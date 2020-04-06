Silver Echo





Oferta por tiempo limitado: Copias quedan a este precio: (9/10) , precio final: $599. Bono: Envíanos un mensaje después de tu compra para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram.

Envíanos un mensaje después de tu compra para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram. Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración fluidas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración fluidas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5: Únete aquí para actualizaciones





Silver Echo es un potente y refinado asesor experto para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar la automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más equilibrados y diseñados inteligentemente sistemas en el mercado hoy. Con flexibilidad, control y transparencia en su núcleo, Silver Echo te pone a cargo mientras se encarga del trabajo pesado.

La base de esta estrategia gira en torno a la compresión de volatilidad. Al rastrear las fases de contracción de volatilidad utilizando un indicador personalizado basado en ATR, busca entrar en posiciones justo antes de que ocurran rupturas importantes.



