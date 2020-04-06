Moving Average Surfer
- Versão: 2.2
- Ativações: 5
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5
Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade.
Principais recursos:
-
Análise dupla de médias móveis
-
Filtro RSI integrado
-
Gestão dinâmica de risco
-
Controle flexível de direção (compra/venda/ambos)
-
Stops e alvos baseados em ATR
-
Suporte para qualquer timeframe
-
Magic Number exclusivo
Ideal para traders que desejam uma solução disciplinada e totalmente automatizada, combinando detecção de tendência com validação de momentum.