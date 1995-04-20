FX Dynamic MT4

FX Dynamic: Acompanhe a Volatilidade e as Tendências com Análise ATR Personalizável

Visão Geral
FX Dynamic é uma ferramenta poderosa que utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para fornecer aos traders insights incomparáveis sobre a volatilidade diária e intradiária. Ao configurar limites de volatilidade claros —por exemplo, 80%, 100% e 130%—, você pode identificar rapidamente oportunidades de lucro ou receber alertas quando o mercado ultrapassar faixas normais. FX Dynamic se adapta ao fuso horário do seu corretor, ajuda você a manter um padrão consistente de medição de volatilidade e se integra perfeitamente à sua plataforma MetaTrader para análise em tempo real.


1. Por que o FX Dynamic é extremamente benéfico para os traders

Insights ATR em tempo real
• Monitore a volatilidade diária e intradiária de relance. Alertas ao atingir ou ultrapassar 80%, 100% e 130% do ATR indicam quando o mercado chega a níveis críticos.
• Antecipe possíveis exaustões ou movimentos de rompimento antes que aconteçam por completo.

Abrangência em vários mercados
• Adequado para pares de moedas, commodities, índices e muito mais. FX Dynamic detecta automaticamente as configurações de horário do corretor ou permite ajustes manuais.
• Escolha focar em apenas um símbolo ou aplicar métricas consistentes de ATR em diversos mercados.

Gestão de risco mais inteligente
• Use limites baseados em ATR para refinar seus níveis de stop-loss ou take-profit. FX Dynamic o alerta se o mercado ultrapassar a volatilidade típica, dando tempo para ajustar tamanho de lote ou pontos de entrada/saída.
• Ganhe confiança e consistência alinhando suas expectativas de operação às condições reais do mercado.


2. Saiba mais na Stein Investments

Na Stein Investments oferecemos:

• Ferramentas e indicadores avançados, desenvolvidos para aprimorar sua eficiência no trading.

• Tutoriais, guias e uma comunidade de suporte para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de nossas soluções.

• Desenvolvimento contínuo e melhorias baseados no feedback de traders e nas demandas do mercado.

Visite nossa página Stein Investments para acessar mais informações, recursos e boas práticas sobre FX Dynamic e nossos outros produtos.


3. Como começar a usar o FX Dynamic

Instale o indicador
• Adicione FX Dynamic à sua plataforma MetaTrader. Para um monitoramento contínuo, considere executá-lo em um gráfico dedicado em segundo plano ou em um VPS.
• Verifique se é necessário sincronizar o fuso horário do corretor ou especificar manualmente o deslocamento GMT. FX Dynamic oferece tanto detecção automática quanto ajustes manuais.

Observe os limites ATR
• Os limites padrão (80%, 100%, 130%) são uma ótima referência para sinais de volatilidade diária.
• Ajuste-os se preferir um perfil mais conservador ou mais agressivo, adequado ao seu estilo de trading.


4. Como o FX Dynamic funciona (Explicação Simples)

Análise de volatilidade baseada em ATR
FX Dynamic calcula a volatilidade diária ou intradiária usando ATR. Quando o preço se aproxima ou ultrapassa determinados limites, o indicador destaca claramente esses níveis.
• Os traders podem usar tais níveis como potenciais alvos de lucro ou evitar novas entradas quando o mercado já se encontra em situação de extremo.

Ajustes automáticos ou manuais de horário
• Se o horário do servidor do seu corretor diverge do padrão GMT, FX Dynamic pode detectá-lo automaticamente ou permitir que você insira a zona DST ou deslocamento GMT manualmente.
• Assim, você mantém medidas coerentes e precisas de volatilidade, independentemente do horário local ou do corretor.


5. Maneiras práticas de usar o FX Dynamic

Evite movimentos excessivamente estendidos
• Quando o mercado supera 100% ou 130% do ATR, geralmente indica volatilidade elevada. FX Dynamic alerta para uma reavaliação do risco antes de entrar em movimentos já esticados.

