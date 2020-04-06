AVWAP Machine Gun

AVWAP Machine Gun – Descrição do EA

O AVWAP Machine Gun combina a precisão da análise Anchored VWAP com filtros de tendência de Média Móvel, confirmação MFI e gerenciamento de volatilidade baseado em ATR, entregando um motor de negociação de alta probabilidade com múltiplas entradas.
Este EA é projetado para traders que querem escalar movimentos fortes sem perder oportunidades-chave — abrindo várias operações por candle quando o momentum se alinha com sinais de nível institucional.

Motor Anchored VWAP
O EA usa um indicador personalizado Anchored VWAP para direção e zonas dinâmicas de suporte/resistência.
O indicador está totalmente integrado, mas pode ser baixado para referência visual (gratuito):
Baixar aqui

Principais recursos

  • Modo Multi-entry: abre várias operações por candle em sinais fortes.

  • Detecção de tendência e reversão baseada em AVWAP.

  • Filtragem de tendência com Médias Móveis.

  • Confirmação MFI ponderada por volume.

  • Stops e targets dinâmicos baseados em ATR.

  • Controle total da direção da posição.

  • Gerenciamento preciso de risco.

  • Isolamento por Magic Number.

  • Botão Kill Switch para fechar todas as trades instantaneamente.


Produtos recomendados
Scalpers MA
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Green Tomatoes
Chimola Tim Namathe
Experts
Green Tomatoes EA - Client Documentation Overview Green Tomatoes is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategy. It executes trades based on precise mathematical calculations, aiming to capitalize on market movements efficiently. This EA is built for traders who seek a systematic approach and prefer automated trade execution over manual intervention. Disclaimer: Green Tomatoes is a tool and does not guarantee profits. Trading leveraged financia
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou. Se você opera XAUUSD , índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você. O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria . Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping. Ele NÃO usa marti
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital. Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores) Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição Configurado com parâmetros otimizados para XAUUSD (2025). Os usuários podem ajustar t
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experts
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Experts
GridMaster INFINITE TURNED $100,000 INTO $1,071,180.27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE is a sophisticated algorithmic trading system designed for stability and growth. Unlike random grid bots, this EA uses a multi-indicator confluence strategy to enter trades with precision, utilizing a Smart Grid mechanism only as a recovery tool. IMPORTANT - PERFORMANCE DATA: The screenshots displayed show results from a strategy tester backtest covering the period from 2020 to 2025. Start Balance: $1
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA O The Catalyst EA é um robô de negociação sofisticado, projetado para a plataforma MetaTrader 5. Ele foi desenvolvido especificamente para negociar o par de moedas   AUDUSD no timeframe H1 . O EA emprega uma estratégia de múltiplos indicadores que busca identificar e capitalizar potenciais reversões e correções do mercado. Um foco principal do seu design é o gerenciamento de risco robusto, com cálculo de lote dinâmico e múltiplas camadas de proteção para gerenciar seu capital de
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Smart ATR Trader
Andrii Hurin
Experts
Smart ATR Trader EA – Adaptive Scalping & Risk Management Smart ATR Trader EA is a lightweight, fast, and fully automated trading system designed for scalping and intraday trading . It uses simple yet powerful logic: candle momentum entries with ATR-based exits and professional risk management controls . Write me in personal messages to get .set files Key Features Flexible Risk Control Trade with fixed lot size , money-based risk , or percent of balance . ATR-Based TP & SL Dynamic
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experts
Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Experts
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Experts
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experts
Introdução ao EA de Média Móvel NOTA - Após comprar o The Moving Average EA, envie-me uma mensagem privada para receber minha ferramenta TradeWatch EA gratuitamente. O EA de Média Móvel é uma ferramenta de negociação flexível projetada especificamente para índices sintéticos, mas que também funciona eficazmente com forex e outras classes de ativos. Ao contrário de muitos EAs que dependem de configurações fixas de média móvel, este EA permite que os usuários personalizem completamente seus parâme
