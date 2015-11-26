Индикатор "Канат" Эрика Наймана

Содержание





Введение

Данная статья и индикатор построены по книге Эрика Л. Наймана (Малая энциклопедия трейдера — К . ВИРА-Р Альфа Капитал, 1999. —236 с.). В ней рассматриваются основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков, среди которых был выбран данный метод, названный автором «индикатор "Канат"». Очень кратко об индикаторе можно сказать, что он основан на отношении скорости изменения цены за выбранный период к количеству этих изменений.

В книге автор дает представление своего анализа в таблицах и графиках, на основе которых была написана данная статья. Автор выполняет анализ рынка на основе взаимодействия быков и медведей, в качестве объектов анализа используется скорость изменения цены, количество сделок, масса изменения. Скорость измеряется количеством сделок, а масса определяется разницей двух соседних котировок (текущей и предыдущей). Котировкой в книге считается последняя известная цена (в главе 1 о ней будет рассказано более подробно на примере расчетов).

Целью анализа рынка автором является расчет силы и определение направления тренда, где одновременно на рынок воздействуют силы быков и медведей. Рассчитывая величину этой силы, можно судить о том, кто в данный момент действует сильнее. Автор выделяет это действие как перетягивание каната между двумя противодействующими силами, схематично изображая это в книге через величину «канат», рассчитанную на суммарной силе быков и медведей:

Автор описывает два подхода к анализу рынка и расчетам на основе статического и динамического методов. Расчет величины «канат» в книге проводится по следующим этапам:

1. Оценка и расчет «силы» быков и медведей, нахождение направления.



Формулы силы быков (по книге):



Сб = СПИi, где: Сб — сила быков;

СПИi -—сумма положительных изменений за анализируемый период времени. Формула силы медведей (по книге):

См = СОИi, где: См — сила медведей;

СОИi — сумма отрицательных изменений за анализируемый период времени. Далее сравниваются между собой величины Сб и См, чья величина больше, те на рынке в доминирующем положении.



Если взять значение силы и сравнить на двух соседних барах рассматриваемого периода графика, то получим динамическую оценку. В первоисточнике это анализируется как:

Если Сб > См и (Сб1 - СбО) > (См1 - СмО), то это говорит об общей нарастающей силе быков (здесь индексом 1 отмечено текущее значение величины силы, а индексом 0 — предыдущее значение). Если Сб > См и (Сб1 - СбО) < (См1 - СмО), то это говорит об общей, но падающей силе быков. Если Сб < См и (Сб1 - СбО) > (См1 - СмО), то это говорит об общей, но падающей силе медведей. Если Сб < См и (Сб1 - СбО) < (См1 - СмО), то это говорит об общей нарастающей силе медведей. Как видно, кроме статической величины силы, дополнительно рассматривается динамика изменения данной величины на соседних расчетных точках.

2. Оценка «подвижности» (количество изменений) быков и медведей, расчет и сравнение. Расчет подвижности быков и медведей в первоисточнике:

Пб = КПИi, где: Пб — подвижность быков;

КПИi — количество положительных изменений за анализируемый период времени. Пм = КОИi, где: Пм — подвижность медведей;

КОИi — количество отрицательных изменений за анализируемый период времени. Сравнив расчетную величину подвижности с предыдущей соседней, получим динамическую оценку. Оценка динамики делается путем сравнения статической величины с динамической величиной, так же как на примере сравнения из предыдущего этапа анализа.

3. Оценка «мастерства» быков и медведей, расчет и сравнение. В первоисточнике расчет мастерства быков и медведей выглядит как: Мастерство быков и медведей в проведении своей политики на рынке проявляется в следующих формулах: Мб = СПИ1/КПИ1; Мм = COИ1 / КОИ1. Так рассчитывается статическая величина, динамическая рассчитывается на примере из первого этапа. 4. Итоговая оценка быков и медведей. Рассчитав все значения предыдущих трех этапов и сделав сравнение данных, можно сделать вывод о направлении и характере тренда. Итоговая оценка делается на сравнении всех трех показателей. В книге итоговая оценка представляется как: Если Сб > См, Пб > Пм и Мб > Мм (при соблюдении динамических соотношений, которые были приведены выше), то быки гораздо предпочтительней в своем движении, нежели медведи и стоит рассматривать только варианты покупки. Для динамической оценки рынка к статическим данным следует добавить динамическую величину двух «соседних расчетных точек линии каната».