Identifique possíveis alvos de lucro
• Se você já estiver em uma operação, os níveis de 80% e 100% podem funcionar como pontos de saída ou realização parcial de ganho, garantindo aproveitar a volatilidade antes que ela diminua.

Aprimore a definição de stop-loss
• Posicionar stops um pouco além de níveis-chave de ATR pode reduzir a chance de ser estopado precocemente. Com FX Dynamic exibindo linhas ATR em tempo real, você define stops de maneira mais estratégica.


6. Configurações do indicador FX Dynamic

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period: Escolha ATR (padrão) e defina modo diário (“1 Day”) ou um período personalizado (ex.: 20).
History Values / Buffers: Determine quantos candles processar (ex.: 250) e se deseja usar o timeframe do símbolo ou uma escala fixa.
Auto Detect Broker GMT/DST: Permita que FX Dynamic ajuste automaticamente a zona DST do corretor ou configure manualmente (por exemplo, “American Zone”, GMT+2).

Currencies/Symbols Settings
Include Gold: Inclua XAU se necessário; você pode também usar um alias como “GOLD”.
Symbol Lists: Escolha focar em “majors + Gold” ou somente no símbolo do gráfico atual para simplificar.

Multi Instances Settings
Instance ID: Atribua um ID único se estiver rodando várias instâncias no mesmo gráfico.
Show History Lines: Exiba ou oculte linhas históricas de ATR; há opção de escala fixa para maior clareza.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3: Limiares padrão de 80%, 100% e 130%. Ajuste caso precise de maior ou menor agressividade.
Display Levels on Chart: Mostra ou oculta níveis baseados em ATR diretamente no seu gráfico.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels: Receba notificações sempre que o preço cruzar seus limites de volatilidade escolhidos.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor: Ajuste o tamanho da interface (25%–500%).
Auto Color Scheme: Deixe FX Dynamic escolher automaticamente um esquema de cor ou selecione uma cor de fundo padrão.
Main Panel Visibility: Defina se o painel principal aparece ou não, escolha qual canto (ex.: canto inferior direito) e configure a fonte (ex.: “Lucida Console”, tamanho 10).


7. Mais informações & ajuda

Community Chat: Participe do nosso grupo de trading exclusivo para compartilhar estratégias, tirar dúvidas e aprender com outros usuários de FX Dynamic.

Support: Tem dificuldades ou precisa de orientações adicionais? Entre em contato. Ajudaremos você a aprimorar sua estratégia baseada em volatilidade.


Pronto para usufruir de insights reais de volatilidade?
Antecipe oscilações de mercado: Reaja aos níveis críticos de ATR antes do auge da volatilidade.
Gerencie riscos de forma eficaz: Ajuste stops e alvos de acordo com dados ATR em tempo real.
Participe da comunidade Stein Investments: Tenha acesso a uma rede global de traders, guias detalhados e trocas de conhecimento para alcançar sucesso consistente.


Não espere! Instale FX Dynamic agora e assuma o controle da sua análise de volatilidade.


