。
|方法
|坐标
|大小
|PixelSetAA
|double
|-
|LineAA
|int
|-
|PolylineAA
|int
|-
|PolygonAA
|int
|-
|TriangleAA
|int
|-
|CircleAA
|int
|double
也就是说, 当为 PixelSetAA 方法给定坐标时, 点坐标可能类似于: (120.3, 25.56)。脚本 PixelSetAA.mq5 绘制两纵列, 每列十一点共。在左列, 每一点沿 X 轴增加 0.1, 且沿 Y 轴增加 3.0。在右列, 每一点沿 X 轴增加 0.1, 且沿 Y 轴增加 3.1。
为便于观察这些点如何绘制, PixelSetAA.mq5 脚本的操作结果被放大了若干倍:
图例. 1. 方法 PixelSetAA 的操作
为了更好的观察, 我添加了抗锯齿边框以及绘图坐标的文本。
图例. 2. 方法 PixelSetAA 的直观操作
如您所见, 只有不带分数的像素坐标按照给定颜色着色。不过, 如果点的坐标之一带分数, 则该点将会使用两种不同的饱和度着色 (左列)。
点的两个坐标均含分数的情况下, 则每个点用三个不同饱和度的像素绘制 (右列)。这种采用各种饱和度特别绘制的三个像素可以达到平滑的效果。
2. 抗锯齿算法
类 CCanvas 所含的抗锯齿绘图基础方法, 使用通用点颜色计算方法 PixelSetAA 用于屏幕显示。
|方法
|图像计算的最终方法
|PixelSetAA
|PixelSetAA
|LineAA
|PixelSetAA
|PolylineAA
|LineAA -> PixelSetAA
|PolygonAA
|LineAA -> PixelSetAA
|TriangleAA
|LineAA -> PixelSetAA
|CircleAA
|PixelSetAA
抗锯齿绘图方法 PixelSetAA 的展示如图例. 1 所示。
结果发现当绘制抗锯齿时, 方法 PixelSetAA 充当 CCanvas 类的基础。因此, 我相信挖掘抗锯齿算法是如何准确实施的, 这一定很有趣。
让我提醒你, PixelSetAA 方法的 X 和 Y 坐标有一个 double 类型, 因此, 方法 PixelSetAA 可以得到 位于像素之间 的点坐标:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 绘制抗锯齿像素 | //+------------------------------------------------------------------+ void CCanvas::PixelSetAA(const double x,const double y,const uint clr) {
下一步, 我们将声明三个数组。数组 rr[] 是一个辅助数组, 用于计算一个虚拟像素 (可绘制) 覆盖多少个屏幕上的物理像素。数组 xx[] 和 yy[] 是坐标数组, 用于绘制增加图像平滑效果的像素。
void CCanvas::PixelSetAA(const double x,const double y,const uint clr) { static double rr[4]; static int xx[4]; static int yy[4];
下图展示了一个虚拟像素及其覆盖的物理像素之间的连接:
图例. 3. 物理像素的覆盖面
这意味着一个 虚拟像素 (计算出的坐标) 经常含有分数坐标， 且能够同时覆盖 四个物理像素。在这种情况下, 抗锯齿算法需要执行它的主要职责 — 用一个虚拟像素的颜色为四个物理像素着色, 但使用不同的迭代。如此, 它将会蒙骗我们的视觉 — 眼睛会看到一个温和色彩混合且边界柔和的略微模糊的图像。
下一个模块包含初步计算。我们获取传入坐标值, 并舍入为最接近的整数:
static int yy[4]; //--- 初步计算 int ix=(int)MathRound(x); int iy=(int)MathRound(y);
为了更好地理解一个数学函数 MathRound 如何工作 (如果数字含有分数 ".5", 向上舍入或向下舍入), 建议运行以下代码:
void OnStart() { Print("MathRound(3.2)=",DoubleToString(MathRound(3.2),8),"; (int)MathRound(3.2)=",IntegerToString((int)MathRound(3.2))); Print("MathRound(3.5)=",DoubleToString(MathRound(3.5),8),"; (int)MathRound(3.5)=",IntegerToString((int)MathRound(3.5))); Print("MathRound(3.8)=",DoubleToString(MathRound(3.8),8),"; (int)MathRound(3.8)=",IntegerToString((int)MathRound(3.8))); } //+------------------------------------------------------------------+
及执行结果