На основе данных этапов анализа можно выделить три основные расчетные величины построения индикатора:

сила — сумма изменений за анализируемый период времени;

подвижность — количество изменений за анализируемый период времени;

мастерство = сила / подвижность.

Динамическая часть была проанализирована автором как наиболее чувствительная и наиболее подвижная. В данной статье и в коде был выбран только статический метод расчетов. Таким образом, сравнивая между собой три расчетные части — «сила», «подвижность» и «мастерство», автор делает вывод о силе и направлении тренда, рассчитывает статические и динамические данные и приводит разные методы к их использованию. Далее мы подробно рассмотрим построение самого индикатора «Канат» по методу Эрика Л. Наймана.





Глава 1. Описание принципов построения и расчетов индикатора «Канат» с примерами по коду

Для построения индикатора был выбран линейный и гистограммный метод. Линейный представляет собой сумму расчетных величин быков и медведей. Гистограммный метод отображает расчеты отдельно для быков и медведей.

Теперь рассмотрим код индикатора, в котором дается комментарий каждого шага. Начнем с объявления переменных и характеристик отображения индикатора через #property. Ниже в коде дается описание цветовых характеристик индикатора, что сделано для удобства анализа данных.

#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "RopebyEricNaiman by Im_hungry (https://login.mql5.com/en/users/Im_hungry)" #property description "RopebyEricNaiman - shows the direction of the desire of the market action and the power of this desire." #property version "1.00" #property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 12 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "BULL" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrDarkGreen , clrMediumSeaGreen , clrLightGreen , clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "BEAR" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color2 clrDarkRed , clrIndianRed , clrLightPink , clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 #property indicator_label3 "main line" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color3 clrDarkGreen , clrDarkRed , clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 #property indicator_label4 "ma fast" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrAqua #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 "ma slow" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrYellow #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1

Сам автор не дает описание цветовых характеристик, и осуществляет анализ тренда при полном/частичном совпадении трех показателей:

Сила быков > силы медведей — бычий тренд, обратный знак говорит о преобладании медвежьего рынка.

Подвижность быков > подвижность медведей — бычий тренд.

Мастерство быков > мастерство медведей — бычий тренд.

Сравнивая между собой эти показатели, можно говорить о силе тренда. Чем больше показателей указывают на тренд, тем он сильнее. Выше при инициализации переменных дается описание цветового отображения гистограммы по трем основным расчетным величинам. Сравнение трех расчетных величин берется в любом сочетании.

0 — clrDarkGreen, цветовой индекс «только покупка», покупка с высокой категорией подтверждения. 1 — clrMediumSeaGreen, цветовой индекс «возможна покупка», покупка со средней категорией подтверждения. 2 — clrLightGreen, цветовой индекс «возможна покупка», покупка с низкой категорией подтверждения. 3 — clrGray, цветовой индекс «покупка запрещена».

Для главной линии индикатора сделано цветовое отображение только при совпадении всех трех расчетных величин в соответствии с оригинальным описанием из книги:

"Если Сб > См, Пб > Пм и Мб > Мм (при соблюдении динамических соотношений, которые были приведены выше), то быки гораздо предпочтительней в своем движении, нежели медведи и стоит рассматривать только варианты покупки. Если Сб < См, Пб < Пм и Мб < Мм (при соблюдении динамических соотношений), то медведи гораздо предпочтительней, чем быки. Желательна только продажа."

