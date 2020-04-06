Silver Echo





购买后给我们发消息以获取我们私人Telegram频道的访问权限。 设置说明： 提供完整的博客指南以便顺利安装和配置。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Silver Echo 是一款强大而精细的MT4和MT5专家顾问，专为希望将自动化与精确性结合的交易者设计。这个EA并不是没有风险，但它是当前市场上最平衡和智能设计的系统之一。Silver Echo 以灵活性、控制力和透明性为核心，让您掌控一切，同时它负责繁重的工作。

这一策略的基础围绕着波动性压缩展开。通过使用自定义的基于ATR的指标跟踪波动性收缩阶段，旨在在主要突破发生之前开始入场。



