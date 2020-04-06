AVWAP Machine Gun – Descrição do EA

O AVWAP Machine Gun combina a precisão da análise Anchored VWAP com filtros de tendência de Média Móvel, confirmação MFI e gerenciamento de volatilidade baseado em ATR, entregando um motor de negociação de alta probabilidade com múltiplas entradas.

Este EA é projetado para traders que querem escalar movimentos fortes sem perder oportunidades-chave — abrindo várias operações por candle quando o momentum se alinha com sinais de nível institucional.

Motor Anchored VWAP

O EA usa um indicador personalizado Anchored VWAP para direção e zonas dinâmicas de suporte/resistência.

O indicador está totalmente integrado, mas pode ser baixado para referência visual (gratuito):

Baixar aqui

Principais recursos