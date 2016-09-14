キャンバスクラスの学習。アンチエイリアスと影

目次

イントロダクション

Canvasクラスで描画するときに様々な動的効果を表示することが可能です。例えば、アンチエイリアシングアルゴリズムによってグラフィック構成を実装すると、より魅力的な外観になります。またはスプラインと呼ばれるインジケータラインを表示するメソッドもあります。あるいは、オシロスコープで周波数特性を描き、ダイナミックなインジケータを描画することもできます。いずれの場合も、描画は個人的な開発に新鮮さをもたらします。

1. 座標とキャンバス

キャンバスはグラフ座標で構築されています。この場合、グラフのサイズはピクセル単位で測定されます。チャートの左上隅が、座標（0,0）を有しています。

キャンバス上に描画するとき、着色されたプリミティブの座標が int型で独占的に与えられていることに注意してください。そして、アンチエイリアシング法 PixelSetAAを使用してプリミティブを描画する座標はdouble、 CircleAAメソッドで座標に与えられている int、および円の大きさdouble。

メソッド 座標 サイズ PixelSetAA double - LineAA int - PolylineAA int - PolygonAA int - TriangleAA int - CircleAA int double

PixelSetAAメソッドの座標は、（120.3、25.56）と同様とすることができます。 PixelSetAA.mq5スクリプトは、11点の2列を描画します。左側の列で、 X 軸方向に0.1ポイントの増分で、 Y軸は3.0です。右側の X 軸方向の各ポイントの増分は0.1で、 Y軸の増分は3.1です。

これらが描画されているかを確認するために、 PixelSetAA.mq5スクリプトにズームインしました。

図1。PixelSetAAメソッド操作

より良い外観のためのアンチエイリアシングおよび描画用の座標を持つテキストの境界線を追加しました：

図2。PixelSetAA法のビジュアル操作

ご覧の通り、ピクセルは座標で与えられた色で着色されています。点が座標の1つを有する場合は、異なる色の彩度（左カラム）を使用して二つの画素で描画されます。

ポイントの両方の座標は小数で与えられている例では、様々な色の彩度（右欄）を持つ3ピクセルで描画されます。様々な色の彩度を有するこの図は、平滑化効果をもたらします。

2. アンチエイリアシングアルゴリズム アンチエイリアシングとプリミティブを描画キャンバスクラスのメソッドは、ポイントのカラー方式の一般的な計算を使用する PixelSetAA画面上に表示します。 メソッド 画像演算の最終的なメソッド PixelSetAA PixelSetAA LineAA PixelSetAA PolylineAA LineAA -> PixelSetAA PolygonAA LineAA -> PixelSetAA TriangleAA LineAA -> PixelSetAA CircleAA PixelSetAA アンチエイリアシングと描画メソッド PixieSetのデモンストレーションは、図１で確認できます。 アンチエイリアシングで描画する際、 PixieSetAAメソッドは、Canvasクラスのベースとして作用します。したがって、アンチエイリアシングアルゴリズムが正確に実装されているメソッドは興味深いものになると信じています。 PixelSetAAメソッドの座標 X と Y はdouble型です。 PixelSetAAメソッドは 画素の間に位置することができます。： void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y , const uint clr) { 次に、3つの配列を宣言します。rr[]配列は、仮想ピクセル（描画可能）の物理的なピクセルをカバーする、計算の補助配列です。配列xx[]と yy[]は、画像の平滑化効果を与えるピクセルを描画するために使用される座標の配列です。 void CCanvas::PixelSetAA( const double x, const double y, const uint clr) { static double rr[ 4 ]; static int xx[ 4 ]; static int yy[ 4 ]; 以下の図は、仮想ピクセルと物理ピクセルのカバレッジと接続を示しています。

図3。物理的なピクセルのカバレッジ 仮想ピクセル（計算された座標）が、頻繁分率座標を有しており、4つの物理ピクセルを同時にカバーすることができることを意味します。この場合、アンチエイリアシングアルゴリズムは、その主な任務を実行するために必要とします。このように、それはの見た目をだまします。 - 人間の目にとって穏やかな配色と少しぼやけた画像が表示されます。 次のブロックは、予備的な計算が含まれています。最も近い整数に丸め、座標の値を取得します。 static int yy[ 4 ]; int ix=( int ) MathRound (x); int iy=( int ) MathRound (y); より深く理解するため、数学関数 MathRoundで、このコードを実行することをお勧めします（四捨五入します） void OnStart () { Print ( "MathRound(3.2)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.2 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.2)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.2 ))); Print ( "MathRound(3.5)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.5 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.5)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.5 ))); Print ( "MathRound(3.8)=" , DoubleToString ( MathRound ( 3.8 ), 8 ), "; (int)MathRound(3.8)=" , IntegerToString (( int ) MathRound ( 3.8 ))); } 実行結果 MathRound ( 3.8 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.8 )= 4 MathRound ( 3.5 )= 4.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.5 )= 4 MathRound ( 3.2 )= 3.00000000 ; ( int ) MathRound ( 3.2 )= 3 Followed by the calculation of dx and dy delta — difference between incoming coordinates x and y and their rounded values ix and iy: int iy=( int ) MathRound (y); double rrr= 0 ; double k; double dx=x-ix; double dy=y-iy; dxとdyがゼロかどうか確認する必要があります。その後、 PixelSetAAメソッドを終了します。 double dy=y-iy; uchar a,r,g,b; uint c; if (dx== 0.0 && dy== 0.0 ) { PixelSet(ix,iy,clr); return ; } デルタがゼロに等しくないなら、画素配列の準備を進めます。 PixelSet(ix,iy,clr); return ; } xx[ 0 ]=xx[ 2 ]=ix; yy[ 0 ]=yy[ 1 ]=iy; if (dx< 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix- 1 ; if (dx== 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix; if (dx> 0.0 ) xx[ 1 ]=xx[ 3 ]=ix+ 1 ; if (dy< 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy- 1 ; if (dy== 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy; if (dy> 0.0 ) yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; このブロックは、具体的には、平滑化画像の錯覚のための基礎になります。 PrepareArrayPixels.mq5スクリプトを書き、それがどのように動作するかをビデオを記録し、このブロックの動作を可視化します。 ビデオ1。PrepareArrayPixels.mq5スクリプトの動作 画素配列が充填された後、「重み」は、仮想画素が実画素をカバーしないメソッドを確認するために計算されます。 yy[ 2 ]=yy[ 2 ]=iy+ 1 ; for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { dx=xx[i]-x; dy=yy[i]-y; rr[i]= 1 /(dx*dx+dy*dy); rrr+=rr[i]; } 最後のステップは - ぼかしを描きます： rrr+=rr[i]; } for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { k=rr[i]/rrr; c=PixelGet(xx[i],yy[i]); a=( uchar )(k*GETRGBA(clr)+( 1 -k)*GETRGBA(c)); r=( uchar )(k*GETRGBR(clr)+( 1 -k)*GETRGBR(c)); g=( uchar )(k*GETRGBG(clr)+( 1 -k)*GETRGBG(c)); b=( uchar )(k*GETRGBB(clr)+( 1 -k)*GETRGBB(c)); PixelSet(xx[i],yy[i],ARGB(a,r,g,b)); }

3. オブジェクトの影 影を描画すると、このようにマイナーなボリューム効果を作成し、グラフィックオブジェクトによりソフトな輪郭のアウトラインを与えるので、グラフィックオブジェクトは、フラットに見えなくなります。また、影の効果は非常に興味深く、有益な特性を持っています：通常のオブジェクトの影が透明であり、かつ追加のボリュームが作成されます。

