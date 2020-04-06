Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5

Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade.

Principais recursos:

Análise dupla de médias móveis

Filtro RSI integrado

Gestão dinâmica de risco

Controle flexível de direção (compra/venda/ambos)

Stops e alvos baseados em ATR

Suporte para qualquer timeframe

Magic Number exclusivo

Ideal para traders que desejam uma solução disciplinada e totalmente automatizada, combinando detecção de tendência com validação de momentum.