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
General Idea of the Strategy The Ichimoku Cloud Breaker robot harnesses the power of the famous Ichimoku Kinko Hyo indicator but with a unique multi–timeframe approach. The goal of the robot is to identify true trend breakouts while filtering out false signals. The robot continuously monitors the Ichimoku clouds across multiple timeframes and only opens a position when the signals are perfectly aligned between the smaller and higher timeframes. Result: precise, powerful, and high–potential entri
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Smart EMA Pro EA
Jerome Osa
Experts
Smart EMA Trend EA – Precision Trend Trading with Dynamic Risk Management Version: 1.00 Platform: MetaTrader 5 Account Type: Supports both netting and hedging accounts Timeframe: M5 (adjustable) Strategy Type: Trend-following based on dynamic EMA crossover and alignment Risk Management: Fully integrated with custom SL/TP, risk-reward settings, and lot validation Description: Smart EMA Trend EA is a powerful algorithmic trading solution designed to identify high-probability entries using
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Mais do autor
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicadores
VWAP Ancorado (AVWAP) com Bandas de Desvio Padrão – MT5 Eleve seu trading com VWAPs ancorados precisos, aprimorados com bandas dinâmicas de desvio padrão. Projetado para traders que exigem clareza, rapidez e insights acionáveis do mercado. Principais recursos: Múltiplas âncoras: Adicione VWAPs ilimitados com datas e horários de início personalizados. Bandas Std Dev avançadas: Até 3 bandas por VWAP com multiplicadores totalmente ajustáveis para análise precisa de volatilidade. Insights de mercado
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Anchored VWAP (AVWAP) para MT5 Adicione facilmente várias linhas Anchored VWAP em um único gráfico com âncoras de data e hora precisas. Desenvolvido para traders que desejam uma análise rápida, clara e flexível dos níveis-chave de preço. Destaques: Ancore múltiplos VWAP por gráfico Defina data e hora de início personalizada para cada linha Interface intuitiva e fácil de usar Ideal para day trading e swing trading Analise tendências, identifique suportes/resistências dinâmicas e tome decisões de
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Crossover + RSI EA — Um Sistema de Tendência Limpo, Confiável e Que Realmente Funciona Procurando um EA simples, disciplinado e eficaz — sem complicações? Este EA foi criado para traders que desejam entradas claras, confirmação forte e gestão de risco inteligente. MA Crossover + RSI EA combina uma estratégia clássica de tendência com confirmação de momentum, oferecendo sinais de alta qualidade e menos entradas falsas. Por que os traders escolhem este EA 1️⃣ Entradas de Tendê
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Sniper – Descrição do EA AVWAP Sniper foca estrategicamente nos níveis Anchored VWAP combinados com direção de Média Móvel e MFI para identificar setups de alta probabilidade. Abre apenas uma negociação por sinal, ajudando a gerenciar risco e aproveitar oportunidades claras de mercado. Indicador personalizado: Integrado, mas disponível para download gratuito: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestão de risco: Max Risk Percentage limita perdas; SL/TP baseados em ATR
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Bands Scalper Desbloqueie precisão no trading com o AVWAP Bands Scalper, um Expert Advisor totalmente automático projetado para scalpers e traders intradiários. Ele utiliza o Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) junto com bandas personalizadas de desvio padrão para identificar oportunidades de alta probabilidade. Principais recursos: Indicador integrado: O EA integra totalmente o indicador AVWAP + StdDev Bands, base de todos os cálculos de entrada, stop-loss e take-profit. Baixe
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA O HMA Crossover EA é um robô de negociação de tendência para MetaTrader 5, projetado para identificar oportunidades utilizando o indicador Hull Moving Average (HMA). Combinando uma HMA rápida com uma mais lenta, o EA detecta possíveis mudanças de tendência enquanto mantém um forte controle de risco. Principais recursos: Detecção dinâmica de cruzamento HMA: Identifica cruzamentos entre a HMA rápida e a lenta para gerar sinais. Stop Loss e Take Profit baseados em ATR: Ajustam-se
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário