The Seismograph Marketquake Detector

Seja qual for a maneira como você negocia, você definitivamente quer evitar a entrada no mercado de baixa liquidez.- O sismógrafo irá ajudá-lo no momento certo para entrar no mercado antes do rali do mercado.

No entanto, mesmo que você tenha se assegurado de entrar em momentos de mercado que deveriam estar ocupados, o fato é que muitas pessoas muitas vezes estão presas em mercados com baixa liquidez.

Depois de várias horas de espera, o mercado de repente ficou ocupado, mas... Descobriu-se que muitas pessoas estavam agora na direção oposta do mercado.





É realmente cansativo se as pessoas tiverem que esperar que o menos flutuante demore muito tempo, ou mesmo as pessoas tiverem que cortar perdas ou ficar paradas.

 Por favor, não alugue-o antes de ler a descrição do produto.* Depois de ler a descrição, você entenderá como o sismógrafo funciona melhor para você.- - - - -A base de trabalho do Sismógrafo é o Market Watch.* O Sismógrafo não pode ser executado no testador porque o MT4 não fornece a função Market Watch e OnTimer() no backtester.- - - - - - O Sismógrafo só pode funcionar corretamente em corretores regulamentados.

Corretores não regulamentados criam desequilíbrios irracionais nas moedas,

o que pode levar a resultados imperfeitos para o Sismógrafo.

(!) Se você usa um corretor não regulamentado, não use o Sismógrafo.

um. O que é o Sismógrafo.

1. O inventor do sismógrafo foi um matemático e estatístico que tinha uma compreensão da psicologia dos bancos centrais.

- Foi uma oportunidade extraordinária para mim criar o programa, - obrigado.





2. Um verdadeiro indicador líder. O Sismógrafo é um indicador líder, autêntico e genuíno (100% não usa indicadores MetaTrader integrados).* Este conceito é original e nunca foi publicado na internet.- - - - - Indicador líder significa conhecer os primeiros sinais antes que algo aconteça. Sem repintura, sem atraso.- - - - - -





3. Detetor Marketquake.

Por exemplo, com vulcões, os sismógrafos fornecem sinais antes que o vulcão entre em erupção.

O uso de sismógrafos no mercado é para dizer-lhe quando ocorre um terremoto de mercado, mesmo que as barras no gráfico pareçam ser normais.





Como o termo que ouvimos: "calma antes da tempestade", o sismógrafo dir-lhe-á antes da tempestade chegar.





4. Par e período de tempo. Para a versão atual, o Sismógrafo funciona para EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD e USDCHFcom os melhores períodos de tempo em M15 e M30. - Mas você pode usar o M5 se quiser receber mais notificações.- - - - -a. O período de tempo aqui é destinado à distância em cada vez que o sismógrafo verifica se há terremotos de mercado, * não calculando barras de dados nessa escala. * Porque o Seismograh lê as mudanças de preços do Market Watch.





Não. O período de tempo escolhido é apenas para mostrar os resultados anteriores em cada mudança de bar.c. As melhores moedas para entrada são EURUSD e GBPUSD de acordo com suas características de movimento. - ou você pode tentar os 5 pares que são fornecidos na versão atual.





d. Você também pode colocar o Sismógrafo em vários períodos de tempo ao mesmo tempo para cada par. - Exemplo: EURUSD - M5, M15, M30 e H1.





5. Ao olhar para a linha vertical como um marcador de terremoto de mercado na captura de tela,

podemos ver uma oportunidade maior do que outros métodos que são comuns na internet.





6. Nota.O Sismógrafo não é para vender.- apenas para aluguer.





Não. Porque é que o Sismógrafo é necessário para os comerciantes?

1. Regenerar a confiança positiva nos movimentos do mercado.

2. Reduza o risco criando melhores hábitos de negociação.

Porque o trader não abrirá uma posição de negociação antes de receber notificações do sismógrafo.

3. Alta precisão, fácil de usar e fácil de usar.





Não. Porque é que o Sismógrafo não pode ser testado a posteriori?

