The ORB Guardian

ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms

EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado.

Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras.

Por que escolher ORB Guardian

• Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional

• Entradas automáticas de Opening Range Breakout

• Modo de um sinal ou confirmação

• Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total)

• Parada automática ao atingir limites ou metas

• Filtros de tendência e volatilidade

• Controle de dias e horários de operação





Feito para estabilidade em desafios

• Uma ordem por breakout

• Risco fixo

• Sem estratégias ocultas ou perigosas

• Funciona em USDJPY, XAUUSD, US30 e qualquer símbolo

Principais recursos

• Lógica de Opening Range totalmente configurável

• Modo Breakout ou Reverse

• Módulo de proteção de prop firm

• Relatórios semanais/mensais

• Painel no gráfico

Recomendado para

• M5–M15

• Depósito mínimo: 500 USD

• Ideal para FTMO, MFF, FundedNext, The5ers