Fvg Edge
- Indicadores
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versão: 1.0
FVG Smart Zones – Edição Gratuita
Indicador de Detecção de Gap de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5)
🔍 Está procurando uma ferramenta de trading real – não apenas mais um indicador qualquer?
FVG Smart Zones – Edição Gratuita oferece uma visão profissional do mercado detectando automaticamente Gaps de Valor Justo (FVG) e destacando zonas de trading de alta probabilidade diretamente no seu gráfico.
🎯 Criado para traders que seguem:
✅ Conceitos de Smart Money (SMC)
✅ Conceitos de Trading ICT
✅ Price Action
✅ Análise de Oferta e Demanda
✅ Estratégias de Trading Institucional
Este indicador ajuda você a focar no que realmente importa: zonas onde o preço provavelmente reagirá.
Principais Recursos:
Detecção de Zonas Inteligentes
✔ Detecção automática de FVGs de alta e baixa
✔ Zonas visuais limpas e profissionais
✔ Filtragem inteligente para remover gaps fracos ou irrelevantes
Confirmações Avançadas
✔ Validação de confluência em Time Frames Superiores (HTF)
✔ Remoção inteligente de zonas inválidas quando o preço as preenche
✔ Separação visual clara entre zonas ativas e preenchidas
Desempenho Otimizado
✔ Leve e rápido – não deixa seu gráfico lento
✔ Compatível com todos os pares e timeframes
✔ Funcionamento suave em condições reais de trading
Totalmente Personalizável
✔ Cores e estilo totalmente ajustáveis
✔ Perfeito para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Cripto
✔ Adequado para Day Trading, Swing Trading e Scalping
Design Profissional
✔ Sem sinais confusos – apenas zonas de preço puras
✔ Funciona junto com Expert Advisors (EAs) e trading manual
✔ Projetado para condições reais de mercado – não ilusões de backtesting
✔ Desempenho estável e suave sem sobrecarregar o gráfico
Por Que Usar FVG Smart Zones?
O preço raramente se move aleatoriamente.
As instituições deixam rastros na forma de desequilíbrios de preço.
FVG Smart Zones ajuda a visualizar esses desequilíbrios e acompanhar seu impacto potencial no movimento futuro do preço.
Em vez de adivinhar pontos de entrada, você aprenderá a:
📍 Identificar atividade institucional
📍 Focar em zonas de alto interesse
📍 Otimizar o timing de entrada
📍 Evitar trades aleatórios
📍 Ler gráficos como um profissional
Para Quem é Este Indicador?
Perfeito para traders que usam:
✔ Conceitos de Smart Money (SMC)
✔ Conceitos de Trading ICT
✔ Oferta e Demanda
✔ Trading baseado em Liquidez
✔ Análise de Estrutura de Mercado
✔ Estratégias de Trading Institucional
✔ Sistemas de Price Action
⚠ Nota Importante:
Este indicador é uma ferramenta de análise, não um sistema de trading automático.
Não gera sinais de compra/venda – foi projetado para auxiliar na tomada de decisão, não substituí-la.
Edição Gratuita – Completa
FVG Smart Zones – Edição Gratuita não é uma versão de teste limitada.
É uma ferramenta de análise totalmente funcional, fornecida gratuitamente, projetada para ajudá-lo a se tornar um trader real, não perseguir ilusões.
🚀 Versão Premium em Breve
A versão premium incluirá:
✨ Sinais de trading inteligentes
✨ Níveis automáticos de Take Profit
✨ Sistema de alertas multi-canal
✨ Estatísticas detalhadas de desempenho
✨ Integração com indicadores auxiliares
✨ Dashboard completo de controle
✨ Suporte premium
Ajude-nos a Crescer
Se você gosta deste indicador e ele ajuda no seu trading:
✅ Deixe uma avaliação ★★★★★
✅ Escreva um comentário curto
✅ Apoie o desenvolvimento futuro
Seu feedback ajuda diretamente a melhorar a próxima versão.
Good. Thank you for sharing.