RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
- Indicadores
- Abdullah Alhariri
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)
A Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger é um indicador técnico limpo e eficaz, concebido para identificar pontos de reversão de alta probabilidade usando a combinação do RSI e das Bandas de Bollinger.
Esta estratégia utiliza o indicador RSI juntamente com as Bandas de Bollinger para:
Vender quando o preço está acima da Banda de Bollinger superior.
Comprar quando o preço está abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Os sinais são gerados apenas quando ambos os indicadores confirmam a mesma condição de mercado, garantindo maior precisão e reduzindo entradas falsas.
🔹 Como Funciona
✔ Sinal de Compra:
O preço cruza para cima, vindo de baixo da Banda de Bollinger inferior.
O RSI cruza acima do nível de sobrevenda definido.
Uma seta verde de compra aparece no gráfico.
✔ Sinal de Venda:
O preço cruza para baixo, vindo de cima da Banda de Bollinger superior.
-
O RSI cruza abaixo do nível de sobrecompra definido.
Uma seta vermelha de venda aparece no gráfico.
Esta estratégia simples só é acionada quando tanto o RSI quanto as Bandas de Bollinger estão simultaneamente em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, tornando-a ideal para scalping e negociação de reversão de curto prazo.
🔹 Principais Características
Confirmação combinada de RSI + Bandas de Bollinger.
Setas claras de Compra e Venda.
Período de RSI e configurações de Bollinger ajustáveis.
Funciona diretamente na janela do gráfico.
Adequado para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices, Criptomoedas.
Leve, rápido e amigável para iniciantes.
Sem lógica de repintura (no repainting).
🔹 Uso Recomendado
Melhor para timeframes M1 – M15.
Ideal para scalping e negociação intradia.
Funciona bem em mercados laterais e voláteis.
Pode ser combinado com filtros de tendência ou suporte/resistência.
🔹 Entradas
Comprimento do Período RSI.
Período das Bandas de Bollinger.
Desvio Padrão de Bollinger.
Ativar / Desativar Setas de Compra e Venda.
Controles visuais opcionais.
⚠ Aviso Legal
Este indicador é uma ferramenta de assistência à negociação e não garante lucros. Recomenda-se sempre uma gestão de risco adequada.