Custom Alerts MT4

Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante

Visão geral
Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou perder boas oportunidades. Com suporte para todas as classes de ativos oferecidas pelo seu corretor, você pode configurar alertas sem digitar símbolos — basta selecionar a classe de ativo nas configurações.

1. Por que o Custom Alerts é altamente benéfico para traders

Monitoramento completo do mercado
Custom Alerts coleta e consolida sinais de Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e até Ações (se compatíveis com seu corretor).
• Elimine a necessidade de alternar entre gráficos — receba notificações centralizadas e claras.

Alertas personalizados para sua estratégia
• Configure alertas com precisão. Seja para acompanhar picos de volume, limites de força ou movimentos extremos de preço, o Custom Alerts garante que você não perca sinais importantes.
• Integra-se perfeitamente às ferramentas da Stein Investments para uma análise mais profunda e decisões mais inteligentes.

Economia de tempo e eficiência
• Não é necessário observar gráficos o tempo todo. Deixe o Custom Alerts fazer a varredura do mercado para você — mesmo quando estiver longe do computador.

2. Como começar com o Custom Alerts

Instale e ative
• Abra sua plataforma MetaTrader e carregue o Custom Alerts em qualquer gráfico.
• Recomendamos rodar a ferramenta em um gráfico separado ou em um terminal dedicado (como VPS) para monitoramento contínuo.
• O indicador lê automaticamente os dados das ferramentas da Stein Investments, portanto, verifique se os componentes necessários estão ativados.

Defina os instrumentos
• Escolha as classes de ativos a serem monitoradas — de moedas e ouro até índices e criptomoedas — sem digitar nenhum símbolo manualmente.

3. Como o Custom Alerts funciona

Integração inteligente de dados
• Lê sinais do FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — dependendo das ferramentas licenciadas e ativadas.
• Consolida essas informações em alertas claros para todas as classes de ativos selecionadas.

Sistema de alertas em tempo real
• Verifica os ativos em tempo real e envia alertas por popup, som ou e-mail assim que as condições forem atendidas.

4. Casos de uso

Detecção de oportunidades em múltiplos mercados
• Monitore todos os mercados a partir de um único gráfico.
• Ideal para traders que acompanham múltiplos instrumentos como EURUSD, Ouro, DAX ou BTC.

Alertas baseados em estratégia
• Personalize a lógica: acompanhe tendências de força, dinâmica de volume ou sinais combinados.

Mantenha-se informado e à frente
• Receba alertas mesmo longe do terminal — e nunca mais perca oportunidades importantes.

5. Estrutura modular – Use apenas o que você precisa

O Custom Alerts exige fontes de dados adicionais (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power). Mas você só precisa de licenças para os indicadores relevantes aos filtros de alerta que configurar.
• Por exemplo, se deseja monitorar apenas o volume ou a volatilidade, basta ativar o FX Volume ou FX Dynamic.
• Esse modelo de licenciamento flexível torna o sistema acessível e adaptável à sua estratégia.

Prefere uma solução sem configuração?

Conheça a versão Custom Alerts AIO — uma solução completa com todos os indicadores necessários integrados internamente.
• Otimizada apenas para geração de alertas (sem gráficos), funciona imediatamente após a instalação.
• Nenhuma licença adicional é necessária — basta instalar e começar a monitorar todos os ativos.

6. Recursos e suporte

FAQ: Todos os tipos de alertas e opções de configuração estão explicados em detalhes com capturas de tela na FAQ do Custom Alerts.

Comunidade: Participe do nosso grupo de traders para trocar estratégias e tirar dúvidas.

Suporte: Precisa de ajuda? Nossa equipe está à disposição para orientá-lo na instalação, configuração e otimização.

Pronto para levar seu monitoramento de mercado para o próximo nível?
Instale o Custom Alerts hoje mesmo e experimente uma supervisão inteligente em tempo real — tudo em um único gráfico, totalmente adaptado à sua estratégia.

Atenciosamente,
Daniel & Alain

Comentários 7
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Responder ao comentário