MathRound(3.8)=4.00000000; (int)MathRound(3.8)=4 MathRound(3.5)=4.00000000; (int)MathRound(3.5)=4 MathRound(3.2)=3.00000000; (int)MathRound(3.2)=3
紧接着计算 dx 和 dy 的增量 — 传入坐标 x 和 y 之间的差值, 以及它们的舍入值 ix 和 iy:
int iy=(int)MathRound(y); double rrr=0; double k; double dx=x-ix; double dy=y-iy;
现在, 我们必须检查: 若 dx 和 dy 两者均等于零, 则我们退出 PixelSetAA 方法。
double dy=y-iy; uchar a,r,g,b; uint c; //--- 对于抗锯齿没必要 if(dx==0.0 && dy==0.0) { PixelSet(ix,iy,clr); return; }
如果增量不等于零, 那么我们用准备的像素数组继续处理:
PixelSet(ix,iy,clr); return; } //--- 准备像素数组 xx[0]=xx[2]=ix; yy[0]=yy[1]=iy; if(dx<0.0) xx[1]=xx[3]=ix-1; if(dx==0.0) xx[1]=xx[3]=ix; if(dx>0.0) xx[1]=xx[3]=ix+1; if(dy<0.0) yy[2]=yy[2]=iy-1; if(dy==0.0) yy[2]=yy[2]=iy; if(dy>0.0) yy[2]=yy[2]=iy+1;
此模块专门创建了一个基础, 用于平滑图像错觉。
为了此模块的直观操作, 我编写了一段 PrepareArrayPixels.mq5 脚本, 并录制了它如何工作的视频:
视频 1。脚本 PrepareArrayPixels.mq5 的操作
当像素数组填满之后, 计算 "权重", 看看一个虚拟像素如何做到覆盖真实像素:
yy[2]=yy[2]=iy+1; //--- 计算半径及其平方和 for(int i=0;i<4;i++) { dx=xx[i]-x; dy=yy[i]-y; rr[i]=1/(dx*dx+dy*dy); rrr+=rr[i]; }
还有最后的步骤 — 绘制模糊:
rrr+=rr[i];
}
//--- 绘制像素
for(int i=0;i<4;i++)
{
k=rr[i]/rrr;
c=PixelGet(xx[i],yy[i]);
a=(uchar)(k*GETRGBA(clr)+(1-k)*GETRGBA(c));
r=(uchar)(k*GETRGBR(clr)+(1-k)*GETRGBR(c));
g=(uchar)(k*GETRGBG(clr)+(1-k)*GETRGBG(c));
b=(uchar)(k*GETRGBB(clr)+(1-k)*GETRGBB(c));
PixelSet(xx[i],yy[i],ARGB(a,r,g,b));
}
3. 对象阴影
绘制阴影为图形对象添加了一个柔和的外轮廓, 从而创造了一点立体效果, 所以图形对象不再看起来很平。此外, 阴影还有一个很有趣、有益的属性: 物体的阴影通常是透明的, 在其上叠加带阴影的图形可创建立体感觉。
最常见的阴影类型如下所示:
图例. 4. 阴影类型
"光环" 阴影也许可以设置光环宽度。"外部对角线" 阴影也许可以设置阴影透视的角度。这两种类型的阴影均可选择设置颜色。
若要选择绘制阴影的相关算法, 我们必须观察阴影要包括什么。在图像的这些地方灵活地缩放。参看下图, 从图像 4中近距离观察阴影如何形成
图例. 5. 阴影包括什么
现在已经清楚了 "光环" 阴影是由若干 1 像素宽度的轮廓构成。这些轮廓的色彩饱和度逐级变化。
当绘制阴影时为了得到平稳过渡, 我们将使用最常见的图形滤波器 — 高斯模糊 (有关高斯模糊算法的信息在下面提供)。当计算应用到图像每一个像素的变换时, 滤波器使用正态分布。图像中每个像素的模糊计算取决于模糊半径 (使用滤波器之前的给定参数), 并且对于所有周围像素必须小心执行。
尽管提到的是模糊半径, 实际上是用一个 N × N 的像素网格用于计算:
此处 Radius 是模糊半径。
下面的插图显示了一个模糊半径等于 3 的像素网格的例子。
图例. 6. 模糊半径
我不打算涉及此滤波器的快速计算理论, 只会略微提到一些高斯滤波器将会用到的可分离性属性: 首先我们沿 X 轴进行模糊化, 然后在 Y 轴上进行处理。这有助于计算速度更快, 而不影响质量。
相邻像素的影响对于像素计算是不均匀的, 可用正态分布计算。进一步, 来自计算的像素, 影响更小。通过高斯算法计算正态分布, 我们将使用 数值分析库 ALGLIB。脚本 GQGenerateRecToExel.mq5 将帮助我们清晰地展示一个正态分布模型。该脚本使用 ALGLIB 库 接收一个正态分布的权重系数数组, 并显示在文件 <data catalogue>\MQL5\Files\GQGenerateRecToExel.csv 里的这些数值。这是在 GQGenerateRecToExel.csv 文件数据基础上构建的图表外观:
图例. 7. 正态分布
