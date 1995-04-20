Adaptive Scalping Oscillator m

Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Oscilador Adaptativo de Scalping" - ferramenta de negociação eficiente para MT4!





- Este indicador é uma nova geração de osciladores.

- O "Oscilador Adaptativo de Scalping" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis ​​e outras configurações úteis.

- Este oscilador é uma ferramenta adequada para encontrar pontos de entrada exatos em negociações, saindo de áreas dinâmicas de sobrecompra/sobrevenda.

- Zona de sobrecompra: abaixo da linha verde.

- Zona de sobrecompra: acima da linha laranja.

- Este indicador é ótimo para Scalping rápido - basta ajustar alguns parâmetros de acordo com suas necessidades.

- O oscilador também é excelente para combinar com padrões de Price Action.

- É muito mais preciso do que os osciladores padrão.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.