Fast Gold Scalper pro

🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para ouro (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro é um Expert Advisor (EA) de nova geração, desenvolvido especialmente para XAUUSD (ouro) e outros instrumentos de alta volatilidade.
Ele detecta movimentos explosivos das velas e reage instantaneamente com ordens pendentes inteligentes, capturando reversões rápidas ou rompimentos — perfeito para o mercado dinâmico do ouro.

Com velocidade, segurança e adaptabilidade, o Fast Gold Scalper Pro se destaca durante notícias, aberturas de sessão e períodos de forte movimento de mercado.

⚙️ Lógica principal de operação

Motor inteligente de detecção de velas
Identifica em tempo real velas com forte impulso e filtra movimentos fracos ou de baixa volatilidade.

Sistema automático de ordens pendentes
Coloca ordens BUY STOP ou SELL STOP perto de zonas-chave, pronto para capturar extensões rápidas ou correções.

Gestão dinâmica de ordens
As ordens pendentes seguem automaticamente o preço, se ajustam à volatilidade e expiram se não forem ativadas em tempo definido.

Controle avançado de trailing stop
Protege automaticamente os lucros com um trailing stop personalizável que segue os movimentos fortes com precisão.

Validação de risco e spread
Garante execução segura e estável mesmo durante períodos de alta volatilidade.

💡 Principais recursos

Função Descrição
Detecção rápida de velas Filtra movimentos rápidos com base no tamanho e corpo das velas
🎯 Ordens pendentes inteligentes Coloca e ajusta ordens dinamicamente conforme a direção do mercado
🔒 Gestão completa de segurança Stop loss automático, verificação de distância e controle de expiração
🧠 Validação automática de lote Garante compatibilidade com as regras do corretor
🔄 Sistema de trailing stop Personalize distância e passo para proteger lucros
📊 Modo debug Logs transparentes para otimização da estratégia
💰 Sem Martingale / Sem Grade Lógica de negociação limpa e controlada

⚙️ Parâmetros de entrada

Detecção de velas

  • Tamanho mínimo da vela

  • Limite de movimento rápido

  • Período de verificação de velas

  • Limite de spread

Gestão de ordens

  • Máximo de ordens pendentes

  • Distância das ordens

  • Stop loss inicial

  • Passo e distância do trailing stop

  • Tempo de expiração das ordens

Risco e segurança

  • Tamanho fixo de lote

  • Magic Number

  • Ativar trailing stop

  • Lucro mínimo para trailing

Geral

  • Comentário da ordem

  • Mostrar informações de debug

📈 Configurações recomendadas

Parâmetro Recomendação
Símbolo XAUUSD (ouro)
Timeframe M15
Tipo de conta Hedging ou Netting (auto compatível)
Melhores sessões Londres / Nova York
Depósito mínimo $100+ (com alavancagem 1:500)
Tipo de corretora ECN / Spread baixo, preferencialmente conta sem swap

Para corretores com cotação de ouro com 3 dígitos, entre em contato para obter as configurações ideais.

Plug & Play! Funciona até mesmo com 10 € de saldo inicial.
O preço aumenta US$ 60 a cada 10 compras.

⚠️ Notas importantes

  • Sem Martingale, sem Grade, sem aumento automático.

  • Funciona melhor durante períodos de alta volatilidade e notícias.

  • Sempre teste no Strategy Tester (modo “Every Tick”) antes de operar em conta real.

  • Ative o “Algo Trading” e certifique-se de que sua corretora permite ordens pendentes próximas ao preço atual.

🔥 Por que os traders amam o Fast Gold Scalper Pro

  • Feito para a volatilidade do ouro — rápido, limpo e confiável.

  • Funciona imediatamente com configurações seguras por padrão, totalmente personalizável.

  • Ideal para scalpers, traders de notícias e traders de curto prazo.

  • Lógica de risco em nível institucional — estabilidade e velocidade.

💬 Resumo

Fast Gold Scalper Pro combina detecção ultra rápida de velas com gestão inteligente de ordens pendentes,
permitindo capturar movimentos do mercado de forma rápida e segura.

Se você opera ouro durante períodos de alta volatilidade, este EA oferece precisão, automação e vantagem de velocidade — tudo em um só sistema.

📜 Aviso de risco:
Negociar Forex e CFDs com alavancagem envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie com responsabilidade.

🚀 Rápido. Inteligente. Feito para o ouro.


