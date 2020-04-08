RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

A Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger é um indicador técnico limpo e eficaz, concebido para identificar pontos de reversão de alta probabilidade usando a combinação do RSI e das Bandas de Bollinger.

Esta estratégia utiliza o indicador RSI juntamente com as Bandas de Bollinger para:

  • Vender quando o preço está acima da Banda de Bollinger superior.

  • Comprar quando o preço está abaixo da Banda de Bollinger inferior.

Os sinais são gerados apenas quando ambos os indicadores confirmam a mesma condição de mercado, garantindo maior precisão e reduzindo entradas falsas.

🔹 Como Funciona

  • ✔ Sinal de Compra:

    • O preço cruza para cima, vindo de baixo da Banda de Bollinger inferior.

    • O RSI cruza acima do nível de sobrevenda definido.

    • Uma seta verde de compra aparece no gráfico.

  • ✔ Sinal de Venda:

    • O preço cruza para baixo, vindo de cima da Banda de Bollinger superior.

    • O RSI cruza abaixo do nível de sobrecompra definido.

    • Uma seta vermelha de venda aparece no gráfico.

Esta estratégia simples só é acionada quando tanto o RSI quanto as Bandas de Bollinger estão simultaneamente em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, tornando-a ideal para scalping e negociação de reversão de curto prazo.

🔹 Principais Características

  • Confirmação combinada de RSI + Bandas de Bollinger.

  • Setas claras de Compra e Venda.

  • Período de RSI e configurações de Bollinger ajustáveis.

  • Funciona diretamente na janela do gráfico.

  • Adequado para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices, Criptomoedas.

  • Leve, rápido e amigável para iniciantes.

  • Sem lógica de repintura (no repainting).

🔹 Uso Recomendado

  • Melhor para timeframes M1 – M15.

  • Ideal para scalping e negociação intradia.

  • Funciona bem em mercados laterais e voláteis.

  • Pode ser combinado com filtros de tendência ou suporte/resistência.

🔹 Entradas

  • Comprimento do Período RSI.

  • Período das Bandas de Bollinger.

  • Desvio Padrão de Bollinger.

  • Ativar / Desativar Setas de Compra e Venda.

  • Controles visuais opcionais.

Aviso Legal

Este indicador é uma ferramenta de assistência à negociação e não garante lucros. Recomenda-se sempre uma gestão de risco adequada.


