Silver Echo

Oferta por Tempo Limitado: Cópias restantes com este preço: (9/10) , preço final: $599.


Silver Echo é um consultor especialista poderoso e refinado para MT4 & MT5, projetado especificamente para traders que desejam misturar automação com precisão. este EA não é isento de riscos, mas é um dos mais equilibrados e inteligentemente projetados sistemas no mercado hoje. Com flexibilidade, controle e transparência em seu núcleo, Silver Echo coloca você no controle enquanto ele cuida do trabalho pesado.

A base desta estratégia gira em torno da compressão de volatilidade. Ao rastrear fases de contração da volatilidade usando um indicador personalizado baseado em ATR, seu objetivo é entrar em posições pouco antes que ocorram grandes rupturas.


Principais Capacidades e Personalizações:

  • Flexibilidade de Símbolo: Você pode facilmente definir quais pares de negociação usar, seja XAGUSD(SILVER), ou uma cesta de seus favoritos. Os símbolos padrão são :(XAGUSD(SILVER))
  • Gerenciamento de Risco Inteligente: Escolha entre tamanhos de lote fixos ou cálculos baseados em risco (por exemplo, % do saldo da conta) para se adequar ao seu perfil de negociação.
  • Proteção contra Queda: A proteção embutida contra queda interrompe novas negociações e pode opcionalmente fechar todas as posições abertas se a equidade cair além do seu limite definido.


Começar é Simples:

Anexe Silver Echo a qualquer gráfico (recomendamos começar com XAGUSD(SILVER) no M15) apenas uma vez, insira suas configurações de risco preferidas e deixe que ele gerencie as negociações com base em suas regras. Não há necessidade de anexar a vários gráficos—o EA escaneia e executa negociações em todos os símbolos a partir de uma única instância de gráfico .

Por Que os Traders Amam Silver Echo

Este EA se destaca pela sua combinação de estabilidade e adaptabilidade. Enquanto os EAs usuais requerem manuseio cuidadoso, Silver Echo oferece uma das implementações mais estruturadas e personalizáveis do mercado. Com entradas transparentes e recursos de segurança, é projetado para aqueles que desejam automação inteligente sem complexidade desnecessária.

Dicas Profissionais para Melhor Desempenho:

  • Use um Gráfico Único: O EA é otimizado para negociação de múltiplos símbolos a partir de uma única instância de gráfico.
  • Padrão: Comece com as configurações padrão, pois são as mais adequadas e mude apenas a configuração de risco se necessário.
  • Mantenha-se Atualizado: Siga o canal MQL5 e Telegram para atualizações de versão e insights da comunidade.(contate para o link)