Объявляем внешние переменные индикатора. Здесь нужно отметить, что для удобства работы с индикатором сделана возможность отображать линию и/или гистограмму с помощью входных переменных draw_line и draw_histogram. Для универсальности расчетов была добавлена возможность выбора цен для расчетов индикатора параметром _price. Настройки индикатора МА сделаны также отключаемой опцией.

input string section_1= "___ main settings" ; input bool draw_histogram= true ; input bool draw_line= true ; input int _period= 76 ; input ENUM_APPLIED_PRICE _price= PRICE_CLOSE ; input int max_bars= 0 ; input double line_deviation= 3.0 ; input string section_2= "___ MA fast" ; input bool draw_MA_fast= false ; input int period_MA_fast= 25 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_fast= MODE_SMA ; input string section_3= "___ MA slow" ; input bool draw_MA_slow= false ; input int period_MA_slow= 143 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_slow= MODE_SMA ; ...

В книге приведен ряд вариантов по работе с величиной «канат». Среди них были выбраны следующие:

Пересечение индикатора с нулевой линией.

Торги только при совпадении всех трех расчетных величин: сила, подвижность, мастерство. Реализовано в качестве цветов главной линии.

Пересечение индикатора с МА.

По пересечению двух МА.

Индикатор МА (загружаемый через библиотеку MovingAverages.mqh) строится по значениям главной линии индикатора, находящейся в буферном массиве Buffer_calcLINE. Этот массив был добавлен для удобства доступа к данным перед передачей их в библиотеку функций по расчету МА.

В функции OnInit инициализируем основные данные для расчетов и построения индикатора. Обнуление переменных prev_rates_total и _tm_prev является важной частью для расчетов при случаях смены периода графика и других причин перезапуска индикатора. Значение _tm_prev отвечает за время последнего расчетного бара, с которого начнется расчет при следующем появлении бара. Параметр prev_rates_total сохраняет предыдущее значение rates_total (на предыдущем тике). Сравнивая его с текущим rates_total (количество баров или размер массива price[]), можно судить, что был пересчет данных, не все бары были загружены, делается перерасчет для предотвращения случаев догрузки пробелов в истории и, как следствие, неверное отображение данных на графике.

int OnInit () { Print ( __FUNCTION__ + "\\ Initialization | _period: " ,_period); _digits=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,_digits); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "RopebyEricNaiman" ); SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_main_bull, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer_color_bull, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buffer_main_bear, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Buffer_color_bear, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 4 ,Buffer_mainline, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,Buffer_mainline_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 6 ,Buffer_MAfast, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 7 ,Buffer_MAslow, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 8 ,Buffer_calc, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Buffer_calc_bull, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Buffer_calc_bear, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Buffer_calcLINE, INDICATOR_CALCULATIONS ); _tm_prev= 0 ; prev_rates_total= 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Далее идут все расчеты в функции OnCalculate для отображения данных на графике. Учитывая расчетную часть таблицы из книги на стр. 147, положительным изменением считается положительный результат разницы двух цен, цена считается ценой закрытия бара (при использовании цены _price=PRICE_CLOSE). Такая разница говорит или о бычьем настроении рынка (положительное изменение) или о медвежьем (отрицательное изменение). Далее такая разница будет считаться как «бар», состоящий из цены открытия, равной цене закрытия предыдущего бара от расчетного, и цены закрытия расчетного бара (i), определяемый функцией:

for ( int i= 1 ; i<bars_calc && ! IsStopped (); i++) { ...

Для расчета трех основных показателей требуется взять массив цен в соответствии с настройкой _price и рассчитать с помощью оператора for значение по переменной _period. Подсчитать за этот период положительные изменения цен для быков и отрицательные для медведей, подсчитать количество таких изменений и найти их отношение, разделив сумму на количество:

if(total_bull>0) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; — для быков.

if(total_bear>0) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; — для медведей.

Ниже представлен расчет (вживую по графику) на примере гистограммы быков, медведей и главной линии с периодом _period=5:





Таким образом, в результате суммирования показаний быков и медведей на каждом баре получается величина «канат», используемая в дальнейшем для расчетов. В индикаторе это учтено и представлено в виде линии с тремя цветами, отображаемыми через индикаторный цветовой буфер Buffer_mainline_color[]. Ниже приведены расчеты в OnCalculate().

