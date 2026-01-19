EA Agulhada do Didi

Este Expert Advisor foi desenvolvido para automatizar operações no MetaTrader 5 utilizando a lógica do indicador Didi Index como base para a identificação dos pontos de entrada no mercado.
O EA executa todas as operações diretamente no gráfico, de forma automática, seguindo as regras e parâmetros definidos pelo usuário.

O conceito do robô é aplicar uma lógica objetiva de entrada e gerenciamento, permitindo que o trader acompanhe a execução das operações de forma clara, sem o uso de integrações externas ou bibliotecas adicionais.

Principais Funcionalidades

Operações Automáticas
As entradas são realizadas automaticamente com base na lógica do indicador Didi Index.

Horário de Negociação Configurável
Permite definir períodos específicos do dia em que o robô está autorizado a operar. Fora desse intervalo, nenhuma nova operação é iniciada.

Stop Móvel (Trailing Stop)
O stop pode acompanhar a movimentação do preço de acordo com os parâmetros configurados, ajustando-se automaticamente durante a operação.

Breakeven Automático
Possibilidade de mover o stop para o ponto de entrada quando as condições definidas forem atingidas, auxiliando no gerenciamento da posição.

Painel Informativo no Gráfico
Exibe informações operacionais do Expert Advisor, facilitando o acompanhamento das operações e do status do robô em tempo real.

Compatibilidade

MetaTrader 5
Conta Demo ou Real
Funciona em qualquer ativo compatível com a plataforma

Observação Importante

Este produto é fornecido exclusivamente em formato compilado, não utiliza chamadas a DLLs, não realiza coleta de dados do usuário e não possui integrações com serviços de terceiros, estando em conformidade com os padrões do Mercado MQL5.


