Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

A Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger é um indicador técnico limpo e eficaz, concebido para identificar pontos de reversão de alta probabilidade usando a combinação do RSI e das Bandas de Bollinger.

Esta estratégia utiliza o indicador RSI juntamente com as Bandas de Bollinger para:

Vender quando o preço está acima da Banda de Bollinger superior.

Comprar quando o preço está abaixo da Banda de Bollinger inferior.

Os sinais são gerados apenas quando ambos os indicadores confirmam a mesma condição de mercado, garantindo maior precisão e reduzindo entradas falsas.

🔹 Como Funciona

✔ Sinal de Compra: O preço cruza para cima, vindo de baixo da Banda de Bollinger inferior. O RSI cruza acima do nível de sobrevenda definido. Uma seta verde de compra aparece no gráfico.

✔ Sinal de Venda: O preço cruza para baixo, vindo de cima da Banda de Bollinger superior. O RSI cruza abaixo do nível de sobrecompra definido. Uma seta vermelha de venda aparece no gráfico.



Esta estratégia simples só é acionada quando tanto o RSI quanto as Bandas de Bollinger estão simultaneamente em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, tornando-a ideal para scalping e negociação de reversão de curto prazo.

🔹 Principais Características

Confirmação combinada de RSI + Bandas de Bollinger.

Setas claras de Compra e Venda.

Período de RSI e configurações de Bollinger ajustáveis.

Funciona diretamente na janela do gráfico.

Adequado para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices, Criptomoedas.

Leve, rápido e amigável para iniciantes.

Sem lógica de repintura (no repainting).

🔹 Uso Recomendado

Melhor para timeframes M1 – M15.

Ideal para scalping e negociação intradia.

Funciona bem em mercados laterais e voláteis.

Pode ser combinado com filtros de tendência ou suporte/resistência.

🔹 Entradas

Comprimento do Período RSI.

Período das Bandas de Bollinger.

Desvio Padrão de Bollinger.

Ativar / Desativar Setas de Compra e Venda.

Controles visuais opcionais.

⚠ Aviso Legal

Este indicador é uma ferramenta de assistência à negociação e não garante lucros. Recomenda-se sempre uma gestão de risco adequada.