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline_color, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, true ); int copy= 0 ; bars_calc= 0 ; if (prev_calculated== 0 ) _tm_prev= 0 ; if (prev_rates_total>rates_total) _tm_prev= 0 ; if (_tm_prev<time[ 0 ]) { if (_tm_prev> 0 ) { copy=TakeShift_byTime( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,_tm_prev); if (copy<= 0 ) { return 0 ; } bars_calc=copy+ 1 ; Buffer_main_bull[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bull[ 0 ]= 5 ; Buffer_main_bear[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bear[ 0 ]= 5 ; Buffer_mainline[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_mainline_color[ 0 ]= 5 ; Buffer_MAfast[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_MAslow[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc_bull[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[ 0 ]= 0.0 ; } else { bars_calc= Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )- 1 ; for ( int i= 0 ; i< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ) && ! IsStopped (); i++) { Buffer_main_bull[i]= 0.0 ; Buffer_main_bear[i]= 0.0 ; Buffer_mainline[i]= 0.0 ; Buffer_MAfast[i]= 0.0 ; Buffer_MAslow[i]= 0.0 ; Buffer_calc[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bull[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[i]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[i]= 0.0 ; } } if (bars_calc< 0 ) return 0 ; if (bars_calc>max_bars && max_bars!= 0 ) bars_calc=max_bars; for ( int i= 1 ; i<bars_calc && ! IsStopped (); i++) { switch (_price) { case PRICE_CLOSE : Buffer_calc[i]=close[i]-close[i+ 1 ]; break ; case PRICE_OPEN : Buffer_calc[i]=open[i]-open[i+ 1 ]; break ; case PRICE_HIGH : Buffer_calc[i]=high[i]-high[i+ 1 ]; break ; case PRICE_LOW : Buffer_calc[i]=low[i]-low[i+ 1 ]; break ; case PRICE_MEDIAN : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i])/ 2 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ])/ 2 ); break ; case PRICE_TYPICAL : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i])/ 3 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ]+close[i+ 1 ])/ 3 ); break ; case PRICE_WEIGHTED : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/ 4 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ]+close[i+ 1 ]+close[i+ 1 ])/ 4 ); break ; default : return 0 ; } } for ( int i= 1 ; i<=bars_calc && ! IsStopped (); i++) { sum_bull= 0.0 ; total_bull= 0 ; sum_bear= 0.0 ; total_bear= 0 ; Buffer_main_bull[i]= 0.0 ; Buffer_color_bull[i]= 5 ; Buffer_main_bear[i]= 0.0 ; Buffer_color_bear[i]= 5 ; Buffer_mainline[i]= 0.0 ; Buffer_mainline_color[ 0 ]= 5 ; Buffer_calc_bull[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[i]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[i]= 0.0 ; if (i>=(rates_total-_period)) continue ; for ( int i2=i; i2<i+_period; i2++) { if (Buffer_calc[i2]> 0 ) { sum_bull+=Buffer_calc[i2]; total_bull++; } if (Buffer_calc[i2]< 0 ) { sum_bear+=Buffer_calc[i2]; total_bear++; } } if (total_bull> 0 ) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; if (total_bear> 0 ) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; if (draw_histogram) { if (total_bull> 0 ) Buffer_main_bull[i]=sum_bull/total_bull; if (total_bear> 0 ) Buffer_main_bear[i]=sum_bear/total_bear; if (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bull[i]= 0 ; else { if ((total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]= 1 ; else { if ((total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]= 2 ; else { Buffer_color_bull[i]= 3 ; } } } if (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bear[i]= 0 ; else { if ((total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]= 1 ; else { if ((total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]= 2 ; else { Buffer_color_bear[i]= 3 ; } } } } Buffer_calcLINE[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; if (draw_line) { Buffer_mainline[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; Buffer_mainline_color[i]= 2 ; if (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_calc_bull[i])> MathAbs (Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]= 0 ; if (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_calc_bull[i])< MathAbs (Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]= 1 ; } } if (draw_MA_fast || draw_MA_slow) { ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, false ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, false ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, false ); for ( int i=rates_total-bars_calc; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { if (max_bars> 0 ?(i<(rates_total-max_bars)): false ) { i=rates_total-max_bars; continue ; } Buffer_MAfast[i]= 0.0 ; Buffer_MAslow[i]= 0.0 ; if (draw_MA_fast) { switch (method_MA_fast) { case MODE_SMA : Buffer_MAfast[i]=SimpleMA(i,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); break ; case MODE_EMA : Buffer_MAfast[i]=ExponentialMA(i,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_SMMA : Buffer_MAfast[i]=SmoothedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_LWMA : Buffer_MAfast[i]=LinearWeightedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); break ; default : return 0 ; } } if (draw_MA_slow) { switch (method_MA_slow) { case MODE_SMA : Buffer_MAslow[i]=SimpleMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break ; case MODE_EMA : Buffer_MAslow[i]=ExponentialMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_SMMA : Buffer_MAslow[i]=SmoothedMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_LWMA : Buffer_MAslow[i]=LinearWeightedMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break ; default : return 0 ; } } } ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, true ); Buffer_MAfast[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; Buffer_MAslow[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; Buffer_calcLINE[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; } _tm_prev=time[ 0 ]; } prev_rates_total=rates_total; return (rates_total); }

