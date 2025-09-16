Silver Echo

Silver Echo est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent allier automation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c'est l'un des plus équilibrés et intelligemment conçu systèmes sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Silver Echo vous met aux commandes tandis qu'il s'occupe du gros du travail.

La fondation de cette stratégie tourne autour de la compression de la volatilité. En suivant les phases de contraction de la volatilité à l'aide d'un indicateur personnalisé basé sur l'ATR, il vise à entrer en position juste avant que des cassures majeures ne se produisent.


Principales capacités et personnalisations :

  • Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit XAGUSD(SILVER), ou un panier de vos favoris. Les symboles par défaut sont :(XAGUSD(SILVER))
  • Gestion des risques intelligente : Choisissez parmi des tailles de lots fixes ou des calculs basés sur les risques (par exemple, % du solde du compte) pour s'adapter à votre profil de trading.
  • Protection contre les baisses : La protection intégrée contre les baisses arrête les nouvelles transactions et peut optionnellement clôturer toutes les positions ouvertes si l'équité tombe en dessous de votre seuil prédéfini.


Commencer est simple :

Attachez Silver Echo à n'importe quel graphique (nous vous recommandons de commencer avec XAGUSD(SILVER) sur M15) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les opérations selon vos règles. Pas besoin de s'attacher à plusieurs graphiques : l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles à partir d'un seul graphique instance.

Pourquoi les traders aiment Silver Echo

Ce EA se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EAs habituels nécessitent une manipulation soigneuse, Silver Echo offre l'une des implémentations les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctionnalités de sécurité, il est conçu pour ceux qui veulent une automation intelligente sans complexité inutile.

Astuces pro pour les meilleures performances :

  • Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance de graphique.
  • Par défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et changez uniquement le paramètre de risque si nécessaire.
  • Restez informé : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les informations de la communauté. (contactez pour le lien)