Boas negociações!
Daniel & Alain

Produtos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicadores
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicadores
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Candlestick Pattern advance
Santi Dankamjad
Indicadores
There are 8 types of this indicator. Consisted of 1. Bullish and Bearish Engulfing 2. Morning and Evening Star 3. Three Green Soldiers and Three Red Crows 4. Three Inside Up and Down 5. Three Outside Up and Down 6. Bullish and Bearish Harami 7. Tweezers Top and Bottom 8. Piercing and Dark cloud cover Signal Filter :: 1. The appearance of the candle stick 2. SMA 3. 2EMA :: EMA Fast and EMA Slow 4. RSI N otification :: 1. Via screen 2. Email 2. Phone For trading 1. Scaling 2. Binary options 3.
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Year2Year
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator shows price changes for the same days in past years. D1 timeframe is required. This is a predictor indicator that finds D1 bars for the same days in past 8 years and shows their relative price changes on the current chart. Parameters: LookForward - number of days (bars) to show "future" price changes; default is 5; Offset - number of days (bars) to shift back in history; default is 0; ShowAverage - mode switch; true - show mean value for all 8 years and deviation bounds; false - s
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicadores
As linhas de tendência são a ferramenta mais essencial de análise técnica na negociação forex. Infelizmente, a maioria dos traders não os desenha corretamente. O indicador Automated Trendlines é uma ferramenta profissional para traders sérios que o ajudam a visualizar o movimento de tendências dos mercados. Existem dois tipos de Trendlines Bullish Trendlines e Bearish Trendlines. Na tendência de alta, a linha de tendência Forex é desenhada através dos pontos de oscilação mais baixos do movime
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
Anubis Skunk USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Experts
VANGLUTIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicadores
Market Vortex.mq4 is a powerful arrow indicator designed to accurately identify reversal points and trend continuations. Built on a smoothed oscillator and adaptive moving averages, it helps traders quickly find market entry and exit points without complex calculations. Key Features: Clear arrow signals: The indicator displays Buy/Sell arrows directly on the chart. Real-time operation: Signals are generated without delays or repainting. Adaptive calculation: The indicator uses a do
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicadores
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 O Taurus All4 é um indicador de alta performance, ele vai te indicar a força da tendência, e você vai conseguir observar a força dos candle. Nosso indicador possuir mais de 4 confirmações da tendência. Ele é bem simples e fácil de usar. Modos de confirmações Confirmações de Tendência da Vela:  Quando a vela mudar para verde claro a tendência é de alta. Quando a vela mudar para vermelho claro a tendência está revertendo para baixo. Quando a vela mudar para vermelho escuro a tendênc
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicadores
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Mais do autor
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
Liberte o poder do SIEA PRO NG: o EA de negociação inteligente e de próxima geração O SIEA PRO NG não é apenas uma atualização - é um salto revolucionário. Desenvolvido com tecnologia de ponta e apoiado por cinco anos de dados proprietários de volume real, o SIEA PRO NG foi projetado para ajudá-lo a negociar de maneira mais inteligente, rápida e eficaz do que nunca. Quer você seja um trader experiente ou novo em sistemas automatizados, este EA oferece precisão e desempenho em que você pode con
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indicadores
FX Dynamic: Acompanhe a Volatilidade e as Tendências com Análise ATR Personalizável Visão Geral FX Dynamic é uma ferramenta poderosa que utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para fornecer aos traders insights incomparáveis sobre a volatilidade diária e intradiária. Ao configurar limites de volatilidade claros —por exemplo, 80%, 100% e 130%—, você pode identificar rapidamente oportunidades de lucro ou receber alertas quando o mercado ultrapassar faixas normais. FX Dynamic se adapta ao f
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indicadores
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1. Leia a descrição básica do nosso sistema de negociação simples e a sua principal actualização estratégica em 2020 2. Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo FX Trend mostra a direcção da tendência, duração, intensidade e a classificação da tendência resultante para todos os períodos de tempo em tempo real. Verá num relance em que direcção as tendên
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Indicadores
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1.   Leia a descrição básica do nosso   sistema de   negociação simples e   a sua principal actualização estratégica em 2020 2.   Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo FX Trend   mostra a direcção da tendência, duração, intensidade e a classificação da tendência resultante para todos os períodos de tempo em tempo real. Verá num relance em que direcçã
