Silver Echo

Silver Echo


Offerta a Tempo Limitato: Copie rimaste a questo prezzo: (9/10), prezzo finale: $599.


Silver Echo è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano unire automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Silver Echo ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

La base di questa strategia ruota attorno alla compressione della volatilità. Monitorando le fasi di contrazione della volatilità utilizzando un indicatore personalizzato basato sull'ATR, mira ad entrare in posizioni proprio prima che si verifichino grandi esplosioni.


Capacità Chiave e Personalizzazioni:

  • Flessibilità dei Simboli: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che siano XAGUSD(SILVER), o un insieme dei tuoi preferiti. I simboli predefiniti sono: (XAGUSD(SILVER))
  • Gestione Rischi Intelligente: Scegli tra dimensioni di lotto fisse o calcoli basati sul rischio (es. % del saldo del conto) per adattarsi al tuo profilo di trading.
  • Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown incorporata interrompe nuove operazioni e può opzionalmente chiudere tutte le posizioni aperte se l'equity scende al di sotto della tua soglia impostata.


Iniziare è Semplice:

Collega Silver Echo a qualsiasi grafico (si consiglia di iniziare con XAGUSD(SILVER) sul M15) solo una volta, inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascialo gestire le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario collegarsi a più grafici: l'EA scansiona ed esegue le operazioni su tutti i simboli da un singolo grafico istanza.

Perché i Trader Amano Silver Echo

Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre di solito gli EA richiedono una gestione attenta, Silver Echo offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con input trasparenti e funzionalità di sicurezza, è progettato per coloro che desiderano un'automazione intelligente senza complessità inutili.

Consigli Professionali per le Migliori Prestazioni:

  • Usa un Solo Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza di grafico.
  • Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e cambia solo le impostazioni di rischio se necessario.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti della versione e approfondimenti della comunità. (contatta per il link)






