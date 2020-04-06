Silver Echo
- Asesores Expertos
- Fahril Zainal Arifin
- Versión: 3.42
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Oferta por tiempo limitado: Copias quedan a este precio: (9/10) , precio final: $599.
- Bono: Envíanos un mensaje después de tu compra para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram.
- Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración fluidas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Canal MQL5: Únete aquí para actualizaciones
Silver Echo es un potente y refinado asesor experto para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar la automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más equilibrados y diseñados inteligentemente sistemas en el mercado hoy. Con flexibilidad, control y transparencia en su núcleo, Silver Echo te pone a cargo mientras se encarga del trabajo pesado.
La base de esta estrategia gira en torno a la compresión de volatilidad. Al rastrear las fases de contracción de volatilidad utilizando un indicador personalizado basado en ATR, busca entrar en posiciones justo antes de que ocurran rupturas importantes.
Capacidades y Personalizaciones Clave:
- Flexibilidad de Símbolos: Puedes definir fácilmente qué pares de trading utilizar, ya sea XAGUSD(SILVER), o una canasta de tus favoritos. Los símbolos predeterminados son: (XAGUSD(SILVER))
- Gestión de Riesgos Inteligente: Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en riesgos (por ejemplo, % del saldo de la cuenta) para adaptarse a tu perfil de trading.
- Protección de Drawdown: La protección de drawdown incorporada detiene nuevas operaciones y puede cerrar opcionalmente todas las posiciones abiertas si la equidad cae por debajo de tu umbral establecido.
Comenzar es Simple:
Adjunta Silver Echo a cualquier gráfico (recomendamos comenzar con XAGUSD(SILVER) en M15) solo una vez, ingresa tus configuraciones de riesgo preferidas y déjalo gestionar las operaciones basadas en tus reglas. No es necesario adjuntar a múltiples gráficos: el EA escanea y ejecuta operaciones en todos los símbolos desde una única instancia de gráfico .
Por qué a los Traders les Encanta Silver Echo
Este EA se destaca por su combinación de estabilidad y adaptabilidad. Mientras que los EAs usuales requieren un manejo cuidadoso, Silver Echo ofrece una de las implementaciones más estructuradas y personalizables del mercado. Con entradas transparentes y características de seguridad, está diseñado para aquellos que desean una automatización inteligente sin complejidad innecesaria.
Consejos Profesionales para el Mejor Rendimiento:
- Usa un Solo Gráfico: El EA está optimizado para operar con múltiples símbolos desde una única instancia de gráfico.
- Predeterminado: Comienza con la configuración predeterminada ya que es la más adecuada y solo cambia la configuración de riesgo si es necesario.
- Mantente Actualizado: Sigue el canal de MQL5 y Telegram para actualizaciones de versiones y perspectivas de la comunidad. (contactar para el enlace)