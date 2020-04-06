Silver Echo





期間限定オファー: この価格で残っているコピー: (9/10) , 最終価格: $599. ボーナス: 購入後にメッセージを送ると、私たちのプライベートTelegramチャンネルにアクセスできます。

購入後にメッセージを送ると、私たちのプライベートTelegramチャンネルにアクセスできます。 セットアップ手順: スムーズなインストールと設定のための完全なブログガイドが利用可能です。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

スムーズなインストールと設定のための完全なブログガイドが利用可能です。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5チャネル: ここで更新情報を取得





Silver Echoは、MT4およびMT5用に特別に設計された強力で洗練されたエキスパートアドバイザーで、自動化と精度を融合させたいトレーダーに最適です。このEAはリスクフリーではありませんが、現在市場に出回っている最もバランスの取れたインテリジェントなシステムの1つです。柔軟性、コントロール、透明性を核とし、Silver Echoはあなたが管理しながら、重労働を処理します。

この戦略の基盤はボラティリティ圧縮にあります。カスタムATRベースのインジケーターを使用してボラティリティの収縮フェーズを追跡し、大きなブレイクアウトが発生する直前にポジションに入り込むことを目的としています。