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitários
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1. Leia a descrição básica do nosso sistema de negociação simples e a sua principal actualização estratégica em 2020 2. Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo Este Gestor de Negociação é o complemento ideal para todos os utilizadores de FX Trend que gostam de utilizar uma gestão de negociação totalmente automatizada. Detecta imediatamente as suas ne
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitários
Crosshair é uma ferramenta fantástica que simplifica a nossa análise gráfica trazendo as velas de preço perfeitamente de acordo com os valores indicadores nas subjanelas. Pode activá-lo e desactivá-lo através de uma única pressão no "C" do seu teclado, e fornece um modo de régua para medições precisas que podem ser activadas e desactivadas através da tecla "R" do seu teclado. Por favor, veja o nosso pequeno vídeo tutorial incorporado abaixo para ver como funciona.
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitários
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1.   Leia a descrição básica do nosso   sistema de   negociação simples   e   a sua principal actualização estratégica em 2020 2.   Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo Este Gestor de Negociação   é o complemento ideal para todos os utilizadores de   FX Trend   que gostam de utilizar uma gestão de negociação totalmente automatizada. Detecta imedia
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Liberte a consistência e a confiança nas suas transacções com a Taurus A Taurus representa o auge da inovação e do refinamento na negociação de Reversão à Média, alimentada pelos nossos dados exclusivos de volume de negociação real. Concebida para proporcionar um equilíbrio excecional entre o risco e a recompensa, a Taurus assegura uma experiência de negociação sem stress, ao mesmo tempo que gere as transacções com precisão e cuidado. Porquê escolher a Taurus? Estratégia avançada de reversão
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitários
O SI Connect é um utilitário que estabelece a ligação aos nossos servidores para utilizar o Volume FX ou os sistemas de negociação SIEA. Instruções técnicas para preparar o seu terminal para a utilização do SI Connect Permitir pedidos na web e inserir https://stein.investments à lista de URLs permitidas no seu Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Só precisa de uma instância EA em execução por terminal, mas tem de correr constantemente em segundo plano para obter os últimos dados do
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
As chaves do sucesso no comércio Forex são a disciplina, a paciência e uma vantagem clara, como temos com a nossa análise única do volume real de transacções. Esta é a nossa experiência de 10 anos de negociação de Forex, e todos estes factores-chave estão resumidos na série S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). O SIEA ZEN proporciona uma relação risco-recompensa muito equilibrada e sobrevive facilmente a todas as circunstâncias do mercado - mesmo as mais críticas como a Corona, Brexit
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitários
O SI Connect é um utilitário que estabelece a ligação aos nossos servidores para utilizar o Volume FX ou os sistemas de negociação SIEA. Instruções técnicas para preparar o seu terminal para a utilização do SI Connect Permitir pedidos na web e inserir https://stein.investments à lista de URLs permitidas no seu Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Só precisa de uma instância EA em execução por terminal, mas tem de correr constantemente em segundo plano para obter os últimos dados do
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
As chaves do sucesso   no comércio Forex são a disciplina, a paciência e uma vantagem clara, como temos com a nossa análise única do volume real de transacções. Esta é a nossa experiência de 10 anos de negociação de Forex, e todos estes factores-chave estão resumidos na série   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ). O   SIEA ZEN   proporciona uma relação risco-recompensa muito equilibrada e sobrevive facilmente a todas as circunstâncias do mercado - mesmo as mais críticas como a
Crosshair
Daniel Stein
Utilitários
Crosshair é uma ferramenta fantástica que simplifica a nossa análise gráfica trazendo as velas de preço perfeitamente de acordo com os valores indicadores nas subjanelas. Pode activá-lo e desactivá-lo através de uma única pressão no "C" do seu teclado, e fornece um modo de régua para medições precisas que podem ser activadas e desactivadas através da tecla "R" do seu teclado. Por favor, veja o nosso pequeno vídeo tutorial incorporado abaixo para ver como funciona.
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Liberte o poder do SIEA PRO NG: o EA de negociação inteligente e de próxima geração O SIEA PRO NG não é apenas uma atualização - é um salto revolucionário. Desenvolvido com tecnologia de ponta e apoiado por cinco anos de dados proprietários de volume real, o SIEA PRO NG foi projetado para ajudá-lo a negociar de maneira mais inteligente, rápida e eficaz do que nunca. Quer você seja um trader experiente ou novo em sistemas automatizados, este EA oferece precisão e desempenho em que você pode con
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário