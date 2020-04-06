AVWAP Machine Gun
- Rowan Stephan Buys
- Versão: 4.0
- Atualizado: 13 dezembro 2025
AVWAP Machine Gun – Descrição do EA
O AVWAP Machine Gun combina a precisão da análise Anchored VWAP com filtros de tendência de Média Móvel, confirmação MFI e gerenciamento de volatilidade baseado em ATR, entregando um motor de negociação de alta probabilidade com múltiplas entradas.
Este EA é projetado para traders que querem escalar movimentos fortes sem perder oportunidades-chave — abrindo várias operações por candle quando o momentum se alinha com sinais de nível institucional.
Motor Anchored VWAP
O EA usa um indicador personalizado Anchored VWAP para direção e zonas dinâmicas de suporte/resistência.
O indicador está totalmente integrado, mas pode ser baixado para referência visual (gratuito):
Baixar aqui
Principais recursos
-
Modo Multi-entry: abre várias operações por candle em sinais fortes.
-
Detecção de tendência e reversão baseada em AVWAP.
-
Filtragem de tendência com Médias Móveis.
-
Confirmação MFI ponderada por volume.
-
Stops e targets dinâmicos baseados em ATR.
-
Controle total da direção da posição.
-
Gerenciamento preciso de risco.
-
Isolamento por Magic Number.
-
Botão Kill Switch para fechar todas as trades instantaneamente.