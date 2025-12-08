Fvg Edge

🔍 Está procurando uma ferramenta de trading real – não apenas mais um indicador qualquer?
FVG Smart Zones – Edição Gratuita oferece uma visão profissional do mercado detectando automaticamente Gaps de Valor Justo (FVG) e destacando zonas de trading de alta probabilidade diretamente no seu gráfico.

🎯 Criado para traders que seguem:
✅ Conceitos de Smart Money (SMC)
✅ Conceitos de Trading ICT
✅ Price Action
✅ Análise de Oferta e Demanda
✅ Estratégias de Trading Institucional

Este indicador ajuda você a focar no que realmente importa: zonas onde o preço provavelmente reagirá.

Principais Recursos:

Detecção de Zonas Inteligentes
✔ Detecção automática de FVGs de alta e baixa
✔ Zonas visuais limpas e profissionais
✔ Filtragem inteligente para remover gaps fracos ou irrelevantes

Confirmações Avançadas
✔ Validação de confluência em Time Frames Superiores (HTF)
✔ Remoção inteligente de zonas inválidas quando o preço as preenche
✔ Separação visual clara entre zonas ativas e preenchidas

Desempenho Otimizado
✔ Leve e rápido – não deixa seu gráfico lento
✔ Compatível com todos os pares e timeframes
✔ Funcionamento suave em condições reais de trading

Totalmente Personalizável
✔ Cores e estilo totalmente ajustáveis
✔ Perfeito para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Cripto
✔ Adequado para Day Trading, Swing Trading e Scalping

Design Profissional
✔ Sem sinais confusos – apenas zonas de preço puras
✔ Funciona junto com Expert Advisors (EAs) e trading manual
✔ Projetado para condições reais de mercado – não ilusões de backtesting
✔ Desempenho estável e suave sem sobrecarregar o gráfico

Por Que Usar FVG Smart Zones?

O preço raramente se move aleatoriamente.
As instituições deixam rastros na forma de desequilíbrios de preço.
FVG Smart Zones ajuda a visualizar esses desequilíbrios e acompanhar seu impacto potencial no movimento futuro do preço.

Em vez de adivinhar pontos de entrada, você aprenderá a:
📍 Identificar atividade institucional
📍 Focar em zonas de alto interesse
📍 Otimizar o timing de entrada
📍 Evitar trades aleatórios
📍 Ler gráficos como um profissional

Para Quem é Este Indicador?

Perfeito para traders que usam:
✔ Conceitos de Smart Money (SMC)
✔ Conceitos de Trading ICT
✔ Oferta e Demanda
✔ Trading baseado em Liquidez
✔ Análise de Estrutura de Mercado
✔ Estratégias de Trading Institucional
✔ Sistemas de Price Action

Nota Importante:
Este indicador é uma ferramenta de análise, não um sistema de trading automático.
Não gera sinais de compra/venda – foi projetado para auxiliar na tomada de decisão, não substituí-la.

Edição Gratuita – Completa

FVG Smart Zones – Edição Gratuita não é uma versão de teste limitada.
É uma ferramenta de análise totalmente funcional, fornecida gratuitamente, projetada para ajudá-lo a se tornar um trader real, não perseguir ilusões.

🚀 Versão Premium em Breve
A versão premium incluirá:
✨ Sinais de trading inteligentes
✨ Níveis automáticos de Take Profit
✨ Sistema de alertas multi-canal
✨ Estatísticas detalhadas de desempenho
✨ Integração com indicadores auxiliares
✨ Dashboard completo de controle
✨ Suporte premium

Ajude-nos a Crescer

Se você gosta deste indicador e ele ajuda no seu trading:
✅ Deixe uma avaliação ★★★★★
✅ Escreva um comentário curto
✅ Apoie o desenvolvimento futuro

Seu feedback ajuda diretamente a melhorar a próxima versão.

💡 Descubra Mais Ferramentas Profissionais:
Também oferecemos uma suíte de produtos avançados para MetaTrader 5 (MT5):

  • Price Edge  – Analise força e momentum do preço com precisão.

  • Candle Sentinel – Monitore fechamentos de velas em tempo real.

  • Golden Panel – Painel abrangente que fornece insights de mercado profissionalmente.

✅ Explore essas ferramentas e leve seu trading para o próximo nível!


Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

keziah4881
24
keziah4881 2025.12.14 21:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Kran5
454
Kran5 2025.12.12 23:08 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
812
Resposta do desenvolvedor Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:35
Olá! É ótimo saber que está PROBANDO (a testar) o nosso produto! Esperamos sinceramente que a sua experiência seja excelente e proveitosa. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda durante os testes, por favor, não hesite em contactar-nos. Estamos aqui para garantir que tira o máximo proveito da ferramenta. Como tem sido a sua primeira impressão até agora?
1001035938
465
1001035938 2025.12.12 13:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
812
Resposta do desenvolvedor Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:32
Agradecemos imensamente por mais esta mensagem! É um prazer e uma grande motivação receber o seu entusiasmo. O seu feedback "Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!" é a prova de que estamos no caminho certo. Visto que o nosso indicador o(a) impressionou, estamos confiantes de que o resto dos nossos produtos também o(a) ajudarão a atingir os seus próximos objetivos. Estamos ansiosos para o(a) ver descobrir as restantes ferramentas!
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
812
Resposta do desenvolvedor Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:53
That's great! We appreciate the positive feedback and are happy to hear you're finding the FVG Smart Zones indicator useful. We aim to provide professional, effective tools for traders focusing on SMC, ICT, and Price Action. If you have any suggestions for the upcoming premium version, please feel free to share them!
Mohammed Kyari
145
Mohammed Kyari 2025.12.08 22:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
812
Resposta do desenvolvedor Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:54
That is wonderful feedback! Thank you so much for the detailed and enthusiastic review. We are delighted to hear that you find the FVG Smart Zones indicator to be highly precise and effective in aligning with market direction and providing accurate flow—especially compared to other tools on the MQL5 market. We truly appreciate your encouragement to continue releasing high-quality products. We understand the strong demand for an Expert Advisor (EA) that can work seamlessly with this specific FVG indicator, and your feedback emphasizes this priority for our future development plans. We are committed to delivering professional-grade tools for traders, and your success is our motivation. Since you value precision and high quality, we would love for you to explore our other professional tools for MetaTrader 5 (MT5) as well: Price Edge: For analyzing price strength and momentum. Candle Sentinel: For monitoring candle closing times in real-time. Golden Panel: A comprehensive dashboard for professional market insights. They are designed with the same commitment to professional standards.
