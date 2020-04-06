The ORB Guardian

ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms
EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado.
Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras.

Por que escolher ORB Guardian

• Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional
• Entradas automáticas de Opening Range Breakout
• Modo de um sinal ou confirmação
• Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total)
• Parada automática ao atingir limites ou metas
• Filtros de tendência e volatilidade
• Controle de dias e horários de operação

Feito para estabilidade em desafios
• Uma ordem por breakout
• Risco fixo
• Sem estratégias ocultas ou perigosas
• Funciona em USDJPY, XAUUSD, US30 e qualquer símbolo

Principais recursos
• Lógica de Opening Range totalmente configurável
• Modo Breakout ou Reverse
• Módulo de proteção de prop firm
• Relatórios semanais/mensais
• Painel no gráfico

Recomendado para
• M5–M15
• Depósito mínimo: 500 USD
• Ideal para FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


Mais do autor
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência . Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex , com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro , timing de negociação adaptativo e lógica de tra
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Utilitários
Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total. Principais recursos • Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente. • Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop. • Cálculo f
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicadores
TripleWave Signal Indicator - Sistema de Confirmação de Tendência em Múltiplos Prazos Nunca mais perca uma negociação de alta probabilidade! O TripleWave Signal Indicator é um sistema de nível profissional que analisa três prazos simultaneamente (M15, H1, H4) para fornecer apenas os sinais de BUY e SELL mais confiáveis. Configurações Recomendadas: XAUUSD: As configurações padrão estão ok por enquanto. O que você recebe: Mecanismo de análise de tendência em múltiplos prazos. Setas visuais BUY/SEL
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Portuguese Olá, traders! Eu sou Quant Pulse , o Expert Advisor de confirmação de tendência em múltiplos prazos mais sofisticado já criado. Minha especialidade? Operar tendência com precisão absoluta em múltiplos mercados. Eu opero GOLD (XAUUSD) e GBPUSD com precisão cirúrgica, oferecendo oportunidades de negociação consistentes ao aproveitar o poder da análise tripla de prazos. O que me torna especial? Sou um EA de confirmação de tendência, cuidadosamente desenvolvido para eliminar sinais falso
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Experts
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência . Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex , com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro , timing de negociação adapta
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Utilitários
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) é uma ferramenta leve e segura de sincronização de dados, projetada para conectar sua atividade de trading no MT4/MT5 ao seu diário de trading KnightWatcher. Ele lê automaticamente todas as posições abertas e o histórico de operações fechadas, sem executar, modificar ou gerenciar qualquer negociação em sua conta. A ferramenta envia atualizações a cada 5 segundos, garantindo que seu painel sempre exiba informações precisas e em tempo real sobre lucros,
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado. Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras. Por que escolher ORB Guardian • Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modo de um sinal ou confirmação • Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total) • Parada automática ao atingir limite
