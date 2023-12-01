IX Power MT4
- Indicadores
- Daniel Stein
- Versão: 1.33
- Atualizado: 30 julho 2025
- Ativações: 10
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex
Visão Geral
IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma opção confiável para gráficos de forex quando cálculos multipares detalhados não são necessários. Ele funciona perfeitamente em qualquer gráfico, fornecendo percepções claras e acionáveis para melhorar suas decisões de negociação.
1. Por que o IX Power é inestimável para os traders
Análise de força em múltiplos mercados
• O IX Power calcula a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex, oferecendo percepções personalizadas para cada mercado.
• Monitore ativos como US30, WTI, Ouro, Bitcoin ou pares de moedas para descobrir oportunidades de negociação.
Adaptado para uma ampla cobertura de mercados
• Para negociações de forex, o FX Power oferece uma precisão incomparável analisando todos os pares relacionados.
• O IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente, tornando-o ideal para mercados fora do forex e análises forex mais simples.
Adaptabilidade em tempo real
• Com seu algoritmo adaptativo, o IX Power reage instantaneamente aos dados do mercado ao vivo, mantendo você informado sobre as tendências mais recentes.
• Fique à frente dos movimentos do mercado com atualizações de força em tempo real que garantem que sua estratégia esteja alinhada às condições atuais.
Funciona perfeitamente em qualquer gráfico
• Quer negocie forex, índices, commodities ou criptomoedas, o IX Power funciona sem problemas em todos os símbolos.
• Seus cálculos focados e interface intuitiva tornam-no uma ferramenta inestimável para qualquer trader.
2. Descubra mais na Stein Investments
Na Stein Investments, oferecemos:
• Ferramentas avançadas e indicadores projetados para uma variedade de mercados.
• Tutoriais, vídeos e guias para acelerar seu aprendizado.
• Suporte comunitário com acesso a chats exclusivos para compartilhar estratégias e ideias.
Visite nossa página Stein Investments para explorar as últimas atualizações, dicas e recursos, e maximize seu potencial com o IX Power.
3. Como começar com o IX Power
Adicione o IX Power ao seu gráfico
• Abra o MetaTrader e arraste o IX Power para qualquer gráfico representando o instrumento desejado (forex, índices, commodities ou criptomoedas).
• O IX Power começa imediatamente a analisar os dados do mercado ao vivo para fornecer leituras de força em tempo real sem necessidade de configurações adicionais.
Combine várias instâncias para análises avançadas
• Execute e combine tantas instâncias do IX Power quanto necessário para analisar diferentes períodos de tempo simultaneamente.
• Essa flexibilidade permite monitorar tendências de curto, médio e longo prazo, ou qualquer combinação personalizada que se ajuste à sua estratégia.
4. Como o IX Power funciona (Explicação simples)
Especializado para vários mercados
• O IX Power utiliza o mesmo algoritmo poderoso que o FX Power, otimizado para analisar índices, commodities, criptomoedas e forex.
• Enquanto o FX Power oferece maior precisão para pares de moedas considerando todos os pares disponíveis, o IX Power baseia-se apenas nos dados do símbolo subjacente, sendo ideal para mercados não relacionados ao forex.
Adaptação instantânea aos dados do mercado
• Reagindo às condições do mercado em tempo real, o IX Power garante que sua análise permaneça precisa e relevante.
• Isso o torna particularmente útil para mercados voláteis, como Bitcoin, Petróleo WTI ou pares de moedas.
5. Usos práticos do IX Power
Identifique mercados fortes e fracos
• Descubra quais índices, commodities ou pares de moedas estão ganhando força e quais estão perdendo terreno.
• Use essas informações para se posicionar nos mercados com maior probabilidade de sucesso.
Melhore a gestão de risco
• Evite negociar instrumentos com tendências conflitantes analisando a força em múltiplos períodos de tempo.
• Concentre-se em ativos com uma força direcional clara para negociar com mais confiança.
Adapte-se à volatilidade
• Use as mudanças de força para avaliar a volatilidade de mercados específicos, ajustando os tamanhos das negociações e os níveis de stop-loss para gerenciar riscos de forma eficaz.
6. Configurações do indicador IX Power
Personalize o IX Power de acordo com suas preferências de negociação:
Períodos de tempo personalizados
• Execute várias instâncias para analisar diferentes períodos de tempo simultaneamente e obter informações completas sobre o mercado.
Personalização gráfica
• Ajuste as cores, estilos de linha e opções de exibição para integrar a ferramenta ao design do seu gráfico.
7. Informações adicionais e suporte
• Chat da comunidade: Junte-se ao nosso grupo exclusivo para compartilhar estratégias, fazer perguntas e aprender com outros usuários do IX Power.
• Suporte: Tem perguntas ou precisa de ajuda? Entre em contato. Estamos aqui para ajudar.
Pronto para elevar seu trading?
• Aproveite insights confiáveis: Identifique mercados fortes e fracos com precisão.
• Negocie com confiança: Obtenha clareza sobre tendências de mercado em diversos instrumentos.
• Junte-se à comunidade Stein Investments: Acesse ferramentas, guias e uma rede de traders para melhorar sua experiência de negociação.
Não espere mais! Instale o IX Power hoje mesmo e desbloqueie todo o potencial da análise de força de mercado.
Boas negociações!
Daniel & Alain
I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.