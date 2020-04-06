Silver Echo

Silver Echo


限时优惠： 此价格剩余的份数：(9/10)， 最终价格： $599.


Silver Echo 是一款强大而精细的MT4和MT5专家顾问，专为希望将自动化与精确性结合的交易者设计。这个EA并不是没有风险，但它是当前市场上最平衡和智能设计的系统之一。Silver Echo 以灵活性、控制力和透明性为核心，让您掌控一切，同时它负责繁重的工作。

这一策略的基础围绕着波动性压缩展开。通过使用自定义的基于ATR的指标跟踪波动性收缩阶段，旨在在主要突破发生之前开始入场。


主要功能和自定义选项：

  • 符号灵活性： 您可以轻松定义使用哪些交易对，无论是XAGUSD(SILVER)、，还是您喜欢的一篮子。 默认符号为：(XAGUSD(SILVER))
  • 智能风险管理： 选择固定手数或基于风险的计算（例如，账户余额的百分比），以适应您的交易配置。
  • 回撤保护： 内置的回撤保护会停止新交易，并可以选择在权益低于您设定的阈值时关闭所有未平仓部位。


开始使用很简单：

Silver Echo附加到任何图表上（我们建议在M15上以XAGUSD(SILVER) 开头）只需一次，输入您偏好的风险设置，然后让它根据您的规则管理交易。无需附加多个图表——EA可以在单一图表 实例中扫描并执行所有符号的交易。

交易者爱Silver Echo的原因

这个EA因其稳定性和适应性而脱颖而出。虽然通常的EA需要仔细处理，但Silver Echo提供了市场上最结构化和可定制的实现之一。通过透明的输入和安全功能，它为那些希望实现智能自动化而不增加不必要复杂性的用户而设计。

最佳性能的专业提示：

  • 使用单个图表： 该EA为从单个图表实例进行多符号交易而优化。
  • 默认： 使用默认设置开始，因为它们是最适合的，仅在需要时更改风险设置。
  • 保持更新： 关注MQL5和Telegram频道以获取版本更新和社区见解。（联系获取链接）






