Silver Echo
- エキスパート
- Fahril Zainal Arifin
- バージョン: 3.42
- アップデート済み: 4 12月 2025
- アクティベーション: 10
- セットアップ手順: スムーズなインストールと設定のための完全なブログガイドが利用可能です。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- MQL5チャネル: ここで更新情報を取得
Silver Echoは、MT4およびMT5用に特別に設計された強力で洗練されたエキスパートアドバイザーで、自動化と精度を融合させたいトレーダーに最適です。このEAはリスクフリーではありませんが、現在市場に出回っている最もバランスの取れたインテリジェントなシステムの1つです。柔軟性、コントロール、透明性を核とし、Silver Echoはあなたが管理しながら、重労働を処理します。
この戦略の基盤はボラティリティ圧縮にあります。カスタムATRベースのインジケーターを使用してボラティリティの収縮フェーズを追跡し、大きなブレイクアウトが発生する直前にポジションに入り込むことを目的としています。
主な機能とカスタマイズ:
- シンボルの柔軟性: 使用する取引ペアを簡単に定義できます。XAGUSD(SILVER)、、またはお気に入りのバスケットのいずれかを選択できます。デフォルトのシンボルは:(XAGUSD(SILVER))
- スマートリスク管理: 固定ロットサイズまたはリスクベースの計算（例: アカウント残高の%）を選択して、取引プロフィールに合わせます。
- ドローダウンガード: 組み込みのドローダウン保護により、新しい取引が停止され、エクイティが設定したしきい値を下回ると、すべてのオープンポジションをオプションで閉じることができます。
始めるのは簡単です:
Silver Echoを任意のチャートに添付します（M15のXAGUSD(SILVER)から始めることをお勧めします）一度だけ、希望するリスク設定を入力し、ルールに基づいて取引を管理させます。複数のチャートに添付する必要はありません—EAは1つのチャート インスタンスからすべてのシンボルをスキャンして取引を実行します。
トレーダーがSilver Echoを愛する理由
このEAは、安定性と適応性の組み合わせで際立っています。一般的なEAは慎重な取り扱いを要しますが、Silver Echoは市場で最も構造化され、カスタマイズ可能な実装の1つを提供します。透明な入力と安全機能を備え、不要な複雑さなくスマートな自動化を望む人々のために設計されています。
最高のパフォーマンスのためのプロのヒント:
- 単一のチャートを使用: EAは単一のチャートインスタンスからのマルチシンボルトレーディングに最適化されています。
- デフォルト: デフォルト設定から始めるのが最適であり、必要がある場合のみリスク設定を変更してください。
- 最新情報を保持: バージョン更新やコミュニティの洞察のためにMQL5およびTelegramチャンネルをフォローしてください。（リンクについてはお問い合わせください）