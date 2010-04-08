Silver Echo





Silver Echo는 MT4 & MT5를 위한 강력하고 정교한 전문가 자문으로, 자동화와 정확성을 조화롭게 결합하고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 EA는 무위험하지 않지만, 오늘날 시장에서 가장 균형 잡힌 그리고 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 제어 및 투명성을 핵심으로 하여, Silver Echo는 여러분이 책임을 지도록 하면서 무거운 작업을 처리합니다.

이 전략의 기초는 변동성 압축을 중심으로 이루어집니다. 커스텀 ATR 기반 지표를 사용하여 변동성 수축 단계 추적하여 주요 돌파 발생 직전에 포지션을 진입하는 것을 목표로 합니다.



