Indicador de Detecção de Gap de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5)

🔍 Está procurando uma ferramenta de trading real – não apenas mais um indicador qualquer?

FVG Smart Zones – Edição Gratuita oferece uma visão profissional do mercado detectando automaticamente Gaps de Valor Justo (FVG) e destacando zonas de trading de alta probabilidade diretamente no seu gráfico.

🎯 Criado para traders que seguem:

✅ Conceitos de Smart Money (SMC)

✅ Conceitos de Trading ICT

✅ Price Action

✅ Análise de Oferta e Demanda

✅ Estratégias de Trading Institucional

Este indicador ajuda você a focar no que realmente importa: zonas onde o preço provavelmente reagirá.

Principais Recursos:

Detecção de Zonas Inteligentes

✔ Detecção automática de FVGs de alta e baixa

✔ Zonas visuais limpas e profissionais

✔ Filtragem inteligente para remover gaps fracos ou irrelevantes

Confirmações Avançadas

✔ Validação de confluência em Time Frames Superiores (HTF)

✔ Remoção inteligente de zonas inválidas quando o preço as preenche

✔ Separação visual clara entre zonas ativas e preenchidas

Desempenho Otimizado

✔ Leve e rápido – não deixa seu gráfico lento

✔ Compatível com todos os pares e timeframes

✔ Funcionamento suave em condições reais de trading

Totalmente Personalizável

✔ Cores e estilo totalmente ajustáveis

✔ Perfeito para Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Cripto

✔ Adequado para Day Trading, Swing Trading e Scalping

Design Profissional

✔ Sem sinais confusos – apenas zonas de preço puras

✔ Funciona junto com Expert Advisors (EAs) e trading manual

✔ Projetado para condições reais de mercado – não ilusões de backtesting

✔ Desempenho estável e suave sem sobrecarregar o gráfico

Por Que Usar FVG Smart Zones?

O preço raramente se move aleatoriamente.

As instituições deixam rastros na forma de desequilíbrios de preço.

FVG Smart Zones ajuda a visualizar esses desequilíbrios e acompanhar seu impacto potencial no movimento futuro do preço.

Em vez de adivinhar pontos de entrada, você aprenderá a:

📍 Identificar atividade institucional

📍 Focar em zonas de alto interesse

📍 Otimizar o timing de entrada

📍 Evitar trades aleatórios

📍 Ler gráficos como um profissional

Para Quem é Este Indicador?

Perfeito para traders que usam:

✔ Conceitos de Smart Money (SMC)

✔ Conceitos de Trading ICT

✔ Oferta e Demanda

✔ Trading baseado em Liquidez

✔ Análise de Estrutura de Mercado

✔ Estratégias de Trading Institucional

✔ Sistemas de Price Action

⚠ Nota Importante:

Este indicador é uma ferramenta de análise, não um sistema de trading automático.

Não gera sinais de compra/venda – foi projetado para auxiliar na tomada de decisão, não substituí-la.

Edição Gratuita – Completa

FVG Smart Zones – Edição Gratuita não é uma versão de teste limitada.

É uma ferramenta de análise totalmente funcional, fornecida gratuitamente, projetada para ajudá-lo a se tornar um trader real, não perseguir ilusões.

🚀 Versão Premium em Breve

A versão premium incluirá:

✨ Sinais de trading inteligentes

✨ Níveis automáticos de Take Profit

✨ Sistema de alertas multi-canal

✨ Estatísticas detalhadas de desempenho

✨ Integração com indicadores auxiliares

✨ Dashboard completo de controle

✨ Suporte premium

Ajude-nos a Crescer

Se você gosta deste indicador e ele ajuda no seu trading:

✅ Deixe uma avaliação ★★★★★

✅ Escreva um comentário curto

✅ Apoie o desenvolvimento futuro

Seu feedback ajuda diretamente a melhorar a próxima versão.

💡 Descubra Mais Ferramentas Profissionais:

Também oferecemos uma suíte de produtos avançados para MetaTrader 5 (MT5):

Price Edge – Analise força e momentum do preço com precisão.

Candle Sentinel – Monitore fechamentos de velas em tempo real.

Golden Panel – Painel abrangente que fornece insights de mercado profissionalmente.

✅ Explore essas ferramentas e leve seu trading para o próximo nível!