使用 GQGenerateRecToExel.mq5 脚本作为示例, 我们将检查获取正态分布权重系数数组的示例。脚本里将同样使用 GetQuadratureWeights 函数:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 获取积分权重数组 | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetQuadratureWeights(const double mu0,const int n,double &w[]) { CAlglib alglib; // 类 CAlglib 的静态成员 double alp[]; // α 系数数组 double bet[]; // β 系数数组 ArrayResize(alp,n); ArrayResize(bet,n); ArrayInitialize(alp,1.0); // 初始化 α 数组数值 ArrayInitialize(bet,1.0); // 初始化 β 数组数值 double out_x[]; int inf=0; //| 错误代码: | //| * -3 内部特征问题求解器尚未 | //| 融合 | //| * -2 Beta[i]<=0 | //| * -1 传递的 N 不正确 | //| * 1 OK | alglib.GQGenerateRec(alp,bet,mu0,n,inf,out_x,w); if(inf!=1) { Print("调用 CGaussQ::GQGenerateRec 错误"); return(false); } return(true); }
此函数用正态分布的权重系数填充 w[] 数组, 并通过分析 inf 变量来检查调用 ALGLIB 库 函数的结果。
当在画布上绘制阴影时, 使用 (ResourceReadImage) 操纵资源, 例如, 从图形资源里读取数据, 并用此数据填充数组。
当操纵资源时您应留意像素数组被保存为 uint 格式 (更多参阅: ARGB 色彩呈现)。您还应该知道如何将具有宽度和高度的 2D 图像转换为一维数组。用于转换的算法如下: 按顺序将图像的每一行转成一长溜。以下插图显示了两幅大小为 4 x 3 像素和 3 x 4 像素的图像, 将它们转化为一维数组:
图例. 8. 转换图像为一维数组
4. 高斯模糊算法的示例
高斯模糊将会考虑应用 ShadowTwoLayers.mq5 算法。脚本操作需要两个包含文件 Canvas.mqh 和 数值分析库 ALGLIB:
#property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Math\Alglib\alglib.mqh>
输入参数:
//--- 输入 input uint radius=4; // 模糊半径 input color clrShadow=clrBlack; // 阴影颜色 input uchar ShadowTransparence=160; // 透明度 input int ShadowShift=3; // 阴影偏移 input color clrDraw=clrBlue; // 阴影颜色 input uchar DrawwTransparence=255; // 透明度 //---
我们将创建两块画布。底层画布将执行绘制阴影的功能, 上层画布将作为工作层用来绘制图形说明。两块画布的大小等于图表大小 (获取图表高度和宽度的函数描述在此未给出, 因为这些例程在演示版块 操纵图表示例 里提供):
//--- 创建画布 CCanvas CanvasShadow; CCanvas CanvasDraw; if(!CanvasShadow.CreateBitmapLabel("ShadowLayer",0,0,ChartWidth, ChartHeight,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print("创建画布错误: ",GetLastError()); return; } if(!CanvasDraw.CreateBitmapLabel("DrawLayer",0,0,ChartWidth ,ChartHeight,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print("创建画布错误: ",GetLastError()); return; }
现在我们在画布上涂一点。首先, 我们将在底层画布上绘制一片阴影 (阴影绘制省缺为透明), 然后在上层画布上绘制矩形。
//--- 在画布上绘图 CanvasShadow.Erase(ColorToARGB(clrNONE,0)); CanvasShadow.FillRectangle(ChartWidth/10,ChartHeight/10, ChartWidth/2-ChartWidth/10,ChartHeight/10*9,ColorToARGB(clrShadow,ShadowTransparence)); CanvasShadow.FillRectangle(ChartWidth/2,ChartHeight/12,ChartWidth/3*2, ChartHeight/2,ColorToARGB(clrShadow,ShadowTransparence)); CanvasShadow.Update(); CanvasDraw.Erase(ColorToARGB(clrNONE,0)); CanvasDraw.FillRectangle(ChartWidth/10-ShadowShift,ChartHeight/10-ShadowShift,ChartWidth/2-ChartWidth/10-ShadowShift, ChartHeight/10*9-ShadowShift,ColorToARGB(clrDraw,DrawwTransparence)); CanvasDraw.Update();