Для удобства просмотра при включенном отображении линий и гистограммы сделано увеличение значений главной линии (значение главной линии * line_deviation), чтобы выйти за пределы гистограммы. Добавлено ограничение по количеству рассчитываемых баров (max_bars) для ускорения расчетов на малых периодах, таких как М1. Последний блок кода TakeShift_byTime используется для получения смещения бара по времени с целью определения количества баров, требуемых для расчетов в bars_calc.





Глава 2. Практическое применение индикатора «Канат» и построение эксперта

В данной главе рассмотрим написание эксперта EARopebyEricNaiman по индикатору «Канат» (название исходного кода индикатора — RopebyEricNaiman). Индикатор можно использовать как в отдельной стратегии на примере эксперта EARopebyEricNaiman, так и в качестве фильтра для определения направления тренда. В книге автором рассматривается несколько подходов к использованию данных, рассчитанных индикатором. Среди них в эксперте были выбраны следующие:

Пересечение главной линии с 0 (main line cross zero). Пересечение вверх — покупка, пересечение вниз — продажа.

Открытие при смене цвета главной линии (main line color) с серого на зеленый (покупка) или с серого на красный (продажа).

Открытие при пересечении главной линии с быстрой МА (main line cross MAfast). Главная линия пересекает MA снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа.

Открытие по пересечению двух МА (two MA cross). Быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа.

Помимо основных настроек, в эксперте сделана возможность отдельно настраивать 4 типа закрытия, соответствующие сигналам на открытие, но в обратном направлении по сравнению с типом открытой позиции:

input string section_5= "___ Close settings" ; input bool close1= true ; input bool close2= false ; input bool close3= false ; input bool close4= true ;

Таким образом, открытие происходит по одному из выбранных методов в переменной trade_mode, а закрытие — по Stop Loss/Take Profit/«по одному из перечисленных выше». Весь исходный код эксперта и индикатора можно скачать и посмотреть в прикрепленных ниже файлах. В статье рассмотрим только основную расчетную часть сигналов на открытие и закрытие позиции.

В блоке OnInit() выполняется инициализация основных переменных и самого индикатора RopebyEricNaiman .

. В блоке OnTick() содержится управляющий блок на открытие и закрытие позиции.

