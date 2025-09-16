Silver Echo

Silver Echo


Sınırlı Süreli Teklif: Bu fiyattan kalan kopyalar: (9/10), son fiyat: $599.


Silver Echo, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu EA risksiz değildir, ancak piyasada bugün en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Silver Echo sizi yöneten bir yapı sunarken ağır yükü üstlenir.

Bu stratejinin temeli volatilitelerin sıkıştırılması etrafında döner. Özel bir ATR tabanlı gösterge ile volatilitelerin daralma aşamalarını takip ederek, önemli kırılmalar olmadan hemen önce pozisyon girmeyi hedefler.


Ana Yetkinlikler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Hangi ticaret çiftlerini kullanacağınızı kolayca tanımlayabilirsiniz; ister XAGUSD(SILVER), veya favori sepetiniz. Varsayılan semboller: (XAGUSD(SILVER))
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalardan (örn., hesap bakiyesinin %'si) birini seçin.
  • Çekilme Koruma: Yerleşik çekilme koruması yeni ticaretleri durdurur ve isteğe bağlı olarak, özkaynağınız belirlediğiniz eşik değerinin altına düştüğünde tüm açık pozisyonları kapatabilir.


Başlamak Basit:

Silver Echo'i herhangi bir grafiğe (XAGUSD(SILVER) üzerinde M15 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez ekleyin, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve kurallarınıza göre ticaretleri yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe eklemenize gerek yok—EA, tüm semboller arasında tek bir grafik örneğinden ticaret tarayıp uygular.

Tüccarların Silver Echo'yi Neden Sevdiği

Bu EA, istikrar ve uyum sağlama özelliği ile öne çıkmaktadır. Yaygın EA'lar dikkatli bir yönetim gerektirirken, Silver Echo, piyasadaki en düzenli ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunmaktadır. Şeffaf girdi ve güvenlik özellikleri ile gereksiz karmaşıklık olmadan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.

En İyi Performans için Profesyonel İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Varsayılan: En iyi uyacak şekilde varsayılan ayarlarla başlayın ve yalnızca gerekirse risk ayarını değiştirin.
  • Güncel Kalın: Sürüm güncellemeleri ve topluluk bilgileri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişime geçin)






