Market Structure Order Block Dashboard MT4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 é um indicador avançado para MetaTrader 4, criado para traders que utilizam Smart Money Concepts (SMC) e a abordagem ICT: estrutura de mercado, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), zonas de liquidez, Kill Zones e Volume Profile, tudo em um único painel visual.

Este não é um Expert Advisor, ele não abre nem gerencia operações. É uma ferramenta de análise técnica que ajuda a ler a estrutura do preço e a construir planos de trading em Forex, índices e metais (como XAUUSD).

Principais funcionalidades

  • Leitura automática da estrutura de mercado: detecção de swings (HH, HL, LH, LL) com força de swing ajustável.
  • BOS & ChoCH: detecção de Break of Structure e Change of Character, desenhados diretamente no gráfico com linhas e rótulos.
  • Order Blocks (Oferta & Demanda):
    • Identificação automática de Order Blocks altistas e baixistas.
    • Filtragem por volume, tamanho do corpo da vela e impulso de preço.
    • Score de força em % e número de retestes de cada zona.
    • Opção para remover OB já mitigados e estender as zonas para o futuro.
  • Fair Value Gaps (FVG):
    • Detecção automática de FVG altistas e baixistas.
    • Tamanho mínimo do gap em pips configurável.
    • Opção para marcar/remover FVG preenchidos em mais de 50%.
  • Zonas de liquidez:
    • Detecção de Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL).
    • Tolerância em pontos e número mínimo de toques configuráveis.
    • Indicação de zonas que já foram “varridas” (swept) pelo preço.
  • Kill Zones (sessões de trading):
    • Sessões Asian, London e New York (podem ser ativadas separadamente).
    • Ajuste de GMT Offset para alinhar com o horário do servidor da corretora.
    • Retângulos coloridos de sessão e rótulo da sessão ativa no gráfico.
  • Volume Profile integrado:
    • Análise de volume sobre as últimas X velas (valor configurável).
    • Cálculo e exibição de POC, VAH e VAL.
    • Separação de volume comprador/vendedor em níveis de preço importantes.
  • Dashboard MT4 moderno:
    • Painel compacto que mostra a tendência, o último sinal BOS/ChoCH, número de Order Blocks ativos, FVG, sessão atual e um confluence score (%).
    • Cores muito legíveis em fundo escuro, ideal para day trade e swing trade.

Inputs e personalização

  • InpSwingStrength – força do swing para detecção de HH/HL/LH/LL.
  • InpMaxBars – número máximo de velas analisadas.
  • InpShowBOS / InpShowChoCH – ativar/desativar BOS e ChoCH.
  • InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – controle completo dos Order Blocks.
  • InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – configurações de Fair Value Gaps.
  • InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – parâmetros das zonas de liquidez.
  • InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – configuração das Kill Zones.
  • InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – parâmetros do Volume Profile.
  • InpDashX / InpDashY – posição do dashboard no gráfico.

Todos os elementos (cores, tamanhos de fonte, transparência, número de zonas exibidas) foram pensados para ser claros em condições reais de mercado, seja em scalping, day trade ou swing trade.

Como usar o indicador em trading SMC / ICT

  1. Escolha o ativo (par Forex principal, índice, XAUUSD etc.) e o timeframe de trabalho (M5, M15, H1, H4…).
  2. Deixe o Market Structure Order Block Dashboard MT4 detectar automaticamente a estrutura, os sinais de BOS/ChoCH, os Order Blocks, os FVG e as zonas de liquidez.
  3. Use o confluence score e a sessão ativa (Kill Zone) para filtrar as melhores zonas de interesse.
  4. Construa o seu plano de entrada e saída de acordo com as suas regras de gestão de risco (stop loss, tamanho de posição, análise multi–timeframe etc.).

O indicador não substitui um sistema de trading nem um plano de manejo de risco, mas economiza tempo na leitura da estrutura de mercado e no mapeamento das zonas-chave.

Ativos e timeframes recomendados

  • Pares Forex principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc.
  • Índices: DAX, US30, NAS100, dependendo da liquidez da sua corretora.
  • Timeframes: M5 a H4 para intraday, H4 a D1 para swing trade.

Aviso de risco

Nenhum resultado é garantido. Market Structure Order Block Dashboard MT4 é uma ferramenta de análise técnica para traders experientes. Operar Forex, CFDs e outros produtos alavancados envolve um alto risco de perda. Sempre teste qualquer indicador novo em uma conta demo antes de utilizá-lo em conta real e utilize um plano de gestão de risco adequado ao seu perfil.