В блоке расчета сигнала на открытие Check_Indi_Open() производится загрузка данных индикатора и поиск сигнала:

int Check_Indi_Open() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; switch (( int )trade_mode) { case 0 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } break ; case 1 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } break ; case 2 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; case 3 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; default : return 3 ; } return 2 ; }

В блоке Check_Indi_Close() выполняется перебор в соответствии с входными настройками всех 4-х методов закрытия открытой позиции:

int Check_Indi_Close() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; _str_close= "" ; if (close1) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; _str_close= "Close main line cross zero" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } } if (close2) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; _str_close= "Close main line color" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } } if (close3) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; _str_close= "Close main line cross MAfast" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } if (close4) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; _str_close= "Close two MA cross" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } return 2 ; }

Блок Copy_indi_Buffer() сделан для получения данных индикатора через функцию CopyBuffer() .

сделан для получения данных индикатора через функцию . Блок TakeLastOpenTime() служит для получения времени последней открытой позиции для сравнения (в OnTick) с временем открытия бара, чтобы предотвратить многократное открытие позиции на одном баре.

служит для получения времени последней открытой позиции для сравнения (в OnTick) с временем открытия бара, чтобы предотвратить многократное открытие позиции на одном баре. OpenPosition() — функция на открытие позиции.

— функция на открытие позиции. Copy_Time() копирует время указанного бара.

копирует время указанного бара. CloseAllPosition() закрывает все позиции.

После написания эксперта переходим к оптимизации входных параметров в следующей главе.





Глава 3. Оптимизация входных параметров эксперта по индикатору «Канат»

Перед запуском эксперта следует произвести оптимизацию основных входных параметров. В качестве примера выбран символ EURUSD H1 2005-2015 года (генетический алгоритм оптимизации). Для каждого из четырех типов открытия сделана отдельная оптимизация.

1. trade_mode = Close main line cross zero (пересечение главной линии с 0: пересечение вверх — покупка, пересечение вниз — продажа). Оптимизационные параметры: Значение Старт Шаг Стоп Шаги StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close1 false true 2 Всего проходов 16160400

Результаты оптимизации и лучшего теста можно посмотреть в приложенном архиве optimization.zip в папке "EURUSD H1 2005-2015\test1 - main line cross zero\". 2. trade_mode = Close main line color (открытие при смене цвета главной линии с серого на зеленый (покупка) или с серого на красный (продажа)). Оптимизационные параметры: Значение Старт Шаг Стоп Шаги StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close2 false true 2 Всего проходов 16160400

Результаты оптимизации и лучшего теста можно посмотреть в приложенном архиве optimization.zip в папке "EURUSD H1 2005-2015\test2 - main line color\". 3. trade_mode = main line cross MAfast (открытие при пересечении главной линии с быстрой МА: главная линия пересекает MA снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа). Оптимизационные параметры: Значение Старт Шаг Стоп Шаги StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 close3 false true 2 Всего проходов 4848120000 Результаты оптимизации и лучшего теста можно посмотреть в приложенном архиве optimization.zip в папке "EURUSD H1 2005-2015\test3 - main line cross MAfast\".

4. trade_mode = two MA cross (открытие по пересечению двух МА: быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа). Оптимизационные параметры: Значение Старт Шаг Стоп Шаги StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 period_MA_slow 1 1 400 400 close4 false true 2 Всего проходов 1939248000000 Результаты оптимизации и лучшего теста можно посмотреть в приложенном архиве optimization.zip в папке "EURUSD H1 2005-2015\test4 - two MA cross\".





Заключение

Результаты оптимизации говорят о жизнеспособности данной стратегии, при том что эксперт построен на чистой логике работы индикатора без применения каких-либо дополнительных функций по управлению капиталом. Говоря о чистой логике, имеется ввиду отмеченная автором стратегия определения тренда, основанная на статической оценке движения быков и медведей в указанном диапазоне времени. С помощью данного индикатора можно выделить опорные ключевые точки входа в рынок, таким образом, индикатор применим и как фильтр в своей стратегии, и как базовый сигнал по открытию сделок.

В прикрепленных ниже файлах вы сможете найти исходный код индикатора и эксперта, по которому можете сделать собственные разработки в области программирования и трейдинга. Данная стратегия была реализована и показана в малых ее направлениях использования (базовые сигналы на вход/выход) и уже на начальных этапах показала рабочий потенциал.