我们应得到如下图像 (注意: 长方形 "阴影" 尚未模糊化):
图例. 9. 阴影尚未模糊化
模糊化将在底层画布上执行 (CanvasShadow)。为此目的您必须从图形资源底层画布 (CanvasShadow.ResourceName()) 上读取数据 (ResourceReadImage), 并将此数据填充到一维数组 (res_data):
//+------------------------------------------------------------------+ //| 从图形资源里读取数据 | //+------------------------------------------------------------------+ ResetLastError(); if(!ResourceReadImage(CanvasShadow.ResourceName(),res_data,res_width,res_height)) { Print("从图形资源里读取数据错误 ",GetLastError()); Print("尝试第二次"); //--- 尝试第二次: 现在图片宽度和长度已知 ResetLastError(); if(!ResourceReadImage(CanvasShadow.ResourceName(),res_data,res_width,res_height)) { Print("从图形资源里读取数据错误 ",GetLastError()); return; } }
下一步通过 GetQuadratureWeights 函数获得正态分布的权重系数数组, 并将一维数组分解为四个数组: Alfa, Red, Green 和 Blue。颜色分解的主要需求是因为图形效果必须应用于每个色彩分量。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 图片分解为组件 r, g, b | //+------------------------------------------------------------------+ ... if(!GetQuadratureWeights(1,NNodes,weights)) return; for(int i=0;i<size;i++) { clr_temp=res_data[i]; a_data[i]=GETRGBA(clr_temp); r_data[i]=GETRGBR(clr_temp); g_data[i]=GETRGBG(clr_temp); b_data[i]=GETRGBB(clr_temp); }
以下代码片段负责模糊 "魔法"。首先, 图像将被沿着 X 轴模糊化, 随后沿 Y 轴进行相同处理。这种方法来自高斯滤波器的可分离属性, 可加速计算而无需压缩品质。让我们来看看图像沿 X 轴模糊化的示例:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 水平模糊 (轴 X) | //+------------------------------------------------------------------+ uint XY; // 数组中的像素坐标 double a_temp=0.0,r_temp=0.0,g_temp=0.0,b_temp=0.0; int coef=0; int j=(int)radius; for(uint Y=0;Y<res_height;Y++) // 圈定图像宽度 { for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // 圈定图像高度 { XY=Y*res_width+X; a_temp=0.0; r_temp=0.0; g_temp=0.0; b_temp=0.0; coef=0; for(int i=-1*j;i<j+1;i=i+1) { a_temp+=a_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_data[XY]=(uchar)MathRound(a_temp); r_data[XY]=(uchar)MathRound(r_temp); g_data[XY]=(uchar)MathRound(g_temp); b_data[XY]=(uchar)MathRound(b_temp); } //--- 删除左侧工件 for(uint x=0;x<radius;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[Y*res_width+radius]; r_data[XY]=r_data[Y*res_width+radius]; g_data[XY]=g_data[Y*res_width+radius]; b_data[XY]=b_data[Y*res_width+radius]; } //--- 