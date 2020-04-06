Silver Echo

Silver Echo


Oferta por tiempo limitado: Copias quedan a este precio: (9/10) , precio final: $599.


Silver Echo es un potente y refinado asesor experto para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar la automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más equilibrados y diseñados inteligentemente sistemas en el mercado hoy. Con flexibilidad, control y transparencia en su núcleo, Silver Echo te pone a cargo mientras se encarga del trabajo pesado.

La base de esta estrategia gira en torno a la compresión de volatilidad. Al rastrear las fases de contracción de volatilidad utilizando un indicador personalizado basado en ATR, busca entrar en posiciones justo antes de que ocurran rupturas importantes.


Capacidades y Personalizaciones Clave:

  • Flexibilidad de Símbolos: Puedes definir fácilmente qué pares de trading utilizar, ya sea XAGUSD(SILVER), o una canasta de tus favoritos. Los símbolos predeterminados son: (XAGUSD(SILVER))
  • Gestión de Riesgos Inteligente: Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en riesgos (por ejemplo, % del saldo de la cuenta) para adaptarse a tu perfil de trading.
  • Protección de Drawdown: La protección de drawdown incorporada detiene nuevas operaciones y puede cerrar opcionalmente todas las posiciones abiertas si la equidad cae por debajo de tu umbral establecido.


Comenzar es Simple:

Adjunta Silver Echo a cualquier gráfico (recomendamos comenzar con XAGUSD(SILVER) en M15) solo una vez, ingresa tus configuraciones de riesgo preferidas y déjalo gestionar las operaciones basadas en tus reglas. No es necesario adjuntar a múltiples gráficos: el EA escanea y ejecuta operaciones en todos los símbolos desde una única instancia de gráfico .

Por qué a los Traders les Encanta Silver Echo

Este EA se destaca por su combinación de estabilidad y adaptabilidad. Mientras que los EAs usuales requieren un manejo cuidadoso, Silver Echo ofrece una de las implementaciones más estructuradas y personalizables del mercado. Con entradas transparentes y características de seguridad, está diseñado para aquellos que desean una automatización inteligente sin complejidad innecesaria.

Consejos Profesionales para el Mejor Rendimiento:

  • Usa un Solo Gráfico: El EA está optimizado para operar con múltiples símbolos desde una única instancia de gráfico.
  • Predeterminado: Comienza con la configuración predeterminada ya que es la más adecuada y solo cambia la configuración de riesgo si es necesario.
  • Mantente Actualizado: Sigue el canal de MQL5 y Telegram para actualizaciones de versiones y perspectivas de la comunidad. (contactar para el enlace)






Asesores Expertos
Tome el control con un Asesor Experto versátil y eficaz MartiMax Pro destaca por su elaborada estrategia de trading y su amplio historial de backtesting. De hecho, las pruebas retrospectivas muestran una curva de crecimiento muy prometedora con detracciones bien controladas. Uno de los elementos clave que hace único a MartiMax Pro es su sistema de martingala integrado. A diferencia de las martingalas tradicionales, que a menudo son criticadas por su gestión arriesgada, nuestro sistema ha sido e
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Simple scalping EA que utiliza el sistema de lotes martingala. Scalping sucede en el patrón de velas y el tamaño de la vela en pips. Este es un sistema de comercio automático completo que tiene la opción de gestión de dinero automático también. CARACTERÍSTICAS: 1. Martingala 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Take Profit fácil 6. 6. Utiliza patrones de velas Nota Importante : - Como su nombre indica se trata de un sistema de Martingala. ¡Siempre es mejor utilizar la configuración mínima
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Asesores Expertos
Easy Funded MT5 es un asesor experto diseñado para superar los desafíos de HFT de MT5 de firmas propietarias que permiten su uso. ¿Qué firmas propietarias de HFT puedo usar? Se ha probado y verificado en Kortana FX y Nova Funding hasta ahora. Seguiré probando su uso en otras firmas propietarias de HFT y haré actualizaciones si es necesario. ¿Y qué pasa con HFT para MT4? Por favor, revise Smart Funded HFT para todas las firmas propietarias de MT4 que permiten HFT. ¿Qué firma propietaria de HFT el
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Asesores Expertos
Oferta de lanzamiento: Precio introductorio disponible por tiempo limitado. Los primeros compradores obtienen acceso completo con un descuento especial antes de que se aplique el precio regular. Estrategia Institutional Session Sweep Sin promesas exageradas, sin optimizaciones irreales, sin ilusiones. Solo una estrategia comprobada basada en la lógica real del mercado. SessionSweep es un sistema de trading automatizado diseñado para capturar retrocesos después de barridas de liquidez en sesiones
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Gold Titan es un asesor de operaciones automatizado para la plataforma MetaTrader, desarrollado específicamente para el instrumento XAU/USD (oro). Analiza los datos del mercado y ejecuta operaciones basadas en parámetros predefinidos, apoyando a los operadores en su proceso de toma de decisiones. Características principales: - Optimizado para XAU/USD Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del oro, por lo que es adecuado para operar con el par oro/dólar estadounidense. - Análisis de mercado
