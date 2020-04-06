Fast Gold Scalper pro
🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para ouro (XAUUSD)
Fast Gold Scalper Pro é um Expert Advisor (EA) de nova geração, desenvolvido especialmente para XAUUSD (ouro) e outros instrumentos de alta volatilidade.
Ele detecta movimentos explosivos das velas e reage instantaneamente com ordens pendentes inteligentes, capturando reversões rápidas ou rompimentos — perfeito para o mercado dinâmico do ouro.
Com velocidade, segurança e adaptabilidade, o Fast Gold Scalper Pro se destaca durante notícias, aberturas de sessão e períodos de forte movimento de mercado.
⚙️ Lógica principal de operação
✅ Motor inteligente de detecção de velas
Identifica em tempo real velas com forte impulso e filtra movimentos fracos ou de baixa volatilidade.
✅ Sistema automático de ordens pendentes
Coloca ordens BUY STOP ou SELL STOP perto de zonas-chave, pronto para capturar extensões rápidas ou correções.
✅ Gestão dinâmica de ordens
As ordens pendentes seguem automaticamente o preço, se ajustam à volatilidade e expiram se não forem ativadas em tempo definido.
✅ Controle avançado de trailing stop
Protege automaticamente os lucros com um trailing stop personalizável que segue os movimentos fortes com precisão.
✅ Validação de risco e spread
Garante execução segura e estável mesmo durante períodos de alta volatilidade.
💡 Principais recursos
|Função
|Descrição
|⚡ Detecção rápida de velas
|Filtra movimentos rápidos com base no tamanho e corpo das velas
|🎯 Ordens pendentes inteligentes
|Coloca e ajusta ordens dinamicamente conforme a direção do mercado
|🔒 Gestão completa de segurança
|Stop loss automático, verificação de distância e controle de expiração
|🧠 Validação automática de lote
|Garante compatibilidade com as regras do corretor
|🔄 Sistema de trailing stop
|Personalize distância e passo para proteger lucros
|📊 Modo debug
|Logs transparentes para otimização da estratégia
|💰 Sem Martingale / Sem Grade
|Lógica de negociação limpa e controlada
⚙️ Parâmetros de entrada
Detecção de velas
-
Tamanho mínimo da vela
-
Limite de movimento rápido
-
Período de verificação de velas
-
Limite de spread
Gestão de ordens
-
Máximo de ordens pendentes
-
Distância das ordens
-
Stop loss inicial
-
Passo e distância do trailing stop
-
Tempo de expiração das ordens
Risco e segurança
-
Tamanho fixo de lote
-
Magic Number
-
Ativar trailing stop
-
Lucro mínimo para trailing
Geral
-
Comentário da ordem
-
Mostrar informações de debug
📈 Configurações recomendadas
|Parâmetro
|Recomendação
|Símbolo
|XAUUSD (ouro)
|Timeframe
|M15
|Tipo de conta
|Hedging ou Netting (auto compatível)
|Melhores sessões
|Londres / Nova York
|Depósito mínimo
|$100+ (com alavancagem 1:500)
|Tipo de corretora
|ECN / Spread baixo, preferencialmente conta sem swap
Para corretores com cotação de ouro com 3 dígitos, entre em contato para obter as configurações ideais.
Plug & Play! Funciona até mesmo com 10 € de saldo inicial.
⚠️ Notas importantes
-
Sem Martingale, sem Grade, sem aumento automático.
-
Funciona melhor durante períodos de alta volatilidade e notícias.
-
Sempre teste no Strategy Tester (modo “Every Tick”) antes de operar em conta real.
-
Ative o “Algo Trading” e certifique-se de que sua corretora permite ordens pendentes próximas ao preço atual.
🔥 Por que os traders amam o Fast Gold Scalper Pro
-
Feito para a volatilidade do ouro — rápido, limpo e confiável.
-
Funciona imediatamente com configurações seguras por padrão, totalmente personalizável.
-
Ideal para scalpers, traders de notícias e traders de curto prazo.
-
Lógica de risco em nível institucional — estabilidade e velocidade.
💬 Resumo
Fast Gold Scalper Pro combina detecção ultra rápida de velas com gestão inteligente de ordens pendentes,
permitindo capturar movimentos do mercado de forma rápida e segura.
Se você opera ouro durante períodos de alta volatilidade, este EA oferece precisão, automação e vantagem de velocidade — tudo em um só sistema.
📜 Aviso de risco:
Negociar Forex e CFDs com alavancagem envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie com responsabilidade.
🚀 Rápido. Inteligente. Feito para o ouro.