删除右侧工件 for(uint x=res_width-radius;x<res_width;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; r_data[XY]=r_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; g_data[XY]=g_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; b_data[XY]=b_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; } }
所以, 我们看到两个嵌套循环:
for(uint Y=0;Y<res_height;Y++) // 圈定图像宽度 { for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // 圈定图像高度 { ... } }
这种嵌套确保了遍历该图像的每个像素:
图例. 10. 遍历图像的每个像素
嵌套循环确保沿 X 轴, 每个像素均经过模糊计算:
for(uint X=radius;X<res_width-radius;X++) // 圈定图像高度 { XY=Y*res_width+X; a_temp=0.0; r_temp=0.0; g_temp=0.0; b_temp=0.0; coef=0; for(int i=-1*j;i<j+1;i=i+1) { a_temp+=a_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_data[XY]=(uchar)MathRound(a_temp); r_data[XY]=(uchar)MathRound(r_temp); g_data[XY]=(uchar)MathRound(g_temp); b_data[XY]=(uchar)MathRound(b_temp); }
每个像素左侧和右侧的叠加像素数量等于选择的模糊半径。我提醒您, 以前我们使用 GetQuadratureWeights 函数来获取正态分布的权重系数数组。得到以下兼容: 左侧叠加像素数量 + 执行模糊的计算像素 + 右侧叠加像素数量 = 权重系数元素的数组数量。如此, 每个相邻像素对应于权重系数数组里的特别数值。
这是如何计算每种颜色的模糊: 每相邻像素由对应于它的权重系数相乘, 并将获得的值进行累加。下例是模糊半径等于 4 时, 图像中红色模糊化:
图例. 11. 模糊化计算
工件, 是尚未模糊化的像素条纹, 当应用模糊算法时沿图像边缘的残留部分。这些条纹的宽度等于模糊半径。模糊半径越大, 像素条纹未能模糊的部分越宽 。在算法中, 这些工件是通过复制像素模糊删除:
//--- 删除左侧工件 for(uint x=0;x<radius;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[Y*res_width+radius]; r_data[XY]=r_data[Y*res_width+radius]; g_data[XY]=g_data[Y*res_width+radius]; b_data[XY]=b_data[Y*res_width+radius]; } //--- 删除右侧工件 for(uint x=res_width-radius;x<res_width;x++) { XY=Y*res_width+x; a_data[XY]=a_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; r_data[XY]=r_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; g_data[XY]=g_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; b_data[XY]=b_data[(Y+1)*res_width-radius-1]; }
类似的模糊操作也在 Y 轴执行。作为结果, 我们得到四个数组 a1_data[], r1_data[], g1_data[], b1_data[], 它们分别含有 Alpha, red, green 和 blue 的模糊值。它还从四个组件里收集每个像素的颜色, 并将其应用到 CanvasShadow 画布:
//--- for(int i=0;i<size;i++) { clr_temp=ARGB(a1_data[i],r1_data[i],g1_data[i],b1_data[i]); res_data[i]=clr_temp; } for(uint X=0;X<res_width;X++) { for(uint Y=radius;Y<res_height-radius;Y++) { XY=Y*res_width+X; CanvasShadow.PixelSet(X,Y,res_data[XY]); } } CanvasShadow.Update(); CanvasDraw.Update(); Sleep(21000);
阴影图层的模糊结果:
图例. 12. 阴影现已模糊化
5. 用于绘制阴影的类
在画布上绘制的例子在 CGauss 类中实现。类 CGauss 可以绘制这些基本阴影:
|图元
|描述
|LineVertical
|绘制带阴影的垂直线
|LineHorizontal
|绘制带阴影的水平线
|Line
|随意绘制带阴影的线条
|Polyline
|绘制带阴影的折线
|Polygon
|绘制带阴影的多边形
|Rectangle
|绘制带阴影的长方形
|Circle
|绘制带阴影的圆形
|FillRectangle
|绘制带阴影的实心长方形
|FillTriangle
|绘制带阴影的实心三角形
|FillPolygon
|绘制带阴影的实心多边形
|FillCircle
|绘制带阴影的实心圆形
|FillEllipse
|绘制带阴影的实心椭圆型
|Fill
|填充阴影区域
|TextOut
|显示带阴影文本
脚本 Blur.mq5 的展示视频绘制基本阴影:
视频 2. 绘制基本阴影
数值分析库 ALGLIB 用于在 CGauss 类中计算阴影颜色。在该类中实现了一种阴影类型 — 在右边斜下侧绘制阴影 (参见图例. 4)。
CGauss 的一般思路是创建两块画布。底层画布将执行绘制阴影的功能, 上层画布将作为工作层用来绘制图形说明。两块画布的尺寸等于图表的大小。其中底层画布在创建时, 按照阴影位移大小在水平和垂直方向平移 — 这种计算阴影绘制坐标的方式变得十分容易。
阴影绘制算法遵照以下原理操作: 物体数量等于随后在底层画布上绘制的模糊半径。每个对象的颜色通过高斯算法计算, 从而得到自给定阴影颜色到完全透明的渐变梯度。
结论
在此文中, 我已经在 CCanvas 类中涵盖了抗锯齿算法, 附带了为物体计算和绘制模糊化与阴影的示例。由此, 数值分析库 ALGLIB 已应用到形成模糊和色调的计算之中。
除此之外, 还基于各种例程编写了绘制图形基本阴影的 CGauss 类。
大约一年前，我试过它和其他变体，在所有变体中，只有 Photoshop 能处理我的原始图片。
这是个人隐私，别介意 )
我不太喜欢弗拉基米尔的叙述风格，有点乏味
但这里却很生动。
图表在交易中有什么实际应用？
很多人甚至都在谈论趋势线 的不实用性，更不用说什么线形图或阴影图了。
而最接近实践的就是买卖，你可以为它们制作按钮。因此，在阴影的帮助下，它们可以变得更漂亮;)
这就对了，这就接近我的问题了 )
这对文字描边有用吗？
以下是我的示例：
(此标记是在 Canvas 中完成的）
问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其放置在主文本周围的 "圆圈 "中，然后使用大字体（50 点以上......我有 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），
，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!
......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。
这仍然太长了！
有没有更快的文字描述方法？
......我还是想听听专家们对这个问题的意见！
谢谢！
这就对了，这和我的问题很接近 )
这对文字描边有用吗？
这是我的例子：
(此标记在 Canvas 中完成）
问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其 "围成一圈 "放置在主文本周围，然后使用大字体（50 点以上......而我有 ^ 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），
，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....我不得不重新启动终端......而在 kanvas 上 - 笔记本电脑是安静的，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!
......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。
这仍然太长了！
有什么方法或途径能让文字描述更快？
......还是想听听专家们对这个问题的意见！
谢谢！
这就对了，这也很接近我的问题 )
，它能与文字笔划一起工作吗？
这是我的例子：
(此标记是在 Canvas 中完成的）
问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其 "围成一圈 "放置在主文本周围，然后使用大号字体（50 点以上......而我有 ^ 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），
，那么在创建 OBJECTS 时 - 笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!
......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志需要 101 秒（比一分钟长一点）。
这仍然是一个很长的时间！
有什么方法或途径可以加快文本记录的速度吗？
......还是想听听专家们对这个问题的意见！
谢谢！