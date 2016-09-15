研究 CCanvas 类。抗锯齿和阴影

目录

概论

我相信, 利用 CCanvas 类能够在绘图时解决显示动态效果的问题。例如, 通过抗锯齿算法实现图形构造可令它们具有更吸引人的外观。或者在显示指标线时绘制称之为花键的新样式。或许在单独窗口里绘制动态指标, 某种程度上类似于在示波器上绘制频率特性。在任何情况下, 绘图为个人发展开辟了新的应用领域。

1. 坐标和画布

画布内建于图表的坐标系。在此情况下图表的大小以像素度量。图表左上角的坐标为 (0,0)。

请留意, 当在画布上绘图时坐标和彩色需要以 int 基本类型给定。以及, 用于抗锯齿方法 PixelSetAA 作图时的基本类型, 坐标要以 double 给定, 方法 CircleAA 使用的坐标要以 int 给定, 圆形的尺寸 — 要以 double 给定。

方法 坐标 大小 PixelSetAA double - LineAA int - PolylineAA int - PolygonAA int - TriangleAA int - CircleAA int double

也就是说, 当为 PixelSetAA 方法给定坐标时, 点坐标可能类似于: (120.3, 25.56)。脚本 PixelSetAA.mq5 绘制两纵列, 每列十一点共。在左列, 每一点沿 X 轴增加 0.1, 且沿 Y 轴增加 3.0。在右列, 每一点沿 X 轴增加 0.1, 且沿 Y 轴增加 3.1。

为便于观察这些点如何绘制, PixelSetAA.mq5 脚本的操作结果被放大了若干倍:

图例. 1. 方法 PixelSetAA 的操作

为了更好的观察, 我添加了抗锯齿边框以及绘图坐标的文本。

图例. 2. 方法 PixelSetAA 的直观操作

如您所见, 只有不带分数的像素坐标按照给定颜色着色。不过, 如果点的坐标之一带分数, 则该点将会使用两种不同的饱和度着色 (左列)。

点的两个坐标均含分数的情况下, 则每个点用三个不同饱和度的像素绘制 (右列)。这种采用各种饱和度特别绘制的三个像素可以达到平滑的效果。

2. 抗锯齿算法 类 CCanvas 所含的抗锯齿绘图基础方法, 使用通用点颜色计算方法 PixelSetAA 用于屏幕显示。 方法 图像计算的最终方法 PixelSetAA PixelSetAA LineAA PixelSetAA PolylineAA LineAA -> PixelSetAA PolygonAA LineAA -> PixelSetAA TriangleAA LineAA -> PixelSetAA CircleAA PixelSetAA 抗锯齿绘图方法 PixelSetAA 的展示如图例. 1 所示。 结果发现当绘制抗锯齿时, 方法 PixelSetAA 充当 CCanvas 类的基础。因此, 我相信挖掘抗锯齿算法是如何准确实施的, 这一定很有趣。 让我提醒你, PixelSetAA 方法的 X 和 Y 坐标有一个 double 类型, 因此, 方法 PixelSetAA 可以得到 位于像素之间 的点坐标: void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y , const uint clr) { 下一步, 我们将声明三个数组。数组 rr[] 是一个辅助数组, 用于计算一个虚拟像素 (可绘制) 覆盖多少个屏幕上的物理像素。数组 xx[] 和 yy[] 是坐标数组, 用于绘制增加图像平滑效果的像素。 void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y, const uint clr) { static double rr[ 4 ]; static int xx[ 4 ]; static int yy[ 4 ]; 下图展示了一个虚拟像素及其覆盖的物理像素之间的连接:

图例. 3. 物理像素的覆盖面 这意味着一个 虚拟像素 (计算出的坐标) 经常含有分数坐标， 且能够同时覆盖 四个物理像素。在这种情况下, 抗锯齿算法需要执行它的主要职责 — 用一个虚拟像素的颜色为四个物理像素着色, 但使用不同的迭代。如此, 它将会蒙骗我们的视觉 — 眼睛会看到一个温和色彩混合且边界柔和的略微模糊的图像。 下一个模块包含初步计算。我们获取传入坐标值, 并舍入为最接近的整数: static int yy[ 4 ]; int ix=( int ) MathRound (x); int iy=( int ) MathRound (y); 为了更好地理解一个数学函数 MathRound 如何工作 (如果数字含有分数 ".5", 向上舍入或向下舍入), 建议运行以下代码: void OnStart () { Print ( "MathRound(3.2)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.2 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.2)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.2 ))); Print ( "MathRound(3.5)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.5 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.5)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.5 ))); Print ( "MathRound(3.8)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.8 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.8)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.8 ))); } 及执行结果 MathRound ( 3.8 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.8 )= 4 MathRound ( 3.5 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.5 )= 4 MathRound ( 3.2 )= 3.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.2 )= 3 紧接着计算 dx 和 dy 的增量 — 传入坐标 x 和 y 之间的差值, 以及它们的舍入值 ix 和 iy: int iy=( int ) MathRound (y); double rrr= 0 ; double k; double dx=x-ix; double dy=y-iy; 现在, 我们必须检查: 若 dx 和 dy 两者均等于零, 则我们退出 PixelSetAA 方法。 double dy=y-iy; uchar a,r,g,b; uint c; if (dx== 0.0 && dy== 0.0 ) { PixelSet(ix,iy,clr); return ; } 如果增量不等于零, 那么我们用准备的像素数组继续处理: PixelSet(ix,iy,clr); return ; } xx[ 0 ]=xx[ 2 ]=ix; yy[ 0 ]=yy[ 1 ]=iy; if (dx< 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix- 1 ; if (dx== 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix; if (dx> 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix+ 1 ; if (dy< 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy- 1 ; if (dy== 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy; if (dy> 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; 此模块专门创建了一个基础, 用于平滑图像错觉。 为了此模块的直观操作, 我编写了一段 PrepareArrayPixels.mq5 脚本, 并录制了它如何工作的视频: 视频 1。脚本 PrepareArrayPixels.mq5 的操作 当像素数组填满之后, 计算 "权重", 看看一个虚拟像素如何做到覆盖真实像素: yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { dx=xx[i]-x; dy=yy[i]-y; rr[i]= 1 /(dx*dx+dy*dy); rrr+=rr[i]; } 还有最后的步骤 — 绘制模糊: rrr+=rr[i]; } for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { k=rr[i]/rrr; c=PixelGet(xx[i],yy[i]); a=( uchar )(k*GETRGBA(clr)+( 1 -k)*GETRGBA(c)); r=( uchar )(k*GETRGBR(clr)+( 1 -k)*GETRGBR(c)); g=( uchar )(k*GETRGBG(clr)+( 1 -k)*GETRGBG(c)); b=( uchar )(k*GETRGBB(clr)+( 1 -k)*GETRGBB(c)); PixelSet(xx[i],yy[i],ARGB(a,r,g,b)); }

3. 对象阴影 绘制阴影为图形对象添加了一个柔和的外轮廓, 从而创造了一点立体效果, 所以图形对象不再看起来很平。此外, 阴影还有一个很有趣、有益的属性: 物体的阴影通常是透明的, 在其上叠加带阴影的图形可创建立体感觉。