O inventor do sismógrafo foi um matemático e estatístico de um especialista em serviços bancários internacionais. Eles têm uma compreensão da psicologia dos banqueiros centrais no alinhamento de moedas contra outras moedas. Fyi, há duas coisas importantes:

1. O banco central tem uma "maneira" de descobrir o desequilíbrio natural da sua moeda. Eles intervirão para estabilizá-lo em breve ou mais tarde.

2. Por certas razões, há outros bancos centrais que agem deliberadamente de forma diferente primeiro, criando assim um desequilíbrio para outras moedas, o que, em última análise, obriga outros bancos centrais a fazer alguma coisa, intervir.

3. O sismógrafo monitora de perto os movimentos de todas as moedas.* As notificações serão enviadas imediatamente assim que o terremoto do mercado ocorrer.

Em geral, a vela de barras no gráfico parece normal como de costume, mas atrás dela há uma forte atração como duas placas da terra colidindo.





Para esse efeito:

Infelizmente, o testador no MT4 não pode funcionar perfeitamente para vários pares e períodos de tempo ao mesmo tempo.o Sismógrafo requer Observação do Mercado, mas o Testador no MetaTrader não o fornece.

* Tester não fornece OnTimer() também.





- - - - * Antes de alugar o sismógrafo e se você quiser ver o sismógrafo em tempo real,- você pode por favor me perguntar.+ Vou enviar-lhe screenshot em tempo real como você solicitou assim que eu ler a sua mensagem.- - - -









d. Primeiros passos antes de usar o sismógrafo.

1. Certifique-se de que o seu MT4 tem dados completos para todos os pares e todos os períodos de tempo.





- - - - * Pela primeira vez que você usa o Sismógrafo, execute uma atualização de dados (28 símbolos) primeiro para garantir que os dados em seu MT4 estejam completos. o Sismógrafo fornece um recurso para atualizar dados. - Basta clicar no botão de atualização, em seguida, o Sismógrafo irá fazê-lo automaticamente.

- - - -





2. Para uma carga de primeiro processamento ideal, é melhor preencher a opção de número de barras com um número razoável.- se você quiser ver os resultados anteriores, por exemplo, usando o padrão de 200 barras ou um máximo de 800 barras

* Isso afetará o primeiro processo quando você colocar inicialmente o sismógrafo no gráfico.





Observação. A carga de processamento é razoável porque não processa todos os ticks que o preço move. O sismógrafo processará apenas determinados momentos quando necessário automaticamente.

- - - - -

e. Parâmetros de entrada.

1. Escala para deteção de terremoto de mercado, a opção padrão é a escala 1.

Esta é uma escala mínima que você deseja obter. Se você escolher a escala 1, receberá uma notificação quando ocorrer um terremoto de mercado na escala 1 e acima.





2. Quantas barras exibir o gráfico, a opção padrão é 200 barras.* Isso é para ver os resultados anteriores.





3. Tamanho do gráfico, a opção padrão é 2.





4. Verificação automática do sufixo do símbolo, a opção padrão é verdadeira.

- Mas se necessário, você pode preencher o sufixo símbolo de acordo com o símbolo em seu MT4.





5. Desenhar linha vertical, a opção padrão é true. Quando o sismógrafo deteta um terremoto de mercado, uma nova linha vertical será colocada na última barra como uma notificação no gráfico.





6. Espessura da linha, a opção padrão é 1.

Você pode preencher com 2 se quiser ver uma linha mais grossa.





7. Exibir botão (no gráfico) para atualizar dados, a opção padrão é true.





8. Som, a opção padrão é true. Quando o sismógrafo deteta um terremoto de mercado, ele reproduz um som como notificação.





Nesta fase, as notificações podem ser personalizadas nas opções:

9. Notificação push, a opção padrão é true.

10. Notificação por e-mail, a opção padrão é false.

11. Notificação no gráfico, a opção padrão é false.

- - -

