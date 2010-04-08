Silver Echo
- Experts
- Fahril Zainal Arifin
- 버전: 3.87
- 업데이트됨: 31 12월 2025
- 활성화: 10
Silver Echo
한정 기간 제공: 이 가격에 남아 있는 복사본: (9/10) , 최종 가격: $599.
- 보너스: 구매 후 메시지를 보내면 프라이빗 텔레그램 채널에 접근할 수 있습니다.
- 설치 안내: 원활한 설치와 구성을 위한 전체 블로그 가이드가 제공됩니다.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- MQL5 채널: 여기서 업데이트 가입
Silver Echo는 MT4 & MT5를 위한 강력하고 정교한 전문가 자문으로, 자동화와 정확성을 조화롭게 결합하고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 EA는 무위험하지 않지만, 오늘날 시장에서 가장 균형 잡힌 그리고 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 제어 및 투명성을 핵심으로 하여, Silver Echo는 여러분이 책임을 지도록 하면서 무거운 작업을 처리합니다.
이 전략의 기초는 변동성 압축을 중심으로 이루어집니다. 커스텀 ATR 기반 지표를 사용하여 변동성 수축 단계 추적하여 주요 돌파 발생 직전에 포지션을 진입하는 것을 목표로 합니다.
핵심 기능 및 사용자 정의:
- 심볼 유연성: 사용할 거래 쌍을 쉽게 정의할 수 있으며, XAGUSD(SILVER), 또는 좋아하는 여러 쌍을 선택할 수 있습니다. 기본 심볼은 :(XAGUSD(SILVER))
- 스마트 리스크 관리: 고정 로트 크기 또는 위험 기반 계산(예: 계좌 잔고의 %로) 중에서 선택하여 거래 프로필에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 하락 방지 장치: 내장된 하락 보호 기능이 새 거래를 중단하며, 자본이 설정된 임계값 이하로 떨어지면 선택적으로 모든 열린 포지션을 종료할 수 있습니다.
시작하기 간단합니다:
Silver Echo를 어떤 차트에든 부착하세요 (우리는 XAGUSD(SILVER)에서 M15로 시작할 것을 추천합니다) 단 한번만, 선호하는 리스크 설정을 입력하고 그것이 여러분의 규칙에 따라 거래를 관리하게 두세요. 여러 차트에 부착할 필요 없이, EA는 단일 차트 인스턴스에서 모든 심볼을 스캔하고 거래를 실행합니다.
트레이더들이 Silver Echo를 좋아하는 이유
이 EA는 안정성과 적응력의 조화로 두드러집니다. 일반적인 EA는 신중한 처리가 필요하지만, Silver Echo는 시장에서 가장 구조화되고 사용자 정의가 가능한 구현 중 하나를 제공합니다. 투명한 입력 및 안전 기능과 함께, 불필요한 복잡성 없이 스마트 자동화를 원하는 사람들을 위해 설계되었습니다.
최고 성능을 위한 전문가 팁:
- 단일 차트 사용: EA는 단일 차트 인스턴스에서 다중 심볼 거래를 최적화했습니다.
- 기본 설정: 기본 설정으로 시작하는 것이 가장 적합하며, 필요할 경우에만 리스크 설정을 변경하세요.
- 업데이트 유지: 최신 버전 업데이트 및 커뮤니티 통찰을 위해 MQL5와 텔레그램 채널을 따르세요.(링크 문의)